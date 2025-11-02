Новини
Майка на загинал под козирката на гарата в Нови Сад започна гладна стачка

Майка на загинал под козирката на гарата в Нови Сад започна гладна стачка

2 Ноември, 2025 18:33, обновена 2 Ноември, 2025 18:42 522 3

Полицията избута от пространството пред парламента гражданите, които подкрепят исканията и действията на Диана Хърка

Майка на загинал под козирката на гарата в Нови Сад започна гладна стачка - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Инцидент възникна пред сградата на сръбския парламент, където по-рано днес гладна стачка започна майката на една от жертвите на рухването на козирката на жп гарата в Нови Сад преди една година, стана ясно от публикации в социалните мрежи, предаде БТА.

Диана Хърка е майка на Стефан Хърка, който е един от 16-те загинали след срутването на козирката на жп гарата в Нови Сад на 1 ноември 2024 г.

Полицията избута от пространството пред парламента гражданите, които подкрепят исканията и действията на Хърка, но те се върнаха отново и блокираха близкото кръстовище при ул. "Таковска".

Полицията конфискува днес автобуса, който докара студенти от Нови Сад до протеста пред парламента в Белград. Студентите подкрепят майката на Стефан Хърка.

Диана Хърка започна гладна стачка в 11:52 ч. местно време днес (12: 52 ч. бълг. време) и заяви пред БТА, че има намерение "да стигне докрай".

В 11:52 ч. на 1 ноември 2024 г. падна козирката на наскоро ремонтираната жп гара в Нови Сад.

"Започнах да гладувам в 11:52 ч., исканията са ясни - първо да има присъди за срутването на козирката на гарата, освобождаване на всички задържани студенти и да бъдат разписани предсрочни парламентарни избори. Аз ще стигна до край!", каза Хърка.

По време на нейното изявление пред сградата на сръбския парламент тя бе обградена от студенти и граждани, които я аплодираха в знак на подкрепа.

Студентите, участващи в блокади на факултети, тръгнаха пеша от Нови Сад за Белград тази сутрин в знак на солидарност с исканията и действията на Хърка.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сърбите трябваше да оставят републиките

    2 1 Отговор
    От Югославия да станат независими по мирен път
    Сега за някаква козирка дето убила 16 човека опищеха орталъка

    Коментиран от #2, #3

    18:46 02.11.2025

  • 2 горкара жена

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сърбите трябваше да оставят републиките":

    Бог да ги прости човека!
    А за загиналите от бомбамдиривките срещу Югославия ще протестираме ли?

    18:49 02.11.2025

  • 3 Всъщност

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сърбите трябваше да оставят републиките":

    Не сърбите започнаха кървавите сцени , а католиците и мюсюлманите ( хървати и босненци ) . Такъв беше планът на запада .

    18:50 02.11.2025

