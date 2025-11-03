Земетресение с магнитуд 6,3 поразило района на Хиндукуш в Афганистан

Земетресение с магнитуд 6,3 е поразило района на Хиндукуш в Афганистан, съобщи агенция Ройтерс, като се позова на Геоложкия топографски институт на САЩ.

Трусът е регистриран на дълбочина 28 километра, а епицентърът е бил на 22 и половина километра от град Кулм, който е с около 65 хиляди жители.



Агенцията за управление на природните бедствия на Афганистан посочи, че информация за жертви и щети ще бъде споделена на по-късен етап. Агенция "Ройтерс" уточнява, че засега не може да провери чрез независим източник какви щети или пострадали има вследствие на труса.



Над 1000 души са загиналите след земетресението в Афганистан през август, сочат данни на Афганистанския Червен полумесец, цитирани от "Ройтерс".