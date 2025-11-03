Новини
Техеран пред бедствие: 10-милионната столица на Иран има питейна вода само за две седмици

3 Ноември, 2025 04:31, обновена 3 Ноември, 2025 03:35 581 8

Язовир „Амир Кабир“, един от петте, които осигуряват питейна вода за града, разполага само с 14 милиона кубически метра вода, което е осем процента от капацитета му

Техеран пред бедствие: 10-милионната столица на Иран има питейна вода само за две седмици - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Питейната вода в Техеран може да свърши до две седмици поради историческа суша, предупредиха държавните медии в неделя, предаде NOVA.

Язовир „Амир Кабир“, един от петте, които осигуряват питейна вода за столицата, „има само 14 милиона кубически метра вода, което е осем процента от капацитета му“. Това предупреди директорът на столичната водоснабдителна компания Бехзад Парса, цитиран от информационната агенция ИРНА. И допълни: "На това ниво той може да продължи да снабдява Техеран с вода само за две седмици“.

Мегаполисът с над 10 милиона души е сгушен до южните склонове на често заснежените планини Алборз, които се извисяват на височина до 5600 метра и чиито реки захранват множество резервоари. Но страната е в разгара на най-тежката си суша от десетилетия. Нивото на валежите в провинция Техеран е „почти безпрецедентно ниско за цял век“, заяви местен служител миналия месец.

Преди година язовир „Амир Кабир“ е побирал 86 милиона кубически метра вода, съобщи „Парса“, но в района на Техеран е имало „100% валежи“.

"Парса" не предостави подробности за състоянието на другите резервоари в системата. Според иранските медии населението на Техеран консумира около три милиона кубически метра вода всеки ден. Като мярка за пестене на вода, през последните дни са били прекъснати доставките в няколко квартала, а и прекъсванията са били чести това лято.

През юли и август бяха обявени два официални празника, за да се пестят вода и енергия, като прекъсванията на електрозахранването са били почти ежедневно явление на фона на горещата вълна. „Водната криза е по-сериозна от това, което се обсъжда днес“, предупреди тогава иранският президент Масуд Пезешкиан.


