Тръмп: Не си и помислям за трети мандат, въпреки че мнозина ме карат

Президентът на САЩ Доналд Тръмп увери, че дори не обмисля да се кандидатира отново на президентските избори в САЩ и отказа да уточни кого смята за свой вероятен наследник.

„Ами, дори не мисля за това. Но ще ви кажа, много хора искат да се кандидатирам отново“, каза републиканецът, отговаряйки на въпрос дали планира да се опита за трети мандат като президент, въпреки 22-рата поправка на Конституцията на САЩ.

„Разликата между нас и демократите обаче е, че имаме силни кандидати на нашата скамейка. Не искам да назовавам имена, защото е неуместно. Твърде рано е“, каза Тръмп в интервю за CBS News.

„Наистина харесвам Джей Ди Ванс. Харесвам Марко Рубио. Харесвам много хора. Имаме невероятни кандидати“, добави Тръмп, когато беше помолен да уточни кого вижда като свой евентуален наследник.

22-рата поправка на Конституцията на САЩ ограничава президента до два мандата. Тя е приета през 1951 г. Тръмп обаче многократно е повдигал въпроса за възможността да се кандидатира за трети мандат. Бившият ключов политически стратег Стив Банън наскоро спомена подобна перспектива.

Тръмп спечели втория си мандат на изборите през ноември 2024 г., побеждавайки кандидата на демократите Камала Харис. Тръмп за първи път беше министър-председател на САЩ от 2017 до 2021 г. Той загуби изборите през 2016 г. от кандидата за президент на демократите Хилари Клинтън.