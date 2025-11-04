Украински дронове поразиха нефтохимически завод в Урал

Нефтохимически завод в руския град Стерлитамак е бил атакуван от два дрона, съобщи Радий Хабиров, глава на Република Башкортостан.

„Индустриалният комплекс в Стерлитамак е бил атакуван от два дрона. Министерството на отбраната и службата за сигурност на предприятието са свалили и двата безпилотни апарата. Отломките са паднали в индустриалната зона близо до спомагателен завод“, написа той в своя Telegram канал.

Според ръководителя на региона няма жертви или ранени, а заводът работи нормално.

Ройтерс съобщи за частично срутване на пречиствателна станция за вода, позовавайки се на съобщение в "Телеграм" от градската администрация.