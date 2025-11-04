Новини
Украински дронове поразиха нефтохимически завод в Урал
  Тема: Украйна

Украински дронове поразиха нефтохимически завод в Урал

4 Ноември, 2025 06:54, обновена 4 Ноември, 2025 06:59

  • русия-
  • урал-
  • завод-
  • дронове-
  • атака

Не се съобщава за жертви и ранени

Украински дронове поразиха нефтохимически завод в Урал - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Нефтохимически завод в руския град Стерлитамак е бил атакуван от два дрона, съобщи Радий Хабиров, глава на Република Башкортостан.

„Индустриалният комплекс в Стерлитамак е бил атакуван от два дрона. Министерството на отбраната и службата за сигурност на предприятието са свалили и двата безпилотни апарата. Отломките са паднали в индустриалната зона близо до спомагателен завод“, написа той в своя Telegram канал.

Според ръководителя на региона няма жертви или ранени, а заводът работи нормално.

Ройтерс съобщи за частично срутване на пречиствателна станция за вода, позовавайки се на съобщение в "Телеграм" от градската администрация.


Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Далаверата ти на теб и Толю

    20 7 Отговор

    До коментар #4 от "Копейка":

    5 лв. за бензин, 10 за газ.

    07:04 04.11.2025

  • 7 жик так

    23 11 Отговор
    Укрите по техни сведения унищожиха над 160 броя ??!! Че то на Руснаците всичките са около 60 бе ?!!

    07:04 04.11.2025

  • 8 Българин

    17 10 Отговор

    До коментар #4 от "Копейка":

    0тивяй в Купянск и Покровск ВСУ да те смелят.

    07:05 04.11.2025

  • 9 ха ха ха ...

    24 8 Отговор

    До коментар #5 от "Квичиш ли руска свиньоо?":

    Козляци блея грозно зловещо ....

    07:05 04.11.2025

  • 10 Доцент Дърдорий Насирийски

    13 5 Отговор

    До коментар #4 от "Копейка":

    Вика за еврото.

    07:06 04.11.2025

  • 11 Украинските отломки

    12 18 Отговор
    Не прощават

    Коментиран от #14, #43

    07:07 04.11.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Иван

    11 15 Отговор

    До коментар #11 от "Украинските отломки":

    Много пушат руснаците.

    07:08 04.11.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 А страхотната снимка

    26 6 Отговор
    няма нищо общо с информацията от статията за проваления украински опит!
    Но пък снимката ме изкефи!

    Само, че трябваше тази снимка да я дадете на Джамбаза и да съчини статия по картинка! Много го бива!

    07:09 04.11.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 и в крайна сметка

    18 7 Отговор
    И великата бандеровска настъпва на задна

    07:12 04.11.2025

  • 21 обикновен фашизъм

    15 10 Отговор
    Русия, съобщи че са разпознати по днк над 300 мирни граждани и предадени на близките, убити от всу при атаката на всу в Курска област,и Суджа.

    Коментиран от #29

    07:13 04.11.2025

  • 22 Хахаха...

    11 11 Отговор
    Слава Хероинам

    07:14 04.11.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Плевнелиев

    20 6 Отговор
    Да уточним! Заводът е "поразен" но работи нормално....ААА?

    07:15 04.11.2025

  • 25 много герои, много нещо

    15 8 Отговор

    До коментар #19 от "УКРАЙНА 🇺🇦":

    На украинците им останаха само едните файлове. Цяла украйна е само гробове с веещи се над тях жълто-сини байраци

    07:15 04.11.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Като погледне

    16 5 Отговор
    човек снимката и прочете заглавието ще каже, е там е настъпил апокалипсис, но от статията става ясно, че нищо по-съществено от свалянето на дроновете не се е случило... Е, къде е тук новината за големия "успех" на укрите?

    07:15 04.11.2025

  • 28 какво стана с Крим

    14 6 Отговор
    Ще си върнат Крим само,ако Урсула ги поведе ката съвременна Жана Дарк е атака на юруш.

    Коментиран от #31

    07:17 04.11.2025

  • 29 Pyccкий Карлик

    10 17 Отговор

    До коментар #21 от "обикновен фашизъм":

    ".....Русия съобщи..."

    Чуеш ли Русия съобщи, ТАСС предаде, МО публикува........зae6и. Пусни си прогнозата на времето, ще получиш 100х по-вярна информация.

    07:18 04.11.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Киев за два дня.

    7 13 Отговор

    До коментар #28 от "какво стана с Крим":

    Пумияр с пумияр гладен.

    Коментиран от #44

    07:19 04.11.2025

  • 32 ами

    5 9 Отговор
    браво на британците много са точни

    07:19 04.11.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Това е безспорен

    0 8 Отговор

    До коментар #30 от "аz СВО Победа 80":

    Факт.

    07:20 04.11.2025

  • 35 Мишел

    7 4 Отговор
    Статистиката показва,че в 95% от случаите, последиците от такива атаки с дронове срещу руски НПЗ биват ликвидирани в рамките на 8-24 часа след атаката. Собствениците на тези НПЗ прибират сумите по застраховката и продължават да не наемат Панцири за ПВО, украинците продължават с ударите.

    07:21 04.11.2025

  • 36 Блатний новости

    6 11 Отговор
    Дроните са свалени,всичко е по план, само малко гори.....😂😂😂
    .

    07:22 04.11.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Павел

    7 3 Отговор
    Е, сега вече лошо им се пише на терористите.

    07:23 04.11.2025

  • 39 Pyccкий Карлик

    7 8 Отговор

    До коментар #30 от "аz СВО Победа 80":

    В Рассии месомелачките са на цената на Златото !!!
    Путин обеща да пусне мясо и портокали за Нова Година.

    Коментиран от #45, #46

    07:24 04.11.2025

  • 40 болгарин..

    9 2 Отговор
    Шизобгбандерците рано почнаха дакви4ать като коледни ш0пари,скоро будеть..конець на укронатьциеткия филмь

    07:24 04.11.2025

  • 41 В Киев и половин Украйна

    6 7 Отговор
    пуснаха ли тока вече?

    07:25 04.11.2025

  • 42 Между другото пък те Покровск и

    9 4 Отговор
    Купянск, всъщност нямаха никакво стратегическо значение.

    07:27 04.11.2025

  • 43 ГанЯ

    3 6 Отговор

    До коментар #11 от "Украинските отломки":

    Смятай ако случайно удари дрон, а не отломки😁

    07:29 04.11.2025

  • 44 Не се коси, кажи им, че те Покровск и

    6 3 Отговор

    До коментар #31 от "Киев за два дня.":

    Купянск всъщност не са имали никакво стратегическо значение.

    07:29 04.11.2025

  • 45 хикочко..

    4 3 Отговор

    До коментар #39 от "Pyccкий Карлик":

    Дуземния укронатьциски джуджак,събира бгбандерските гномчета за покровскье,да помагат на сирскио,оти много го е закъсал

    07:31 04.11.2025

  • 46 Няма се плашиш,

    2 3 Отговор

    До коментар #39 от "Pyccкий Карлик":

    Русия няма ракети и се бият със сапьорски лопатки.

    07:32 04.11.2025

  • 47 Мишел

    2 4 Отговор

    До коментар #30 от "аz СВО Победа 80":

    В Украйна 95% от населението говори руски, така че ГРУ няма никакви проблеми с фабрикуването на такива клипове

    07:37 04.11.2025

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Слуга на блатото

    1 2 Отговор
    Блатния башибозук превзе ли вече градската тоалетна на Попровск?!

    Коментиран от #54

    08:04 04.11.2025

  • 51 Съветският пeHиc аkp00батTTTTТT

    2 0 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    08:10 04.11.2025

  • 52 Съветският пeHиc аkp00батTTTTТT

    2 0 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    08:10 04.11.2025

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 улав

    1 0 Отговор

    До коментар #50 от "Слуга на блатото":

    Чакат теб да се изходиш по въпроса!

    08:13 04.11.2025

Новини по държави:
