Украински дронове поразиха нефтохимически завод в Урал

Нефтохимически завод в руския град Стерлитамак е бил атакуван от два дрона, съобщи Радий Хабиров, глава на Република Башкортостан.
„Индустриалният комплекс в Стерлитамак е бил атакуван от два дрона. Министерството на отбраната и службата за сигурност на предприятието са свалили и двата безпилотни апарата. Отломките са паднали в индустриалната зона близо до спомагателен завод“, написа той в своя Telegram канал.
Според ръководителя на региона няма жертви или ранени, а заводът работи нормално.
Ройтерс съобщи за частично срутване на пречиствателна станция за вода, позовавайки се на съобщение в "Телеграм" от градската администрация.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Далаверата ти на теб и Толю
До коментар #4 от "Копейка":5 лв. за бензин, 10 за газ.
07:04 04.11.2025
7 жик так
07:04 04.11.2025
8 Българин
До коментар #4 от "Копейка":0тивяй в Купянск и Покровск ВСУ да те смелят.
07:05 04.11.2025
9 ха ха ха ...
До коментар #5 от "Квичиш ли руска свиньоо?":Козляци блея грозно зловещо ....
07:05 04.11.2025
10 Доцент Дърдорий Насирийски
До коментар #4 от "Копейка":Вика за еврото.
07:06 04.11.2025
11 Украинските отломки
Коментиран от #14, #43
07:07 04.11.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Иван
До коментар #11 от "Украинските отломки":Много пушат руснаците.
07:08 04.11.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 А страхотната снимка
Но пък снимката ме изкефи!
Само, че трябваше тази снимка да я дадете на Джамбаза и да съчини статия по картинка! Много го бива!
07:09 04.11.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 и в крайна сметка
07:12 04.11.2025
21 обикновен фашизъм
Коментиран от #29
07:13 04.11.2025
22 Хахаха...
07:14 04.11.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Плевнелиев
07:15 04.11.2025
25 много герои, много нещо
До коментар #19 от "УКРАЙНА 🇺🇦":На украинците им останаха само едните файлове. Цяла украйна е само гробове с веещи се над тях жълто-сини байраци
07:15 04.11.2025
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Като погледне
07:15 04.11.2025
28 какво стана с Крим
Коментиран от #31
07:17 04.11.2025
29 Pyccкий Карлик
До коментар #21 от "обикновен фашизъм":".....Русия съобщи..."
Чуеш ли Русия съобщи, ТАСС предаде, МО публикува........зae6и. Пусни си прогнозата на времето, ще получиш 100х по-вярна информация.
07:18 04.11.2025
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Киев за два дня.
До коментар #28 от "какво стана с Крим":Пумияр с пумияр гладен.
Коментиран от #44
07:19 04.11.2025
32 ами
07:19 04.11.2025
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Това е безспорен
До коментар #30 от "аz СВО Победа 80":Факт.
07:20 04.11.2025
35 Мишел
07:21 04.11.2025
36 Блатний новости
.
07:22 04.11.2025
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Павел
07:23 04.11.2025
39 Pyccкий Карлик
До коментар #30 от "аz СВО Победа 80":В Рассии месомелачките са на цената на Златото !!!
Путин обеща да пусне мясо и портокали за Нова Година.
Коментиран от #45, #46
07:24 04.11.2025
40 болгарин..
07:24 04.11.2025
41 В Киев и половин Украйна
07:25 04.11.2025
42 Между другото пък те Покровск и
07:27 04.11.2025
43 ГанЯ
До коментар #11 от "Украинските отломки":Смятай ако случайно удари дрон, а не отломки😁
07:29 04.11.2025
44 Не се коси, кажи им, че те Покровск и
До коментар #31 от "Киев за два дня.":Купянск всъщност не са имали никакво стратегическо значение.
07:29 04.11.2025
45 хикочко..
До коментар #39 от "Pyccкий Карлик":Дуземния укронатьциски джуджак,събира бгбандерските гномчета за покровскье,да помагат на сирскио,оти много го е закъсал
07:31 04.11.2025
46 Няма се плашиш,
До коментар #39 от "Pyccкий Карлик":Русия няма ракети и се бият със сапьорски лопатки.
07:32 04.11.2025
47 Мишел
До коментар #30 от "аz СВО Победа 80":В Украйна 95% от населението говори руски, така че ГРУ няма никакви проблеми с фабрикуването на такива клипове
07:37 04.11.2025
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Слуга на блатото
Коментиран от #54
08:04 04.11.2025
51 Съветският пeHиc аkp00батTTTTТT
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
08:10 04.11.2025
52 Съветският пeHиc аkp00батTTTTТT
Фидел Кастро 1992 г.
08:10 04.11.2025
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 улав
До коментар #50 от "Слуга на блатото":Чакат теб да се изходиш по въпроса!
08:13 04.11.2025