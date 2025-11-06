Инцидент в ТЕЦ в Южна Корея: Седем души изчезнаха под развалините

В топлоелектрическа централа в Южна Корея е рухнала значителна конструкция, съобщава агенция „Йонхап“, цитирана от News.bg.

Инцидентът се е случил в югоизточния град Улсан и е мобилизирал незабавно аварийните служби.

Спасителните екипи на пожарната са успели да достигнат до мястото на срутването и да извадят двама души изпод натрупалите се отломки.

Въпреки напредъка, седем други работници остават в неизвестност, като издирването и спасителните операции продължават активно.