Инцидент в ТЕЦ в Южна Корея: Седем души изчезнаха под развалините

6 Ноември, 2025 09:25 607 0

  • южна корея-
  • тец

Двама спасени, седем души остават в неизвестност след инцидент в Улсан

Инцидент в ТЕЦ в Южна Корея: Седем души изчезнаха под развалините - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

В топлоелектрическа централа в Южна Корея е рухнала значителна конструкция, съобщава агенция „Йонхап“, цитирана от News.bg.

Инцидентът се е случил в югоизточния град Улсан и е мобилизирал незабавно аварийните служби.

Спасителните екипи на пожарната са успели да достигнат до мястото на срутването и да извадят двама души изпод натрупалите се отломки.

Въпреки напредъка, седем други работници остават в неизвестност, като издирването и спасителните операции продължават активно.


Южна Корея
Новини по държави:
