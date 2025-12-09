Конгресът спира изтеглянето на американски войски от Европа и Южна Корея

Американският Конгрес предприема законодателни стъпки, които значително ограничават възможността Пентагонът да намалява военното присъствие на САЩ в Европа и Южна Корея. Целта на мерките е да бъде гарантирано спокойствието на американските съюзници в условията на нарастваща геополитическа несигурност, предава News.bg.

В окончателния вариант на Закона за отбранителния бюджет за 2026 г. (NDAA), представен в неделя, е заложено изискване числеността на американските сили в Европа да не пада под 76 000 военнослужещи. Изключение е възможно само при предоставяне на детайлна оценка и официални гаранции пред Конгреса, че подобна стъпка няма да застраши сигурността на САЩ или НАТО.

Аналогични ограничения са въведени и за Южна Корея, където минималният праг за американското военно присъствие е определен на 28 500 военнослужещи.

Законът задължава още Съединените щати да запазят поста върховен главнокомандващ на силите на НАТО в Европа (SACEUR) - позиция, която традиционно се заема от американски генерал.

Тези мерки идват на фона на информации, че в Пентагона са били обсъждани варианти за съкращаване на контингентите в Европа и Южна Корея, както и възможността постът SACEUR да бъде поет от европейска държава.

По информация на Fox News обаче американски представители вече дават сигнали, че подобни промени не се предвиждат в близко бъдеще. Изданието цитира източници от европейски отбранителни среди, според които по време на срещи във Вашингтон е било подчертано, че до 2027 г. Европа трябва да поеме по-голям дял от отбранителната тежест, без това да води до сериозни съкращения на американското присъствие.

„Ангажирани сме да укрепваме НАТО и да гарантираме дългосрочната му устойчивост, докато европейските съюзници поемат по-голяма роля в конвенционалната отбрана“, заяви говорителката на Пентагона Кингсли Уилсън.

В закона са предвидени и 400 милиона долара за Инициативата за помощ за сигурността на Украйна, разпределени за срок от две години.

Изрично е уточнено, че военно оборудване, закупено за Украйна, но недоставено, може да бъде пренасочено за други цели само при спешна необходимост за операция на САЩ.

Очаква се NDAA да бъде гласуван в Камарата на представителите още тази седмица, като целта е законът да стигне до президента за подпис преди Коледа.