Конгресът спира изтеглянето на американски войски от Европа и Южна Корея

9 Декември, 2025 08:25 1 072 13

Новият военен бюджет поставя строги прагове за числеността и гарантира запазването на ключов пост в НАТО

Конгресът спира изтеглянето на американски войски от Европа и Южна Корея - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Американският Конгрес предприема законодателни стъпки, които значително ограничават възможността Пентагонът да намалява военното присъствие на САЩ в Европа и Южна Корея. Целта на мерките е да бъде гарантирано спокойствието на американските съюзници в условията на нарастваща геополитическа несигурност, предава News.bg.

В окончателния вариант на Закона за отбранителния бюджет за 2026 г. (NDAA), представен в неделя, е заложено изискване числеността на американските сили в Европа да не пада под 76 000 военнослужещи. Изключение е възможно само при предоставяне на детайлна оценка и официални гаранции пред Конгреса, че подобна стъпка няма да застраши сигурността на САЩ или НАТО.

Аналогични ограничения са въведени и за Южна Корея, където минималният праг за американското военно присъствие е определен на 28 500 военнослужещи.

Законът задължава още Съединените щати да запазят поста върховен главнокомандващ на силите на НАТО в Европа (SACEUR) - позиция, която традиционно се заема от американски генерал.

Тези мерки идват на фона на информации, че в Пентагона са били обсъждани варианти за съкращаване на контингентите в Европа и Южна Корея, както и възможността постът SACEUR да бъде поет от европейска държава.

По информация на Fox News обаче американски представители вече дават сигнали, че подобни промени не се предвиждат в близко бъдеще. Изданието цитира източници от европейски отбранителни среди, според които по време на срещи във Вашингтон е било подчертано, че до 2027 г. Европа трябва да поеме по-голям дял от отбранителната тежест, без това да води до сериозни съкращения на американското присъствие.

„Ангажирани сме да укрепваме НАТО и да гарантираме дългосрочната му устойчивост, докато европейските съюзници поемат по-голяма роля в конвенционалната отбрана“, заяви говорителката на Пентагона Кингсли Уилсън.

В закона са предвидени и 400 милиона долара за Инициативата за помощ за сигурността на Украйна, разпределени за срок от две години.

Изрично е уточнено, че военно оборудване, закупено за Украйна, но недоставено, може да бъде пренасочено за други цели само при спешна необходимост за операция на САЩ.

Очаква се NDAA да бъде гласуван в Камарата на представителите още тази седмица, като целта е законът да стигне до президента за подпис преди Коледа.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    8 4 Отговор
    В новата доктрина на САЩ се казва ЕС сам да се оправя с Русия.

    Коментиран от #7, #9

    08:28 09.12.2025

  • 2 Фен

    15 2 Отговор
    Ами нормално е. Зад кампанията на всеки конгресмен, стоят производителите на оръжие в САЩ. А за тях, войната е мир.

    08:28 09.12.2025

  • 3 Пич

    8 4 Отговор
    Интересно ! Те пари нямаха заплати да им плащат , но големи контингенти щели да поддържат !?

    08:30 09.12.2025

  • 4 Възраждане

    8 6 Отговор
    Смешен последен напън на либерастката клика в конгреса. Но безполезно. Тръмп вече направиха отново Америка Велика и ще предаде на Русия Европа и Южна Корея. Велик държавник

    08:32 09.12.2025

  • 5 Браво

    8 11 Отговор
    Това ще държи далеч руските агресори и окупатори. Те като видят американски войник и бягат като дявол от тамян, защото знаят мощта и силата на американския войник.

    Коментиран от #11

    08:32 09.12.2025

  • 6 ЩЕ ИМ ТРЯБВАТ

    8 2 Отговор
    И ТУК И ТАМ. СЪЮЗЪТ САЩ РУСИЯ И КИТАЙ Е НЕРУШИМ.

    08:33 09.12.2025

  • 7 Възраждане

    4 12 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Абсолютно. Крайно време беше да върне Европа на Европейците сиреч Русия. Америка няма място в Европа или Азия

    08:33 09.12.2025

  • 8 Последния Софиянец

    1 7 Отговор
    Сега Путин трябва да издаде заповед за забрана на алкохола в армията, войниците трябва да са бдителни

    08:34 09.12.2025

  • 9 До последния селтак

    6 8 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    вярвай си, че САЩ просто ей така ще се откажат от съюзници в този разширен свят.
    Европейците трябва да подобрят своят ВПК, а не само да се разчита на САЩ и това е правилно при такъв див, агресивен съсед като Рашистан во главе с нациста Путлер.

    Коментиран от #13

    08:35 09.12.2025

  • 10 Трол

    1 7 Отговор
    Двестата американски войници в България перфектно се справят с охраната на родината ни от чуждестранни набези.

    08:36 09.12.2025

  • 11 Факт

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Браво":

    Прешисал си тезис на БКП

    08:45 09.12.2025

  • 12 Тръмпи не пее

    3 6 Отговор
    Тръмп не може да влияе на световната сигурност! Слава САЩ и НАТО!

    08:50 09.12.2025

  • 13 САЩ е Демокрация

    2 5 Отговор

    До коментар #9 от "До последния селтак":

    САЩ няма да допуснат някой изкукал президент да отслабва НАТО-страж на мира!

    08:52 09.12.2025