Конгресът спира изтеглянето на американски войски от Европа и Южна Корея

Американският Конгрес предприема законодателни стъпки, които значително ограничават възможността Пентагонът да намалява военното присъствие на САЩ в Европа и Южна Корея. Целта на мерките е да бъде гарантирано спокойствието на американските съюзници в условията на нарастваща геополитическа несигурност, предава News.bg.
В окончателния вариант на Закона за отбранителния бюджет за 2026 г. (NDAA), представен в неделя, е заложено изискване числеността на американските сили в Европа да не пада под 76 000 военнослужещи. Изключение е възможно само при предоставяне на детайлна оценка и официални гаранции пред Конгреса, че подобна стъпка няма да застраши сигурността на САЩ или НАТО.
Аналогични ограничения са въведени и за Южна Корея, където минималният праг за американското военно присъствие е определен на 28 500 военнослужещи.
Законът задължава още Съединените щати да запазят поста върховен главнокомандващ на силите на НАТО в Европа (SACEUR) - позиция, която традиционно се заема от американски генерал.
Тези мерки идват на фона на информации, че в Пентагона са били обсъждани варианти за съкращаване на контингентите в Европа и Южна Корея, както и възможността постът SACEUR да бъде поет от европейска държава.
По информация на Fox News обаче американски представители вече дават сигнали, че подобни промени не се предвиждат в близко бъдеще. Изданието цитира източници от европейски отбранителни среди, според които по време на срещи във Вашингтон е било подчертано, че до 2027 г. Европа трябва да поеме по-голям дял от отбранителната тежест, без това да води до сериозни съкращения на американското присъствие.
„Ангажирани сме да укрепваме НАТО и да гарантираме дългосрочната му устойчивост, докато европейските съюзници поемат по-голяма роля в конвенционалната отбрана“, заяви говорителката на Пентагона Кингсли Уилсън.
В закона са предвидени и 400 милиона долара за Инициативата за помощ за сигурността на Украйна, разпределени за срок от две години.
Изрично е уточнено, че военно оборудване, закупено за Украйна, но недоставено, може да бъде пренасочено за други цели само при спешна необходимост за операция на САЩ.
Очаква се NDAA да бъде гласуван в Камарата на представителите още тази седмица, като целта е законът да стигне до президента за подпис преди Коледа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #7, #9
08:28 09.12.2025
2 Фен
08:28 09.12.2025
3 Пич
08:30 09.12.2025
4 Възраждане
08:32 09.12.2025
5 Браво
Коментиран от #11
08:32 09.12.2025
6 ЩЕ ИМ ТРЯБВАТ
08:33 09.12.2025
7 Възраждане
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Абсолютно. Крайно време беше да върне Европа на Европейците сиреч Русия. Америка няма място в Европа или Азия
08:33 09.12.2025
8 Последния Софиянец
08:34 09.12.2025
9 До последния селтак
До коментар #1 от "Последния Софиянец":вярвай си, че САЩ просто ей така ще се откажат от съюзници в този разширен свят.
Европейците трябва да подобрят своят ВПК, а не само да се разчита на САЩ и това е правилно при такъв див, агресивен съсед като Рашистан во главе с нациста Путлер.
Коментиран от #13
08:35 09.12.2025
10 Трол
08:36 09.12.2025
11 Факт
До коментар #5 от "Браво":Прешисал си тезис на БКП
08:45 09.12.2025
12 Тръмпи не пее
08:50 09.12.2025
13 САЩ е Демокрация
До коментар #9 от "До последния селтак":САЩ няма да допуснат някой изкукал президент да отслабва НАТО-страж на мира!
08:52 09.12.2025