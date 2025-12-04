Новини
Свят »
Япония »
Отлагат тристранната среща Япония - Китай - Южна Корея заради ескалиращото напрежение между Токио и Пекин

Отлагат тристранната среща Япония - Китай - Южна Корея заради ескалиращото напрежение между Токио и Пекин

4 Декември, 2025 05:48, обновена 4 Декември, 2025 05:57 752 1

  • япония-
  • китай-
  • южна корея-
  • среща-
  • напрежение

Форумът трябваше да се проведе в Токио през декември, но ситуацията се промени, след коментар на японския премиер за Тайван

Отлагат тристранната среща Япония - Китай - Южна Корея заради ескалиращото напрежение между Токио и Пекин - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Тристранната среща на върха между Япония, Китай и Южна Корея, планирана за декември в Токио, ще бъде отложена поради ескалиращото напрежение между Токио и Пекин, съобщи вестник „Никкей“.

Тристранни срещи на върха в този формат са провеждани девет пъти от 1999 г. насам. Според изданието двете страни са я използвали, за да обсъдят икономическото сътрудничество и стабилизирането на Корейския полуостров. За японските власти тя е била важна платформа за диалог между съюзниците на САЩ Токио и Сеул и Пекин, който подкрепя Северна Корея.

Последната среща на върха се проведе през 2024 г. в Сеул, на която присъстваха тогавашните премиери на Япония и Южна Корея Фумио Кишида и Юн Сок-юл, както и китайският премиер Ли Цян. Следващата среща трябваше да се проведе в Токио през декември, но ситуацията се промени, след като забележките на японския премиер Санае Такаичи за Тайван предизвикаха остри критики от Пекин. Според Nikkei, на 24 ноември китайското външно министерство обяви, че не е постигнато споразумение за дата за срещата на върха.

Напрежението между Япония и Китай ескалира, след като Такаичи заяви по време на парламентарен дебат, че евентуална военна криза близо до Тайван би представлявала „екзистенциална заплаха“, която би могла да принуди Япония да упражни „правото си на колективна самозащита“. Това предизвика силно недоволство в Пекин, който отправи сериозен упрек към Токио. Генералният консул на Китай в Осака Сюе Джиен заплаши да „отреже главата“ на японския премиер след 10 години, но по-късно публикацията беше изтрита. По-късно китайското външно министерство предупреди сънародниците си да не пътуват до Япония.

Тайван се управлява от собствена администрация от 1949 г., когато остатъците от Гоминдана, водени от Чан Кайшъ (1887-1975), се изтеглят на острова след загубата на Китайската гражданска война. Оттогава Тайпей запазва знамето и някои други атрибути на бившата Китайска република, съществували на континента преди комунистите да дойдат на власт. Според официалната позиция на Пекин, подкрепена от повечето страни, включително Русия, това е един от регионите на КНР.


Япония
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Японската Урсула

    1 1 Отговор
    Поражда нестабилност в региона. Това ,разбира се, е дирижирано от САЩ. Откакто я избраха, след обещанията за много работа от нейна страна, виждаме предимно конфронтация със съседите. Жената явно е скандалджийка.

    06:06 04.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания