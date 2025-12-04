Отлагат тристранната среща Япония - Китай - Южна Корея заради ескалиращото напрежение между Токио и Пекин

Тристранната среща на върха между Япония, Китай и Южна Корея, планирана за декември в Токио, ще бъде отложена поради ескалиращото напрежение между Токио и Пекин, съобщи вестник „Никкей“.

Тристранни срещи на върха в този формат са провеждани девет пъти от 1999 г. насам. Според изданието двете страни са я използвали, за да обсъдят икономическото сътрудничество и стабилизирането на Корейския полуостров. За японските власти тя е била важна платформа за диалог между съюзниците на САЩ Токио и Сеул и Пекин, който подкрепя Северна Корея.

Последната среща на върха се проведе през 2024 г. в Сеул, на която присъстваха тогавашните премиери на Япония и Южна Корея Фумио Кишида и Юн Сок-юл, както и китайският премиер Ли Цян. Следващата среща трябваше да се проведе в Токио през декември, но ситуацията се промени, след като забележките на японския премиер Санае Такаичи за Тайван предизвикаха остри критики от Пекин. Според Nikkei, на 24 ноември китайското външно министерство обяви, че не е постигнато споразумение за дата за срещата на върха.

Напрежението между Япония и Китай ескалира, след като Такаичи заяви по време на парламентарен дебат, че евентуална военна криза близо до Тайван би представлявала „екзистенциална заплаха“, която би могла да принуди Япония да упражни „правото си на колективна самозащита“. Това предизвика силно недоволство в Пекин, който отправи сериозен упрек към Токио. Генералният консул на Китай в Осака Сюе Джиен заплаши да „отреже главата“ на японския премиер след 10 години, но по-късно публикацията беше изтрита. По-късно китайското външно министерство предупреди сънародниците си да не пътуват до Япония.

Тайван се управлява от собствена администрация от 1949 г., когато остатъците от Гоминдана, водени от Чан Кайшъ (1887-1975), се изтеглят на острова след загубата на Китайската гражданска война. Оттогава Тайпей запазва знамето и някои други атрибути на бившата Китайска република, съществували на континента преди комунистите да дойдат на власт. Според официалната позиция на Пекин, подкрепена от повечето страни, включително Русия, това е един от регионите на КНР.