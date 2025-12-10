Новини
Южна Корея сключи голяма оръжейна сделка с Перу

10 Декември, 2025 07:56 462 1

Договорът предвижда доставка на танкове K2 и бронирани машини за перуанската армия

Южна Корея сключи голяма оръжейна сделка с Перу - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Южна Корея подписа споразумение за доставка на военна техника за нуждите на армията на Перу, съобщава Ройтерс. По силата на рамков договор между двете държави Перу възнамерява да закупи общо 54 танка K2 и 141 бронирани машини, предава БТА.

Стойността на сделката не се разкрива официално. По обхват това е най-мащабният до момента износ на сухопътна военна техника за Южна Корея.

При успешно финализиране на договора за изпълнение, това ще бъде първото навлизане на танка K2 на латиноамериканския пазар, след като вече беше въведен в експлоатация в Европа.

През август 2025 г. Полша подписа многомилиардно споразумение с южнокорейската индустриална и отбранителна компания Hyundai Rotem за доставка на танкове K2. Договорът за закупуването на 180 танка бе сключен след месеци преговори и представлява втората голяма сделка между Варшава и компанията, след като още през 2022 г. беше договорена първата партида от 180 танка K2.


Подобни новини


  • 1 Гориил

    1 0 Отговор
    Оръжие, което не е тествано на бойното поле, ще загуби всяка война.

    08:00 10.12.2025

