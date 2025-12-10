Южна Корея сключи голяма оръжейна сделка с Перу

Южна Корея подписа споразумение за доставка на военна техника за нуждите на армията на Перу, съобщава Ройтерс. По силата на рамков договор между двете държави Перу възнамерява да закупи общо 54 танка K2 и 141 бронирани машини, предава БТА.

Стойността на сделката не се разкрива официално. По обхват това е най-мащабният до момента износ на сухопътна военна техника за Южна Корея.

При успешно финализиране на договора за изпълнение, това ще бъде първото навлизане на танка K2 на латиноамериканския пазар, след като вече беше въведен в експлоатация в Европа.

През август 2025 г. Полша подписа многомилиардно споразумение с южнокорейската индустриална и отбранителна компания Hyundai Rotem за доставка на танкове K2. Договорът за закупуването на 180 танка бе сключен след месеци преговори и представлява втората голяма сделка между Варшава и компанията, след като още през 2022 г. беше договорена първата партида от 180 танка K2.