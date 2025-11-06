Ястребите в Кремъл искат Русия да започне мащабни ядрени опити

Руският президент Владимир Путин продължава да се опитва да обвини американския президент Доналд Тръмп за програмата за модернизация и разширяване на ядреното оръжие, която Русия започна преди години.

Ястребите в Кремъл искат Москва да започне мащабни ядрени опити, пише Институтът за изследване на войната (ISW).

На 4 ноември Путин проведе церемония по награждаването на инженерите на новата ракета "Буревестник" и безпилотния подводен апарат "Посейдон", на която продължи да възхвалява предполагаемите технически възможности на оръжията.

На 5 ноември Путин проведе заседание на Руския съвет за сигурност, на което руският министър на отбраната Андрей Белоусов, началникът на Генералния щаб генерал Валерий Герасимов, шефът на Службата за външно разузнаване (СВР) Сергей Наришкин, секретарят на Съвета за сигурност Сергей Шойгу и шефът на Федералната служба за сигурност (ФСБ) Александър Бортников представиха своите оценки за изявленията на американския президент Доналд Тръмп от 29 октомври, че САЩ ще започнат тестове на ядрените си оръжия.

Белоусов посъветва Путин да започне незабавно подготовка за "мащабни" ядрени опити, а Путин призова руското министерство на външните работи (МВнР), министерство на отбраната (МО), специалните служби и съответните граждански агенции да представят предложения за евентуалното започване на ядрени опити.

Длъжностните лица в Кремъл продължиха да тълкуват последните изявления на Тръмп като знак, че САЩ ще започнат изпитвания на ядрени бойни глави.

Тръмп обаче не уточни дали САЩ ще изпитват ядрени бойни глави или системи за доставка, а американският министър на енергетиката Крис Райт заяви на 2 ноември, че Тръмп вероятно има предвид изпитвания на системи за доставка.

Русия е нарушила Новия договор за съкращаване на стратегическите въоръжения (Нов СТАРТ) и вероятно е подновила ядрените изпитания с ниска мощност през 2019 г., нарушавайки Договора за всеобщо забрана на ядрените изпитания.

Последните разработки на Русия в областта на въоръженията по същество не променят ядрения баланс между САЩ и Русия, дори ако техническите подробности, които Путин изтъква, са верни - както наскоро отбеляза Центърът за стратегически и международни изследвания (CSIS).

Кремъл продължава да създава условия за разполагане на мобилизирани резервисти за бойни действия в Украйна. Русия наскоро прие закон, който позволява на запасняци да участват в специални тренировки за осигуряване на защитата на критични съоръжения в Русия.

Руски официални лица по-рано заявиха, че руските власти ще изпращат резервисти само за защита на критична инфраструктура в техния регион, но законът не включва такива ограничения.

Кремъл определя четирите незаконно анексирани области в Украйна като част от Русия, така че липсата на териториални ограничения в закона би позволила на Русия да изпрати мобилизираните резервисти в окупираните райони на Украйна.

На 5 ноември руският президент Владимир Путин прие закон, с който разширява месечните плащания, които руските договорни войници получават, за да обхване всеки военен персонал, който служи за отблъскване на въоръжена инвазия в Русия, по време на въоръжена провокация на държавната граница или на руска територия, или в близост до райони, в които Русия провежда "специална военна операция".

Кремъл продължава да постига успехи в района на Покровск.

От своя страна Северна Корея разполага допълнителни войски в подкрепа на руските сили в тила.

Южнокорейската информационна агенция Yonhap, позовавайки се на южнокорейски парламентаристи, които са получили информация от Националната разузнавателна служба на Южна Корея (NIS), съобщи на 4 ноември, че Северна Корея е разположила около 5000 военни инженерни войски в Русия, вероятно за възстановяване на инфраструктурата.

Южнокорейското разузнаване е оценило, че Северна Корея обучава и подбира персонал в подготовка за разполагане на допълнителни войски в Русия.

В момента около 10 000 севернокорейски войници изпълняват "задачи по сигурността" в близост до руско-украинската граница, а други 1000 разчистват мини.

ISW продължава да оценява, че не е ясно дали севернокорейските войски ще бъдат разположени за бойни операции на украинска територия, което би било значителна промяна, но че севернокорейските войски, действащи в руските гранични райони, биха освободили руски сили за разполагане на бойното поле.