Новини
Свят »
Русия »
Ястребите в Кремъл искат Русия да започне мащабни ядрени опити

Ястребите в Кремъл искат Русия да започне мащабни ядрени опити

6 Ноември, 2025 16:23 810 33

  • русия-
  • нато-
  • владимир путин-
  • ядрено оръжие-
  • украйна-
  • буревестник-
  • ракети-
  • дронове

На 4 ноември Путин проведе церемония по награждаването на инженерите на новата ракета "Буревестник" и безпилотния подводен апарат "Посейдон", на която продължи да възхвалява предполагаемите технически възможности на оръжията

Ястребите в Кремъл искат Русия да започне мащабни ядрени опити - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
The Institute for the Study of War The Institute for the Study of War

Руският президент Владимир Путин продължава да се опитва да обвини американския президент Доналд Тръмп за програмата за модернизация и разширяване на ядреното оръжие, която Русия започна преди години.

Ястребите в Кремъл искат Москва да започне мащабни ядрени опити, пише Институтът за изследване на войната (ISW).

На 4 ноември Путин проведе церемония по награждаването на инженерите на новата ракета "Буревестник" и безпилотния подводен апарат "Посейдон", на която продължи да възхвалява предполагаемите технически възможности на оръжията.

На 5 ноември Путин проведе заседание на Руския съвет за сигурност, на което руският министър на отбраната Андрей Белоусов, началникът на Генералния щаб генерал Валерий Герасимов, шефът на Службата за външно разузнаване (СВР) Сергей Наришкин, секретарят на Съвета за сигурност Сергей Шойгу и шефът на Федералната служба за сигурност (ФСБ) Александър Бортников представиха своите оценки за изявленията на американския президент Доналд Тръмп от 29 октомври, че САЩ ще започнат тестове на ядрените си оръжия.

Белоусов посъветва Путин да започне незабавно подготовка за "мащабни" ядрени опити, а Путин призова руското министерство на външните работи (МВнР), министерство на отбраната (МО), специалните служби и съответните граждански агенции да представят предложения за евентуалното започване на ядрени опити.

Длъжностните лица в Кремъл продължиха да тълкуват последните изявления на Тръмп като знак, че САЩ ще започнат изпитвания на ядрени бойни глави.

Тръмп обаче не уточни дали САЩ ще изпитват ядрени бойни глави или системи за доставка, а американският министър на енергетиката Крис Райт заяви на 2 ноември, че Тръмп вероятно има предвид изпитвания на системи за доставка.

Русия е нарушила Новия договор за съкращаване на стратегическите въоръжения (Нов СТАРТ) и вероятно е подновила ядрените изпитания с ниска мощност през 2019 г., нарушавайки Договора за всеобщо забрана на ядрените изпитания.

Последните разработки на Русия в областта на въоръженията по същество не променят ядрения баланс между САЩ и Русия, дори ако техническите подробности, които Путин изтъква, са верни - както наскоро отбеляза Центърът за стратегически и международни изследвания (CSIS).

Кремъл продължава да създава условия за разполагане на мобилизирани резервисти за бойни действия в Украйна. Русия наскоро прие закон, който позволява на запасняци да участват в специални тренировки за осигуряване на защитата на критични съоръжения в Русия.

Руски официални лица по-рано заявиха, че руските власти ще изпращат резервисти само за защита на критична инфраструктура в техния регион, но законът не включва такива ограничения.

Кремъл определя четирите незаконно анексирани области в Украйна като част от Русия, така че липсата на териториални ограничения в закона би позволила на Русия да изпрати мобилизираните резервисти в окупираните райони на Украйна.

На 5 ноември руският президент Владимир Путин прие закон, с който разширява месечните плащания, които руските договорни войници получават, за да обхване всеки военен персонал, който служи за отблъскване на въоръжена инвазия в Русия, по време на въоръжена провокация на държавната граница или на руска територия, или в близост до райони, в които Русия провежда "специална военна операция".

Кремъл продължава да постига успехи в района на Покровск.

От своя страна Северна Корея разполага допълнителни войски в подкрепа на руските сили в тила.

Южнокорейската информационна агенция Yonhap, позовавайки се на южнокорейски парламентаристи, които са получили информация от Националната разузнавателна служба на Южна Корея (NIS), съобщи на 4 ноември, че Северна Корея е разположила около 5000 военни инженерни войски в Русия, вероятно за възстановяване на инфраструктурата.

Южнокорейското разузнаване е оценило, че Северна Корея обучава и подбира персонал в подготовка за разполагане на допълнителни войски в Русия.

В момента около 10 000 севернокорейски войници изпълняват "задачи по сигурността" в близост до руско-украинската граница, а други 1000 разчистват мини.

ISW продължава да оценява, че не е ясно дали севернокорейските войски ще бъдат разположени за бойни операции на украинска територия, което би било значителна промяна, но че севернокорейските войски, действащи в руските гранични райони, биха освободили руски сили за разполагане на бойното поле.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 1.5 от 14 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    19 1 Отговор
    Не ядрени опити а нови носители на ядрени бомби.Има голяма разлика.

    Коментиран от #10

    16:25 06.11.2025

  • 2 000

    19 0 Отговор
    А софийските евроатлантически мисирки какво предлагат? :)

    16:25 06.11.2025

  • 3 малиии

    1 14 Отговор
    Те тука сега ше се явят рузки врабчета ... 🤭😁

    Коментиран от #11

    16:26 06.11.2025

  • 4 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    16 2 Отговор
    Тъжен квич на еврод ебилите.

    Имат правят.

    Като им припикаваме бърлогата.

    16:26 06.11.2025

  • 5 Мдаааа

    3 9 Отговор
    Американци, руснаци, корейци... Ще я разцепят тая красива Земя от пълен идиотизъм. Пълни олигофрени. Не се задавиха с власт и мераци да владеят света. Гадна работа е да си изтрещял водач на държава.

    16:26 06.11.2025

  • 6 Айде почна промиването

    18 0 Отговор
    Дончо си го каза в прав текст
    Сега изкараха Путин виновен

    Колко трябва да си гладкомозъчен за да вярваш на тия братвежи

    16:27 06.11.2025

  • 7 Pyccкий Карлик

    6 8 Отговор
    Всички българи да се запасяваме с йод и стари оловни акумулатори. Тия ша оплескат нещо както винаги 😆👍

    16:27 06.11.2025

  • 8 Не бе

    15 1 Отговор
    Не искат това. Искат Путин да прави като Биби. Да не жали бандерите. Да не прави СВО, а пълномащабна война. Пак извъртате нещата.

    16:27 06.11.2025

  • 9 Бялджип

    15 1 Отговор
    Нито веднъж Путин не заяви, че ще възобнови първи опитите с ядрено оръжие. Както винаги тук си служат с дебела лъжа! Каза, че ако САЩ започнат , Русия ще се принуди и тя да отвърне.

    16:27 06.11.2025

  • 10 Дрътия Софианец

    1 7 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Имаш ли некой бункерен ресторант ?!🤭

    16:27 06.11.2025

  • 11 Сус бе Герге

    7 2 Отговор

    До коментар #3 от "малиии":

    И от тук ще те изритат, както от другите сайтове.

    Коментиран от #33

    16:28 06.11.2025

  • 12 БОЛШЕВИК

    15 2 Отговор
    Русия ще подсили с няколко мегатона ядрения си арсенал. Русия и сега е номер едно в ядреното въоръжение и най-бързите свръхзвукови ракети многобройните ядрени подводници. Успех за Русия!

    Коментиран от #24

    16:30 06.11.2025

  • 13 лиз ач евроатлантик

    14 0 Отговор
    Тръмп обаче не уточни дали САЩ ще изпитват ядрени бойни глави или системи за доставка, а американският министър на енергетиката Крис Райт заяви на 2 ноември, че Тръмп вероятно има предвид изпитвания на системи за доставка.
    Ей много лъжете в тия факти! Тръмп изрично каза ,че трябва да започнат ядрени опити ,а не изитания на ядрени носители, аз гледах интервюто

    16:31 06.11.2025

  • 14 Институт за изследване на папагалите

    13 2 Отговор
    В Кремъл едва ли има ястреби, но в цитирания сайт явно са се навъдили мисирки.

    16:32 06.11.2025

  • 15 Механик

    15 3 Отговор
    Аз па що си мисля, че Тръмп разпореди да започнат ядрени опити в САЩ?
    Пак ли сте сложили кривите очила и маската за електрожен??

    Коментиран от #17, #20

    16:34 06.11.2025

  • 16 Шопо

    9 2 Отговор
    Една тактическа за Лвов е добро начало.

    16:36 06.11.2025

  • 17 Кико

    5 5 Отговор

    До коментар #15 от "Механик":

    Тия няма кво да ядат бе смотан. Опити ще правят...

    16:37 06.11.2025

  • 18 Пустиня

    6 9 Отговор
    Тези ястребчета ще станат на прах.

    16:39 06.11.2025

  • 19 Голия

    5 3 Отговор
    бъркате ги с голи гарги

    16:40 06.11.2025

  • 20 Я па тоа

    3 11 Отговор

    До коментар #15 от "Механик":

    Како общо има свръхдържава като САЩ с попадналите руски външноклозетници..
    РФ ще свърши по-зле от ссср.

    Коментиран от #23

    16:40 06.11.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Анелия

    6 2 Отговор
    А пък смешното разузнаване на Южна Корея да не гледа в двора на съседите, а да види кои са шпионите в тяхната къща! Преди месеци президентът им се опита да завземе цялата власт, сега е в ареста и го съдят за измяна. Там все още не се знае кой беше с него, против него, как точно мислеха да организират тоя пуч. Да разузнаят първо в тяхната къща какво става, после да шпионират Северна Корея. В политическо отношение не са цъфнали, борбата на политическите групировки при тях е ожесточена.

    16:42 06.11.2025

  • 23 Бялджип

    4 1 Отговор

    До коментар #20 от "Я па тоа":

    Някакви усложнения от Ковида ли ?

    16:43 06.11.2025

  • 24 А течаща вода кога?

    4 5 Отговор

    До коментар #12 от "БОЛШЕВИК":

    Вътрешни тоалетни кога?
    Цветен телевизор кога?
    Руски смартфон кога?
    П. П. Нищи няма да опитват. Лъжат крепостните.

    16:43 06.11.2025

  • 25 чикчирик

    4 1 Отговор
    Откога на нобела Тръм викат "Ястреба в Кремъл" ??

    16:44 06.11.2025

  • 26 Историята е затова ☝️

    3 5 Отговор
    Рейгън съсипа СССР при предишния опит на руснаците да се конкурират със САЩ в превъоръжаването и сега ще се случи същото с РФ.

    16:46 06.11.2025

  • 27 Хасковски каунь

    2 1 Отговор
    Гълъбчетата на НАТО

    16:47 06.11.2025

  • 28 Карлик кремлевский

    2 2 Отговор
    Ма нема паре бе ястреби .
    Петрол не купуват ,газ не купуват ,аз сега двореца ли да си продам или яхтите

    16:49 06.11.2025

  • 29 Ами

    0 2 Отговор
    От ISW пак не са разбрали :)
    Ястребите в Кремъл не просто искат Москва да започне да провежда
    ядрени опити, те иска физически да унищожат колективния запад.
    И единственото което ги спира това е Путин.

    16:49 06.11.2025

  • 30 Pyccкий Карлик

    3 2 Отговор
    "...Ястребите в Кремъл...."

    Кви ястреби......
    Ру3ки кypoпaтки ......яребици на БГ 😄👍

    16:49 06.11.2025

  • 31 Сандо

    2 1 Отговор
    Кой эаяви,че започва ядрени опити?Тръмп,нали?Е,какво искате от Кремъл - може би да падне в краката на наглия янки и да моли за милост?Е,тая няма да я бъде,още повече,че от няколко години Русия си подготвя полигона в Нова земя и е въпрос на минимално време да направи ядрен опит.А ние с интерес ще наблюдаваме колко време ще е необходимо на американците за да се подготвят и да го извършат.И накрая:направете разлика между изпитание на ядрено оръжие и ядрен опит.

    Коментиран от #32

    16:51 06.11.2025

  • 32 Това са безспорни

    1 1 Отговор

    До коментар #31 от "Сандо":

    Факти.

    16:57 06.11.2025

  • 33 Ще ,ще , ще

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Сус бе Герге":

    Друг път , таваришч .. Нищо обидно , ама ме кефиш ... 🖕🇺🇦

    17:01 06.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания