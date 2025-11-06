Шуробаджанащина в Кремъл! Владимир Путин е назначил над 20 свои близки роднини на държавни постове

Владимир Путин е помогнал на най-малко 24 свои роднини да получат държавни постове, според разследване на "Проект". Разследващи журналисти в Русия са успели да разкрият постовете, заемани от ключови фигури, близки до руския прездент. Семействата на бившата му съпруга Людмила Путин-Очеретна, както и на други приятелки на Путин – Алина Кабаева, Светлана Кривоногих и Алиса Харчева – са получили доходи, свързани с руските власти, пише Фокус.
Длъжности са получили и роднини на дъщерите на политика Мария Воронцова и Катерина Тихонова, братовчедите му по бащина линия Евгений и Игор, братовчедката му по майчина линия Любов Шеломова и братовчедката му по бащина линия Любов Круглова.
"Проект" пише, че най-високите позиции са отишли при клона на семейството на братовчеда Евгений: Анна Цивилева, Сергей Цивилев и Михаил Путин са получили позиции в правителството и в "Газпром". Клонът на семейството на братовчеда по бащина линия контролира друга компания, "РусГидро", пишат журналистите. Съпругът на Екатерина Тихонова, Игор Зеленски, е ръководел строителството на театъра в Севастопол, а бащата на Алиса Харчева, Всеволод Харчев, е получил длъжност в "АНО Диалог“.
През 2024 г. разследващият център публикува обширна статия за синовете на Путин от Кабаева, които дотогава не бяха известни на широката общественост.
Според журналистите, имената им са Иван и Владимир, а са родени през пролетта на 2015 и 2019 г. Момчетата живеят в изолация в президентските резиденции. За тях се търсят бавачки от Южна Африка, а сестрата на Кабаева се представя на новите служители като майка на децата.
6 Ноември, 2025 20:50 985 63
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
