Шуробаджанащина в Кремъл! Владимир Путин е назначил над 20 свои близки роднини на държавни постове

Шуробаджанащина в Кремъл! Владимир Путин е назначил над 20 свои близки роднини на държавни постове

6 Ноември, 2025 20:50

През 2024 г. разследващият център публикува обширна статия за синовете на Путин от Алина Кабаева, които дотогава не бяха известни на широката общественост

Шуробаджанащина в Кремъл! Владимир Путин е назначил над 20 свои близки роднини на държавни постове - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Focus Focus

Владимир Путин е помогнал на най-малко 24 свои роднини да получат държавни постове, според разследване на "Проект". Разследващи журналисти в Русия са успели да разкрият постовете, заемани от ключови фигури, близки до руския прездент. Семействата на бившата му съпруга Людмила Путин-Очеретна, както и на други приятелки на Путин – Алина Кабаева, Светлана Кривоногих и Алиса Харчева – са получили доходи, свързани с руските власти, пише Фокус.

Длъжности са получили и роднини на дъщерите на политика Мария Воронцова и Катерина Тихонова, братовчедите му по бащина линия Евгений и Игор, братовчедката му по майчина линия Любов Шеломова и братовчедката му по бащина линия Любов Круглова.

"Проект" пише, че най-високите позиции са отишли при клона на семейството на братовчеда Евгений: Анна Цивилева, Сергей Цивилев и Михаил Путин са получили позиции в правителството и в "Газпром". Клонът на семейството на братовчеда по бащина линия контролира друга компания, "РусГидро", пишат журналистите. Съпругът на Екатерина Тихонова, Игор Зеленски, е ръководел строителството на театъра в Севастопол, а бащата на Алиса Харчева, Всеволод Харчев, е получил длъжност в "АНО Диалог“.

През 2024 г. разследващият център публикува обширна статия за синовете на Путин от Кабаева, които дотогава не бяха известни на широката общественост.

Според журналистите, имената им са Иван и Владимир, а са родени през пролетта на 2015 и 2019 г. Момчетата живеят в изолация в президентските резиденции. За тях се търсят бавачки от Южна Африка, а сестрата на Кабаева се представя на новите служители като майка на децата.


Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Байдън

    24 7 Отговор
    И той така правеше.

    Коментиран от #59

    20:52 06.11.2025

  • 2 Оф оф

    29 5 Отговор
    А в Бг как е ве петдюли?!

    20:53 06.11.2025

  • 3 Уса

    27 4 Отговор
    А в България са задминали и шуро и баджанащината много пъти.Всички в администрацията са роднини

    20:53 06.11.2025

  • 4 Щом Фокус така се е възпалил

    24 6 Отговор
    Положението на укра е тревожно, да не каза фатално.

    20:53 06.11.2025

  • 5 Мнението ми

    2 11 Отговор
    Скоро ще бъдат уволнени ...🤔

    20:53 06.11.2025

  • 6 Град Козлодуй

    24 6 Отговор
    Жълтите новини са в рубриката любопитно.

    20:54 06.11.2025

  • 7 Хахаха

    26 3 Отговор
    В Бг еъв всеки град са навързани по институциите и службите само роднини. Шуробаджанащина.

    20:55 06.11.2025

  • 8 СФРЮ

    22 6 Отговор
    Няма нищо необичайно. Доверените хора по време на война ще пазят гърба му.

    20:55 06.11.2025

  • 9 Огледалце от стената

    24 3 Отговор
    А тук не е така, тук е чисто и просто Рая!

    20:56 06.11.2025

  • 10 ДАНС

    22 3 Отговор
    Това тук е невъзможно да се случи. Ни един не е установен след щателна проверка и използване на СРС.

    20:56 06.11.2025

  • 11 Pyccкий Карлик

    10 15 Отговор
    "...Разследващи журналисти в Русия..."

    Малодци.....
    А сейчас на фронт, срочно !!! 😁👍

    20:56 06.11.2025

  • 12 хихик

    24 2 Отговор
    А тука администрацията е хем родата, хем гласуващите

    20:56 06.11.2025

  • 13 Като българската шуробаджанащина няма

    21 5 Отговор
    Никъде по света , явно роднините на Путин са способни и образовани професионалисти защото Русия расте и се развива ,а България само затъва ,обеднява ,задлъжнява , обезлюдява и обезбългарява

    20:58 06.11.2025

  • 14 Уса

    15 3 Отговор
    В САЩ беше още по-зле...Шуробаджанаци,пдрс и и трансджендъри накуп се правеха,че работят.Слава на мистър Тръмп,че разбута кошера пълен с търтеи....слава.Господ здраве да му дава още 100 години да управлява

    20:59 06.11.2025

  • 15 Само питам

    15 2 Отговор
    А на кого да помогне , на потника ли ?

    21:00 06.11.2025

  • 16 Пасивен Кремълски педофил с токчета

    5 19 Отговор
    Ще назнача и откраднатите украински малки момченца, проблема е, че след това ще ме болят много задните части!

    Коментиран от #23, #29

    21:00 06.11.2025

  • 17 Жеко

    17 2 Отговор
    А в краварника как е ? Бай Дън синчето и родата къде ги назначи ? А чичо Дони зет , дъщеря , син ...?

    21:01 06.11.2025

  • 18 12343211

    1 5 Отговор
    Факт е ,че жените на човека са роднини !

    21:01 06.11.2025

  • 19 Моля, внимание ,говеда

    15 3 Отговор
    В Русия населението е над 124 млн души. Който може да смята на този брой люди 20 назначени на постове е направо смехотворно!
    У нас на 1 млн, гласували, толкова са във властта!

    21:01 06.11.2025

  • 20 Путин гол от кръста на соло без кон.

    5 8 Отговор
    Лошо няма, а и да има то е за добро. За ваше добро.

    21:02 06.11.2025

  • 21 Сгодихме се сгодихме се

    4 6 Отговор
    Роднина Милиционер Роднина Милиционер Роднина Милиционер Роднина и Зайцев

    21:02 06.11.2025

  • 22 Кво ни интересува

    3 12 Отговор
    Блатната коччина?

    Коментиран от #54

    21:02 06.11.2025

  • 23 ти като си активен не кремълски

    10 3 Отговор

    До коментар #16 от "Пасивен Кремълски педофил с токчета":

    колоездач , до къде я докара ? Щатен към някой прайд ?

    Коментиран от #27

    21:02 06.11.2025

  • 24 Що в ЕС и БГ

    13 0 Отговор
    Как е бе.....продажни лейки ..тук е още по зле

    21:03 06.11.2025

  • 25 читател

    9 2 Отговор
    Съвсем се изобрахте от към простотии.

    21:04 06.11.2025

  • 27 Дърт Кремълски педофил с токчета (Ботокс

    3 5 Отговор

    До коментар #23 от "ти като си активен не кремълски":

    Наскоро бях скопен

    21:04 06.11.2025

  • 30 Кривоверен алкаш

    3 8 Отговор
    Ето ги руските ценности...

    Коментиран от #39

    21:05 06.11.2025

  • 31 🇺🇦🇧🇬

    2 10 Отговор
    Копейки,през цялото време се опитвам да ви обясня,че тук се живее по путлински терпит и че се борите за това,което мр@зите... Коментарите ви само го доказват,но ств толкова кухи,че не можете да го вденете!

    Коментиран от #37

    21:05 06.11.2025

  • 32 Ачо

    2 9 Отговор
    68 процента от руснаците ходят във външни нужници или в дупки насред двора.

    Коментиран от #36

    21:06 06.11.2025

  • 33 Бункерен плъх-Плешивия охлюв

    2 8 Отговор
    Няма да мръдна от бункера

    Коментиран от #34

    21:06 06.11.2025

  • 34 виждам те , гледам те

    7 2 Отговор

    До коментар #33 от "Бункерен плъх-Плешивия охлюв":

    Направо си красавец в крокодилска кожа .

    21:07 06.11.2025

  • 35 Много

    0 6 Отговор
    баджанаци има!!!

    21:07 06.11.2025

  • 36 Само питам

    8 0 Отговор

    До коментар #32 от "Ачо":

    За това ли България е нарисувана на картата на Европа като външна тоалетна ?

    21:08 06.11.2025

  • 37 ако те гепна ...

    7 0 Отговор

    До коментар #31 от "🇺🇦🇧🇬":

    ...дънките щи цепна ...

    21:09 06.11.2025

  • 38 Е па в България такива неща

    8 0 Отговор
    никога не е имало и няма да има. Какво е това да помагаш на близки, роднини и приятели да заемат влиятелни държавни служби? Бива ли такива работи, Русия се излага. Тук в БГ това е невъзможно да стане и то е защото корупция няма никъде, в никоя държавна служба и агенция. Тук сме си с демокрацията само и тва е.

    21:10 06.11.2025

  • 39 кривокрак куманин от България

    8 0 Отговор

    До коментар #30 от "Кривоверен алкаш":

    То при нас такива работи нема . На управляващите цялата рода е на полето с мотиката .

    21:10 06.11.2025

  • 40 име

    5 0 Отговор
    Втора тема в стил "Русия се разпада" и отново тpoла деса стоян георгиев никакъв го няма да изригне с едно мощно ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ.... Притеснявам се дали всичко е наред при него! ;)

    21:11 06.11.2025

  • 41 а ние тук нищо не лъжем

    7 0 Отговор
    Инфлацията е 2% ....ми даааа...

    21:12 06.11.2025

  • 42 Димитър Георгиев

    1 3 Отговор
    Шуробаджанащина в Кремъл! А добър вечер! По руските и по нашите ширини е така, наследството на комунизма!

    21:14 06.11.2025

  • 43 Георги

    6 0 Отговор
    то да беше само в Кремъл... Байдън амнистира половината си рода, а Тръмп назначи адвокатката си за прокурор на щат. Урсулата пък сключи съмнителна сделка за ваксини с фирмата в която работи мъжът й.

    21:14 06.11.2025

  • 44 при нас пълна демокрация

    6 0 Отговор
    50 коли в Германия осъмнаха със свастики, изрисувани с човешка кръв .
    Разследват и появата им върху пощенски кутии и фасади на сгради .

    Коментиран от #48

    21:14 06.11.2025

  • 45 Димо

    1 6 Отговор
    Кремълските плъхове заприличват все повече на аятоласите от Иран! А те нали знаете докъде я докараха?! Скоро ще има погром на Кремъл!!!

    Коментиран от #51

    21:15 06.11.2025

  • 46 Линда

    1 5 Отговор
    Слава на Путин . Човекът който изби най много руснаци от десетилетия насам. 😅😅😅

    21:15 06.11.2025

  • 47 Търсенето под вола теле, продължава

    4 0 Отговор
    и най-много да ги удари нещо по главите и опръска.

    Дай, щом са някаква далечна връзка да не работят нищо, а?
    На Тръмп цялото семейство плюс снахи и зетове, бяха на къде по-държавна служба.
    А на Байдън синчето и брат му?

    21:16 06.11.2025

  • 48 Еми такава е държавата

    0 1 Отговор

    До коментар #44 от "при нас пълна демокрация":

    "Фашисти сър"

    21:17 06.11.2025

  • 49 Фейк на часа

    5 0 Отговор
    Преди малко Зеленски обяви в редовния си вечерен брифинг, че Покровск никога не е бил от съществено военно-стратегическо значение за Украйна и че украинската армия продължава да нанася съкрушителни удари по Русия. В момента Украйна подготвя нови военни формирования, които ще обърнат хода на бойните действия и ще победят Русия.

    21:17 06.11.2025

  • 51 не бери грижа

    5 0 Отговор

    До коментар #45 от "Димо":

    В Германия ,Франция ,Холандия ,Англия ..... няма нужда да ходят до Иран . Исляма си е на местно ниво .
    Най разпространеното име в Лондон за новородено е Мохамед ...

    21:19 06.11.2025

  • 52 Яяяяя

    2 0 Отговор
    Не гледай в чуждото канче, че ние сме цъфнали и вързали

    21:20 06.11.2025

  • 53 жик так

    3 0 Отговор
    А при нас родата на управляващите изобщо не работи .
    Само получава .

    21:20 06.11.2025

  • 54 Георги

    1 1 Отговор

    До коментар #22 от "Кво ни интересува":

    няма нужда да те интересува, достатъчно е да ти се втълпява, че е блатна кочина, а ти да го повтаряш и вярваш.

    21:21 06.11.2025

  • 55 Хи хи

    4 0 Отговор
    На нас изобщо, ама ИЗОБЩО не ни пука кой е назначил Путин !! Ако ще да назначава на шуренайката си шуренайката !! Нас ни интересува тук у нас, интересува ни Шиши, Боци, доходите що са на последно място , корупцията и кой кого пребил / сгазил !!

    21:21 06.11.2025

  • 56 читател

    2 0 Отговор
    А при нас даже да не ти е рода , има вила в Барцелона и бутик .....

    21:32 06.11.2025

  • 58 Варна

    0 0 Отговор
    Що бе Тръмп не назначи роднини и познати ли? :)

    21:36 06.11.2025

  • 59 Кои негови роднини

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Байдън":

    беше назначил Байдън на висши постове, че нещо не се сещам? Ако беше казал Тръмп по-разбирам.

    21:39 06.11.2025

  • 60 ?????

    3 0 Отговор
    А кво общо има снимката от сватбата на Karin Kneissl със заглавието?

    21:40 06.11.2025

  • 61 Артилерист

    1 0 Отговор
    Щом източника е Фокус значи всичко е пропаганда. От тях обективен материал не е имало. В случая роднините и приятелите на Путин където и да си намерят работа все ще е свързана с негова протекция. Иначе е известно, че Путин последователно и неотклонно подмени апарата на Елцин с кадърни и можещи хора. Едно от очевидните доказателства е назначаването на цивилния човек Белоусов за ръководител на Министерството на отбраната.
    Шуробаджанащината в България е пословична. Пред очите на преподавателите във Военната академия, които бяха призвани да учат офицерите-слушатели на правилното във военното дело, се докарваха на началническите длъжности хора войскари, които нямаха никаква представа за педагогическата специфика. За творенето на военната наука да не говорим. Така беше във всички области на живота (ННН-някой некадърник наш, по Ив. Петров беше водещ принцип в кадровата работа) и това в крайна сметка провали красивата идея на социализма...

    21:42 06.11.2025

  • 63 Гориил

    1 0 Отговор
    С династията Буш за пример, не можем да бъдем обективни и безпристрастни.Корупцията на Запад е латентна и, с редки изключения, изключително затворена тема във висшите ешелони на властта.

    21:44 06.11.2025

