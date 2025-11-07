Берлин: Не е трудно да се досетим защо се появиха дронове над Белгия! Путин се притеснява сериозно за замразените руски активи

Германският министър на отбраната Борис Писториус намекна за връзка между скорошните инциденти с дронове в Белгия и дискусиите за използването на замразени руски активи, държани от белгийската финансова институция Euroclear, за финансиране на гигантски заем за Украйна, предава "Ройтерс".

Нахлуванията на дронове над летища и военни бази се превърнаха в постоянен проблем в Белгия през последните дни и причиниха големи смущения в цяла Европа през последните месеци.

Някои официални лица обвиниха инцидентите в Европа за "хибридна война" от страна на Русия. Москва отрече всякаква връзка с инцидентите.

"Да, всички виждаме това. Белгийците също. Това е мярка, насочена към разпространяване на несигурност, към всяване на страх в Белгия: Не смейте да докосвате замразените активи. Това не може да се тълкува по друг начин", заяви Писториус пред репортери на пресконференция в Берлин.

Белгийското министерство на отбраната отказа да коментира думите му, но заяви, че "тази възможност вече е била обсъждана в Белгия".

Белгийският премиер Барт де Вевер заяви, че страната му се нуждае от конкретни и солидни гаранции, преди да може да се осъществи план за използване на замразени руски активи, за да се помогне на Украйна да се пребори с руската инвазия .

Позицията на Белгия е от решаващо значение, тъй като белгийска финансова институция Euroclear държи активите, които ще бъдат използвани.

Летището в Лиеж в Белгия възобнови полетите след временно спиране поради нахлуване на дрон в петък, което е вторият подобен инцидент тази седмица.

Дронове, забелязани да прелитат над летища в столицата Брюксел и в Лиеж, в източната част на страната, доведоха до отклоняване на много пристигащи самолети и приземяване на някои от тях, които трябваше да излетят във вторник.

Белгийското правителство свика извънредна среща на ключови министри и ръководители на службите за сигурност в четвъртък, за да се справи с това, което министърът на отбраната нарече координирана атака.

Германската армия създава екипи за бързо реагиране, за да се справи с остри заплахи от дронове, заяви висш германски военен служител, като наскоро изпрати тези експерти да помогнат в Белгия.

"Тези подразделения за борба с дронове се създават в момента", заяви в интервю за "Ройтерс" генерал-лейтенант Александър Солфранк, който ръководи съвместното оперативно командване на Германия и наблюдава планирането на отбраната на страната.

Германското министерство на отбраната заяви късно в четвъртък, че изпраща експерти за борба с дронове в Белгия по искане от Брюксел.

Солфранк отказа да навлезе в подробности, когато говори за новите устройства за борба с дронове, позовавайки се на оперативната сигурност, но каза, че екип, изпратен в Копенхаген миналия месец по време на среща на върха на ЕС, е бил оборудван със смесица от сензори и ефектори.

"Те разполагат с различни системи за забелязване и противодействие на дронове. Ние имаме възможността например да поемем контрол над дрон и да го приземим на определено място", каза генералът.

Експертите по борба с дронове разполагат и със специални модели дронове, които могат да изтрелват мрежи, за да хващат вражески дронове и по този начин да ги свалят, както и с прехващачи, които се прицелват във враждебни дронове, добави той.