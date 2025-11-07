Новини
Берлин: Не е трудно да се досетим защо се появиха дронове над Белгия! Путин се притеснява сериозно за замразените руски активи
  Тема: Украйна

Берлин: Не е трудно да се досетим защо се появиха дронове над Белгия! Путин се притеснява сериозно за замразените руски активи

7 Ноември, 2025 19:08 1 246 53

  русия
  украйна
  белгия
  дронове
  ракети
  нато
  борис писториус

Нахлуванията на дронове над летища и военни бази се превърнаха в постоянен проблем в Белгия през последните дни и причиниха големи смущения в цяла Европа през последните месеци

Берлин: Не е трудно да се досетим защо се появиха дронове над Белгия! Путин се притеснява сериозно за замразените руски активи - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Германският министър на отбраната Борис Писториус намекна за връзка между скорошните инциденти с дронове в Белгия и дискусиите за използването на замразени руски активи, държани от белгийската финансова институция Euroclear, за финансиране на гигантски заем за Украйна, предава "Ройтерс".

Нахлуванията на дронове над летища и военни бази се превърнаха в постоянен проблем в Белгия през последните дни и причиниха големи смущения в цяла Европа през последните месеци.

Още новини от Украйна

Някои официални лица обвиниха инцидентите в Европа за "хибридна война" от страна на Русия. Москва отрече всякаква връзка с инцидентите.

"Да, всички виждаме това. Белгийците също. Това е мярка, насочена към разпространяване на несигурност, към всяване на страх в Белгия: Не смейте да докосвате замразените активи. Това не може да се тълкува по друг начин", заяви Писториус пред репортери на пресконференция в Берлин.

Белгийското министерство на отбраната отказа да коментира думите му, но заяви, че "тази възможност вече е била обсъждана в Белгия".

Белгийският премиер Барт де Вевер заяви, че страната му се нуждае от конкретни и солидни гаранции, преди да може да се осъществи план за използване на замразени руски активи, за да се помогне на Украйна да се пребори с руската инвазия .

Позицията на Белгия е от решаващо значение, тъй като белгийска финансова институция Euroclear държи активите, които ще бъдат използвани.

Летището в Лиеж в Белгия възобнови полетите след временно спиране поради нахлуване на дрон в петък, което е вторият подобен инцидент тази седмица.

Дронове, забелязани да прелитат над летища в столицата Брюксел и в Лиеж, в източната част на страната, доведоха до отклоняване на много пристигащи самолети и приземяване на някои от тях, които трябваше да излетят във вторник.

Белгийското правителство свика извънредна среща на ключови министри и ръководители на службите за сигурност в четвъртък, за да се справи с това, което министърът на отбраната нарече координирана атака.

Германската армия създава екипи за бързо реагиране, за да се справи с остри заплахи от дронове, заяви висш германски военен служител, като наскоро изпрати тези експерти да помогнат в Белгия.

"Тези подразделения за борба с дронове се създават в момента", заяви в интервю за "Ройтерс" генерал-лейтенант Александър Солфранк, който ръководи съвместното оперативно командване на Германия и наблюдава планирането на отбраната на страната.

Германското министерство на отбраната заяви късно в четвъртък, че изпраща експерти за борба с дронове в Белгия по искане от Брюксел.

Солфранк отказа да навлезе в подробности, когато говори за новите устройства за борба с дронове, позовавайки се на оперативната сигурност, но каза, че екип, изпратен в Копенхаген миналия месец по време на среща на върха на ЕС, е бил оборудван със смесица от сензори и ефектори.

"Те разполагат с различни системи за забелязване и противодействие на дронове. Ние имаме възможността например да поемем контрол над дрон и да го приземим на определено място", каза генералът.

Експертите по борба с дронове разполагат и със специални модели дронове, които могат да изтрелват мрежи, за да хващат вражески дронове и по този начин да ги свалят, както и с прехващачи, които се прицелват във враждебни дронове, добави той.


Германия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ха-ха

    47 5 Отговор
    Тия образи неземни с едни дронове не могат да се справят , тръгнали руснаците да борят .

    19:11 07.11.2025

  • 2 БОЛШЕВИК

    38 4 Отговор
    Западните чакали да не се гъбаркат с Русия, че не дронове а Буревестника и Посейдона ще вършеят в ЕС!

    19:13 07.11.2025

  • 3 Параноята е тежко психическо заболяване

    47 1 Отговор
    Германският министър на отбраната Борис Писториус има спешна нужда от психиатрично лечение.

    Кой ги назначава тези западащи откачалки за министри и комисари/комисарки?

    Коментиран от #25, #27

    19:15 07.11.2025

  • 4 Ццц

    15 15 Отговор
    Вече три години в Русия няма яйца заради замразените пари. Но основните притеснения на Путин са, че Урсула няма да иде да снесе дори едно пуйче яйце заради санкциите и може да настане бунт вероятно, може би. 🤣

    Коментиран от #12

    19:15 07.11.2025

  • 5 Лети,лети,дронче ле бяло

    41 2 Отговор
    Путин ги ошашави всичките.Ако намерят руска водка в магазините, какви ли конспирации ще чуем

    19:15 07.11.2025

  • 6 Мисля

    35 1 Отговор
    Не е трудно да се досети човек за умствените способности на министърът.

    19:15 07.11.2025

  • 7 ?????

    37 1 Отговор
    Ха ха.
    А е толкова просто.
    Свалете поне един дрон и вижте кво има в трекера му.
    Или и тва не можете? А?

    19:15 07.11.2025

  • 8 Помак

    16 2 Отговор
    Правилна е посоката на мислене на германския менистер ...по важното е да заемат да мислят Ено п.касичка и тиквата ..заштото тук Дрин няма да има а направо ще ударят русите и дано ударят мафиотите магнити ...кухи г лави братче само за грабежи мислят ..пу

    19:16 07.11.2025

  • 9 много е лошо и опасно е

    23 1 Отговор
    когато когато изключително налноподатливи соросоиди дъжат власта на континента от доооста години

    19:16 07.11.2025

  • 10 Какъв страх ви тресе

    30 2 Отговор
    от сянката на Путин. Едно врабче да прехвръкне и вие го виждате като СУ 35.
    Представям си ако ви се появи самия Путин защото нали той се спомена по миналата година и за вас ще бъде все едно Годзила. Наистина е смешно.....

    19:16 07.11.2025

  • 11 Пич

    28 1 Отговор
    Леле майко !!! Как за толкова малко време , Урсула успя да ги направи такива тъпанари...?!

    Коментиран от #19, #21, #22, #24

    19:17 07.11.2025

  • 12 ?????

    22 3 Отговор

    До коментар #4 от "Ццц":

    Ха ха.
    Жалко че не може да се дават линкове тук.
    10 бр. яйца в момента в руските магазини са от 1,00 лв до 2,00 лв.

    19:19 07.11.2025

  • 13 Ретро спомен

    15 0 Отговор
    Изостават германците от нас. Преди години, на бат 🎃 му влизаха дронове в спалнята, управлявани от президента 😂😂😂🛩️

    19:19 07.11.2025

  • 14 Руски колхозник

    14 2 Отговор
    Дано някой дядка не влезне в Германия с някоя Ладичка, че горко му🤣😂

    19:22 07.11.2025

  • 15 Шушонин

    8 1 Отговор
    Връщайте парите,бе!

    19:23 07.11.2025

  • 16 ТУ ТУУ

    20 1 Отговор
    Тази статия счупи тъпомера.

    19:24 07.11.2025

  • 17 АБВ

    22 2 Отговор
    Тия са големи смешници. Русия пращала дронове над ЕС ?! Смях ! Смях ! Смях !
    По-скоро, някои европейски келеши, знаейки за паническия шизофреничен страх на своите правителства от Путин и Русия, са решили да се гъбаркат с тях и да ги правят за смях пред целия свят.

    19:26 07.11.2025

  • 18 Дедо ви...

    14 0 Отговор
    Мисирлъка кърти мивките...

    19:27 07.11.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Не че ми пука

    3 13 Отговор
    Ама и последната копейка ще оберат на руснаците

    19:29 07.11.2025

  • 21 Бедняшката русофилска иzмет

    2 13 Отговор

    До коментар #11 от "Пич":

    От нова година и вие ще получавате траншове в евро.

    Коментиран от #30

    19:31 07.11.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 АБВ

    2 1 Отговор
    Защо изтрихте коментари № 19 и 22 ?

    Коментиран от #28

    19:32 07.11.2025

  • 24 Фен

    3 2 Отговор

    До коментар #11 от "Пич":

    Това че си глупав вината не е в теб.

    Коментиран от #33

    19:33 07.11.2025

  • 25 Сорос кукловод на "демократите"

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Параноята е тежко психическо заболяване":

    без антисемитизъм гои

    19:33 07.11.2025

  • 26 Гончар Романенко

    6 0 Отговор
    А за на нашествието от птичи въшки в ЕП, Борис Писториус
    нещо каза ли?!

    19:34 07.11.2025

  • 27 ОТ КОЛ И ВЪЖЕ

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Параноята е тежко психическо заболяване":

    НАЩЕ ДА НЕ СА НЕЩО ДРУГО , ПРОСТО ..............ТАКЪВ Е МАТРИАЛА....РЕЧЕ БУЦИ

    19:34 07.11.2025

  • 28 Копей,

    2 4 Отговор

    До коментар #23 от "АБВ":

    Спазвай добрият тон и се придържай по темата на статията!Иначе ще бъдеш изритан от дискусията.

    19:35 07.11.2025

  • 29 Бих се учудил

    11 1 Отговор
    Ако Путин и Русия не бяха виновни. Жалка фашистка измет. Денонощно лъжи и пропаганда срещу Русия.

    19:35 07.11.2025

  • 30 А ти

    5 0 Отговор

    До коментар #21 от "Бедняшката русофилска иzмет":

    Ще получаваш траншове във вибратори , че много бързо ги хабиш !!!

    19:35 07.11.2025

  • 31 име

    8 1 Отговор
    Странно що киевската хунта не спре да ползва русси нефт от петролопровода Дружба?!

    Коментиран от #34

    19:36 07.11.2025

  • 32 Добър вечер!

    1 5 Отговор
    Другари комунисти,Артилеристи, Механици и други подобни продукти где МОЧАТА?

    Коментиран от #36

    19:36 07.11.2025

  • 33 А ти

    2 1 Отговор

    До коментар #24 от "Фен":

    Си че си глупав , вината е в теб !!!

    19:36 07.11.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Кокорчо

    4 0 Отговор
    Дронове играчки с вибратори за 150 Евро.Лично Путин ги пратил.

    19:37 07.11.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Ама дронове изначало

    4 0 Отговор
    се появиха в Германия пък после в Белгия. Ко ша кае Германия сига а?

    19:38 07.11.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Kaлпазанин

    2 0 Отговор
    Берлин да ни ги покаже ,а не да плямпа врели некипели или не е политически коректно ,апропо да ни каже кои са собствениците на Тайм метал Билд ард здф за еврейското зеле знаем

    19:48 07.11.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Божеее

    2 0 Отговор
    Във ес има много болни глави , една от тях е тази на шперца !!!!

    19:55 07.11.2025

  • 42 ЗЕЛЕНИЯ НАРКОМАН СЪМ

    5 0 Отговор
    Аз изпратих тия дронове там , ще ги изпратя и над берлин , докато не ми дадат ракетите .....нека да мислят , че е Путин , аз съм велик Клоун !!!!

    19:57 07.11.2025

  • 43 Геро

    0 1 Отговор

    До коментар #40 от "Е що допусна":

    Мнението на отпадъчен продукт като теб няма никакво значение.

    Коментиран от #47

    19:57 07.11.2025

  • 44 Ню Йорк Таймс

    2 0 Отговор
    Ако ЕС деблокира незаконно руските пари тогава ЕС трябва да забрави за своите активи в Русия за над 1 трилион долара

    20:00 07.11.2025

  • 45 ха, ха, ха...

    1 1 Отговор
    "Путин се притеснява сериозно..."

    Той и от сянката си се притеснява сериозно, но не може да я арестува. Вече има арестувани, опитали да празнуват седми ноември. Само като чуе думата революция и пълни памперса, нищо, че е била преди повече от век.

    20:01 07.11.2025

  • 46 Белгиец

    2 0 Отговор
    Дронове не съм виждал никога, защото са забранени в Белгия, но има много балони, самолети и хеликоптери за разходка. Цените на са високи и всеки може да си поръча разходка и да си направи снимки. Но каква връзка има това с банките? Как може да се разбере какво става вътре в тях от въздуха? Никак!

    20:02 07.11.2025

  • 47 Няма

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "Геро":

    но това не те спира да показваш падението си.

    20:02 07.11.2025

  • 48 Гошо

    2 0 Отговор
    Супер че сте толкова досетливи!....Проверете да не е в храсталака!....Или зад вратата...., а може би под кревата....! ...

    20:07 07.11.2025

  • 49 Тоя е по-умен от

    1 0 Отговор
    Аналена! Поклон!

    20:10 07.11.2025

  • 50 Ей, ама че са

    5 0 Отговор
    Тъпи. Какъв е смисълът за Русия да праща някакви дронове над Белгия? Тази страна не представлява никакъв интерес или опасност за Русия.

    20:15 07.11.2025

  • 51 Ватенка

    0 0 Отговор
    Напраоооо го премести

    20:18 07.11.2025

  • 52 Белгия натиска сериозно ЕС

    2 0 Отговор
    за замразените руски активи. Ще се отблокират в заем за Украйна, ако всички страни членки на ЕС подпишат документ с който целия ЕС да носи солидарна отговорност и да върне парите когато Русия дойде за тях и си ги поиска. Белгия сама не може да поеме тази отговорност. Още повече, че Белгия твърди, че такива Руски пари и дивиденти има и в Англия, Франция, Швейцария и други държави от ЕС, а не само в Белгия. Защо се мълчи за другите държави, а се обсъждат финансовите средства на Русия само в Белгия като най-малка и слаба държава. Казва и пита Белгия?

    20:30 07.11.2025

  • 53 След окупацията от...

    0 0 Отговор
    ... "братушките" ни през 1944г, ограбиха България както турският башибозук не я е грабил, взимайте им парите на тези убийци и никой да не се колебае.

    20:46 07.11.2025

