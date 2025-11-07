Новини
Свят »
Белгия »
Парите на Кремъл! ЕС натиска сериозно Белгия за замразените руски активи
  Тема: Украйна

Парите на Кремъл! ЕС натиска сериозно Белгия за замразените руски активи

7 Ноември, 2025 18:08 970 44

  • русия-
  • рубла-
  • украйна-
  • кремъл-
  • санкции-
  • владимир путин

Провалът би принудил лидерите на блока да се обърнат към собствените си финанси, за да поддържат отбраната на Киев срещу руските сили - или рискуват да оставят Киев да попадне в ръцете на Москва

Парите на Кремъл! ЕС натиска сериозно Белгия за замразените руски активи - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Европейската комисия засилва усилията си да убеди Белгия да подкрепи ключов заем от 140 милиарда евро за Украйна, финансиран чрез замразени руски активи, тъй като Киев е изправен пред опасност да остане без средства през пролетта, пише "Политико".

В петък висши представители на Комисията ще проведат решаващи разговори с белгийското правителство, за да разсеят опасенията на премиера Барт де Вевер относно финансовите и правните рискове от използването на блокираните руски активи, държани от базираната в Брюксел компания Euroclear.

Още новини от Украйна

Де Вевер стои на пътя на планирания мегазаем от ЕС, който има за цел да даде на Киев три години финансова глътка въздух. Украйна в момента е изправена пред бюджетен дефицит от около 60 милиарда долара през следващите две години, без разходите за поддръжка на армията.

Провалът би принудил лидерите на блока да се обърнат към собствените си финанси, за да поддържат отбраната на Киев срещу руските сили - или рискуват да оставят Киев да попадне в ръцете на Москва.

Задача на Комисията е да успокои опасенията на Де Вевер, че Белгия ще бъде длъжна да изплати дълга на Москва, ако войната приключи или ако адвокатите на Кремъл успешно съдят правителството му за използване на замразените активи, които са под ръководството на базирания в Брюксел финансов депозитар Euroclear.

Източник на "Политико" заяви, че през следващите дни ще има разговори на всички нива, включително и на най-високите.

Но преговорите идват в момент, когато Де Вевер е изправен пред политическа напрегнатост у дома. Партиите в неговото правителство са в напрегнати разговори в опит да утвърдят бюджета на страната и да изпълнят обещанието на коалицията да намали разходите с 10 милиарда евро.

Де Вевер заяви в четвъртък, че е поискал от белгийския крал Филип да даде на правителството срок до Коледа , за да сключи бюджетно споразумение, след като е пропуснал няколко предишни крайни срока за това, и подчерта, че това е последният опит на правителството да постигне съгласие по бюджет.

След като опасенията на Белгия бъдат удовлетворени, Комисията официално ще предложи законодателство относно заема за репарации през следващите седмици, според двама служители, запознати с плановете.

Двама други служители на ЕС, запознати с плановете, заявиха пред "Политико", че Парламентът вероятно също ще участва в изготвянето на законодателството. Това би могло да удължи процеса и да застраши надеждите на Комисията да получи 140 милиарда евро преди април, когато се очаква Киев да остане без пари.

Към натиска се добавя и фактът, че продължаващата подкрепа на Международния валутен фонд за Украйна зависи от заема от ЕС .

"Колкото по-дълго забавяме нещата, толкова по-предизвикателно ще става", заяви комисарят по икономиката Валдис Домбровскис пред репортери в София тази седмица в кулоарите на конференция. "Това може да повдигне въпроси относно някои възможни преходни решения. Така че по-рано е по-добре."

Като предпазна мярка, белгийците настояват правителствата на ЕС да предоставят национални гаранции на стойност над 170 милиарда евро срещу заема, който може да бъде изплатен с предизвестие. Де Вевер иска също така гаранции, че използването на паричната стойност на руските активи също би било законно.

Адвокатите на Комисията "много щателно са оценили всички правни рискове или евентуални рискове от съдебни спорове", които те смятат за "ограничени", заяви Домбровскис в София. Той добави, че "във всеки случай гаранциите, които ще бъдат предоставени на Белгия, [са] за покриване на потенциални финансови рискове, пред които Белгия може да се изправи", ако адвокатите на Москва съдят правителството.

Целта е блокът да предостави национални гаранции за заема "поне за следващите две години, които биха могли да бъдат поети от гаранцията на ЕС" през 2028 г., когато започва следващият седемгодишен бюджет на ЕС, заяви Домбровскис.

По-трудната задача е елиминирането на заплахата от вето върху санкциите на ЕС от страна на приятелски настроени към Кремъл страни, като Унгария и Словакия.

Комисията обмисля "вратичка в закона" , която би замразила руските държавни активи, докато не се прекрати войната и не се изплатят репарации на Украйна. В противен случай ЕС трябва единодушно да подновява санкциите си срещу Русия на всеки шест месеца. Размразяването на руските активи би принудило Euroclear да преведе всички санкционирани парични средства обратно в Кремъл.


Белгия
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 14 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 чичково червенотиквениче

    24 3 Отговор
    Абе ей хлапетии, играйте си с нещо друго.
    Казано е: най-добре е танковете да дойдат.
    И ако продължавате с келешлъците ще ги видите дошли.
    Лукови глави....

    18:11 07.11.2025

  • 2 Нено

    31 3 Отговор
    Ако ЕС реши да използва замразените резерви на Руската централна банка, за да помогне на 0крайне, какъвто план има Европейската комисия, Кремъл веднага ще национализира и продаде чуждестранните активи, замразени в Русия.

    Коментиран от #6

    18:11 07.11.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Руски колхозник

    34 3 Отговор
    На края ще се окаже, че ЕС е бит, нае 6ан и без пари

    18:12 07.11.2025

  • 5 На някой му се яде бой

    30 3 Отговор
    , ама с големи шамари такъв какъвто не е ял и като мълък.

    18:12 07.11.2025

  • 6 ЮАР

    30 2 Отговор

    До коментар #2 от "Нено":

    казаха, че веднага всички държави ще си изтеглят авоарите от западните банки. Бснкстерите ще фалират.

    18:13 07.11.2025

  • 7 Централна банка на Белгия

    19 2 Отговор
    И6aли сме ва

    18:13 07.11.2025

  • 8 Счетоводителя

    28 3 Отговор
    Ей, не я научиха тази история,че който пипне чужди пари, не приключва добре.

    18:15 07.11.2025

  • 9 А ЕС питал ли е собствените си западни

    29 4 Отговор
    и американски компании нали са съгласни да им изчезне собственноста и активите в Русия. Това умните и алчни глави от ЕС мислили ли са го? И знае ли какво ще следва след това?

    18:16 07.11.2025

  • 10 Лицемерни 60клуци

    27 3 Отговор
    ..."Провалът би принудил лидерите на блока да се обърнат към собствените си финанси"....с чужди пари е лесно,нали?

    Коментиран от #13

    18:17 07.11.2025

  • 11 Kaлпазанин

    23 3 Отговор
    Кой ЕС ,оня с наркозависимите магарета мерц макарон и английската маймуна стърмур с вещицата Урсула и лудата мисирка калас ,ЕС приключва докато тези оомияринимат власт ,а втях са медиите банките и икономиката на ЕС

    18:17 07.11.2025

  • 12 Пак да кажа!

    3 23 Отговор
    Блатарите тези пари няма да ги видят никога.Преди 3 години го казах.
    Пък нали са си самодостатъчи?

    Коментиран от #22

    18:19 07.11.2025

  • 13 Глей ся

    4 19 Отговор

    До коментар #10 от "Лицемерни 60клуци":

    Руските глупаци що не си държат парите в руски банки?50 рубли давам за правилен отговор.

    Коментиран от #16, #23

    18:21 07.11.2025

  • 14 Европа може да печата евро а си играе

    1 12 Отговор
    На заеми на репарации на лихви
    В Китай държавата печата юани и раздава на фирмите да произвеждат стоки и услуги
    в Европа си играят на пазарна икономика а всеки събира пари в банките и не иска да харчи

    Коментиран от #18

    18:24 07.11.2025

  • 15 И това какво го интересува

    3 16 Отговор
    Целокупният български народ къде са парите на Кремъл?Освен някоя бавноразваща се копейка.

    Коментиран от #42

    18:24 07.11.2025

  • 16 НАП

    11 1 Отговор

    До коментар #13 от "Глей ся":

    Ти откъде имаш рубли бе?

    18:24 07.11.2025

  • 17 Експерта от хоремага

    13 2 Отговор
    Сигур на Тръмп му беше доскучало и викна Вова в Аляска да дръннат по някоя водка. А може пък дори да сеа решили да се изкодошат, да продава Тръмпича руски горива и оръжие на ЕС мисирите, а Вовка да си провежда операцийката. И за активите има реципрочни мерки няя са плашкати.

    18:26 07.11.2025

  • 18 Печатница Даяна

    19 1 Отговор

    До коментар #14 от "Европа може да печата евро а си играе":

    Печатат, печатат и и накрая знаеш как завършва приказката

    18:27 07.11.2025

  • 19 Много се извинявам, ама...

    12 1 Отговор
    Продавам BMW. Колата е карана само на къси разстояния. От нас - сервиза - до нас

    18:29 07.11.2025

  • 20 еС се самоубива

    19 1 Отговор
    "Капиталистът е толкова алчен, че е готов да продаде на своите обесници въжето, с което да го обесят." (19 век, Карл Маркс)

    Еврото е в клозета на Европа. Еврокомисията иска от Белгия да пусне водата.

    18:30 07.11.2025

  • 21 Пич

    20 1 Отговор
    Който е пил в руската кръчма и не си е платил сметката , винаги е бил придружен от келнерите чак до вкъщи , за да си плати !!!

    18:30 07.11.2025

  • 22 Пак да отговоря

    19 0 Отговор

    До коментар #12 от "Пак да кажа!":

    На бас,че ще платят и лихви на руснаците

    18:31 07.11.2025

  • 23 НИЕ

    15 0 Отговор

    До коментар #13 от "Глей ся":

    Слава на Рублата, Слава на Путин.

    18:31 07.11.2025

  • 24 Мдаааа дааа

    19 0 Отговор
    Яко дърпане опашката на мечката..
    Ото фон Бисмарк: Нито един договор с Русия не струва дори хартията на която е написан. Не се надявайте, че веднаж възползвали се от слабостта на Русия вие ще получавате дивиденти вечно, руснаците винаги идват за своето. И като дойдат, не се надявайте подписаните от вас йезуитски съглашения да ви оправдаят. Затова с руснаците си струва да се играе или честно, или въобще да не се играе.

    Коментиран от #31

    18:32 07.11.2025

  • 25 Иван

    18 1 Отговор
    Хахахаха, значи брюкселските зелки искат да заложат срещу гаранции активи, които до голяма степен са чуждестранни облигации (на Китай, Германия, Малобритания и тн.) за да изтеглят заем за фалирала държава, който е ясно че няма как да бъде върнат…гении сър!

    18:33 07.11.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Задължително

    1 20 Отговор
    Трябва да вземат и последната копейка на рашистите ! Да бъде занулена хунтата .😁

    Коментиран от #32, #35, #36

    18:34 07.11.2025

  • 28 Асен

    19 0 Отговор
    Лошо се заиграват брюкселските!

    18:35 07.11.2025

  • 29 Мъни мъни мъни, животът е пари

    14 0 Отговор
    ЕС натиска, ама белгийската мома се дърпа...чурулинката малка

    18:35 07.11.2025

  • 30 АЙДЕ , АЙДЕ, ПРАВЕТЕ ГО !

    15 0 Отговор
    АХ ,ОТ КОГА ЧАКАМ , ТЕЯ ИЗРОДИ ДА НАПРАВЯТ ТАЯ ФАТАЛНА СТЪПКА !! ТОВА
    ЩЕ Е КРАЯ НА СЪЩЕСТВУВАНЕТО НА ТОЯ ЮДЕЙКИ ФАШИСТКИ СЪЮЗ , СЪЗДаДЕН ОТ ФАЕШИЗЧАДИЯТА !!
    ГРАБЕЖИ,ГРАБЕЖИ ГРАБЕЖИ ОТ ТЯХ !!! САМО ФАКТА , СЪЗДАДЕНАТА ФАЛШЕВРОПЕЧАТНИЦА ЗА БЪЛВАНЕ НА ФАЛШ ХАРТИЙКИ , С КОИТО ВКАРВАТ В КАПАНА НА ПРОСИТО ЦЕЛИ ДЪРЖАВИ , ТАКАВА СМЕ И НИЕ, ДА БЪДАТ ПОСЛУШНИ, ДА СА ИМ СРЕДСТВО ЗА ПОЛЗВАНЕ , НАЙ ВЕЧЕ ЗА ПУШЕЧНО МЕСО , ПОДОБИЕ НА УКРАЙНА .
    ТОВА ВМЕНЯВАНЕ НА СТРАХ ОТ РУСИЯ , Е ТОЧНО СРЕДСТВОТО ДА НИ НАПРАВЯТ ПУШЕЧНО МЕСО , НЕ ТЕ ДА СЕ БИЯТ , А ДРУГИ ДА МРЪТ ВМЕСТО ТЯХ !!! ФАШИЗМА СИ Е ФАШИЗЪМ , САМО РФ МОЖЕ ДА ГО СПРЕ!!

    18:35 07.11.2025

  • 31 ?????

    12 0 Отговор

    До коментар #24 от "Мдаааа дааа":

    Точно.
    Изпревари ме.
    Тва исках да им напиша.

    18:36 07.11.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 ХиХи

    18 0 Отговор
    Ама Белгийците знаят, че веднага всички други като Индия и Котай ще си изтеглят активите също и нема комисионни после

    18:37 07.11.2025

  • 34 ИВЧО

    13 0 Отговор
    КРАДЦИ

    18:37 07.11.2025

  • 35 ТОВА Е ЗЕЛЮПросяка

    10 0 Отговор

    До коментар #27 от "Задължително":

    Преоблечен като Мечок. Шута си е шут.

    18:38 07.11.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 ?????

    1 0 Отговор
    И в потвърждение на умнокрасивите наративи за Русия едно видео.
    Пишат че тва е типичен петък в Русия.

    Коментиран от #38

    18:46 07.11.2025

  • 38 ?????

    1 0 Отговор

    До коментар #37 от "?????":

    И кво линкове от Телеграм не важат ли?

    Коментиран от #41

    18:47 07.11.2025

  • 39 Лон дон

    5 0 Отговор
    Парите за Газа? Евреите ще плащат ли?

    Коментиран от #43

    18:49 07.11.2025

  • 40 Мишел

    0 0 Отговор
    В Русия има над 320 милиарда $ и € активи на ЕС, които ще бъдат национализирани като отговор.
    Руските замразени активи в чужбина са основно на бързо забогатели руснаци. Ако ги загубят, това ще намали оттокът на валута от Русия.

    19:03 07.11.2025

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Канадец

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "И това какво го интересува":

    Помисли по темата. Когато Русия осъди Белгия и спечели кой ще плаща ? Защо Белгия иска гаранции от европа, и ако европейците се съгласят ще плащат ли всички държави в ЕС ? България не е ли част от ЕС ? Само с пропаганда не става иска се и малко мислене.

    19:07 07.11.2025

  • 43 Руски колхозник

    1 0 Отговор

    До коментар #39 от "Лон дон":

    Мисля,че вчера, журналист зададе подобен въпрос в Европейския парламент ( цитирам по памет..."Щом искате Русия да плаща възстановяването на Украйна след СВО , Израел ще плати ли възстановяването на Палестина "), естествено се получи смут и не получи отговор и след няколко часа, журналиста беше уволнен

    19:07 07.11.2025

  • 44 Еврожсъюзът е очушкал парите си

    0 0 Отговор
    сега се държи като удавник за сламка. Че и нашите управленци с тях, готови да ни закопаят заради тези безумци. Лагард, Сталинка, изредиха се западни комисари, чиновници, за да ни разкажат басните, колко хубаво би било, ако преминем от лев на евро, за да ни очушкат.

    19:16 07.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания