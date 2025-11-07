Парите на Кремъл! ЕС натиска сериозно Белгия за замразените руски активи

Европейската комисия засилва усилията си да убеди Белгия да подкрепи ключов заем от 140 милиарда евро за Украйна, финансиран чрез замразени руски активи, тъй като Киев е изправен пред опасност да остане без средства през пролетта, пише "Политико".

В петък висши представители на Комисията ще проведат решаващи разговори с белгийското правителство, за да разсеят опасенията на премиера Барт де Вевер относно финансовите и правните рискове от използването на блокираните руски активи, държани от базираната в Брюксел компания Euroclear.

Де Вевер стои на пътя на планирания мегазаем от ЕС, който има за цел да даде на Киев три години финансова глътка въздух. Украйна в момента е изправена пред бюджетен дефицит от около 60 милиарда долара през следващите две години, без разходите за поддръжка на армията.

Провалът би принудил лидерите на блока да се обърнат към собствените си финанси, за да поддържат отбраната на Киев срещу руските сили - или рискуват да оставят Киев да попадне в ръцете на Москва.

Задача на Комисията е да успокои опасенията на Де Вевер, че Белгия ще бъде длъжна да изплати дълга на Москва, ако войната приключи или ако адвокатите на Кремъл успешно съдят правителството му за използване на замразените активи, които са под ръководството на базирания в Брюксел финансов депозитар Euroclear.

Източник на "Политико" заяви, че през следващите дни ще има разговори на всички нива, включително и на най-високите.

Но преговорите идват в момент, когато Де Вевер е изправен пред политическа напрегнатост у дома. Партиите в неговото правителство са в напрегнати разговори в опит да утвърдят бюджета на страната и да изпълнят обещанието на коалицията да намали разходите с 10 милиарда евро.

Де Вевер заяви в четвъртък, че е поискал от белгийския крал Филип да даде на правителството срок до Коледа , за да сключи бюджетно споразумение, след като е пропуснал няколко предишни крайни срока за това, и подчерта, че това е последният опит на правителството да постигне съгласие по бюджет.

След като опасенията на Белгия бъдат удовлетворени, Комисията официално ще предложи законодателство относно заема за репарации през следващите седмици, според двама служители, запознати с плановете.

Двама други служители на ЕС, запознати с плановете, заявиха пред "Политико", че Парламентът вероятно също ще участва в изготвянето на законодателството. Това би могло да удължи процеса и да застраши надеждите на Комисията да получи 140 милиарда евро преди април, когато се очаква Киев да остане без пари.

Към натиска се добавя и фактът, че продължаващата подкрепа на Международния валутен фонд за Украйна зависи от заема от ЕС .

"Колкото по-дълго забавяме нещата, толкова по-предизвикателно ще става", заяви комисарят по икономиката Валдис Домбровскис пред репортери в София тази седмица в кулоарите на конференция. "Това може да повдигне въпроси относно някои възможни преходни решения. Така че по-рано е по-добре."

Като предпазна мярка, белгийците настояват правителствата на ЕС да предоставят национални гаранции на стойност над 170 милиарда евро срещу заема, който може да бъде изплатен с предизвестие. Де Вевер иска също така гаранции, че използването на паричната стойност на руските активи също би било законно.

Адвокатите на Комисията "много щателно са оценили всички правни рискове или евентуални рискове от съдебни спорове", които те смятат за "ограничени", заяви Домбровскис в София. Той добави, че "във всеки случай гаранциите, които ще бъдат предоставени на Белгия, [са] за покриване на потенциални финансови рискове, пред които Белгия може да се изправи", ако адвокатите на Москва съдят правителството.

Целта е блокът да предостави национални гаранции за заема "поне за следващите две години, които биха могли да бъдат поети от гаранцията на ЕС" през 2028 г., когато започва следващият седемгодишен бюджет на ЕС, заяви Домбровскис.

По-трудната задача е елиминирането на заплахата от вето върху санкциите на ЕС от страна на приятелски настроени към Кремъл страни, като Унгария и Словакия.

Комисията обмисля "вратичка в закона" , която би замразила руските държавни активи, докато не се прекрати войната и не се изплатят репарации на Украйна. В противен случай ЕС трябва единодушно да подновява санкциите си срещу Русия на всеки шест месеца. Размразяването на руските активи би принудило Euroclear да преведе всички санкционирани парични средства обратно в Кремъл.