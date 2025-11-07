Парите на Кремъл! ЕС натиска сериозно Белгия за замразените руски активи

Европейската комисия засилва усилията си да убеди Белгия да подкрепи ключов заем от 140 милиарда евро за Украйна, финансиран чрез замразени руски активи, тъй като Киев е изправен пред опасност да остане без средства през пролетта, пише "Политико".
В петък висши представители на Комисията ще проведат решаващи разговори с белгийското правителство, за да разсеят опасенията на премиера Барт де Вевер относно финансовите и правните рискове от използването на блокираните руски активи, държани от базираната в Брюксел компания Euroclear.
Де Вевер стои на пътя на планирания мегазаем от ЕС, който има за цел да даде на Киев три години финансова глътка въздух. Украйна в момента е изправена пред бюджетен дефицит от около 60 милиарда долара през следващите две години, без разходите за поддръжка на армията.
Провалът би принудил лидерите на блока да се обърнат към собствените си финанси, за да поддържат отбраната на Киев срещу руските сили - или рискуват да оставят Киев да попадне в ръцете на Москва.
Задача на Комисията е да успокои опасенията на Де Вевер, че Белгия ще бъде длъжна да изплати дълга на Москва, ако войната приключи или ако адвокатите на Кремъл успешно съдят правителството му за използване на замразените активи, които са под ръководството на базирания в Брюксел финансов депозитар Euroclear.
Източник на "Политико" заяви, че през следващите дни ще има разговори на всички нива, включително и на най-високите.
Но преговорите идват в момент, когато Де Вевер е изправен пред политическа напрегнатост у дома. Партиите в неговото правителство са в напрегнати разговори в опит да утвърдят бюджета на страната и да изпълнят обещанието на коалицията да намали разходите с 10 милиарда евро.
Де Вевер заяви в четвъртък, че е поискал от белгийския крал Филип да даде на правителството срок до Коледа , за да сключи бюджетно споразумение, след като е пропуснал няколко предишни крайни срока за това, и подчерта, че това е последният опит на правителството да постигне съгласие по бюджет.
След като опасенията на Белгия бъдат удовлетворени, Комисията официално ще предложи законодателство относно заема за репарации през следващите седмици, според двама служители, запознати с плановете.
Двама други служители на ЕС, запознати с плановете, заявиха пред "Политико", че Парламентът вероятно също ще участва в изготвянето на законодателството. Това би могло да удължи процеса и да застраши надеждите на Комисията да получи 140 милиарда евро преди април, когато се очаква Киев да остане без пари.
Към натиска се добавя и фактът, че продължаващата подкрепа на Международния валутен фонд за Украйна зависи от заема от ЕС .
"Колкото по-дълго забавяме нещата, толкова по-предизвикателно ще става", заяви комисарят по икономиката Валдис Домбровскис пред репортери в София тази седмица в кулоарите на конференция. "Това може да повдигне въпроси относно някои възможни преходни решения. Така че по-рано е по-добре."
Като предпазна мярка, белгийците настояват правителствата на ЕС да предоставят национални гаранции на стойност над 170 милиарда евро срещу заема, който може да бъде изплатен с предизвестие. Де Вевер иска също така гаранции, че използването на паричната стойност на руските активи също би било законно.
Адвокатите на Комисията "много щателно са оценили всички правни рискове или евентуални рискове от съдебни спорове", които те смятат за "ограничени", заяви Домбровскис в София. Той добави, че "във всеки случай гаранциите, които ще бъдат предоставени на Белгия, [са] за покриване на потенциални финансови рискове, пред които Белгия може да се изправи", ако адвокатите на Москва съдят правителството.
Целта е блокът да предостави национални гаранции за заема "поне за следващите две години, които биха могли да бъдат поети от гаранцията на ЕС" през 2028 г., когато започва следващият седемгодишен бюджет на ЕС, заяви Домбровскис.
По-трудната задача е елиминирането на заплахата от вето върху санкциите на ЕС от страна на приятелски настроени към Кремъл страни, като Унгария и Словакия.
Комисията обмисля "вратичка в закона" , която би замразила руските държавни активи, докато не се прекрати войната и не се изплатят репарации на Украйна. В противен случай ЕС трябва единодушно да подновява санкциите си срещу Русия на всеки шест месеца. Размразяването на руските активи би принудило Euroclear да преведе всички санкционирани парични средства обратно в Кремъл.
1 чичково червенотиквениче
Казано е: най-добре е танковете да дойдат.
И ако продължавате с келешлъците ще ги видите дошли.
Лукови глави....
18:11 07.11.2025
2 Нено
Коментиран от #6
18:11 07.11.2025
4 Руски колхозник
18:12 07.11.2025
5 На някой му се яде бой
18:12 07.11.2025
6 ЮАР
До коментар #2 от "Нено":казаха, че веднага всички държави ще си изтеглят авоарите от западните банки. Бснкстерите ще фалират.
18:13 07.11.2025
7 Централна банка на Белгия
18:13 07.11.2025
8 Счетоводителя
18:15 07.11.2025
9 А ЕС питал ли е собствените си западни
18:16 07.11.2025
10 Лицемерни 60клуци
Коментиран от #13
18:17 07.11.2025
11 Kaлпазанин
18:17 07.11.2025
12 Пак да кажа!
Пък нали са си самодостатъчи?
Коментиран от #22
18:19 07.11.2025
13 Глей ся
До коментар #10 от "Лицемерни 60клуци":Руските глупаци що не си държат парите в руски банки?50 рубли давам за правилен отговор.
Коментиран от #16, #23
18:21 07.11.2025
14 Европа може да печата евро а си играе
В Китай държавата печата юани и раздава на фирмите да произвеждат стоки и услуги
в Европа си играят на пазарна икономика а всеки събира пари в банките и не иска да харчи
Коментиран от #18
18:24 07.11.2025
15 И това какво го интересува
Коментиран от #42
18:24 07.11.2025
16 НАП
До коментар #13 от "Глей ся":Ти откъде имаш рубли бе?
18:24 07.11.2025
17 Експерта от хоремага
18:26 07.11.2025
18 Печатница Даяна
До коментар #14 от "Европа може да печата евро а си играе":Печатат, печатат и и накрая знаеш как завършва приказката
18:27 07.11.2025
19 Много се извинявам, ама...
18:29 07.11.2025
20 еС се самоубива
Еврото е в клозета на Европа. Еврокомисията иска от Белгия да пусне водата.
18:30 07.11.2025
21 Пич
18:30 07.11.2025
22 Пак да отговоря
До коментар #12 от "Пак да кажа!":На бас,че ще платят и лихви на руснаците
18:31 07.11.2025
23 НИЕ
До коментар #13 от "Глей ся":Слава на Рублата, Слава на Путин.
18:31 07.11.2025
24 Мдаааа дааа
Ото фон Бисмарк: Нито един договор с Русия не струва дори хартията на която е написан. Не се надявайте, че веднаж възползвали се от слабостта на Русия вие ще получавате дивиденти вечно, руснаците винаги идват за своето. И като дойдат, не се надявайте подписаните от вас йезуитски съглашения да ви оправдаят. Затова с руснаците си струва да се играе или честно, или въобще да не се играе.
Коментиран от #31
18:32 07.11.2025
25 Иван
18:33 07.11.2025
27 Задължително
Коментиран от #32, #35, #36
18:34 07.11.2025
28 Асен
18:35 07.11.2025
29 Мъни мъни мъни, животът е пари
18:35 07.11.2025
30 АЙДЕ , АЙДЕ, ПРАВЕТЕ ГО !
ЩЕ Е КРАЯ НА СЪЩЕСТВУВАНЕТО НА ТОЯ ЮДЕЙКИ ФАШИСТКИ СЪЮЗ , СЪЗДаДЕН ОТ ФАЕШИЗЧАДИЯТА !!
ГРАБЕЖИ,ГРАБЕЖИ ГРАБЕЖИ ОТ ТЯХ !!! САМО ФАКТА , СЪЗДАДЕНАТА ФАЛШЕВРОПЕЧАТНИЦА ЗА БЪЛВАНЕ НА ФАЛШ ХАРТИЙКИ , С КОИТО ВКАРВАТ В КАПАНА НА ПРОСИТО ЦЕЛИ ДЪРЖАВИ , ТАКАВА СМЕ И НИЕ, ДА БЪДАТ ПОСЛУШНИ, ДА СА ИМ СРЕДСТВО ЗА ПОЛЗВАНЕ , НАЙ ВЕЧЕ ЗА ПУШЕЧНО МЕСО , ПОДОБИЕ НА УКРАЙНА .
ТОВА ВМЕНЯВАНЕ НА СТРАХ ОТ РУСИЯ , Е ТОЧНО СРЕДСТВОТО ДА НИ НАПРАВЯТ ПУШЕЧНО МЕСО , НЕ ТЕ ДА СЕ БИЯТ , А ДРУГИ ДА МРЪТ ВМЕСТО ТЯХ !!! ФАШИЗМА СИ Е ФАШИЗЪМ , САМО РФ МОЖЕ ДА ГО СПРЕ!!
18:35 07.11.2025
31 ?????
До коментар #24 от "Мдаааа дааа":Точно.
Изпревари ме.
Тва исках да им напиша.
18:36 07.11.2025
33 ХиХи
18:37 07.11.2025
34 ИВЧО
18:37 07.11.2025
35 ТОВА Е ЗЕЛЮПросяка
До коментар #27 от "Задължително":Преоблечен като Мечок. Шута си е шут.
18:38 07.11.2025
37 ?????
Пишат че тва е типичен петък в Русия.
Коментиран от #38
18:46 07.11.2025
38 ?????
До коментар #37 от "?????":И кво линкове от Телеграм не важат ли?
Коментиран от #41
18:47 07.11.2025
39 Лон дон
Коментиран от #43
18:49 07.11.2025
40 Мишел
Руските замразени активи в чужбина са основно на бързо забогатели руснаци. Ако ги загубят, това ще намали оттокът на валута от Русия.
19:03 07.11.2025
42 Канадец
До коментар #15 от "И това какво го интересува":Помисли по темата. Когато Русия осъди Белгия и спечели кой ще плаща ? Защо Белгия иска гаранции от европа, и ако европейците се съгласят ще плащат ли всички държави в ЕС ? България не е ли част от ЕС ? Само с пропаганда не става иска се и малко мислене.
19:07 07.11.2025
43 Руски колхозник
До коментар #39 от "Лон дон":Мисля,че вчера, журналист зададе подобен въпрос в Европейския парламент ( цитирам по памет..."Щом искате Русия да плаща възстановяването на Украйна след СВО , Израел ще плати ли възстановяването на Палестина "), естествено се получи смут и не получи отговор и след няколко часа, журналиста беше уволнен
19:07 07.11.2025
44 Еврожсъюзът е очушкал парите си
19:16 07.11.2025