НАТО започна мащабни учения за борба с подводници. Ученията се провеждат в Балтийско море и ще продължат до 14 ноември, предава РИА Новости, цитирана от Фокус.
Маневрите, наречени "Мерлин“, ще бъдат водени от шведския флот по шведското крайбрежие и териториалните води.
Шведските въоръжени сили заявиха, че неравното морско дъно създава множество скривалища за подводници. Те обявиха, че шведският флот е разработил техники за борба с подводниците, адаптирани към условията на Балтийско море.
В ученията ще участват кораби от Постоянната морска група 1 на НАТО, шведски корвети, фрегати, спомагателни кораби, подводници от шведския и германския флот и хеликоптери.
Тези учения се провеждат за втора поредна година и, считано от есента на 2026 г., ще се превърнат в постоянно учение на НАТО.
През последните години Русия отбеляза безпрецедентна активност на НАТО по западните си граници. Алиансът разширява инициативите си, наричайки това "възпиране на руската агресия“. Кремъл подчертава, че Москва не представлява заплаха за никого, но няма да игнорира действия, които са потенциално опасни за нейните интереси.
Враг пред портите на Русия! НАТО тренира война с подводници в Балтийско море
8 Ноември, 2025 19:48 424 29
В ученията ще участват кораби от Постоянната морска група 1 на НАТО, шведски корвети, фрегати, спомагателни кораби, подводници от шведския и германския флот и хеликоптери
НАТО започна мащабни учения за борба с подводници. Ученията се провеждат в Балтийско море и ще продължат до 14 ноември, предава РИА Новости, цитирана от Фокус.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хипотетично
Коментиран от #7, #17
19:49 08.11.2025
2 А где
19:50 08.11.2025
3 НАТО тренира война !
19:50 08.11.2025
4 Сталин
19:51 08.11.2025
5 Тръмп каза, че има една подводница
19:51 08.11.2025
6 И после реват
Коментиран от #13, #20
19:51 08.11.2025
7 Моча в калта
До коментар #1 от "Хипотетично":Една подробност.Подводницата не е руска и не се казва Курск или как беше онази другата дето заседна с Средиземно море пак руска.
19:52 08.11.2025
8 Ганя Путинофила
Той най добре знае, как да утилизира руснята!
19:52 08.11.2025
9 Последния Софиянец
Коментиран от #24
19:52 08.11.2025
10 безпрецедентна активност на НАТО
19:52 08.11.2025
11 Сократ
19:53 08.11.2025
12 Pyccкий Карлик
И счас что будем делать ? 😁
19:53 08.11.2025
13 ---+-----
До коментар #6 от "И после реват":Путин ги биел?
От бункера с памперс😂
19:54 08.11.2025
14 Още един неграмотен русофил
19:54 08.11.2025
15 Четете ли ? А?
Коментиран от #16
19:55 08.11.2025
16 Последния Софиянец
До коментар #15 от "Четете ли ? А?":Глупости.Средната дълбочина на Балтийско море е 50 м.Къде ще се скрие подводница?
19:56 08.11.2025
17 Никой не напада НАТО.
До коментар #1 от "Хипотетично":Умира веднага .
неХипотетично.
19:56 08.11.2025
18 накратко
19:56 08.11.2025
19 УПАДАКА НА ЕВРОПА
Коментиран от #26
19:57 08.11.2025
20 Още един бг де бил
До коментар #6 от "И после реват":Кой нападна Украйна?
19:57 08.11.2025
21 Сега НАТО
19:57 08.11.2025
22 Хасковски каунь
19:58 08.11.2025
23 Друго е важно!
19:58 08.11.2025
24 УСА боклук
До коментар #9 от "Последния Софиянец":Там има подмоли.
19:59 08.11.2025
25 Там може каза Путин
19:59 08.11.2025
26 Още един неграмотен русофил
До коментар #19 от "УПАДАКА НА ЕВРОПА":упадАк си ти.
19:59 08.11.2025
27 1488
🦃🐔🐦🐤
20:00 08.11.2025
28 Голям праз
Като ми кажете урси и Европейски съюз и получавам уртикария и повръщане.
20:00 08.11.2025
29 пиночет
20:01 08.11.2025