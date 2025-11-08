Новини
Враг пред портите на Русия! НАТО тренира война с подводници в Балтийско море

8 Ноември, 2025 19:48

В ученията ще участват кораби от Постоянната морска група 1 на НАТО, шведски корвети, фрегати, спомагателни кораби, подводници от шведския и германския флот и хеликоптери

Враг пред портите на Русия! НАТО тренира война с подводници в Балтийско море - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

НАТО започна мащабни учения за борба с подводници. Ученията се провеждат в Балтийско море и ще продължат до 14 ноември, предава РИА Новости, цитирана от Фокус.

Маневрите, наречени "Мерлин“, ще бъдат водени от шведския флот по шведското крайбрежие и териториалните води.

Шведските въоръжени сили заявиха, че неравното морско дъно създава множество скривалища за подводници. Те обявиха, че шведският флот е разработил техники за борба с подводниците, адаптирани към условията на Балтийско море.

В ученията ще участват кораби от Постоянната морска група 1 на НАТО, шведски корвети, фрегати, спомагателни кораби, подводници от шведския и германския флот и хеликоптери.

Тези учения се провеждат за втора поредна година и, считано от есента на 2026 г., ще се превърнат в постоянно учение на НАТО.

През последните години Русия отбеляза безпрецедентна активност на НАТО по западните си граници. Алиансът разширява инициативите си, наричайки това "възпиране на руската агресия“. Кремъл подчертава, че Москва не представлява заплаха за никого, но няма да игнорира действия, които са потенциално опасни за нейните интереси.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хипотетично

    8 2 Отговор
    Ако потопят няколко бройки, учението ще приключи успешно.)

    Коментиран от #7, #17

    19:49 08.11.2025

  • 2 А где

    4 8 Отговор
    Крайцера Москва?

    19:50 08.11.2025

  • 3 НАТО тренира война !

    8 1 Отговор
    подводниците не са важни! .. НАТО прави войни

    19:50 08.11.2025

  • 4 Сталин

    9 1 Отговор
    Значи западните мародери от НАТО дрънкат оръжие пред портите на Русия ,скоро тези грозни чакали че ядат Буревестник,Посейдон и Орешник

    19:51 08.11.2025

  • 5 Тръмп каза, че има една подводница

    2 8 Отговор
    5 минути и Маскалия уже нет!

    19:51 08.11.2025

  • 6 И после реват

    7 2 Отговор
    що Путин ги биел.

    Коментиран от #13, #20

    19:51 08.11.2025

  • 7 Моча в калта

    3 6 Отговор

    До коментар #1 от "Хипотетично":

    Една подробност.Подводницата не е руска и не се казва Курск или как беше онази другата дето заседна с Средиземно море пак руска.

    19:52 08.11.2025

  • 8 Ганя Путинофила

    2 6 Отговор
    Аз обича путен!
    Той най добре знае, как да утилизира руснята!

    19:52 08.11.2025

  • 9 Последния Софиянец

    6 1 Отговор
    Балтийско море е дълбоко 300 м.Къде ще се скрие подводница?

    Коментиран от #24

    19:52 08.11.2025

  • 10 безпрецедентна активност на НАТО

    7 1 Отговор
    Е реалната заплаха за мира !

    19:52 08.11.2025

  • 11 Сократ

    5 1 Отговор
    И после реват, че Русия е агресивна? Има ли нормален човек, който да вярва на подобна пропаганда?

    19:53 08.11.2025

  • 12 Pyccкий Карлик

    4 5 Отговор
    Русия я заградиха като на пусия, горката беззъба мечка.
    И счас что будем делать ? 😁

    19:53 08.11.2025

  • 13 ---+-----

    3 4 Отговор

    До коментар #6 от "И после реват":

    Путин ги биел?


    От бункера с памперс😂

    19:54 08.11.2025

  • 14 Още един неграмотен русофил

    4 5 Отговор
    Путин по телевизията каза, че само някой тъп като стол може да се бие с НАТО!

    19:54 08.11.2025

  • 15 Четете ли ? А?

    7 0 Отговор
    Престъпното НАТО тренира война !

    Коментиран от #16

    19:55 08.11.2025

  • 16 Последния Софиянец

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Четете ли ? А?":

    Глупости.Средната дълбочина на Балтийско море е 50 м.Къде ще се скрие подводница?

    19:56 08.11.2025

  • 17 Никой не напада НАТО.

    2 5 Отговор

    До коментар #1 от "Хипотетично":

    Умира веднага .
    неХипотетично.

    19:56 08.11.2025

  • 18 накратко

    6 2 Отговор
    Тия си търсят белята , ако се наложи - ще си я намерят !

    19:56 08.11.2025

  • 19 УПАДАКА НА ЕВРОПА

    5 2 Отговор
    Води неминуемо да голяма война, провокирана от англосаксите.

    Коментиран от #26

    19:57 08.11.2025

  • 20 Още един бг де бил

    2 4 Отговор

    До коментар #6 от "И после реват":

    Кой нападна Украйна?

    19:57 08.11.2025

  • 21 Сега НАТО

    4 1 Отговор
    Ще изпокъса всички кабели и после рев ще има пак

    19:57 08.11.2025

  • 22 Хасковски каунь

    4 0 Отговор
    А български гемии вземат ли участие?

    19:58 08.11.2025

  • 23 Друго е важно!

    1 3 Отговор
    В ракетите за подводно изстрелване са зададени координатите на всички бункери и дупки,в които се крие кремълският запарртък.

    19:58 08.11.2025

  • 24 УСА боклук

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Последния Софиянец":

    Там има подмоли.

    19:59 08.11.2025

  • 25 Там може каза Путин

    1 0 Отговор
    по шведското крайбрежие и в териториалните води

    19:59 08.11.2025

  • 26 Още един неграмотен русофил

    0 1 Отговор

    До коментар #19 от "УПАДАКА НА ЕВРОПА":

    упадАк си ти.

    19:59 08.11.2025

  • 27 1488

    2 0 Отговор
    уникално тьпи заглавия
    🦃🐔🐦🐤

    20:00 08.11.2025

  • 28 Голям праз

    1 0 Отговор
    гоооолемо нищо.
    Като ми кажете урси и Европейски съюз и получавам уртикария и повръщане.

    20:00 08.11.2025

  • 29 пиночет

    0 0 Отговор
    Ако някой се опита да нападне НАТО, директно изчезва от картата на света!

    20:01 08.11.2025