Новини
Свят »
Русия »
След провала на срещата с Тръмп! Сергей Лавров изглежда е изпаднал в немилост в Кремъл

След провала на срещата с Тръмп! Сергей Лавров изглежда е изпаднал в немилост в Кремъл

6 Ноември, 2025 20:20 2 522 73

  • русия-
  • кремъл-
  • сергей лавров-
  • владимир путин-
  • марко рубио

76-годишният Лавров, който повече от две десетилетия оглавява Министерството на външните работи, не се появи на знаковото заседание на Съвета за сигурност на Русия, което Путин проведе на 5 ноември

След провала на срещата с Тръмп! Сергей Лавров изглежда е изпаднал в немилост в Кремъл - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров изглежда е попаднал в немилост в Кремъл след неуспешния разговор с държавния секретар на САЩ Марко Рубио, който провокира провала на срещата между Владимир Путин и Доналд Тръмп, пише The Moscow Times, цитиран от Фокус.

76-годишният Лавров, който повече от 20 години оглавява Министерството на външните работи, не се появи на знаковото заседание на Съвета за сигурност на Русия, което Путин проведе на 5 ноември.

На срещата с постоянните членове на Съвета за сигурност, сред които е и Лавров, Путин възложи да се разработят предложения за възобновяване на ядрените опити, които Русия проведе за последен път през 1990 г. Лавров "съгласувано отсъстваше" от заседанието, съобщава източник на "Коммерсант". При това министърът на външните работи беше единственият постоянен член на Съвета за сигурност, който пропусна знаковото заседание.

Същевременно Лавров загуби статута си на ръководител на руската делегация на срещата на Г-20. Тази година тя ще бъде оглавена от заместник-ръководителя на администрацията на президента Максим Орешкин, съобщи в четвъртък прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков. По негови думи, решението за назначаването на Орешкин е взето от Путин.

Самият президент отново не се реши да лети на срещата на Г-20, която тази година ще се проведе в ЮАР – страна, подписала Римския статут и имаща задължението да арестува Путин по заповед на Международния наказателен съд.

През 2025 г. поради заповедта на МНС Путин не се реши да лети до Бразилия – на срещата на БРИКС. А през 2022 г. пропусна срещата на Г-20 в Бали. И в двата случая именно Лавров беше ръководител на руската делегация.

Старожил на руската дипломация, бивш постоянен представител на Русия в Съвета за сигурност на ООН, Лавров проведе на 21 октомври телефонен разговор с Рубио, по време на който трябваше да обсъдят условията на предстоящата среща на върха между Путин и Тръмп в Будапеща. Рубио обаче препоръча на Тръмп да отмени срещата, а след провала на срещата последваха санкции от страна на САЩ срещу "Роснефт" и "Лукойл" – първите от момента на завръщането на Тръмп в Белия дом.

Източници на Reuters, запознати със ситуацията, твърдят, че причината е била непримиримата позиция на Кремъл, който "е искал прекалено много" и е отказал да прекрати огъня в Украйна.

Самият Лавров след неуспешния разговор с Рубио отново заговори за "нацистки режим“ в Киев и поиска да бъдат отстранени "първопричините за конфликта". Незабавното прекратяване на огъня ще доведе до това, че по-голямата част от Украйна "ще остане под ръководството на нацисткия режим“, а Западът отново ще "напълни" ВСУ с оръжие за "терористични действия под формата на удари по гражданската инфраструктура“ на Русия, твърди Лавров.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 34 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Катъра

    50 33 Отговор
    Май ще скача от висок етаж.

    Коментиран от #13, #43

    20:22 06.11.2025

  • 2 Глупости

    44 42 Отговор
    Ще ви се. Но не можете да вкарате клин между тях. Плоски ви са интригите.

    Коментиран от #7

    20:23 06.11.2025

  • 3 Пора

    35 29 Отговор
    Един от гробокопачите на путинова Русия.

    20:24 06.11.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Гражданин

    15 23 Отговор
    Пожелания да се присъедини към оркестъра на Кобзон

    20:27 06.11.2025

  • 6 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    29 13 Отговор
    Хахахахах, Кирякфакти къртят, хахахх
    Жълт, хумористичен вестник, хахах( турски)

    Коментиран от #26

    20:27 06.11.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Честно речено

    18 16 Отговор
    Отиде коня у ряката.

    20:29 06.11.2025

  • 10 Сатана Z

    33 12 Отговор
    Срещата в Будапеща беше по искане на Краватуте.Лавров заяви позицията на Русия ,а Рубио даде заден защото Белия дом не може да контролира Зеления нацист за да могат да се разберат с Кремъл.
    Спецоперацията продължава .Русия побеждава.

    Коментиран от #47

    20:29 06.11.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Уфф

    31 9 Отговор
    Търсите под вола теле, но ще намерите нещо друго.

    20:29 06.11.2025

  • 13 Гост

    10 21 Отговор

    До коментар #1 от "Катъра":

    Много е дърт,та да скача от мост.По-скоро ша го правят на кучешка храна.

    20:29 06.11.2025

  • 14 Хлупсти

    6 8 Отговор
    Това е

    20:29 06.11.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Ццц

    15 6 Отговор
    Заглавието за Лавров, а текстът за Путин. Значи човекът спазва наложените му санкции, па викате, че е е престъпник!. Няма угодия! Сега пък законен ама от страх. 🤣

    Коментиран от #32

    20:30 06.11.2025

  • 18 Гай Турий

    25 8 Отговор
    Смешници. Тъпи инсинуации. Да създадат критична картина за Лавров, цар на дипломацията. Че това е логична линия на поведение и стратегия на Русия. Никакви преговори, особено с европейската неофашистка и неотъпашка клика. Русия печели войната, иска да си вземе нейните територии, цялото черноморие. За какво са им преговори. Че точно Лавров най-добре знае, какви мурафети да сготви на юръбестите и американските калтаци.

    Коментиран от #24, #38

    20:31 06.11.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Има нещо такова 🤔

    19 15 Отговор
    Държат го гладен и жаден 😂

    Коментиран от #25

    20:32 06.11.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 СВО =ПЪЛЕН ПРОВАЛ

    14 16 Отговор

    До коментар #18 от "Гай Турий":

    Свиквай. А и Черно море и Балтийско море са натовски.И тук свиквай.

    20:32 06.11.2025

  • 25 Екатерина велика починала

    11 14 Отговор

    До коментар #22 от "Има нещо такова 🤔":

    След полов акт с кон.

    20:33 06.11.2025

  • 26 Пък Аляска вече не е, завинаги

    8 7 Отговор

    До коментар #6 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Ще поживеем и ще видим

    20:33 06.11.2025

  • 27 Седларов

    7 11 Отговор
    Кон боб яде ли?

    20:34 06.11.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Еми Сергей Лавров е повярвал, че

    11 6 Отговор
    САЩ и ЕС наистина искат войната да приключи, ама нищо ще разбере грешката си и ще се окопити. Това да му е за урок и да го има в предвид за в бъдеще.

    20:35 06.11.2025

  • 30 Платено

    15 6 Отговор
    Щом е намесен Фокус, значи е фейк!
    Разфокусирани, пишете за Шиши Магнитски - какво ни интересува Лавров!?

    20:36 06.11.2025

  • 31 Отец Дионисий

    8 13 Отговор
    Типичен рузки "рай"....до последно роб на диктатора и после...айде бегай при Кобзон,щото вече не си ми нужен.А копейките се надяват на нещо различно .Нема, баце....ша горите и вие,но само това,че руснак повече тук в Б.Г. няма да стъпи,само това ви спасява от рушляшката "любов".Но ще си намерите своетов "Белене". Там ви чакат духовете на тези,които вашите бащи,дедовци и други нац.предатели са избили невинни хора навремето.То палачинката се обърна!

    20:37 06.11.2025

  • 32 Ами да

    5 12 Отговор

    До коментар #17 от "Ццц":

    Тръмп не брои путин за човек.

    20:37 06.11.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Стенли

    11 8 Отговор
    Путин може да отиде където си поиска много ще ми е интересно кой точно ще се осмели да арестува президента на най голямата ядрена държава а това че не е отишъл лично някъде нищо не означава и Тръмп не навсякъде ходи лично

    Коментиран от #42

    20:38 06.11.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Факт

    10 5 Отговор
    Просто Тръмп каза, че трябва да бъдат оставени да воюват малко преди да стане време за нови преговори.

    20:39 06.11.2025

  • 37 име

    9 6 Отговор
    Ех, къде е трола деса стоян георгиев да си помечтае как Лавров е бита карта. Липсват ми бълнуванията му, изпълнени с частицата ЩЕ

    Коментиран от #40

    20:39 06.11.2025

  • 38 Я пак?

    6 11 Отговор

    До коментар #18 от "Гай Турий":

    Коя война печелила пРусията? Тази четиригодишнаражв донбас може би?
    Я пак?

    20:40 06.11.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Киев за два дня

    4 9 Отговор

    До коментар #37 от "име":

    Пумияр с пумияр.

    20:42 06.11.2025

  • 41 само да питам

    4 8 Отговор
    той на кой етаж живееше?

    20:42 06.11.2025

  • 42 Аааааа може, може

    5 10 Отговор

    До коментар #34 от "Стенли":

    Ама 4 години кисне в бумкера.

    20:43 06.11.2025

  • 43 Дон Корлеоне

    8 8 Отговор

    До коментар #1 от "Катъра":

    Да не стане обратното,коня да опука педофила?

    Коментиран от #46

    20:44 06.11.2025

  • 44 Тома

    9 3 Отговор
    Така им се иска на фокус и тези които го цитират

    20:45 06.11.2025

  • 45 Логично

    3 9 Отговор
    Може да му се случи 🤔 случка .

    20:45 06.11.2025

  • 46 Пасивен Кремълски педофил с токчета

    9 12 Отговор

    До коментар #43 от "Дон Корлеоне":

    Няма да мръдна от бункера

    20:46 06.11.2025

  • 47 Кирчо

    9 11 Отговор

    До коментар #10 от "Сатана Z":

    Дамм... русия ше бара мекия за десетилетия напред... начело с русофилите ;)

    20:46 06.11.2025

  • 48 Уса

    11 4 Отговор
    Срещата беше отменена а не провалена.Поне следете американските меди преди да си смучете палците

    Коментиран от #63, #69

    20:47 06.11.2025

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 ОТ АНАТОЛА

    10 5 Отговор
    ПАК СЪЧИНЕНИЯ ПО КАРТИНКА

    20:48 06.11.2025

  • 51 оня с питон.я

    9 5 Отговор
    глупости. заболели са го топките човека и е отишъл на масаж. от мухата слон, измислени новини.

    20:48 06.11.2025

  • 52 Ццц

    6 12 Отговор
    Правилното заглавие е:След Провал на СВО! Тридневното.

    20:48 06.11.2025

  • 53 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    11 4 Отговор

    До коментар #35 от "Не разбирам":

    Руски е, що?

    Коментиран от #59

    20:49 06.11.2025

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 ДАНС

    5 3 Отговор
    Няма такова нещо.

    20:50 06.11.2025

  • 56 Поредната манджа с грозде

    13 2 Отговор
    и болни мераклийски фантазии!
    Отчаянието и паниката, вършат журналистически чудеса!

    20:50 06.11.2025

  • 57 пиночет

    4 10 Отговор
    Време е, Путин да запука яко и нашите русофили и путинофили, тия излезнаха големи крадци и палячовци,той ги покани да се бият или работят за него, нито един не отиде -ЗЕРО, тогава той разбра колко са безполезни нашите копейки!

    20:50 06.11.2025

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Аааа

    2 2 Отговор

    До коментар #53 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Добре. Не по врат, а по шия - пак цигански.

    Коментиран от #61

    20:52 06.11.2025

  • 60 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    5 3 Отговор

    До коментар #39 от "Разбирач":

    Хахахах, ало ромалин,,не съди по себе си

    20:54 06.11.2025

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 УЙде коньо у рЯката

    3 6 Отговор
    Скоро и оная ХУ.. ила... Гера симав ше я пи--- здят!
    Ааасаахахаааа

    20:55 06.11.2025

  • 63 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    5 2 Отговор

    До коментар #48 от "Уса":

    Не палците!!!!

    Коментиран от #65

    20:57 06.11.2025

  • 64 Очаквайте

    4 4 Отговор
    падане от 6 етаж,или удавяне във ваната!

    21:04 06.11.2025

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 2 Отговор

    До коментар #65 от "Ама чу Рка ту парилая":

    Ей гандон использованный, соси дальше

    Коментиран от #68

    21:09 06.11.2025

  • 67 Симо

    6 1 Отговор
    Хайде, преди една пак го бяхте уволнили Лавров. Един ден руснаците фалират, на другия им свършват чиповете, на третия се разпада финансовата им система, на следващия ден нямат бензин, Абе всеки ден трагедии в тази Русия, а като гледам все повече бедни французи и германци идват в родния ми град!!!! И италианци! За украинците да не говорим.

    21:11 06.11.2025

  • 68 За крой... ху-- ила

    2 0 Отговор

    До коментар #66 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Черножпая Пед рила
    Пи дарас

    21:15 06.11.2025

  • 69 Хаха хаха ха

    2 4 Отговор

    До коментар #48 от "Уса":

    Ами за какво да говорят със страна в която вече има купони и ергенски данък. За каквото и да говорят е безсмислено. Путин излъга в Будапеща Украйна, взе и атомното оръжие, срещу обещание за териториалната цялост на Украйна и след това вероломно я нападна. Заслужава ли си изобщо да се говори с такъв мошеник? Имал бил атомно оръжие/при това украинско/, ами то още осем държави имат атомно оръжие. При това Франция има повече от Русия. Затова и Макрон каза на Путин, да не шантажира и да си мери приказките!

    21:22 06.11.2025

  • 70 Не бе

    1 0 Отговор

    До коментар #61 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Руската гимназия.

    21:25 06.11.2025

  • 71 Карлос Друсар

    1 0 Отговор
    Пес-ът замина за виетнамски луканки хахаха
    Ще го въртим на чевърве в червен бряг

    21:35 06.11.2025

  • 72 Шеф Черпак

    0 0 Отговор
    Конят - на суджуци.

    21:46 06.11.2025

  • 73 Кобилкина

    0 0 Отговор
    Добре, че Захарова е преди мен.

    21:48 06.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания