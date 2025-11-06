След провала на срещата с Тръмп! Сергей Лавров изглежда е изпаднал в немилост в Кремъл

Министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров изглежда е попаднал в немилост в Кремъл след неуспешния разговор с държавния секретар на САЩ Марко Рубио, който провокира провала на срещата между Владимир Путин и Доналд Тръмп, пише The Moscow Times, цитиран от Фокус.
76-годишният Лавров, който повече от 20 години оглавява Министерството на външните работи, не се появи на знаковото заседание на Съвета за сигурност на Русия, което Путин проведе на 5 ноември.
На срещата с постоянните членове на Съвета за сигурност, сред които е и Лавров, Путин възложи да се разработят предложения за възобновяване на ядрените опити, които Русия проведе за последен път през 1990 г. Лавров "съгласувано отсъстваше" от заседанието, съобщава източник на "Коммерсант". При това министърът на външните работи беше единственият постоянен член на Съвета за сигурност, който пропусна знаковото заседание.
Същевременно Лавров загуби статута си на ръководител на руската делегация на срещата на Г-20. Тази година тя ще бъде оглавена от заместник-ръководителя на администрацията на президента Максим Орешкин, съобщи в четвъртък прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков. По негови думи, решението за назначаването на Орешкин е взето от Путин.
Самият президент отново не се реши да лети на срещата на Г-20, която тази година ще се проведе в ЮАР – страна, подписала Римския статут и имаща задължението да арестува Путин по заповед на Международния наказателен съд.
През 2025 г. поради заповедта на МНС Путин не се реши да лети до Бразилия – на срещата на БРИКС. А през 2022 г. пропусна срещата на Г-20 в Бали. И в двата случая именно Лавров беше ръководител на руската делегация.
Старожил на руската дипломация, бивш постоянен представител на Русия в Съвета за сигурност на ООН, Лавров проведе на 21 октомври телефонен разговор с Рубио, по време на който трябваше да обсъдят условията на предстоящата среща на върха между Путин и Тръмп в Будапеща. Рубио обаче препоръча на Тръмп да отмени срещата, а след провала на срещата последваха санкции от страна на САЩ срещу "Роснефт" и "Лукойл" – първите от момента на завръщането на Тръмп в Белия дом.
Източници на Reuters, запознати със ситуацията, твърдят, че причината е била непримиримата позиция на Кремъл, който "е искал прекалено много" и е отказал да прекрати огъня в Украйна.
Самият Лавров след неуспешния разговор с Рубио отново заговори за "нацистки режим“ в Киев и поиска да бъдат отстранени "първопричините за конфликта". Незабавното прекратяване на огъня ще доведе до това, че по-голямата част от Украйна "ще остане под ръководството на нацисткия режим“, а Западът отново ще "напълни" ВСУ с оръжие за "терористични действия под формата на удари по гражданската инфраструктура“ на Русия, твърди Лавров.
След провала на срещата с Тръмп! Сергей Лавров изглежда е изпаднал в немилост в Кремъл
6 Ноември, 2025 20:20 2 522 73
76-годишният Лавров, който повече от две десетилетия оглавява Министерството на външните работи, не се появи на знаковото заседание на Съвета за сигурност на Русия, което Путин проведе на 5 ноември
Министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров изглежда е попаднал в немилост в Кремъл след неуспешния разговор с държавния секретар на САЩ Марко Рубио, който провокира провала на срещата между Владимир Путин и Доналд Тръмп, пише The Moscow Times, цитиран от Фокус.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Катъра
Коментиран от #13, #43
20:22 06.11.2025
2 Глупости
Коментиран от #7
20:23 06.11.2025
3 Пора
20:24 06.11.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Гражданин
20:27 06.11.2025
6 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Жълт, хумористичен вестник, хахах( турски)
Коментиран от #26
20:27 06.11.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Честно речено
20:29 06.11.2025
10 Сатана Z
Спецоперацията продължава .Русия побеждава.
Коментиран от #47
20:29 06.11.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Уфф
20:29 06.11.2025
13 Гост
До коментар #1 от "Катъра":Много е дърт,та да скача от мост.По-скоро ша го правят на кучешка храна.
20:29 06.11.2025
14 Хлупсти
20:29 06.11.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Ццц
Коментиран от #32
20:30 06.11.2025
18 Гай Турий
Коментиран от #24, #38
20:31 06.11.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Има нещо такова 🤔
Коментиран от #25
20:32 06.11.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 СВО =ПЪЛЕН ПРОВАЛ
До коментар #18 от "Гай Турий":Свиквай. А и Черно море и Балтийско море са натовски.И тук свиквай.
20:32 06.11.2025
25 Екатерина велика починала
До коментар #22 от "Има нещо такова 🤔":След полов акт с кон.
20:33 06.11.2025
26 Пък Аляска вече не е, завинаги
До коментар #6 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Ще поживеем и ще видим
20:33 06.11.2025
27 Седларов
20:34 06.11.2025
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Еми Сергей Лавров е повярвал, че
20:35 06.11.2025
30 Платено
Разфокусирани, пишете за Шиши Магнитски - какво ни интересува Лавров!?
20:36 06.11.2025
31 Отец Дионисий
20:37 06.11.2025
32 Ами да
До коментар #17 от "Ццц":Тръмп не брои путин за човек.
20:37 06.11.2025
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Стенли
Коментиран от #42
20:38 06.11.2025
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Факт
20:39 06.11.2025
37 име
Коментиран от #40
20:39 06.11.2025
38 Я пак?
До коментар #18 от "Гай Турий":Коя война печелила пРусията? Тази четиригодишнаражв донбас може би?
Я пак?
20:40 06.11.2025
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Киев за два дня
До коментар #37 от "име":Пумияр с пумияр.
20:42 06.11.2025
41 само да питам
20:42 06.11.2025
42 Аааааа може, може
До коментар #34 от "Стенли":Ама 4 години кисне в бумкера.
20:43 06.11.2025
43 Дон Корлеоне
До коментар #1 от "Катъра":Да не стане обратното,коня да опука педофила?
Коментиран от #46
20:44 06.11.2025
44 Тома
20:45 06.11.2025
45 Логично
20:45 06.11.2025
46 Пасивен Кремълски педофил с токчета
До коментар #43 от "Дон Корлеоне":Няма да мръдна от бункера
20:46 06.11.2025
47 Кирчо
До коментар #10 от "Сатана Z":Дамм... русия ше бара мекия за десетилетия напред... начело с русофилите ;)
20:46 06.11.2025
48 Уса
Коментиран от #63, #69
20:47 06.11.2025
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 ОТ АНАТОЛА
20:48 06.11.2025
51 оня с питон.я
20:48 06.11.2025
52 Ццц
20:48 06.11.2025
53 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #35 от "Не разбирам":Руски е, що?
Коментиран от #59
20:49 06.11.2025
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 ДАНС
20:50 06.11.2025
56 Поредната манджа с грозде
Отчаянието и паниката, вършат журналистически чудеса!
20:50 06.11.2025
57 пиночет
20:50 06.11.2025
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Аааа
До коментар #53 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Добре. Не по врат, а по шия - пак цигански.
Коментиран от #61
20:52 06.11.2025
60 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #39 от "Разбирач":Хахахах, ало ромалин,,не съди по себе си
20:54 06.11.2025
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 УЙде коньо у рЯката
Ааасаахахаааа
20:55 06.11.2025
63 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #48 от "Уса":Не палците!!!!
Коментиран от #65
20:57 06.11.2025
64 Очаквайте
21:04 06.11.2025
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #65 от "Ама чу Рка ту парилая":Ей гандон использованный, соси дальше
Коментиран от #68
21:09 06.11.2025
67 Симо
21:11 06.11.2025
68 За крой... ху-- ила
До коментар #66 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Черножпая Пед рила
Пи дарас
21:15 06.11.2025
69 Хаха хаха ха
До коментар #48 от "Уса":Ами за какво да говорят със страна в която вече има купони и ергенски данък. За каквото и да говорят е безсмислено. Путин излъга в Будапеща Украйна, взе и атомното оръжие, срещу обещание за териториалната цялост на Украйна и след това вероломно я нападна. Заслужава ли си изобщо да се говори с такъв мошеник? Имал бил атомно оръжие/при това украинско/, ами то още осем държави имат атомно оръжие. При това Франция има повече от Русия. Затова и Макрон каза на Путин, да не шантажира и да си мери приказките!
21:22 06.11.2025
70 Не бе
До коментар #61 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Руската гимназия.
21:25 06.11.2025
71 Карлос Друсар
Ще го въртим на чевърве в червен бряг
21:35 06.11.2025
72 Шеф Черпак
21:46 06.11.2025
73 Кобилкина
21:48 06.11.2025