Путин подписа! Нови назначения в Съвета за сигурност и в Министерството на отбраната на Русия

Путин подписа! Нови назначения в Съвета за сигурност и в Министерството на отбраната на Русия

8 Ноември, 2025 15:48 1 011 42

  • русия-
  • владимир путин-
  • сергей шойгу-
  • дмитрий медведев-
  • дмитрий песков-
  • андрей белоусов

Руският президент е председател на Съвета за сигурност, а негов заместник е Дмитрий Медведев

Путин подписа! Нови назначения в Съвета за сигурност и в Министерството на отбраната на Русия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин подписа укази за назначения в Съвета за сигурност и в министерството на отбраната на Русия, предадоха Ройтерс и ТАСС, цитирани от БТА.

Генерал-полковник Андрей Булга, досега един от заместник-министрите на отбраната, вече е заместник-секретар на Съвета за сигурност.

На негово място заместник-министър на отбраната става генерал-полковник Александър Санчик. Досега той бе командващ Южния военен окръг.

Путин е председател на Съвета за сигурност, негов заместник е Дмитрий Медведев. Секретар е Сергей Шойгу, който бе заменен на поста министър на отбраната от Андрей Белоусов.

Булга, който е генерал-лейтенант в руската армия, зае поста заместник-министър на отбраната по въпросите на логистиката през март 2024 г. Той встъпи в длъжност месец преди началото серия от дела за корупция, предизвикали голям обществен отзвук. Над десет длъжностни лица бяха задържани по обвинения, включващи злоупотреба с власт и вземане на подкуп.

На фона на тези скандали през май 2024 г. Шойгу, който дълги години оглавяваше министерството на отбраната, бе назначен за секретар на Съвета за сигурност. По това време към Шойгу бяха отправяни и остри критики заради начина, по който се представяха руските сили при сраженията в Украйна.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 14 гласа.
