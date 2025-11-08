Путин подписа! Нови назначения в Съвета за сигурност и в Министерството на отбраната на Русия

Руският президент Владимир Путин подписа укази за назначения в Съвета за сигурност и в министерството на отбраната на Русия, предадоха Ройтерс и ТАСС, цитирани от БТА.
Генерал-полковник Андрей Булга, досега един от заместник-министрите на отбраната, вече е заместник-секретар на Съвета за сигурност.
На негово място заместник-министър на отбраната става генерал-полковник Александър Санчик. Досега той бе командващ Южния военен окръг.
Путин е председател на Съвета за сигурност, негов заместник е Дмитрий Медведев. Секретар е Сергей Шойгу, който бе заменен на поста министър на отбраната от Андрей Белоусов.
Булга, който е генерал-лейтенант в руската армия, зае поста заместник-министър на отбраната по въпросите на логистиката през март 2024 г. Той встъпи в длъжност месец преди началото серия от дела за корупция, предизвикали голям обществен отзвук. Над десет длъжностни лица бяха задържани по обвинения, включващи злоупотреба с власт и вземане на подкуп.
На фона на тези скандали през май 2024 г. Шойгу, който дълги години оглавяваше министерството на отбраната, бе назначен за секретар на Съвета за сигурност. По това време към Шойгу бяха отправяни и остри критики заради начина, по който се представяха руските сили при сраженията в Украйна.
1 дончо не се крий
Коментиран от #8, #19
15:49 08.11.2025
2 койдазнай
15:50 08.11.2025
3 Баце
Коментиран от #31
15:50 08.11.2025
4 си дзън
15:52 08.11.2025
5 Pyccкий Карлик
Коментиран от #9
15:53 08.11.2025
6 Важно
15:54 08.11.2025
7 Путин, путин, путиновица и т.н.
15:54 08.11.2025
8 си дзън
До коментар #1 от "дончо не се крий":Има снимки как от армадата един кораб тегли друг, а трети е взел на буксир подводница.
Като пристигнат във Венецуела - направо в доковете за ремонт. Така беше миналата година в Куба.
Коментиран от #10
15:54 08.11.2025
9 джуджак ,
До коментар #5 от "Pyccкий Карлик":Добре си с руския език , но ти трябва опресняване на знанията , защото след време ще са ти нужни ! Понял ?!
Коментиран от #12
15:58 08.11.2025
10 Артилерист
До коментар #8 от "си дзън":Тук има един Механик.Дс заминава за Венецуела!
15:58 08.11.2025
11 Лошо за Украйна става
Коментиран от #14, #24
15:58 08.11.2025
12 Копейкотрошач
До коментар #9 от "джуджак ,":Вратлето!!Понял?
Коментиран от #15, #21
15:59 08.11.2025
13 Ганя Путинофила
Върна СССР!
15:59 08.11.2025
15 ха-ха
До коментар #12 от "Копейкотрошач":А голова ?! Понял ?!
16:00 08.11.2025
17 Пригожин
16:01 08.11.2025
19 Здрасти
До коментар #1 от "дончо не се крий":Ку-куу
16:03 08.11.2025
21 ха-ха
До коментар #12 от "Копейкотрошач":Можно , но с тобой !
16:04 08.11.2025
22 Българин
16:05 08.11.2025
24 Космос
До коментар #11 от "Лошо за Украйна става":Руската армия е най-битата(след сръбската)
С най-много дезертьори
Дала най-много жертви
Убила най-много руски/съветски граждани
Руските генерали и офицери са най-некадърниите и крадливи военачалници
Руската мечка не е даже книжен тигър а рошава гарга.
Коментиран от #25, #34
16:05 08.11.2025
25 село мое ,
До коментар #24 от "Космос":Докъде си ме довело .............
16:06 08.11.2025
27 Сепултура
-Отиде коня в ряката
Коментиран от #30
16:07 08.11.2025
29 бебето
16:08 08.11.2025
30 селски ,
До коментар #27 от "Сепултура":А за зелката нищо не казваш ! Той на полето ли е или се крие някъде в мазите на тъмно ?!
Коментиран от #37
16:08 08.11.2025
31 Удри бате
До коментар #3 от "Баце":Копейката с лопатата!
16:10 08.11.2025
32 Патравата руска армия
Къде е Рогозин ,Путин го търси да го бие . На космодрума Восточний спряха тока за неплатени сметки ,не са плащани от години
Най патравата империя в историята
16:11 08.11.2025
33 Ъхъъъъъ...
16:13 08.11.2025
34 Българин
До коментар #24 от "Космос":Зеленски и Путин ще избият още много руснаци.
16:13 08.11.2025
35 България
16:14 08.11.2025
36 Украйна ток няма
Коментиран от #38
16:16 08.11.2025
38 Копеи не философствай!
До коментар #36 от "Украйна ток няма":Отивай да пълниш снаряди за Украйна! Ще ти се заплаща даже. От нова година в евро! А сега марш!!
16:20 08.11.2025
40 Али баба
Коментиран от #42
16:36 08.11.2025
41 Пудинг
16:39 08.11.2025
42 Бандер от покровск
До коментар #40 от "Али баба":идвай , че ни могилизарват!
16:41 08.11.2025