Свастика, изрисувана с човешка кръв, шокира Германия, полицията започва разследване

6 Ноември, 2025 16:18, обновена 6 Ноември, 2025 16:20 726 8

Полицията разследва ужасяващия вандализъм, включително използването на човешка кръв и забранени нацистки символи

Свастика, изрисувана с човешка кръв, шокира Германия, полицията започва разследване - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Германската полиция започна разследване след появата на свастики, нанесени с човешка кръв върху десетки автомобили, пощенски кутии и фасади на сгради в централния град Ханау, съобщава CBS News, предава News.bg.

Говорителят на полицията Томас Лайполд заяви, че служителите са били алармирани в сряда вечерта, когато мъж е съобщил за червеникава течност, оформена като свастика, върху капака на паркиран автомобил. Специален тест установил, че веществото е човешка кръв.

Общо близо 50 коли са били засегнати по подобен начин, като инцидентите включват и няколко други драсканици по автомобили и сгради, които разследващите все още не могат да идентифицират по-подробно.

„Протоколът е напълно неясен“, посочи Лайполд, като добави, че засега не е ясно дали конкретни обекти са били целенасочено атакувани или символите са поставени произволно. Няма данни за пострадали лица, а произходът на кръвта остава неизвестен.

Полицията разследва материални щети и употребата на символи на противоконституционни организации. В Германия показването на нацистки емблеми, включително свастиката, е незаконно, тъй като те са символ на омразата и травмата от Холокоста. Независимо от това, расистки и неонацистки групировки продължават да използват свастиката, за да разпалват страх и омраза.


Германия
  • 1 Тео

    9 2 Отговор
    Фашизма се разгаря с пълна сила в ЕС

    16:21 06.11.2025

  • 2 Пич

    8 2 Отговор
    Както сме си говорили , в Германия няма да приключат спокойно !!! А че ще приключат е сигурно ! С мигрантите ...

    16:22 06.11.2025

  • 3 ами то беше очаквано

    6 1 Отговор
    време е да се появи наследника на хитлер че там немци почти не останаха всичко е халифат…

    Коментиран от #4

    16:22 06.11.2025

  • 4 ...

    0 8 Отговор

    До коментар #3 от "ами то беше очаквано":

    Наследникът му е в кремъл!

    Коментиран от #5, #8

    16:28 06.11.2025

  • 5 Тео

    9 0 Отговор

    До коментар #4 от "...":

    Наследника му се казва Сатаняху и е в Израел👹

    16:36 06.11.2025

  • 6 Анонимен

    4 2 Отговор
    Не се гаси туй що не гасне....Възвръщането с гръм и трясък е в пълната си сила.Нека бурята се развихри.

    16:40 06.11.2025

  • 7 баба

    3 0 Отговор
    Няма да се учудя това дело да е направено от евреи. Много са случаите, когато сами си рисуват тези символи и после ревят по медиите, колко били уплашени и ощетени.

    16:42 06.11.2025

  • 8 Шаломов

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "...":

    Евреин съм веее

    16:46 06.11.2025

