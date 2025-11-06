Свастика, изрисувана с човешка кръв, шокира Германия, полицията започва разследване

Германската полиция започна разследване след появата на свастики, нанесени с човешка кръв върху десетки автомобили, пощенски кутии и фасади на сгради в централния град Ханау, съобщава CBS News, предава News.bg.
Говорителят на полицията Томас Лайполд заяви, че служителите са били алармирани в сряда вечерта, когато мъж е съобщил за червеникава течност, оформена като свастика, върху капака на паркиран автомобил. Специален тест установил, че веществото е човешка кръв.
Общо близо 50 коли са били засегнати по подобен начин, като инцидентите включват и няколко други драсканици по автомобили и сгради, които разследващите все още не могат да идентифицират по-подробно.
„Протоколът е напълно неясен“, посочи Лайполд, като добави, че засега не е ясно дали конкретни обекти са били целенасочено атакувани или символите са поставени произволно. Няма данни за пострадали лица, а произходът на кръвта остава неизвестен.
Полицията разследва материални щети и употребата на символи на противоконституционни организации. В Германия показването на нацистки емблеми, включително свастиката, е незаконно, тъй като те са символ на омразата и травмата от Холокоста. Независимо от това, расистки и неонацистки групировки продължават да използват свастиката, за да разпалват страх и омраза.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тео
16:21 06.11.2025
2 Пич
16:22 06.11.2025
3 ами то беше очаквано
Коментиран от #4
16:22 06.11.2025
4 ...
До коментар #3 от "ами то беше очаквано":Наследникът му е в кремъл!
Коментиран от #5, #8
16:28 06.11.2025
5 Тео
До коментар #4 от "...":Наследника му се казва Сатаняху и е в Израел👹
16:36 06.11.2025
6 Анонимен
16:40 06.11.2025
7 баба
16:42 06.11.2025
8 Шаломов
До коментар #4 от "...":Евреин съм веее
16:46 06.11.2025