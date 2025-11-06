Свастика, изрисувана с човешка кръв, шокира Германия, полицията започва разследване

Германската полиция започна разследване след появата на свастики, нанесени с човешка кръв върху десетки автомобили, пощенски кутии и фасади на сгради в централния град Ханау, съобщава CBS News, предава News.bg.

Говорителят на полицията Томас Лайполд заяви, че служителите са били алармирани в сряда вечерта, когато мъж е съобщил за червеникава течност, оформена като свастика, върху капака на паркиран автомобил. Специален тест установил, че веществото е човешка кръв.

Общо близо 50 коли са били засегнати по подобен начин, като инцидентите включват и няколко други драсканици по автомобили и сгради, които разследващите все още не могат да идентифицират по-подробно.

„Протоколът е напълно неясен“, посочи Лайполд, като добави, че засега не е ясно дали конкретни обекти са били целенасочено атакувани или символите са поставени произволно. Няма данни за пострадали лица, а произходът на кръвта остава неизвестен.

Полицията разследва материални щети и употребата на символи на противоконституционни организации. В Германия показването на нацистки емблеми, включително свастиката, е незаконно, тъй като те са символ на омразата и травмата от Холокоста. Независимо от това, расистки и неонацистки групировки продължават да използват свастиката, за да разпалват страх и омраза.