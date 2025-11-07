Орбан отлетя за среща с Тръмп в Белия дом, още се надява да го срещне с Путин в Будапеща

Унгарският премиер Виктор Орбан смята, че Русия и Съединените щати трябва само да разрешат един или два въпроса, за да съгласуват позициите си по конфликта в Украйна и да проведат среща между президентите Владимир Путин и Доналд Тръмп в Будапеща.

„Един или два въпроса остават нерешени в преговорите между САЩ и Русия. Ако бъдат решени, до няколко дни в Будапеща може да се проведе среща на върха за мир, а оттам нататък, в зависимост от споразумението на страните, може да настъпи прекратяване на огъня и мир в Украйна“, каза премиерът в кратко интервю за Magyar Nemzet.

Той разговаря с унгарски журналисти на борда на самолета по пътя към Вашингтон, където е планирана среща с Тръмп на 7 ноември. Преди отпътуването Орбан отбеляза, че една от основните теми на разговорите в Белия дом ще бъдат начините за разрешаване на украинския конфликт. Той също изрази надежда, че новата руско-американска среща на върха все пак ще се проведе в Будапеща.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп смята, че се постига напредък към разрешаването на конфликта в Украйна.

На 6 ноември, на среща с лидерите на пет държави от централна Азия в Белия дом, американският лидер изрази увереност, че е успял да сложи край на осем конфликта през последните месеци. „Искаме да добавим още един. Възможно е“, добави Тръмп, уточнявайки, че има предвид разрешаването на украинския конфликт. „Все още не сме го направили, но мисля, че постигнахме голям напредък“, отбеляза президентът.

„Просто искаме тази война да приключи. Бихме искали да видим края на тази война“, добави американският лидер, визирайки украинския конфликт.

Тръмп избегна директен отговор на въпрос относно евентуалното присъединяване на Сирия към Авраамовите споразумения, които нормализират отношенията с Израел.

На 10 ноември предстои среща на американския лидер с временния сирийски президент Ахмед ал-Шараа. „Е, ще се срещнем. Мисля, че той се справя добре“, каза Тръмп, отбелязвайки, че „се разбира много добре“ с ал-Шараа. „Постигнат е огромен напредък по отношение на Сирия“, подчерта той.

Казахстан ще се включи към Авраамовите споразумения, които нормализират отношенията между Израел и арабските и мюсюлмански държави в ход, който цели да подкрепи инициативата, станала емблематична за първия мандат на президента на САЩ Доналд Тръмп, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Присъединяването, обявено снощи, е до голяма степен символично, тъй като Казахстан поддържа дипломатически отношения с Израел от 1992 г. насам и е много по-далече в географско отношение от Израел, отколкото другите държави от Авраамовите споразумения - Бахрейн, Мароко, Судан и Обединените арабски емирства.

Тези страни се съгласиха да нормализират своите отношения с Израел в резултат на присъединяването си към споразуменията, нещо, което Казахстан направи скоро след като получи независимост след разпадането на бившия Съветски съюз.

Тръмп обяви присъединяването в социалната си мрежа "Трут Соушъл", като написа, че е имал "страхотен разговор с премиера на Израел Бенямин Нетаняху и президента на Казахстан Касъм-Жомарт Токаев".

Казахстан е "първата страна от моя втори мандат, която се присъединява към Авраамовите споразумения, първата от много други", съобщи Тръмп.

Американският президент нарече присъединяването на Казахстан "голяма крачка напред в изграждането на мостове по целия свят".

"Все повече страни се нареждат на опашката, за да прегърнат мира и просперитета чрез моите Авраамовите споразумения", каза още той.

Церемонията по подписването скоро ще направи присъединяването официално, съобщи Тръмп и добави, че "има много други държави, които се опитват да се присъединят към този клуб на СИЛАТА".

"Очакват ни още много неща в обединяването на страните за стабилност и растеж - реален напредък, реални резултати", написа американският президент. "БЛАЖЕНИ СА МИРОТВОРЦИТЕ!", заключи Тръмп.

Републиканецът направи това изявление малко преди началото на срещата на върха, която организира с лидерите на пет централноазиатски държави, включително Казахстан.