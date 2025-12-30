Новини
The New York Times: Мирното споразумение на Тръмп се сблъсква със суровата реалност
30 Декември, 2025

Въпреки заявленията на Белия дом за определен напредък, ключовите въпроси – преди всичко гаранциите за сигурността на Украйна – остават нерешени

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков

Президентът на САЩ Доналд Тръмп, който активно насърчава преговорите между Украйна и Русия, все по-често се сблъсква с реалността, която затруднява постигането на бързо мирно споразумение. Въпреки заявленията на Белия дом за "определен напредък“, ключовите въпроси – преди всичко гаранциите за сигурността на Украйна – остават нерешени, пише The New York Times, цитиран от Фокус.

Няколко часа преди срещата на Тръмп с президента на Украйна Володимир Зеленски в резиденцията Мар-а-Лаго, министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров фактически постави под съмнение смисъла на тези преговори. Той заяви, че Москва никога няма да се съгласи с разполагането на европейски войски в Украйна – един от централните елементи на плана за сигурност на Киев.

"Ако европейците се появят, те ще станат законна мишена", заяви Лавров, коментирайки възможното присъствие на сили на ЕС за възпиране на нова агресия от страна на РФ и контрол на демилитаризираната зона.

Твърдата реторика на Кремъл подчерта основния проблем на преговорите: Русия все още не е направила никакви отстъпки. Преговорите с участието на САЩ засега са фокусирани предимно върху това, на какви компромиси е готова Украйна и какво може да предложи Вашингтон в замяна. Според американски официални лица Владимир Путин само очертава "червени линии", настоявайки, в частност, за по-нататъшни териториални претенции.

Въпреки това, след разговора си с Путин в неделя, Тръмп отново заяви, че руският лидер е "готов за мир". Въпреки това, нито един от ключовите западни съюзници не подкрепи публично тази оценка.

Най-трудният въпрос остава дългосрочното сдържане на Русия. Зеленски настоява, че предложеният 20-точков план предвижда за Украйна гаранции за сигурност, "подобни на член 5 от НАТО", т.е. задължение на САЩ да защитят Украйна в случай на ново нападение.

Тръмп обаче избягва такива формулировки. Той също така се сблъсква с вътрешна политическа съпротива: значителна част от републиканците, включително вицепрезидентът Джей Ди Венс, се противопоставят на всякакви ангажименти, които могат да въвлекат САЩ във война за Украйна.

Друг елемент от стратегията на Тръмп е постигането на "стратегическа стабилност" с Русия. Според него това означава не само контрол над ядрените рискове, но и нормализиране на дипломатическите и икономическите отношения. Такъв сценарий предвижда отмяна на санкциите, възстановяване на търговията и връщане на Русия в западната икономическа орбита.

Европейските лидери и част от американския политически елит наричат тези идеи "наивни и опасни, докато Путин е на власт".

В края на годината Тръмп и Зеленски се оказаха в ситуация, която още преди няколко месеца беше трудно да си представим: на масата има подробни мирни предложения, а самият Тръмп признава, че бързо решение няма да има. "Няма крайни срокове“, заяви той, като на практика се отказа от предишните си обещания да приключи войната "за един ден".

Бившият служител на Съвета за национална сигурност на САЩ Томас Греъм отбелязва, че въпреки критиките, самият факт на преговорите стана възможен едва след като през февруари Тръмп възстанови директния диалог с Путин:

"Контурите на окончателното уреждане са видими, дори и двете страни да го отричат категорично".

В същото време ключовите въпроси остават без отговор: готова ли е Русия на реални компромиси, ще се съгласи ли на демилитаризирана зона и какво точно САЩ са готови да гарантират на Украйна в случай на нова агресия. Именно тези решения в крайна сметка ще определят дали настоящата дипломация ще бъде пътят към мира.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    27 10 Отговор
    Докато има живи Бандеровци мир няма да има.Войната е начин на живот за Бандеровците.

    Коментиран от #11, #21

    19:48 30.12.2025

  • 2 В В.П.

    20 6 Отговор
    Въобще НЕ ни интересува Окропистан..

    19:51 30.12.2025

  • 3 Курд Околянов

    17 3 Отговор
    Значи само празни приказки от Тръмп и Зеленски.

    19:52 30.12.2025

  • 4 604

    8 4 Отговор
    Реялноста е че перчемъ ни мой си узапти пуделите...и накрая меца че им намаже ските...той дончи не случайно си би дузпата...само мало умнно говфно не мой дъ схване че с военни средства при 6000 яо не се връзва...той нямъло....абе влезте у укръ дъ видим ко нямъ.

    19:52 30.12.2025

  • 5 Атомния човек

    8 16 Отговор
    Къв е проблема с тия гаранции ?
    Бе дайте на Украйна атом и две кила плутоний и мирът е сигурен 😁👍

    Коментиран от #17, #39

    19:52 30.12.2025

  • 6 Спецназ

    9 7 Отговор
    Европейски войски да отидат в Украйна ЗНАЧИ НАТО- вски войски!

    ТИЯЛУДИЛИСАБЕ??

    19:52 30.12.2025

  • 7 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    9 11 Отговор
    и да се потретя , и да изкажа мнението и презрението си към Раша-най -големият враг на БГ , който винаги е бил съюзник със САЩ , а ние 3 пъти във война с него!!!-най-голямата ми радост е , че сме подписали международни договори които трябва да се спазват-като в ЕС и НАТО!!! ние не сме като ония , дето не струват и хартията която са подписали-визирам любимите на бая бесни пенсии и копеи-РАША!!!дет се ИЗПЛЮХА на Варшавския договор и СИВ-същия тоя СИВ , заради когото изгониха селяните от селата , настаниха ги в панелки да бачкат в заводи за СИВ , и накрая ни предадоха и се наСССРСРАХА както винаги , и сега се чудите доматите що били толкова?! АМИ баба и дядо умряха и няма кой да зарежда хладилника (не МРАЗ) ,вече!///та в тая насока-днес Киро Брейка съобщи , че се кандидатира за депутат-той ЩЕ ВИ оправи , народе-сигурация! сетих се и за Чичолина навремето в Италианския парламент...добре че тоя път сме избрали правилната страна , не че някой ПОПУЛИСТ-ЛАЛАДЖИЯ ще ни изкара от ЕС-откъде ще лапа после ЕВРАЦИ?ааа и златото ПРОСЛОВУТО дет си го работихме сами , що фалирахме 3 пъти през соца?

    Коментиран от #32, #41

    19:52 30.12.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Хахахаха

    10 12 Отговор
    Копейки, ако рашата мисли за мир и иска мир, какъв и е проблема разполагане на западни армии в Украйна?

    Коментиран от #16, #18

    19:53 30.12.2025

  • 10 Критик

    8 4 Отговор
    Двама палячовци и подлеци на снимката ,които искат да изглеждат като велики вождове .🤣

    19:53 30.12.2025

  • 11 Хахахаха

    10 9 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Докато кремълската хунта съществува, мир няма да има. И преди Украйна, с кремълската хунта мир не е имало. Тогава бяха Грузия и Чечня.

    19:53 30.12.2025

  • 12 Вашето мнение

    14 2 Отговор
    12330 бандеровска карантия срещу 200 убити руснаци, това е което трябва да знаете.

    19:53 30.12.2025

  • 13 Да ви е.а

    7 5 Отговор
    Атаката на украинските въоръжени сили срещу резиденцията на руския президент Владимир Путин може да е била извършена с участието на Европейския съюз, сподели Майкъл Флин, бивш съветник по националната сигурност на президента на САЩ Доналд Тръмп, в социалните медии X.... Съмнително е, но лудите САЩ определено имат нещо общо с това. Идиотът Донка се опитва да окаже натиск върху Путин

    Коментиран от #15

    19:54 30.12.2025

  • 14 В В.П.

    14 2 Отговор
    Не може да занимавате света 11 год с измислената държава .

    Коментиран от #36

    19:54 30.12.2025

  • 15 404

    11 4 Отговор

    До коментар #13 от "Да ви е.а":

    Ясно е, че всички правителствени и разузнавателни сгради в Киев трябва да бъдат разрушени. Но не би било лоша идея да се разрушат и сградите на MI6 в Лондон – тези, които са отговорни за всички терористични атаки на руска земя. Не непременно с ядрена бойна глава, а само с няколко ракети „Орешник“, за да ги унищожат. След това да се обяви, че същото ще се случи с всяка агенция във всяка държава, която се осмели да извърши терористична атака в Русия. Путин казваше, че ще ударим „центровете за вземане на решения“. И така, какво чакаме? Не сме убили достатъчно генерали и журналисти при терористични атаки; чакаме ли някой от правителството да бъде свален?

    19:54 30.12.2025

  • 16 Активист на ГЕРБ

    1 2 Отговор

    До коментар #9 от "Хахахаха":

    А защо не разполагане до Москва.

    Коментиран от #23

    19:55 30.12.2025

  • 17 Соня

    4 1 Отговор

    До коментар #5 от "Атомния човек":

    И кво ще ги прави бе мой, това да не е вибратора дето си го включваш всяка нощ, дълбоко в отверстието ти.

    Коментиран от #26

    19:55 30.12.2025

  • 18 604

    3 2 Отговор

    До коментар #9 от "Хахахаха":

    То зъ тва е войнътъ ве мумия! Я събери 600 000 у мексику с рашистку оружие и гледи перчемъ къ ги оправя.

    Коментиран от #25

    19:56 30.12.2025

  • 19 В В.П.

    11 2 Отговор
    Окраина се помисли за някъв фактор.Ммогго са меки руските към тия циганя.Самомлобут за Киев и режима..

    19:56 30.12.2025

  • 20 УКРАЙНА 🇺🇦

    3 7 Отговор
    Рижав клоон руска подлога

    Коментиран от #52, #54

    19:57 30.12.2025

  • 21 Говорит Москва

    3 5 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    След година ще пращаме салам на мужиците

    19:57 30.12.2025

  • 22 Да ви е.а

    10 1 Отговор
    Дори теоретично, никой по света не би дал гаранции на киевските нацисти, защото това би означавало готовност за започване на война с Русия. Няма самопровъзгласили се бандити

    19:58 30.12.2025

  • 23 Хахахаха

    3 7 Отговор

    До коментар #16 от "Активист на ГЕРБ":

    Ами то и до Москва има бе копей! Финландия е по-близо до Москва от Украйна! И още повече не мога да разбера, за какви руски гаранции говорят рашите? Та рашите имат най-големия ядрен арсенал в света! За какви руски гаранции става въпрос и кой трябва да им ги осигурява и кой е длъжен да им ги осигурява? Те всъщност имат най-голямата сигурност, като имат право да владеят ядрено оръжие! За каква заплаха за руската национална сигурност става въпрос?

    19:58 30.12.2025

  • 24 В В.П.

    8 3 Отговор
    Зелю ще виси на хрещатик да го гледат малките пумяри..за назидание .

    19:58 30.12.2025

  • 25 Хахахаха

    2 3 Отговор

    До коментар #18 от "604":

    Отговора е и за теб в коментар 23.

    19:59 30.12.2025

  • 26 Руска Рускова, ескортница

    3 8 Отговор

    До коментар #17 от "Соня":

    "...И кво ще ги прави бе мой..."

    Кво ще ги прави.....
    Украйна ще прати атома в Масква с най-обикновен тир 😁👍

    Коментиран от #28

    20:01 30.12.2025

  • 27 Рублевка

    7 4 Отговор
    35 000 уволнени са само директно заетите във Volkswagen AG . Още 100 000 производители на комплектуващи и заети в сферата на услугите и транспорта. Дойчланд фалит, Мерц капут!

    20:03 30.12.2025

  • 28 Рублевка

    5 2 Отговор

    До коментар #26 от "Руска Рускова, ескортница":

    Да те открехна малко. От спътниците ядрените заряди "светят" в гама спектъра. Затова ги крият под земята. Тир? Това да не са китайски дронове от Али Експрес?

    20:06 30.12.2025

  • 29 Ами

    6 2 Отговор
    За какво гаранции за сигурност говорите?
    За някаква "държава", която едва ли ще съществува още няколко години.
    Има ли още не разбрали?
    САЩ се изнасят от Европа.

    Коментиран от #42

    20:08 30.12.2025

  • 30 Руснаци

    8 3 Отговор
    Забелязахтв ли, че фронта като се пука и Мерц, Стармър и двете гро...ни лелки не са коментирали нищо в последните 2 седмици, няма интервюта няма никакви новини от тях, защо ли??? Май нещо усетих страха и се скатаха

    20:10 30.12.2025

  • 31 Факт

    2 3 Отговор
    Защо трябва да има сдържане, а не сътрудничество?

    Коментиран от #35

    20:10 30.12.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Тия по-добре да палят свещи

    5 3 Отговор
    и се молят за здраве и дълъг живот на търпеливия Пунин, че иначе...

    20:14 30.12.2025

  • 34 гост

    4 4 Отговор
    ...Ако европейците се появят, те ще станат законна мишена...а Русия няма ли да стане законна мишена ако нападне европейските войски..как мисли Конья..

    20:14 30.12.2025

  • 35 Хахахаха

    3 4 Отговор

    До коментар #31 от "Факт":

    Е па това питай путлера. Преди войната имаше сътрудничество!

    20:15 30.12.2025

  • 36 Хектор

    2 1 Отговор

    До коментар #14 от "В В.П.":

    Ти май си тааап

    20:15 30.12.2025

  • 37 Бункерният плъх съм

    4 5 Отговор
    Рашистите винаги ще си измислят повод и причина да откажат преговори ,ако не ги устройват условията . Типични подлеци и ypoди.

    20:16 30.12.2025

  • 38 Факт

    2 1 Отговор
    Много коне с капаци има!

    20:16 30.12.2025

  • 39 Хи хи хи

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Атомния човек":

    сладур, докато им дадът тези неща ще се получи Ту, тууу както се казва. Те хората отсреща си го имат това.

    20:16 30.12.2025

  • 40 Смешник

    5 3 Отговор
    А гаранциите за сигурността на Русия къде са? Нали една от причините за войната е че Европа не си спазва обещанието и е вече на границите на Русия още повече с такъв терористичен режим какъвто е Киевската хунта

    Коментиран от #44

    20:17 30.12.2025

  • 41 Спецназ

    4 1 Отговор

    До коментар #7 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Толкова ТЪПО мнение скоро не бЕх чел, ако ще да е и американска "ОПорка"

    КАк не те е гнус, ВЕ?

    Коментиран от #59

    20:18 30.12.2025

  • 42 Смешник

    4 2 Отговор

    До коментар #29 от "Ами":

    САЩ се изнасят от Европа Така са се разбрали Тръмп и Путин Ето едни гаранции за сигурност на Русия На времето руснаците по същия начин се изнесоха от Източна Германия

    20:22 30.12.2025

  • 43 Потрес

    3 4 Отговор
    Правелно фашисткият клоун ни нарича европийците,зер русия си е 3/4 азиатска примитивна страна

    Коментиран от #51

    20:23 30.12.2025

  • 44 Хахахаха

    4 3 Отговор

    До коментар #40 от "Смешник":

    Гаранциите на рашата са най-големия им ядрен арсенал копей! Или може би трябва да им се отнеме правото?

    Коментиран от #45

    20:23 30.12.2025

  • 45 Смешник

    5 3 Отговор

    До коментар #44 от "Хахахаха":

    Не дай боже само да се наложи да ги използват накъдето ги тика Зеления клоун подкрепян от Запада Хубаво че на Путин нервите са здрави за сега

    Коментиран от #46

    20:32 30.12.2025

  • 46 Хахахаха

    2 2 Отговор

    До коментар #45 от "Смешник":

    Написах и повтарям, рашата е ядрена държава, получила е право на това и никой не е длъжен да и дава гаранции за националната сигурност. Рашата има най-голямата сигурност в света. Каква друга сигурност иска?

    20:37 30.12.2025

  • 47 Хахахаха

    3 3 Отговор
    Ако руската национална сигурност е застрашена, то тогава какво да кажат държави като Полша, Украйна, балтийските държави и въобще почти всички държави в света, които нямат право на ядрено оръжие? Колко държави в света имат? Малко нали? А останалите които нямат, какво да кажат за тяхната национална сигурност? Тя не е ли застрашена? Какви гаранции иска рашата? И кой въобще трябва да и дава гаранции? Ако рашата бъде нападната има ядрено оръжие! Ама не е правилно да нападнеш, да окупираш чужда държава и да пазиш територията с ядрено оръжие! Това не е опасност за твоята национална сигурност!

    Коментиран от #50, #53

    20:44 30.12.2025

  • 48 Карго 200

    3 4 Отговор
    Украйна би могла да използва плешивата глава на Путин като писта за кацане и това би било напълно законно съгласно Женевската конвенция.

    20:48 30.12.2025

  • 49 Честно казано

    6 2 Отговор
    Ние всички ще живеем по-добре, по-спокойно и по-богато ако няма държава Украйна на картата. Искам да видя Украйна премазана и украинската армия разгромена и унищожена без жал и напълно! Украйна да бъде премахната от картата. Как цял живот не срещнах един свестен украинец или украинка, винаги са надменни, високомерни, алчни, груби, крадливи и некадърни. Най-противното население на Европа. Имам в предвид оригиналните украинци от Галиция и около Лвов. Дано няма държава Украйна на картата през 2027! Стига с това уродливо бандеро-фашизирано творение на терористи! Синьо жълтия парцал ще бъде заврян там където не огрява слънцето.

    20:50 30.12.2025

  • 50 Смешник

    1 1 Отговор

    До коментар #47 от "Хахахаха":

    Какво виждаш на Зеления ангела му е слаб обстрелва и ядрена държава

    20:59 30.12.2025

  • 51 Рублевка

    1 0 Отговор

    До коментар #43 от "Потрес":

    Правилно а не правЕлно. Правило, а правЕло.

    21:03 30.12.2025

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Рублевка

    2 1 Отговор

    До коментар #47 от "Хахахаха":

    Бъркаш право и възможност. Аз имам право да си купя златна тоалетна, но нямам възможност. Неядрените държави нямат възможност да притежават ядрено оръжие, защото ще бъдат унищожени при опит да го произведат.

    Коментиран от #55

    21:06 30.12.2025

  • 54 Той

    3 1 Отговор

    До коментар #20 от "УКРАЙНА 🇺🇦":

    Да ти пи-кая и seра на парцала с който си се завил.

    21:07 30.12.2025

  • 55 Хахахаха

    2 2 Отговор

    До коментар #53 от "Рублевка":

    А ядрена държава от каква национална заплаха са заплашени? Че и трябват гаранции?

    21:08 30.12.2025

  • 56 Николай

    3 0 Отговор
    ....
    7 мобилизации направиха укрите, прибраха старци, младежи... сега мобилизират и жени и затворници, а и в момента казват, че са им нужни нови 500,000... Наемници от 72 държави служат в армията на Украйна в момента.
    къде отиде тоя народ????
    Никъде не прочетох и не чух, както правят рашките ... родолюбци укри да се събират доброволно в Бг и Европа в клетата чужбина, а и в самата Укрия и да отиват на фронта ей така за идеята да защитават родину...
    На всякъде се пише, че масово бягат от държавата, а и от фронта, по и над 10,000 еврака на каналджии броят... по границата ги стрелят кат зайци.... донаборници се събират насила по улици, гари, пазари, гори и паланки и се пращат на фронта от където пък бягат при руснаците или при такива опити са убити от спец отряди на Азов....

    21:10 30.12.2025

  • 57 Обективни истини

    1 0 Отговор
    Фашистите в Европа не се нуждаят от мир. За тях стратегическата цел за стратегическо и икономическо унищожаване на "врага" Русия е по-важно. За това се размахва денонощно призрака на "заплахата от Изток". Съкровеното им желание е: Слаба, много слаба Русия, от която да се изпомпват природни богатства и суровини за почти без пари. Подобно на неоколониялната им политика спрямо бившите си колонии по света. А, колкото до Украйна и украинския народ - това е само територия и население от нечовеци. Гориво за война, подлежащо на унищожение. Последното не ви ли напомня за нещо,описано в "Моята борба" и речите на чичко Гьобелс?

    21:11 30.12.2025

  • 58 Извършена е атака по пристанищата

    0 0 Отговор
    в Одеския регион днес, дронове са ударили и повредили два кораба. Това са Emmakris III и Captain Karam под флага на Панама, които са товарили Украинска пшеница за износ. Това е съобщено от Военноморските сили на Украйна които не са могли да предотвратят и да противодействат на нападението, има публикувани снимки с повредите по корабите от източника на информация.

    21:11 30.12.2025

  • 59 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "Спецназ":

    ма разбира се , че няма как да ме репликираш освен с обиди , сво лоч нещастна

    21:12 30.12.2025

  • 60 Велизар

    0 0 Отговор
    Само абсолютно луд евролиберал или болен фашист може да си помисли че държавата с най голяма територия и най много полезни изкопаеми в света и най голямата ядрена сила в света Русия може да загуби каквато и да е война и с когото и да е било.Ако я няма Русия няма да го има и половината свят.

    21:12 30.12.2025

