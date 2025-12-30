The New York Times: Мирното споразумение на Тръмп се сблъсква със суровата реалност

Президентът на САЩ Доналд Тръмп, който активно насърчава преговорите между Украйна и Русия, все по-често се сблъсква с реалността, която затруднява постигането на бързо мирно споразумение. Въпреки заявленията на Белия дом за "определен напредък“, ключовите въпроси – преди всичко гаранциите за сигурността на Украйна – остават нерешени, пише The New York Times, цитиран от Фокус.
Няколко часа преди срещата на Тръмп с президента на Украйна Володимир Зеленски в резиденцията Мар-а-Лаго, министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров фактически постави под съмнение смисъла на тези преговори. Той заяви, че Москва никога няма да се съгласи с разполагането на европейски войски в Украйна – един от централните елементи на плана за сигурност на Киев.
"Ако европейците се появят, те ще станат законна мишена", заяви Лавров, коментирайки възможното присъствие на сили на ЕС за възпиране на нова агресия от страна на РФ и контрол на демилитаризираната зона.
Твърдата реторика на Кремъл подчерта основния проблем на преговорите: Русия все още не е направила никакви отстъпки. Преговорите с участието на САЩ засега са фокусирани предимно върху това, на какви компромиси е готова Украйна и какво може да предложи Вашингтон в замяна. Според американски официални лица Владимир Путин само очертава "червени линии", настоявайки, в частност, за по-нататъшни териториални претенции.
Въпреки това, след разговора си с Путин в неделя, Тръмп отново заяви, че руският лидер е "готов за мир". Въпреки това, нито един от ключовите западни съюзници не подкрепи публично тази оценка.
Най-трудният въпрос остава дългосрочното сдържане на Русия. Зеленски настоява, че предложеният 20-точков план предвижда за Украйна гаранции за сигурност, "подобни на член 5 от НАТО", т.е. задължение на САЩ да защитят Украйна в случай на ново нападение.
Тръмп обаче избягва такива формулировки. Той също така се сблъсква с вътрешна политическа съпротива: значителна част от републиканците, включително вицепрезидентът Джей Ди Венс, се противопоставят на всякакви ангажименти, които могат да въвлекат САЩ във война за Украйна.
Друг елемент от стратегията на Тръмп е постигането на "стратегическа стабилност" с Русия. Според него това означава не само контрол над ядрените рискове, но и нормализиране на дипломатическите и икономическите отношения. Такъв сценарий предвижда отмяна на санкциите, възстановяване на търговията и връщане на Русия в западната икономическа орбита.
Европейските лидери и част от американския политически елит наричат тези идеи "наивни и опасни, докато Путин е на власт".
В края на годината Тръмп и Зеленски се оказаха в ситуация, която още преди няколко месеца беше трудно да си представим: на масата има подробни мирни предложения, а самият Тръмп признава, че бързо решение няма да има. "Няма крайни срокове“, заяви той, като на практика се отказа от предишните си обещания да приключи войната "за един ден".
Бившият служител на Съвета за национална сигурност на САЩ Томас Греъм отбелязва, че въпреки критиките, самият факт на преговорите стана възможен едва след като през февруари Тръмп възстанови директния диалог с Путин:
"Контурите на окончателното уреждане са видими, дори и двете страни да го отричат категорично".
В същото време ключовите въпроси остават без отговор: готова ли е Русия на реални компромиси, ще се съгласи ли на демилитаризирана зона и какво точно САЩ са готови да гарантират на Украйна в случай на нова агресия. Именно тези решения в крайна сметка ще определят дали настоящата дипломация ще бъде пътят към мира.
The New York Times: Мирното споразумение на Тръмп се сблъсква със суровата реалност
30 Декември, 2025
Въпреки заявленията на Белия дом за определен напредък, ключовите въпроси – преди всичко гаранциите за сигурността на Украйна – остават нерешени
Президентът на САЩ Доналд Тръмп, който активно насърчава преговорите между Украйна и Русия, все по-често се сблъсква с реалността, която затруднява постигането на бързо мирно споразумение. Въпреки заявленията на Белия дом за "определен напредък“, ключовите въпроси – преди всичко гаранциите за сигурността на Украйна – остават нерешени, пише The New York Times, цитиран от Фокус.
1 Последния Софиянец
Коментиран от #11, #21
19:48 30.12.2025
2 В В.П.
19:51 30.12.2025
3 Курд Околянов
19:52 30.12.2025
4 604
19:52 30.12.2025
5 Атомния човек
Бе дайте на Украйна атом и две кила плутоний и мирът е сигурен 😁👍
Коментиран от #17, #39
19:52 30.12.2025
6 Спецназ
ТИЯЛУДИЛИСАБЕ??
19:52 30.12.2025
7 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #32, #41
19:52 30.12.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Хахахаха
Коментиран от #16, #18
19:53 30.12.2025
10 Критик
19:53 30.12.2025
11 Хахахаха
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Докато кремълската хунта съществува, мир няма да има. И преди Украйна, с кремълската хунта мир не е имало. Тогава бяха Грузия и Чечня.
19:53 30.12.2025
12 Вашето мнение
19:53 30.12.2025
13 Да ви е.а
Коментиран от #15
19:54 30.12.2025
14 В В.П.
Коментиран от #36
19:54 30.12.2025
15 404
До коментар #13 от "Да ви е.а":Ясно е, че всички правителствени и разузнавателни сгради в Киев трябва да бъдат разрушени. Но не би било лоша идея да се разрушат и сградите на MI6 в Лондон – тези, които са отговорни за всички терористични атаки на руска земя. Не непременно с ядрена бойна глава, а само с няколко ракети „Орешник“, за да ги унищожат. След това да се обяви, че същото ще се случи с всяка агенция във всяка държава, която се осмели да извърши терористична атака в Русия. Путин казваше, че ще ударим „центровете за вземане на решения“. И така, какво чакаме? Не сме убили достатъчно генерали и журналисти при терористични атаки; чакаме ли някой от правителството да бъде свален?
19:54 30.12.2025
16 Активист на ГЕРБ
До коментар #9 от "Хахахаха":А защо не разполагане до Москва.
Коментиран от #23
19:55 30.12.2025
17 Соня
До коментар #5 от "Атомния човек":И кво ще ги прави бе мой, това да не е вибратора дето си го включваш всяка нощ, дълбоко в отверстието ти.
Коментиран от #26
19:55 30.12.2025
18 604
До коментар #9 от "Хахахаха":То зъ тва е войнътъ ве мумия! Я събери 600 000 у мексику с рашистку оружие и гледи перчемъ къ ги оправя.
Коментиран от #25
19:56 30.12.2025
19 В В.П.
19:56 30.12.2025
20 УКРАЙНА 🇺🇦
Коментиран от #52, #54
19:57 30.12.2025
21 Говорит Москва
До коментар #1 от "Последния Софиянец":След година ще пращаме салам на мужиците
19:57 30.12.2025
22 Да ви е.а
19:58 30.12.2025
23 Хахахаха
До коментар #16 от "Активист на ГЕРБ":Ами то и до Москва има бе копей! Финландия е по-близо до Москва от Украйна! И още повече не мога да разбера, за какви руски гаранции говорят рашите? Та рашите имат най-големия ядрен арсенал в света! За какви руски гаранции става въпрос и кой трябва да им ги осигурява и кой е длъжен да им ги осигурява? Те всъщност имат най-голямата сигурност, като имат право да владеят ядрено оръжие! За каква заплаха за руската национална сигурност става въпрос?
19:58 30.12.2025
24 В В.П.
19:58 30.12.2025
25 Хахахаха
До коментар #18 от "604":Отговора е и за теб в коментар 23.
19:59 30.12.2025
26 Руска Рускова, ескортница
До коментар #17 от "Соня":"...И кво ще ги прави бе мой..."
Кво ще ги прави.....
Украйна ще прати атома в Масква с най-обикновен тир 😁👍
Коментиран от #28
20:01 30.12.2025
27 Рублевка
20:03 30.12.2025
28 Рублевка
До коментар #26 от "Руска Рускова, ескортница":Да те открехна малко. От спътниците ядрените заряди "светят" в гама спектъра. Затова ги крият под земята. Тир? Това да не са китайски дронове от Али Експрес?
20:06 30.12.2025
29 Ами
За някаква "държава", която едва ли ще съществува още няколко години.
Има ли още не разбрали?
САЩ се изнасят от Европа.
Коментиран от #42
20:08 30.12.2025
30 Руснаци
20:10 30.12.2025
31 Факт
Коментиран от #35
20:10 30.12.2025
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Тия по-добре да палят свещи
20:14 30.12.2025
34 гост
20:14 30.12.2025
35 Хахахаха
До коментар #31 от "Факт":Е па това питай путлера. Преди войната имаше сътрудничество!
20:15 30.12.2025
36 Хектор
До коментар #14 от "В В.П.":Ти май си тааап
20:15 30.12.2025
37 Бункерният плъх съм
20:16 30.12.2025
38 Факт
20:16 30.12.2025
39 Хи хи хи
До коментар #5 от "Атомния човек":сладур, докато им дадът тези неща ще се получи Ту, тууу както се казва. Те хората отсреща си го имат това.
20:16 30.12.2025
40 Смешник
Коментиран от #44
20:17 30.12.2025
41 Спецназ
До коментар #7 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Толкова ТЪПО мнение скоро не бЕх чел, ако ще да е и американска "ОПорка"
КАк не те е гнус, ВЕ?
Коментиран от #59
20:18 30.12.2025
42 Смешник
До коментар #29 от "Ами":САЩ се изнасят от Европа Така са се разбрали Тръмп и Путин Ето едни гаранции за сигурност на Русия На времето руснаците по същия начин се изнесоха от Източна Германия
20:22 30.12.2025
43 Потрес
Коментиран от #51
20:23 30.12.2025
44 Хахахаха
До коментар #40 от "Смешник":Гаранциите на рашата са най-големия им ядрен арсенал копей! Или може би трябва да им се отнеме правото?
Коментиран от #45
20:23 30.12.2025
45 Смешник
До коментар #44 от "Хахахаха":Не дай боже само да се наложи да ги използват накъдето ги тика Зеления клоун подкрепян от Запада Хубаво че на Путин нервите са здрави за сега
Коментиран от #46
20:32 30.12.2025
46 Хахахаха
До коментар #45 от "Смешник":Написах и повтарям, рашата е ядрена държава, получила е право на това и никой не е длъжен да и дава гаранции за националната сигурност. Рашата има най-голямата сигурност в света. Каква друга сигурност иска?
20:37 30.12.2025
47 Хахахаха
Коментиран от #50, #53
20:44 30.12.2025
48 Карго 200
20:48 30.12.2025
49 Честно казано
20:50 30.12.2025
50 Смешник
До коментар #47 от "Хахахаха":Какво виждаш на Зеления ангела му е слаб обстрелва и ядрена държава
20:59 30.12.2025
51 Рублевка
До коментар #43 от "Потрес":Правилно а не правЕлно. Правило, а правЕло.
21:03 30.12.2025
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Рублевка
До коментар #47 от "Хахахаха":Бъркаш право и възможност. Аз имам право да си купя златна тоалетна, но нямам възможност. Неядрените държави нямат възможност да притежават ядрено оръжие, защото ще бъдат унищожени при опит да го произведат.
Коментиран от #55
21:06 30.12.2025
54 Той
До коментар #20 от "УКРАЙНА 🇺🇦":Да ти пи-кая и seра на парцала с който си се завил.
21:07 30.12.2025
55 Хахахаха
До коментар #53 от "Рублевка":А ядрена държава от каква национална заплаха са заплашени? Че и трябват гаранции?
21:08 30.12.2025
56 Николай
7 мобилизации направиха укрите, прибраха старци, младежи... сега мобилизират и жени и затворници, а и в момента казват, че са им нужни нови 500,000... Наемници от 72 държави служат в армията на Украйна в момента.
къде отиде тоя народ????
Никъде не прочетох и не чух, както правят рашките ... родолюбци укри да се събират доброволно в Бг и Европа в клетата чужбина, а и в самата Укрия и да отиват на фронта ей така за идеята да защитават родину...
На всякъде се пише, че масово бягат от държавата, а и от фронта, по и над 10,000 еврака на каналджии броят... по границата ги стрелят кат зайци.... донаборници се събират насила по улици, гари, пазари, гори и паланки и се пращат на фронта от където пък бягат при руснаците или при такива опити са убити от спец отряди на Азов....
21:10 30.12.2025
57 Обективни истини
21:11 30.12.2025
58 Извършена е атака по пристанищата
21:11 30.12.2025
59 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #41 от "Спецназ":ма разбира се , че няма как да ме репликираш освен с обиди , сво лоч нещастна
21:12 30.12.2025
60 Велизар
21:12 30.12.2025