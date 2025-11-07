Новини
Руската служба за външно разузнаване: Западът обмисля саботаж срещу Запорожката атомна електроцентрала

7 Ноември, 2025 04:10, обновена 7 Ноември, 2025 04:16 411 3

Това щяло да стане чрез разтопяване на активната зона на нейните ядрени реактори, съобщават от ведомството

Руската служба за външно разузнаване: Западът обмисля саботаж срещу Запорожката атомна електроцентрала - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Пресцентърът на руската Служба за външно разузнаване съобщи в четвъртък, че Западът обмисля саботаж срещу Запорожката атомна електроцентрала (ЗАЕЦ) чрез разтопяване на активната зона на нейните ядрени реактори.

Британците изчислили, че жителите на контролираните от Киев райони и гражданите на страни от ЕС близо до западната граница на Украйна ще се окажат в зоната на радиоактивните частици, подчертава разузнаването. Предложението е да се извърши мащабен саботаж с жертви сред украинците и гражданите на ЕС, подобен на трагедията с полет MH17 на Malaysia Airlines през 2014 г.

Плановете на Запада да организира провокация в ЗАЕЦ са безумни и изпълнени с катастрофални последици за европейските страни. Това мнение изрази пред ТАСС Еди Гонзалес, американски политически коментатор и водещ на токшоуто „Русия отблизо“.

„Информацията от руската служба за външно разузнаване трябва да накара всички да се замислят. Ако НАТО наистина тласка Украйна да организира някакво „голямо събитие“, като например саботаж в Запорожката атомна електроцентрала, това не е стратегия, а лудост“, смята експертът.

Гонзалес подчерта, че ако подобни планове бъдат реализирани, радиоактивното замърсяване ще се разпространи в цяла Европа, включително в контролираните от Киев територии. „Този ​​план е безумен, тъй като хора, семейства, деца и цели градове живеят близо до Запорожката атомна електроцентрала“, отбеляза той.

Наблюдателят предположи, че Западът ще се опита да прехвърли вината върху Русия. „Без съмнение, ако нещо подобно се случи, заглавията ще кажат: „Русия го направи“. Така работи информационната война. Дневният ред се формира, преди да се появят фактите“, заяви Гонзалес. „Но това не е просто политика; това е тероризъм с катастрофални последици за живота на невинни хора“, убеден е експертът.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Путин

    2 1 Отговор
    да ги приключва по бързо инак ще го обявят за хлабав.

    04:22 07.11.2025

  • 2 Ивелин Михайлов

    2 1 Отговор
    Според най-големия Исторически парк в света до Варна, нато губи войната и иска да предизвика ядрена катастрофа за да избегне позорното поражение!

    04:29 07.11.2025

  • 3 Вълчо

    1 0 Отговор
    Ну, ЗАЕЦ, ну погоди!

    04:36 07.11.2025

