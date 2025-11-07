Пресцентърът на руската Служба за външно разузнаване съобщи в четвъртък, че Западът обмисля саботаж срещу Запорожката атомна електроцентрала (ЗАЕЦ) чрез разтопяване на активната зона на нейните ядрени реактори.

Британците изчислили, че жителите на контролираните от Киев райони и гражданите на страни от ЕС близо до западната граница на Украйна ще се окажат в зоната на радиоактивните частици, подчертава разузнаването. Предложението е да се извърши мащабен саботаж с жертви сред украинците и гражданите на ЕС, подобен на трагедията с полет MH17 на Malaysia Airlines през 2014 г.

Плановете на Запада да организира провокация в ЗАЕЦ са безумни и изпълнени с катастрофални последици за европейските страни. Това мнение изрази пред ТАСС Еди Гонзалес, американски политически коментатор и водещ на токшоуто „Русия отблизо“.

„Информацията от руската служба за външно разузнаване трябва да накара всички да се замислят. Ако НАТО наистина тласка Украйна да организира някакво „голямо събитие“, като например саботаж в Запорожката атомна електроцентрала, това не е стратегия, а лудост“, смята експертът.

Гонзалес подчерта, че ако подобни планове бъдат реализирани, радиоактивното замърсяване ще се разпространи в цяла Европа, включително в контролираните от Киев територии. „Този ​​план е безумен, тъй като хора, семейства, деца и цели градове живеят близо до Запорожката атомна електроцентрала“, отбеляза той.

Наблюдателят предположи, че Западът ще се опита да прехвърли вината върху Русия. „Без съмнение, ако нещо подобно се случи, заглавията ще кажат: „Русия го направи“. Така работи информационната война. Дневният ред се формира, преди да се появят фактите“, заяви Гонзалес. „Но това не е просто политика; това е тероризъм с катастрофални последици за живота на невинни хора“, убеден е експертът.