Украинският посланик във Вашингтон: Водим разговори за закупуване на ракети "Томахоук"

Украйна води разговори за закупуване на ракети "Томахоук" и други оръжия, заяви украинският посланик в Съединените щати Олга Стефанишина, предаде БНР.



Изявлението ѝ идва на фона на това, че до момента американският президент Доналд Тръмп отказва да представи ракетите на Киев.



В интервю за телевизия "Блумбърг" Стефанишина посочва, че дискусиите все още текат, но украинската страна има множество делегации, които работят за осигуряването на необходимите финансови ресурси за придобиването на повече военен капацитет от американците.



По думите ѝ не става дума само за "Томахоук", но и за различни други ракети с далечен и близък обсег на действие. Посланикът определи процеса като доста позитивен.



По-рано от Пентагона обявиха, че са дали "зелена светлина" за предоставянето на ракетите "Томахоук" на Украйна.



Окончателното решение за това обаче остава в ръцете на Доналд Тръмп, който заяви, че за момента не обмисля подобна стъпка.

Партньорите подготвят нови пакети помощи в подкрепа на Украйна, съобщи тази вечер украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Укринформ и БТА.



"Подготвяме споразумения с европейските партньори за новите ни способности в областта на отбраната и активните операции. През следващите седмици - през ноември, ще ги финализираме. Ще има нови пакети помощи в подкрепа на Украйна", каза Зеленски във вечерното си видео обръщение.



Украинският президент добави, че се подготвя и споразумение относно военните способности на Украйна.



Както Укринформ съобщи по-рано, Украйна получи 73,7 млн. евро като част от безвъзмездната помощ от ЕС за строителството на железопътната линия Скнилов-Мостиска.