Украинският посланик във Вашингтон: Водим разговори за закупуване на ракети "Томахоук"

Украйна води разговори за закупуване на ракети "Томахоук" и други оръжия, заяви украинският посланик в Съединените щати Олга Стефанишина, предаде БНР.
Изявлението ѝ идва на фона на това, че до момента американският президент Доналд Тръмп отказва да представи ракетите на Киев.
В интервю за телевизия "Блумбърг" Стефанишина посочва, че дискусиите все още текат, но украинската страна има множество делегации, които работят за осигуряването на необходимите финансови ресурси за придобиването на повече военен капацитет от американците.
По думите ѝ не става дума само за "Томахоук", но и за различни други ракети с далечен и близък обсег на действие. Посланикът определи процеса като доста позитивен.
По-рано от Пентагона обявиха, че са дали "зелена светлина" за предоставянето на ракетите "Томахоук" на Украйна.
Окончателното решение за това обаче остава в ръцете на Доналд Тръмп, който заяви, че за момента не обмисля подобна стъпка.
Партньорите подготвят нови пакети помощи в подкрепа на Украйна, съобщи тази вечер украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Укринформ и БТА.
"Подготвяме споразумения с европейските партньори за новите ни способности в областта на отбраната и активните операции. През следващите седмици - през ноември, ще ги финализираме. Ще има нови пакети помощи в подкрепа на Украйна", каза Зеленски във вечерното си видео обръщение.
Украинският президент добави, че се подготвя и споразумение относно военните способности на Украйна.
Както Укринформ съобщи по-рано, Украйна получи 73,7 млн. евро като част от безвъзмездната помощ от ЕС за строителството на железопътната линия Скнилов-Мостиска.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Вместо глупава пропаганда за Томахоук
Коментиран от #4, #18
05:46 07.11.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Аааааа нема..нема
До коментар #2 от "Вместо глупава пропаганда за Томахоук":Томаховките първо да полетят.Да се освободи руският изстрадал народ.
Коментиран от #7
05:52 07.11.2025
5 Неговите данъци са за България
До коментар #3 от "Ще работиш!":А не за фашистите в Украйна. как да се сети безроден глупак.
05:53 07.11.2025
6 Бай той Толстой
05:53 07.11.2025
7 Ами ако си по умна
До коментар #4 от "Аааааа нема..нема":няма да те ползват с пропаганда за глупаци.
05:54 07.11.2025
8 ИЗВЪНРЕДНО
Коментиран от #11
05:54 07.11.2025
9 Т.КОЛЕВВВ
НЯМА ЛИ НАЕМНИЦИ УБИЙЦИ ДА ОПРАВЯТ НЕЩАТА С ТИЯ КОФТИ ПОЛИТИЦИ ?
05:54 07.11.2025
10 Бай той Толстой
До коментар #3 от "Ще работиш!":🍆.Ще го обичаш безумно.Като го видиш и ще се изпускаш
05:55 07.11.2025
11 Извънредно
До коментар #8 от "ИЗВЪНРЕДНО":ли те изкараха в 5 сутринта да показваш падението на запада? Или е отчаяност.
Коментиран от #17
05:56 07.11.2025
12 Извънредно !
Коментиран от #21
05:58 07.11.2025
13 Зеления път
05:58 07.11.2025
14 Пешо
До коментар #1 от "Гошо":То се знае!
Аз и Ти-ше плащаме...по нареждане на Урсула...!
06:02 07.11.2025
15 Добро утро!
06:02 07.11.2025
16 Въпрос
06:05 07.11.2025
17 Изчезвай по кофите!
До коментар #11 от "Извънредно":Време е да потърсиш нещо за закуска.
Коментиран от #19
06:06 07.11.2025
18 Браво на Зеленски и Украйна!
До коментар #2 от "Вместо глупава пропаганда за Томахоук":Дано стане!
Рашистите иTъпите русофили да му мислят. 😂 Ще има много peв и ще хвърчат coполи до небесата.
Коментиран от #20
06:09 07.11.2025
19 Остана ли нещо
До коментар #17 от "Изчезвай по кофите!":след безродният глупак? 😄
06:10 07.11.2025
20 Браво за кое
До коментар #18 от "Браво на Зеленски и Украйна!":Че леят лъжи, докато умират хора в Украйна и САЩ унищожава Европа. За вас безродници може да е браво фашизма в Украйна, за нормалните хора не е.
Коментиран от #23
06:12 07.11.2025
21 Путинягата що го е толкоз страх?!
До коментар #12 от "Извънредно !":Един път се мре.
06:12 07.11.2025
22 Подлога на блатото
06:14 07.11.2025
23 Тиху
До коментар #20 от "Браво за кое":Буклук!
ТИХУ!
Коментиран от #34
06:18 07.11.2025
24 Гориил
06:19 07.11.2025
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Всяка сутрин милиарди хора по света
Коментиран от #28
06:20 07.11.2025
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Херо Мустафов
До коментар #26 от "Всяка сутрин милиарди хора по света":Братчед знам ,че си щастлив ,че си ромм от Хумата в Лом,аз също .
06:22 07.11.2025
29 А бре,
До коментар #3 от "Ще работиш!":Аланкоолу я марш за ракетата !
06:22 07.11.2025
30 Тихо пръдльо!
До коментар #25 от "Майсторът 🐷 на Илюзиите":Пак се изказвал неподготвен.
Коментиран от #39
06:23 07.11.2025
31 Копейка
06:23 07.11.2025
32 Васил
До коментар #27 от "Да де":Кво Да де бе, подай ..3,освен него друго можеш ли да даваш ?
06:24 07.11.2025
33 Чети на глас и реви!
06:27 07.11.2025
34 Е тихо де
До коментар #23 от "Тиху":Нямаше нужда да се пофалиш къв си. Всеки безроден глупак е такъв.
06:27 07.11.2025
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Европа ще ги плаща, копейко мaлoyмна
До коментар #1 от "Гошо":Всичко е договлрено. Заради Путлер и войната ще взимат пари и от вас pyблоИдиoти. 🤣
Коментиран от #40, #42, #50
06:28 07.11.2025
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 име
06:30 07.11.2025
39 Майсторът 🐷 на Илюзиите
До коментар #30 от "Тихо пръдльо!":Пррррр ц kaммм си с кеф и на воля и го събирам в найлонови торби ,помощ за Осрайна ,че напоследък нещо ток и газ нямали своо.. лочитте
06:30 07.11.2025
40 Ама
До коментар #36 от "Европа ще ги плаща, копейко мaлoyмна":според теб центак !
06:31 07.11.2025
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Бизнес инсайдър
До коментар #36 от "Европа ще ги плаща, копейко мaлoyмна":Досега в конфликта 2мил хохохола бяха гътнати ,а още 4мил са кой без ръка ,кой без крак ,кой без глава разчитайки на гражданите на Европа да ги издържат пожизнено ,включително и ти ,пррррр. ∆ .уеkkk.
06:35 07.11.2025
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 брадатото джудже Белоноско
До коментар #41 от "вен серемос":Аааа не така с рогата ,товариш !
06:37 07.11.2025
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Др.Тодор Живков 🇧🇬
Цирка със съветниците и от Боливуд е пълен.
06:41 07.11.2025
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Ако не е тайна
До коментар #36 от "Европа ще ги плаща, копейко мaлoyмна":В Европа ли живееш?Имаш ли разумно обяснение за решението на ЕК данъците на европейските граждани да се харчат в защита на интересите на наднационални компании, инвестирали в Украйна?
06:42 07.11.2025
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Небинарен модерен ляв
06:45 07.11.2025
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Този коментар е премахнат от модератор.