Украинският посланик във Вашингтон: Водим разговори за закупуване на ракети "Томахоук"
  Тема: Украйна

Украинският посланик във Вашингтон: Водим разговори за закупуване на ракети "Томахоук"

7 Ноември, 2025 05:36, обновена 7 Ноември, 2025 05:42 864 55

  • олга стефанишина-
  • украйна-
  • зеленски-
  • сащ-
  • ракети-
  • помощ

Партньорите подготвят нови пакети помощи в подкрепа на Украйна, съобщи Зеленски

Украинският посланик във Вашингтон: Водим разговори за закупуване на ракети "Томахоук" - 1
Олга Стефанишина, Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украйна води разговори за закупуване на ракети "Томахоук" и други оръжия, заяви украинският посланик в Съединените щати Олга Стефанишина, предаде БНР.

Изявлението ѝ идва на фона на това, че до момента американският президент Доналд Тръмп отказва да представи ракетите на Киев.

В интервю за телевизия "Блумбърг" Стефанишина посочва, че дискусиите все още текат, но украинската страна има множество делегации, които работят за осигуряването на необходимите финансови ресурси за придобиването на повече военен капацитет от американците.

По думите ѝ не става дума само за "Томахоук", но и за различни други ракети с далечен и близък обсег на действие. Посланикът определи процеса като доста позитивен.

По-рано от Пентагона обявиха, че са дали "зелена светлина" за предоставянето на ракетите "Томахоук" на Украйна.

Окончателното решение за това обаче остава в ръцете на Доналд Тръмп, който заяви, че за момента не обмисля подобна стъпка.

Партньорите подготвят нови пакети помощи в подкрепа на Украйна, съобщи тази вечер украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Укринформ и БТА.

"Подготвяме споразумения с европейските партньори за новите ни способности в областта на отбраната и активните операции. През следващите седмици - през ноември, ще ги финализираме. Ще има нови пакети помощи в подкрепа на Украйна", каза Зеленски във вечерното си видео обръщение.

Украинският президент добави, че се подготвя и споразумение относно военните способности на Украйна.

Както Укринформ съобщи по-рано, Украйна получи 73,7 млн. евро като част от безвъзмездната помощ от ЕС за строителството на железопътната линия Скнилов-Мостиска.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.2 от 13 гласа.
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни ca изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Вместо глупава пропаганда за Томахоук

    28 42 Отговор
    вземете освободете украинският народ от вас фашисти.

    Коментиран от #4, #18

    05:46 07.11.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Аааааа нема..нема

    3 20 Отговор

    До коментар #2 от "Вместо глупава пропаганда за Томахоук":

    Томаховките първо да полетят.Да се освободи руският изстрадал народ.

    Коментиран от #7

    05:52 07.11.2025

  • 5 Неговите данъци са за България

    14 4 Отговор

    До коментар #3 от "Ще работиш!":

    А не за фашистите в Украйна. как да се сети безроден глупак.

    05:53 07.11.2025

  • 6 Бай той Толстой

    14 4 Отговор
    Девойката има нужда от краставица.Некой да оомага

    05:53 07.11.2025

  • 7 Ами ако си по умна

    6 5 Отговор

    До коментар #4 от "Аааааа нема..нема":

    няма да те ползват с пропаганда за глупаци.

    05:54 07.11.2025

  • 8 ИЗВЪНРЕДНО

    3 13 Отговор
    Пентагонът се е съгласил!Жална им майчица на колхозниците.

    Коментиран от #11

    05:54 07.11.2025

  • 9 Т.КОЛЕВВВ

    2 6 Отговор
    ТИЯ УКРАЙНСКИ ПОЛИТИЦИ СА ЗА ВЪЖЕТО КАТО ЧЕУШЕСКО. ПУТИН СЪЩО.
    НЯМА ЛИ НАЕМНИЦИ УБИЙЦИ ДА ОПРАВЯТ НЕЩАТА С ТИЯ КОФТИ ПОЛИТИЦИ ?

    05:54 07.11.2025

  • 10 Бай той Толстой

    4 5 Отговор

    До коментар #3 от "Ще работиш!":

    🍆.Ще го обичаш безумно.Като го видиш и ще се изпускаш

    05:55 07.11.2025

  • 11 Извънредно

    5 6 Отговор

    До коментар #8 от "ИЗВЪНРЕДНО":

    ли те изкараха в 5 сутринта да показваш падението на запада? Или е отчаяност.

    Коментиран от #17

    05:56 07.11.2025

  • 12 Извънредно !

    3 10 Отговор
    В Кремъл пак се насрааа.

    Коментиран от #21

    05:58 07.11.2025

  • 13 Зеления път

    14 5 Отговор
    Толкова злоба има в очите на тази девойка. Това се вижда в погледа на много от фашистката шайка около Зеленото, а той е направо Жив Дявол. Мразят всичко и всички и най-вече сънародниците си.

    05:58 07.11.2025

  • 14 Пешо

    6 4 Отговор

    До коментар #1 от "Гошо":

    То се знае!
    Аз и Ти-ше плащаме...по нареждане на Урсула...!

    06:02 07.11.2025

  • 15 Добро утро!

    6 6 Отговор
    Другари комунисти ,Артилеристи, Механици и други подобни продукти,где МОЧАТА?

    06:02 07.11.2025

  • 16 Въпрос

    5 3 Отговор
    Дали да избесим сите копейки викам?

    06:05 07.11.2025

  • 17 Изчезвай по кофите!

    4 2 Отговор

    До коментар #11 от "Извънредно":

    Време е да потърсиш нещо за закуска.

    Коментиран от #19

    06:06 07.11.2025

  • 18 Браво на Зеленски и Украйна!

    27 8 Отговор

    До коментар #2 от "Вместо глупава пропаганда за Томахоук":

    Дано стане!

    Рашистите иTъпите русофили да му мислят. 😂 Ще има много peв и ще хвърчат coполи до небесата.

    Коментиран от #20

    06:09 07.11.2025

  • 19 Остана ли нещо

    2 24 Отговор

    До коментар #17 от "Изчезвай по кофите!":

    след безродният глупак? 😄

    06:10 07.11.2025

  • 20 Браво за кое

    7 20 Отговор

    До коментар #18 от "Браво на Зеленски и Украйна!":

    Че леят лъжи, докато умират хора в Украйна и САЩ унищожава Европа. За вас безродници може да е браво фашизма в Украйна, за нормалните хора не е.

    Коментиран от #23

    06:12 07.11.2025

  • 21 Путинягата що го е толкоз страх?!

    19 5 Отговор

    До коментар #12 от "Извънредно !":

    Един път се мре.

    06:12 07.11.2025

  • 22 Подлога на блатото

    15 3 Отговор
    Просия плаща на неумни подметници да църкат опростачена пропаганда в полза на тресавището путеново,но плаща огризки,филии със сирини или 10лв не е много,много верни подлоги вече залитат от глад!!!

    06:14 07.11.2025

  • 23 Тиху

    10 0 Отговор

    До коментар #20 от "Браво за кое":

    Буклук!
    ТИХУ!

    Коментиран от #34

    06:18 07.11.2025

  • 24 Гориил

    3 8 Отговор
    Нискорангираният посланик преговаря с шестнадесетия асистент на президента и двадесет и третия заместник-държавен секретар. Това е най-тъжната клюка в рутинната пропаганда на магарета и слонове.

    06:19 07.11.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Всяка сутрин милиарди хора по света

    8 1 Отговор
    Се събуждат щастливи че не са се родили руснаци.

    Коментиран от #28

    06:20 07.11.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Херо Мустафов

    3 5 Отговор

    До коментар #26 от "Всяка сутрин милиарди хора по света":

    Братчед знам ,че си щастлив ,че си ромм от Хумата в Лом,аз също .

    06:22 07.11.2025

  • 29 А бре,

    1 5 Отговор

    До коментар #3 от "Ще работиш!":

    Аланкоолу я марш за ракетата !

    06:22 07.11.2025

  • 30 Тихо пръдльо!

    5 1 Отговор

    До коментар #25 от "Майсторът 🐷 на Илюзиите":

    Пак се изказвал неподготвен.

    Коментиран от #39

    06:23 07.11.2025

  • 31 Копейка

    5 1 Отговор
    С ко ши купите ве , чакате и булгар да влезе в кюпа на богатите, да скубите и от там кинти

    06:23 07.11.2025

  • 32 Васил

    2 3 Отговор

    До коментар #27 от "Да де":

    Кво Да де бе, подай ..3,освен него друго можеш ли да даваш ?

    06:24 07.11.2025

  • 33 Чети на глас и реви!

    2 0 Отговор
    Ватенките нямат ПВО ,което да спре нито една натовска ракета.Особено пък ако е американска.

    06:27 07.11.2025

  • 34 Е тихо де

    0 2 Отговор

    До коментар #23 от "Тиху":

    Нямаше нужда да се пофалиш къв си. Всеки безроден глупак е такъв.

    06:27 07.11.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Европа ще ги плаща, копейко мaлoyмна

    13 2 Отговор

    До коментар #1 от "Гошо":

    Всичко е договлрено. Заради Путлер и войната ще взимат пари и от вас pyблоИдиoти. 🤣

    Коментиран от #40, #42, #50

    06:28 07.11.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 име

    3 6 Отговор
    Тая колко къщи си е купила в САЩ? Стигат ли и? Ако не, сopocнята дапсе хваща на работа, щото хунтата гозо минимум 5 милиарда евро на месец, най-добре 10.

    06:30 07.11.2025

  • 39 Майсторът 🐷 на Илюзиите

    2 7 Отговор

    До коментар #30 от "Тихо пръдльо!":

    Пррррр ц kaммм си с кеф и на воля и го събирам в найлонови торби ,помощ за Осрайна ,че напоследък нещо ток и газ нямали своо.. лочитте

    06:30 07.11.2025

  • 40 Ама

    1 6 Отговор

    До коментар #36 от "Европа ще ги плаща, копейко мaлoyмна":

    според теб центак !

    06:31 07.11.2025

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Бизнес инсайдър

    2 1 Отговор

    До коментар #36 от "Европа ще ги плаща, копейко мaлoyмна":

    Досега в конфликта 2мил хохохола бяха гътнати ,а още 4мил са кой без ръка ,кой без крак ,кой без глава разчитайки на гражданите на Европа да ги издържат пожизнено ,включително и ти ,пррррр. ∆ .уеkkk.

    06:35 07.11.2025

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 брадатото джудже Белоноско

    1 1 Отговор

    До коментар #41 от "вен серемос":

    Аааа не така с рогата ,товариш !

    06:37 07.11.2025

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    3 0 Отговор
    Таз циркаджиика и тя ли със зеленая униформа?

    Цирка със съветниците и от Боливуд е пълен.

    06:41 07.11.2025

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Ако не е тайна

    2 0 Отговор

    До коментар #36 от "Европа ще ги плаща, копейко мaлoyмна":

    В Европа ли живееш?Имаш ли разумно обяснение за решението на ЕК данъците на европейските граждани да се харчат в защита на интересите на наднационални компании, инвестирали в Украйна?

    06:42 07.11.2025

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Небинарен модерен ляв

    1 1 Отговор
    Чей Курск,чея Суджа ,чей Покровск ,чеи будут снова Харков ,Херсон ,Одеса и Николаев 🤣🤣🤣 ?

    06:45 07.11.2025

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

