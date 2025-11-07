Новини
Свят »
Великобритания »
The Telegraph: Опитаха да мобилизират шофьора на Анджелина Джоли в Херсон, в Киев гневни - не знаели за визитата й ВИДЕО
  Тема: Украйна

The Telegraph: Опитаха да мобилизират шофьора на Анджелина Джоли в Херсон, в Киев гневни - не знаели за визитата й ВИДЕО

7 Ноември, 2025 06:04, обновена 7 Ноември, 2025 06:18 1 099 12

  • анджелина джоли-
  • украйна-
  • херсон

Посещението на актрисата едва не предизвика хаос в града, който е под контрол на ВСУ, пише британското издание

The Telegraph: Опитаха да мобилизират шофьора на Анджелина Джоли в Херсон, в Киев гневни - не знаели за визитата й ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Посещението на американската актриса Анджелина Джоли в Херсон едва не се обърна в хаос, след като шофьорът ѝ беше задържан от служители на TЦК, според британския вестник The Telegraph.

„Необявената визита почти прерасна в хаос, след като един от нейния антураж, вероятно шофьорът ѝ, привлече вниманието на военни вербовчици на контролно-пропускателен пункт на няколко часа северно от първата им спирка в Николаев“, се казва в статията.

Изданието отбелязва, че случилото се е разгневила украинското ръководство, което не е знаело, че холивудската актриса е пристигнала в страната.

Още новини от Украйна

В сряда Strana.ua съобщи, че Джоли е пристигнала в контролирания от Украйна град Херсон. По-късно беше съобщено, че Джоли е трябвало лично да спасява един от украинците, които я придружават, от военен комисар в Николаевска област. Информационната агенция УНИАН, позовавайки се на източници в сухопътните войски, съобщи, че украинецът, задържан във военен комисар в Николаевска област, се е оказал шофьор на актрисата Джоли и сега се готви да служи в украинските въоръжени сили при мобилизация.

По-късно изданието „Украинска правда“, позовавайки се на източници от сухопътните сили, съобщи, че задържаният е бил освободен от военкомата.

Пътуването на Джоли до Украйна и до Херсон, който сега е под украински контрол, е финансирано от международната организация Legacy of War Foundation. Прессъобщение на организацията потвърждава, че Джоли е посетила Николаев, Украйна, и Херсон, град, контролиран от украинските въоръжени сили, за сметка на фондацията.


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 2 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    20 0 Отговор
    Укрофашистките смешници веднага да мобилизират и кучччката,
    тя е готова, сложила е бронежилетка...

    06:22 07.11.2025

  • 2 ТОВА Е

    16 0 Отговор
    Падението на един народ !

    06:24 07.11.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 име

    9 1 Отговор
    Добрия бандера си кюта кротко на 2м под земята. Над земята бандера не трябва да се оставя. Даже анджелинапджоли ще мобилизират, вместо да отидат те да се бият на фронта.

    06:26 07.11.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 5 години 3 села

    2 8 Отговор
    Слав Украйна Герои слава
    Смля Русия , Китай Северна кореа , Иран

    06:32 07.11.2025

  • 9 Ама

    7 2 Отговор

    До коментар #7 от "Чай ся":

    тя Украина е Русия.

    06:33 07.11.2025

  • 10 Фашистите са толкова закъсали

    10 1 Отговор
    че мърда ли нещо на улицата го отвличат за пушечно мисо. Но нека им. Ходете още и подкрепяйте фашистите.

    06:35 07.11.2025

  • 11 някой

    2 1 Отговор
    Докато разберат , че е Анджелина Джоли - оправила полОвиният Военкомат . Ама тя е свикнала от Холивуд.

    06:38 07.11.2025

  • 12 Нормално за факти🤔

    1 1 Отговор
    Много глупости пак, рано сутринта...

    06:40 07.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания