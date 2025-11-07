Посещението на американската актриса Анджелина Джоли в Херсон едва не се обърна в хаос, след като шофьорът ѝ беше задържан от служители на TЦК, според британския вестник The Telegraph.

„Необявената визита почти прерасна в хаос, след като един от нейния антураж, вероятно шофьорът ѝ, привлече вниманието на военни вербовчици на контролно-пропускателен пункт на няколко часа северно от първата им спирка в Николаев“, се казва в статията.



Изданието отбелязва, че случилото се е разгневила украинското ръководство, което не е знаело, че холивудската актриса е пристигнала в страната.

В сряда Strana.ua съобщи, че Джоли е пристигнала в контролирания от Украйна град Херсон. По-късно беше съобщено, че Джоли е трябвало лично да спасява един от украинците, които я придружават, от военен комисар в Николаевска област. Информационната агенция УНИАН, позовавайки се на източници в сухопътните войски, съобщи, че украинецът, задържан във военен комисар в Николаевска област, се е оказал шофьор на актрисата Джоли и сега се готви да служи в украинските въоръжени сили при мобилизация.

По-късно изданието „Украинска правда“, позовавайки се на източници от сухопътните сили, съобщи, че задържаният е бил освободен от военкомата.

Пътуването на Джоли до Украйна и до Херсон, който сега е под украински контрол, е финансирано от международната организация Legacy of War Foundation. Прессъобщение на организацията потвърждава, че Джоли е посетила Николаев, Украйна, и Херсон, град, контролиран от украинските въоръжени сили, за сметка на фондацията.