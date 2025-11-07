The Telegraph: Опитаха да мобилизират шофьора на Анджелина Джоли в Херсон, в Киев гневни - не знаели за визитата ѝ ВИДЕО

Посещението на американската актриса Анджелина Джоли в Херсон едва не се обърна в хаос, след като шофьорът ѝ беше задържан от служители на TЦК, според британския вестник The Telegraph.
„Необявената визита почти прерасна в хаос, след като един от нейния антураж, вероятно шофьорът ѝ, привлече вниманието на военни вербовчици на контролно-пропускателен пункт на няколко часа северно от първата им спирка в Николаев“, се казва в статията.
Изданието отбелязва, че случилото се е разгневила украинското ръководство, което не е знаело, че холивудската актриса е пристигнала в страната.
В сряда Strana.ua съобщи, че Джоли е пристигнала в контролирания от Украйна град Херсон. По-късно беше съобщено, че Джоли е трябвало лично да спасява един от украинците, които я придружават, от военен комисар в Николаевска област. Информационната агенция УНИАН, позовавайки се на източници в сухопътните войски, съобщи, че украинецът, задържан във военен комисар в Николаевска област, се е оказал шофьор на актрисата Джоли и сега се готви да служи в украинските въоръжени сили при мобилизация.
По-късно изданието „Украинска правда“, позовавайки се на източници от сухопътните сили, съобщи, че задържаният е бил освободен от военкомата.
Пътуването на Джоли до Украйна и до Херсон, който сега е под украински контрол, е финансирано от международната организация Legacy of War Foundation. Прессъобщение на организацията потвърждава, че Джоли е посетила Николаев, Украйна, и Херсон, град, контролиран от украинските въоръжени сили, за сметка на фондацията.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
тя е готова, сложила е бронежилетка...
06:22 07.11.2025
2 ТОВА Е
Коментиран от #34
06:24 07.11.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 име
06:26 07.11.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 5 години 3 села
Смля Русия , Китай Северна кореа , Иран
Коментиран от #42
06:32 07.11.2025
9 Ама
До коментар #7 от "Чай ся":тя Украина е Русия.
06:33 07.11.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 някой
06:38 07.11.2025
12 Нормално за факти🤔
06:40 07.11.2025
13 Ангел
06:51 07.11.2025
14 Констатация
07:08 07.11.2025
15 Пътуването на Лара Крофт
07:09 07.11.2025
16 Пояснение
07:11 07.11.2025
17 Зеления път
07:12 07.11.2025
18 Хе хе...
Абе страхотен цирк!
07:13 07.11.2025
19 Pyccкий Карлик
Джоли абсолютно не ни интересува !!!
Когда идва Меган Фокс ? 😍
07:20 07.11.2025
20 Последния Софиянец
Коментиран от #43
07:21 07.11.2025
21 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
Коментиран от #25, #26, #27
07:22 07.11.2025
22 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ❗❗
07:26 07.11.2025
23 Тити
07:28 07.11.2025
24 НАЛИ Е ЛАПНАЛА
07:30 07.11.2025
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 ф@к дъ ю@ес@ей
До коментар #21 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":Менте, не си интересен, виж оригинала с №1.
07:34 07.11.2025
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Десислава Димитрова
Коментиран от #40
07:36 07.11.2025
30 чикчирик
07:43 07.11.2025
31 За такъв царски
07:44 07.11.2025
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Друг вапрос
Пък и на други проукроартисти- Ван дам, Шон Пен и т.н.
Хората не питат.
Коментиран от #37
07:46 07.11.2025
34 Коментатор
До коментар #2 от "ТОВА Е":Това падение си има предистория!
Режимът на Обама инвестира 5млрд долара за украинските "жълто.аветни", които си повярваха, че вече са част от нато и ЕС, без да считат за важно обещанието на запада да не разширява нато към границите на Русия!
И кво стана накрая, ами единственото условие - да несе допускат натовски военни на укротеритория, не бе спазено, в следствие на което Русия си върна Крим, а Меркел и западът скрючиха мирни Мински споразумения, които самата Меркел заявява, че не са мислили да спазват, а са ги ползвали за въоръжаване на укрия!
И накрая 8г по-късно Русия реши да се застъпи за проруските украинци, които са третирани от укрорежимът като ......!!!
Изводът:
Когато приемате кинти за да гласувате, протистирате, или друго действие срещу народа ви, накрая плаща той (НАРОДЪТ) ОГРОМНА ЦЕНА!!!
Затова народе, като има протести против евроатлантиците, излизай и протестирай!
Като има избори, излизай и гласувай!
Щото другата възможност на незаинтересованост вече всички я видяхме!!!
07:49 07.11.2025
35 БАНко
07:49 07.11.2025
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Ружа Игнатова
До коментар #33 от "Друг вапрос":Злите езици говорят ,че Шон Пен е намазал $4мил. от поддръжката си за Украйна .
08:01 07.11.2025
38 свидетел
08:04 07.11.2025
39 Факт
08:04 07.11.2025
40 Факт
До коментар #29 от "Десислава Димитрова":Служебно повишена, възнаградена за мръсотията! Пък се борели с корупцията.
08:06 07.11.2025
41 Георги
08:16 07.11.2025
42 факуса
До коментар #8 от "5 години 3 села":хи хи а що пропускаш великото нато,без оръжие и командири го остави,пентагона без заплати ес без пари,ся се чудят как да откраднат руските активи,слава кокаине салорайха
08:25 07.11.2025
43 си пън
До коментар #20 от "Последния Софиянец":ся зареждат българските хранилища щот кат спре лукойл да има с кво да одят за гъби
08:27 07.11.2025
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Ицо
08:29 07.11.2025
46 хахахах
До коментар #28 от "Атина Палада":Не е изтрезнявал полковник митрофанов от както е в България....
08:34 07.11.2025
47 Дон Дони
08:47 07.11.2025
48 Минувач
Как се измъкват... Защо не написаха, както беше - го свалиха от колата и ПОД ПРИНУДА (а може и с лобут) го ххвърлиха в буса. БЕШЕ "БУСИФИЦИРАН"!!!!
08:53 07.11.2025
49 Я пък тоя
В Украйна само доброволци отиват на война.
Тоя шофьор сам е пожелал, а служителите на ТЦК са го съпроводили вежливо.
Което ме навежда на мисълта, че Джоли е руски шпионин искаща да изложи Украйна.
08:55 07.11.2025
50 Хе!
09:05 07.11.2025
51 50/50
09:08 07.11.2025
52 Мисис Смит
09:10 07.11.2025
53 Никой
Странното е че има мераклии за военна слуежба - това е глупашко занимание - няма хигиенни условия, не че е важно толкова - но - все пак - да се правиш на войник е хумористично.
Навремето Хитлер организира най-голямата военна кампания в историята на човечеството - и резултатът е - 0.
И ето пак - упорити усилия.
Коментиран от #55
09:18 07.11.2025
54 Иван
09:44 07.11.2025
55 Иван
До коментар #53 от "Никой":Не си никой, някой си......от овчото чалгаджийско стадо.
09:47 07.11.2025
56 флип
09:56 07.11.2025
57 непрочетено във Факти
„Отворено общество“: "Около 1 000 000 българи биха се записали доброволци, ако избухне война.
Всеки трети българин изразява готовност да изложи на риск личния си живот, за да защити демокрацията, а всеки пети е готов да се запише като доброволец в случай на война."
Докато Вие си обсъждате холивудските звезди, нашите военни си актуализират списъците с имена и адреси.
10:43 07.11.2025