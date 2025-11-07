Новини
Свят »
Великобритания »
The Telegraph: Опитаха да мобилизират шофьора на Анджелина Джоли в Херсон, в Киев гневни - не знаели за визитата ѝ ВИДЕО
  Тема: Украйна

The Telegraph: Опитаха да мобилизират шофьора на Анджелина Джоли в Херсон, в Киев гневни - не знаели за визитата ѝ ВИДЕО

7 Ноември, 2025 06:04, обновена 7 Ноември, 2025 09:47 4 334 57

  • анджелина джоли-
  • украйна-
  • херсон

Посещението на актрисата едва не предизвика хаос в града, който е под контрол на ВСУ, пише британското издание

The Telegraph: Опитаха да мобилизират шофьора на Анджелина Джоли в Херсон, в Киев гневни - не знаели за визитата ѝ ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Посещението на американската актриса Анджелина Джоли в Херсон едва не се обърна в хаос, след като шофьорът ѝ беше задържан от служители на TЦК, според британския вестник The Telegraph.

„Необявената визита почти прерасна в хаос, след като един от нейния антураж, вероятно шофьорът ѝ, привлече вниманието на военни вербовчици на контролно-пропускателен пункт на няколко часа северно от първата им спирка в Николаев“, се казва в статията.

Изданието отбелязва, че случилото се е разгневила украинското ръководство, което не е знаело, че холивудската актриса е пристигнала в страната.

Още новини от Украйна

В сряда Strana.ua съобщи, че Джоли е пристигнала в контролирания от Украйна град Херсон. По-късно беше съобщено, че Джоли е трябвало лично да спасява един от украинците, които я придружават, от военен комисар в Николаевска област. Информационната агенция УНИАН, позовавайки се на източници в сухопътните войски, съобщи, че украинецът, задържан във военен комисар в Николаевска област, се е оказал шофьор на актрисата Джоли и сега се готви да служи в украинските въоръжени сили при мобилизация.

По-късно изданието „Украинска правда“, позовавайки се на източници от сухопътните сили, съобщи, че задържаният е бил освободен от военкомата.

Пътуването на Джоли до Украйна и до Херсон, който сега е под украински контрол, е финансирано от международната организация Legacy of War Foundation. Прессъобщение на организацията потвърждава, че Джоли е посетила Николаев, Украйна, и Херсон, град, контролиран от украинските въоръжени сили, за сметка на фондацията.


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 1.9 от 30 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    101 4 Отговор
    Укрофашистките смешници веднага да мобилизират и кучччката,
    тя е готова, сложила е бронежилетка...

    06:22 07.11.2025

  • 2 ТОВА Е

    105 2 Отговор
    Падението на един народ !

    Коментиран от #34

    06:24 07.11.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 име

    80 5 Отговор
    Добрия бандера си кюта кротко на 2м под земята. Над земята бандера не трябва да се оставя. Даже анджелинапджоли ще мобилизират, вместо да отидат те да се бият на фронта.

    06:26 07.11.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 5 години 3 села

    6 85 Отговор
    Слав Украйна Герои слава
    Смля Русия , Китай Северна кореа , Иран

    Коментиран от #42

    06:32 07.11.2025

  • 9 Ама

    70 4 Отговор

    До коментар #7 от "Чай ся":

    тя Украина е Русия.

    06:33 07.11.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 някой

    59 2 Отговор
    Докато разберат , че е Анджелина Джоли - оправила полОвиният Военкомат . Ама тя е свикнала от Холивуд.

    06:38 07.11.2025

  • 12 Нормално за факти🤔

    29 6 Отговор
    Много глупости пак, рано сутринта...

    06:40 07.11.2025

  • 13 Ангел

    33 1 Отговор
    Привлякла се е от наркутиците

    06:51 07.11.2025

  • 14 Констатация

    35 0 Отговор
    Антикризисния PR на Джоли беше провален от служители на ТЦК.

    07:08 07.11.2025

  • 15 Пътуването на Лара Крофт

    39 0 Отговор
    "... е финансирано от международната организация Legacy of War Foundation..."

    07:09 07.11.2025

  • 16 Пояснение

    60 0 Отговор
    Схемата е проста. Анджелина обявява , че ще се срещне със своите почитатели на големият площад. Мъжете излизат от мазетата . И там ги хващат службите за наборници . След това на фронта.

    07:11 07.11.2025

  • 17 Зеления път

    39 1 Отговор
    Джоли прави всичко за пари. Вече не обича толкоз много укро-фашистите след случката.

    07:12 07.11.2025

  • 18 Хе хе...

    47 0 Отговор
    Изобщо не са се опитвали, направо са го бусифицирали! Колекционерката на деца е отошла в тцк да ходатайства ама са я отрязали.
    Абе страхотен цирк!

    07:13 07.11.2025

  • 19 Pyccкий Карлик

    13 3 Отговор
    Не.....
    Джоли абсолютно не ни интересува !!!
    Когда идва Меган Фокс ? 😍

    07:20 07.11.2025

  • 20 Последния Софиянец

    1 33 Отговор
    а бензин кога ще пускат в блатата, казаха ли от бункера!

    Коментиран от #43

    07:21 07.11.2025

  • 21 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    1 24 Отговор
    Само от загрузка с200 разбира блатара и копейката му!

    Коментиран от #25, #26, #27

    07:22 07.11.2025

  • 22 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ❗❗

    0 26 Отговор
    От Киев за два дня до къде се докара бункерното❗❗

    07:26 07.11.2025

  • 23 Тити

    2 14 Отговор
    Няма кой даде върже на тази статия.

    07:28 07.11.2025

  • 24 НАЛИ Е ЛАПНАЛА

    30 0 Отговор
    10 милиона за славата на окраинето. Кво се пали Джоли?

    07:30 07.11.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 ф@к дъ ю@ес@ей

    15 0 Отговор

    До коментар #21 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":

    Менте, не си интересен, виж оригинала с №1.

    07:34 07.11.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Десислава Димитрова

    25 3 Отговор
    Лошото е ,че докато се задейства Анджелина Джоли ,руснаците вече утилизирали шофьора и .Нищо ,тя има кинти и друг ще си намери ,в Украйна баллъцци има много все още .

    Коментиран от #40

    07:36 07.11.2025

  • 30 чикчирик

    17 0 Отговор
    Те, синките им "ЗВИЗДИ", предплатени или подплатени с благоволията на силните, щом ходи само Херсон и Харков(с/у20млн$), а игнорира поканата от децата на Донбас.

    07:43 07.11.2025

  • 31 За такъв царски

    14 0 Отговор
    хонорар и аз отивам там! Ама не съм Анджелина Джоли...

    07:44 07.11.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Друг вапрос

    23 0 Отговор
    Няма ли някой твърдо потвърден източник да каже колко е хонорара на артистката за тая ПР акция и кой ги плаща?
    Пък и на други проукроартисти- Ван дам, Шон Пен и т.н.
    Хората не питат.

    Коментиран от #37

    07:46 07.11.2025

  • 34 Коментатор

    25 0 Отговор

    До коментар #2 от "ТОВА Е":

    Това падение си има предистория!
    Режимът на Обама инвестира 5млрд долара за украинските "жълто.аветни", които си повярваха, че вече са част от нато и ЕС, без да считат за важно обещанието на запада да не разширява нато към границите на Русия!

    И кво стана накрая, ами единственото условие - да несе допускат натовски военни на укротеритория, не бе спазено, в следствие на което Русия си върна Крим, а Меркел и западът скрючиха мирни Мински споразумения, които самата Меркел заявява, че не са мислили да спазват, а са ги ползвали за въоръжаване на укрия!

    И накрая 8г по-късно Русия реши да се застъпи за проруските украинци, които са третирани от укрорежимът като ......!!!

    Изводът:
    Когато приемате кинти за да гласувате, протистирате, или друго действие срещу народа ви, накрая плаща той (НАРОДЪТ) ОГРОМНА ЦЕНА!!!

    Затова народе, като има протести против евроатлантиците, излизай и протестирай!
    Като има избори, излизай и гласувай!
    Щото другата възможност на незаинтересованост вече всички я видяхме!!!

    07:49 07.11.2025

  • 35 БАНко

    21 0 Отговор
    КОЛКО МИЛИОНА ЩЕ И ДАДАТ СЕГА ФАШАГИТЕ ОТ КИЕВ ????

    07:49 07.11.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Ружа Игнатова

    22 0 Отговор

    До коментар #33 от "Друг вапрос":

    Злите езици говорят ,че Шон Пен е намазал $4мил. от поддръжката си за Украйна .

    08:01 07.11.2025

  • 38 свидетел

    18 0 Отговор
    тая не е наясно със себе си и семейството си, тръгнала света да оправя !

    08:04 07.11.2025

  • 39 Факт

    4 7 Отговор
    Смела жена. Ходи без покана на властите!

    08:04 07.11.2025

  • 40 Факт

    11 0 Отговор

    До коментар #29 от "Десислава Димитрова":

    Служебно повишена, възнаградена за мръсотията! Пък се борели с корупцията.

    08:06 07.11.2025

  • 41 Георги

    17 1 Отговор
    така е като ходи без предупреждение стават сакътлъци. Ако беше предупредила всичко щеше да е различно. Лично зелю щеше да я посрещне и да обяснява, че всъщност са в Покровск и руснаци няма.

    08:16 07.11.2025

  • 42 факуса

    10 1 Отговор

    До коментар #8 от "5 години 3 села":

    хи хи а що пропускаш великото нато,без оръжие и командири го остави,пентагона без заплати ес без пари,ся се чудят как да откраднат руските активи,слава кокаине салорайха

    08:25 07.11.2025

  • 43 си пън

    9 0 Отговор

    До коментар #20 от "Последния Софиянец":

    ся зареждат българските хранилища щот кат спре лукойл да има с кво да одят за гъби

    08:27 07.11.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Ицо

    5 1 Отговор
    Тва е неква скрита реклама на нескафе.

    08:29 07.11.2025

  • 46 хахахах

    1 8 Отговор

    До коментар #28 от "Атина Палада":

    Не е изтрезнявал полковник митрофанов от както е в България....

    08:34 07.11.2025

  • 47 Дон Дони

    7 0 Отговор
    И нея да в мобилизират щом толкова ги подкрепя!

    08:47 07.11.2025

  • 48 Минувач

    9 0 Отговор
    "привлече вниманието на военни вербовчици"
    Как се измъкват... Защо не написаха, както беше - го свалиха от колата и ПОД ПРИНУДА (а може и с лобут) го ххвърлиха в буса. БЕШЕ "БУСИФИЦИРАН"!!!!

    08:53 07.11.2025

  • 49 Я пък тоя

    12 0 Отговор
    Пълна лъжа.
    В Украйна само доброволци отиват на война.
    Тоя шофьор сам е пожелал, а служителите на ТЦК са го съпроводили вежливо.
    Което ме навежда на мисълта, че Джоли е руски шпионин искаща да изложи Украйна.

    08:55 07.11.2025

  • 50 Хе!

    8 0 Отговор
    А в Покровск защо не отиде! Нали си е украински!?

    09:05 07.11.2025

  • 51 50/50

    2 1 Отговор
    Чиста завист! Кво ли си викат украинските главочи - Ние ще служим на Родината, а тоя хитрец ще оправя италянката! И го грабнаха!

    09:08 07.11.2025

  • 52 Мисис Смит

    3 0 Отговор
    чий го дири там?! Отишла е да олабва войниците на фронта сигурно?!

    09:10 07.11.2025

  • 53 Никой

    1 2 Отговор
    И в България има разни пипони с пагони. навремето им се подигравахме - сега пак изпълзяха фуражките.

    Странното е че има мераклии за военна слуежба - това е глупашко занимание - няма хигиенни условия, не че е важно толкова - но - все пак - да се правиш на войник е хумористично.

    Навремето Хитлер организира най-голямата военна кампания в историята на човечеството - и резултатът е - 0.

    И ето пак - упорити усилия.

    Коментиран от #55

    09:18 07.11.2025

  • 54 Иван

    2 0 Отговор
    Трябвало е и Анджелина Джоли да я пратят на фронта.

    09:44 07.11.2025

  • 55 Иван

    0 0 Отговор

    До коментар #53 от "Никой":

    Не си никой, някой си......от овчото чалгаджийско стадо.

    09:47 07.11.2025

  • 56 флип

    1 0 Отговор
    Как може да се публикуват подобни гнусни ватнишки лъже, в Украйна няма насилствена могил...мобилизиация, те бият на всички фронтове, и това на цената само на двама леко ранени смели украйнски воина, за сравнение Русия до момена е дала милиард и половина жертви, и това само за вчера.

    09:56 07.11.2025

  • 57 непрочетено във Факти

    0 0 Отговор
    Прозорецът на Овертон в България:

    „Отворено общество“: "Около 1 000 000 българи биха се записали доброволци, ако избухне война.
    Всеки трети българин изразява готовност да изложи на риск личния си живот, за да защити демокрацията, а всеки пети е готов да се запише като доброволец в случай на война."

    Докато Вие си обсъждате холивудските звезди, нашите военни си актуализират списъците с имена и адреси.

    10:43 07.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания