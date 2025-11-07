Турция кандидатства да бъде домакин на COP31

Вицепрезидентът на Турция Джевдет Йълмаз обяви, че страната му ще кандидатства за домакинство на следващата конференция на ООН по климатичните промени (COP31). Той отправи предложението по време на текущата среща COP30 в Бразилия, съобщи държавната телевизия „ТРТ Хабер“, предава БТА.

В речта си при откриването на форума Йълмаз подчерта, че Турция е готова да играе ролята на мост между Изтока и Запада в усилията за овладяване на климатичната криза.

Според „ТРТ Хабер“ основните акценти на тазгодишната конференция са глобалното геополитическо напрежение, икономическата несигурност, негативните климатични въздействия, задълбочаващото се неравенство и намаляването на финансовата подкрепа за възстановяване и климатични инициативи.

Йълмаз посочи, че климатичните промени вече са се превърнали в заплаха за целите на устойчивото развитие:

„Това вече не е само екологичен проблем, а комплексно глобално предизвикателство. Преодоляването му изисква силно международно сътрудничество. Време е надеждите, които споделихме преди десет години, да се превърнат в реални резултати.“

Той подчерта важността от прилагането на договореното във Финансовото споразумение, част от Пътната карта от Баку до Белем, за да бъдат националните енергийни и климатични стратегии в синхрон.

Вицепрезидентът представи и напредъка на Турция в политиките за рециклиране и нулеви отпадъци, реализирани под патронажа на първата дама Емине Ердоган, както и усилията за изпълнение на Парижкото споразумение.

Йълмаз подчерта, че страната е приела амбициозна визия до 2053 г. за преминаване към нисковъглеродна икономика. Над 60% от енергийния микс вече произлиза от възобновяеми източници, като паралелно се увеличава енергийната ефективност и внедряването на нисковъглеродни технологии и принципи на кръговата икономика. Турция приоритизира железопътния транспорт, навлиза в ерата на електрическите автомобили и разширява програмата си за нулеви отпадъци.

Съгласно националната климатична декларация Турция планира да намали въглеродните си емисии до 695 милиона тона до 2030 г. и до 643 милиона тона до 2035 г. Тази година турският парламент прие първия климатичен закон, чрез който бяха въведени Системата за търговия с емисии и Зелената финансова стратегия. Предстои и внедряване на национална класификация на икономическите дейности, които допринасят за устойчиво развитие.