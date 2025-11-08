Новини
Свят »
САЩ »
Дерогация: САЩ позволиха на Унгария руско гориво от „Турски поток“ и тръбопровода „Дружба“, и строеж на АЕЦ с "Росатом"

Дерогация: САЩ позволиха на Унгария руско гориво от „Турски поток“ и тръбопровода „Дружба“, и строеж на АЕЦ с "Росатом"

8 Ноември, 2025 03:42, обновена 8 Ноември, 2025 05:14 2 857 68

  • сащ-
  • орбан-
  • санкции-
  • тръмп-
  • русия-
  • аец-
  • турски поток-
  • росатом

Администрацията на САЩ е твърдо ангажирана с продължаване на усилията за разрешаване на конфликта в Украйна, заяви Орбан след срещата с американския президент

Дерогация: САЩ позволиха на Унгария руско гориво от „Турски поток“ и тръбопровода „Дружба“, и строеж на АЕЦ с "Росатом" - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

САЩ освободиха напълно от санкции Унгария, които блокираха доставките ѝ на петрол и газ от Русия, съобщи унгарският премиер Виктор Орбан обяви това след разговори с президента Доналд Тръмп в Белия дом.

„Унгария ще бъде напълно освободена от санкции върху доставките на газ по „Турски поток“ и петрол по тръбопровода „Дружба“, обяви премиерът на пресконференция за унгарски журналисти, излъчена от телевизионния канал M1.

Орбан отбеляза, че благодарение на това „Унгария ще продължи да има най-ниските цени на енергията в Европа“. Той също така заяви, че правителството възнамерява да поддържа ниски цени на комуналните услуги за унгарските граждани.

При заминаването си за Вашингтон премиерът не скри намерението си да получи освобождаване от санкции от САЩ, наложени на руските петролни и газови компании „Роснефт“ и „Лукойл“. Той се надяваше да убеди Тръмп, че енергийните доставки от Русия са жизненоважни за Унгария, която няма достъп до морски пристанища и може да използва само наземни тръбопроводи за доставка на въглеводороди и гориво. Орбан вече беше отправил това искане към Тръмп, но окончателно споразумение по този въпрос беше постигнато по време на преговори в Белия дом.

На 22 октомври Министерството на финансите на САЩ включи Роснефт, Лукойл и техните дъщерни дружества в нов пакет от антируски санкции, които ще влязат в пълна сила на 21 ноември. Съединените щати смятат, че наложените от тях ограничения са предназначени да окажат натиск върху Москва заради конфликта в Украйна. Унгарското правителство отбеляза, че новите санкции на САЩ срещу руски петролни и газови компании биха могли сериозно да навредят на интересите на Унгария, която продължава да получава по-голямата част от енергийните си доставки от Русия по дългосрочни договори.

Съединените щати ще премахнат напълно санкциите срещу изграждането на унгарската атомна електроцентрала Пакш II, проектирана от „Росатом“, съобщи още Орбан.

„Освобождаването от санкции за Пакш II няма да бъде удължено. Тези наложени по-рано санкции ще бъдат напълно премахнати. Следователно американците нямат възражения срещу изграждането на втория етап на атомната електроцентрала в Пакш“, каза премиерът.

Той припомни, че санкциите, засягащи атомната електроцентрала Пакш II, бяха наложени през ноември 2024 г. от администрацията на Байдън, но бяха спрени през юни от администрацията на Тръмп. Срокът на освобождаване обаче трябваше да изтече през декември и въпросът за неговото удължаване вече беше висящ. Това вече няма да е необходимо, тъй като е решено тези санкции да бъдат напълно премахнати, доколкото се отнасят до новата унгарска атомна електроцентрала.

През ноември 2024 г. Съединените щати наложиха санкции на Газпромбанк, която обработваше плащанията между Унгария и Русия за доставки на петрол и газ, както и за изграждането на втория етап на атомната електроцентрала „Пакш“. Москва и Будапеща бяха принудени да търсят алтернативни методи на плащане. На 10 януари Съединените щати обявиха мащабен пакет от санкции срещу руския петролен и газов сектор, както и срещу ръководството на „Росатом“, включително главния изпълнителен директор на държавната корпорация Алексей Лихачов.

Докато решение за петрола и газа беше намерено, това не се случи с финансиране на изграждането на атомната електроцентрала „Пакш“. В резултат на това строителството на два нови енергоблока в Пакш беше спряно през първата половина на тази година. Унгария поиска от администрацията на Тръмп да отмени санкциите срещу Газпромбанк, която гарантира финансирането на проекта „Пакш II“. През юни Вашингтон одобри това решение, предоставяйки шестмесечно освобождаване от санкции.

Атомната електроцентрала „Пакш“, построена от съветски специалисти през 80-те години на миналия век и захранвана с руско ядрено гориво, представлява половината от общото производство на електроенергия в Унгария и една трета от нейното потребление. Разположена на брега на река Дунав на 100 км южно от Будапеща, централата експлоатира четири енергоблока с реактори ВВЕР-440. Строителството на втората фаза на централата - пети и шести блок - е в ход. След като двата нови реактора ВВЕР-1200 заработят, капацитетът на ядрения комплекс Пакш ще се увеличи от сегашните 2000 мегавата на 4400 мегавата.

Администрацията на САЩ е твърдо ангажирана с продължаване на усилията за разрешаване на конфликта в Украйна, заяви още Орбан след срещата с Тръмп.

Той отбеляза, че една от основните теми, обсъждани на срещата в Белия дом, са били „въпросите за войната и мира“. Орбан каза, че е съгласен с Тръмп, че „миротворчеството трябва да продължи“.

„Правителствата на двете страни са решени да продължат да създават необходимите условия за мир. Унгария ще използва възможностите си, за да помогне на президента на САЩ за постигане на мир и прекратяване на военния конфликт между Русия и Украйна“, каза Орбан на пресконференцията.

Руско-американската среща на върха в Будапеща ще се проведе, когато условията са подходящи, но никой все още не може да определи точна дата, допълни унгарският премиер.

Ден по-рано той заяви, че според него Русия и Съединените щати все още трябва да разрешат един или два въпроса, за да се споразумеят за среща между Путин и Тръмп. „Ако те бъдат решени, среща на върха за мир може да се проведе в Будапеща до няколко дни и от този момент нататък, в зависимост от споразумението на страните, може да настъпи прекратяване на огъня и мир“, каза Орбан в интервю за Magyar Nemzet.

Междувременно унгарският външен министър Петер Сиярто предположи в интервю за M1, че подготовката за срещата на върха в Будапеща „може да отнеме седмици или дори месеци“. Министърът не вижда нищо необичайно в това, предвид сложната ситуация около Украйна.

На 7 ноември прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков отбеляза, че среща на върха в Будапеща между Русия и Съединените щати ще бъде поискана в даден момент от двете страни, но срещата на лидерите трябва да бъде предшествана от щателна работа.

Дерогацията за Унгария, която вчера обяви американският президент Доналд Тръмп по отношение на американските санкции върху руския петрол и газ, ще бъде валидна за една година, съобщи Белият дом, цитиран от Франс прес и БТА.

В замяна Будапеща се ангажира да поръча американски втечнен газ на стойност около 600 млн. долара, съобщи пред АФП представител на американските власти, след срещата между Тръмп и унгарския премиер Виктор Орбан във Вашингтон снощи.

Американският президент заяви, че "е много трудно за (Орбан) да получи петрол и газ от други райони". "Както знаете, той няма достъп по море", отбеляза Тръмп.

Санкциите на САЩ отслабиха позицията на унгарският премиер няколко месеца преди парламентарните избори в страната му, които националистическият лидер, който е на власт от 2010 г., не е сигурен да спечели, сочат социологическите проучвания.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 29 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ДЪРЖАВНИК

    100 12 Отговор
    С ГЛАВНИ БУКВИ------И ПОЛИТИК

    Коментиран от #6

    04:03 08.11.2025

  • 2 Достойните хора всяват респект

    114 8 Отговор
    и ги уважават. Подлогите ги изхвърлят като мръсни котета от белият дом. Унгария ще има и газ и петрол и АЕЦ. Ние каквото ни наредят и за колкото ни наредят. После ще платим и на Русия някой милиард като ни осъди и те така. Избирайте продажници и национални предатели.

    Коментиран от #5, #19, #45

    04:06 08.11.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Така е талант

    61 4 Отговор

    До коментар #2 от "Достойните хора всяват респект":

    едни за Политици---Други за акушери трети за ЧЕКМЕДЖЕТА

    04:13 08.11.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Новичок

    44 2 Отговор
    Триете пък иначе ..... Благодарение на свободата на словото, която ние ценим, за кратко време успяхме да се наложим като най-четената медия в България. За нас вие, читателите, сте най-ценният актив.
    За това ли ни цензурирате???

    04:19 08.11.2025

  • 8 БРАВО

    40 5 Отговор
    А позволил ли е на киевската хунта да ползва петрол от тръбопровода Дружба? Кога ще има санкции срещу Киев, които нарушават не само американските санкции, но и собствените си, срещу всичко руско и търговия с руснаци? Режима в киев още утре да си отнеме паспортите!

    04:36 08.11.2025

  • 9 Данко Харсъзина

    57 6 Отговор
    Евала на Орбан.

    Коментиран от #12

    04:38 08.11.2025

  • 10 Фен

    59 6 Отговор
    Ето това е разликата между държавници и атлантици! А на нас ни налупиха и еврото, щото сме най-послушните.

    Коментиран от #15

    04:42 08.11.2025

  • 11 Коня Солтуклиева

    60 5 Отговор
    А бай Ганьо Депутатина побърза да измисли Свъхбирник за Лукойл
    и да го узакони за 29 секунди! :))

    04:44 08.11.2025

  • 12 Новичок

    41 8 Отговор

    До коментар #9 от "Данко Харсъзина":

    Предлагам да обявим война на Унгарците,та да ни превземат и те така...

    04:45 08.11.2025

  • 13 Да бе да...

    5 16 Отговор
    Баш така е станало 🤣

    04:53 08.11.2025

  • 14 Орбан е велик

    61 7 Отговор
    Човека се бори за страната си. Тръмп е неадекватник, който на ден по 5 пъти си сменя мнението. Но, ако човек се изправи с нормално искане да защити страната и народа си, може да го убеди. Другите "уж управляващи" в ЕС могат само да завиждат на Орбан. Той спаси Унгария от евентуална война с Русия и сега икономически я спасява от Евротитаника. Другите ще потънат, докато Унгария е готова за бъдещето. Които и сили да се наложат, Унгария ще е на първият ред и само ще печели. Гениална геополитика на Орбан!

    Коментиран от #16, #17, #22

    04:53 08.11.2025

  • 15 Ха ха ха ха

    8 32 Отговор

    До коментар #10 от "Фен":

    След 6 месеца ще си получаваш парите от руското посолство в Евро и ще се кефиш.

    Коментиран от #18

    04:55 08.11.2025

  • 16 Ганю Ганев

    5 47 Отговор

    До коментар #14 от "Орбан е велик":

    Както винаги Ганю лъже здраво: Trump grants Hungary one-year exemption from Russian energy sanctions, White House says

    Орбан е ходил да се влачи по корем пред Тръмп да го моли като унгарка в порностудио. Това е по-скоро жест на Тръмп към Путин, отколкото към Орбан.

    България е твърде под влиянието на Москва, затова и робът Радев дори не се опита да предложи на Путин България като посредник, защо мислите досега Ердоган - Турция, Орбан - Унгария се пробутват, а нашите нищо не провят? Пасолът не е наредил на нашите самоинициатива.

    Коментиран от #20

    05:00 08.11.2025

  • 17 Парадис

    4 17 Отговор

    До коментар #14 от "Орбан е велик":

    Унгария ще е на върха върху всички като унгарка в порнофилм.

    05:01 08.11.2025

  • 18 АТИ НА ОПАШКА

    9 3 Отговор

    До коментар #15 от "Ха ха ха ха":

    ПРЕД ЗАИЧАРНИКА ИЛИ НА ПАРАПЕТА

    05:03 08.11.2025

  • 19 Добре че го каза

    7 34 Отговор

    До коментар #2 от "Достойните хора всяват респект":

    Путин прати един специален пратеник Дмитриев - тръмп го изхвърли като мръсна котка и тоя Дмитриев обикалаше из Вашингтон и пускаше блогчета, колко била велика Русия и как всичко ставало каквото иска. Нашите продажни руски медии пишеха, колко му била успешна визитата, а реалните медии пишеха, как се подиграли американците с него.

    05:04 08.11.2025

  • 20 Заслужил си

    15 1 Отговор

    До коментар #16 от "Ганю Ганев":

    Си името и фамилията

    05:04 08.11.2025

  • 21 по точно казано

    7 6 Отговор
    Пропуснали сте да отбележите че той каза че всичко това ще се случи след прекратяването на войната

    05:09 08.11.2025

  • 22 Стига глупостите

    4 23 Отговор

    До коментар #14 от "Орбан е велик":

    Типично по селски - Унгарският двор бил по-зелен, но никога не си стъпвал в Унгария. Виждаме, как Унгария е един много крупен ползвател на евро-средства. Не съм и чул и думичка от Орбан, че ще изкарва Унгария от ЕС или дори НАТО.
    Същевременно има данни, че Унгария ни е минала и по корупция и по инфлация.

    Брюксел замрази 22,5 милиарда евро от средствата, предвидени за Унгария, тъй като страната нарушава същностни принципи на правовата държава и не полага достатъчно усилия в борбата срещу корупцията. А един милиард от тези средства вече е напълно изгубен. "Ди Велт" изтъква, че тези средства са важни за унгарската икономика - през 2023 година тя е заемала четвърто място като нетен получател на европейски пари, а и Орбан зависи от тях.

    "Режимът на Орбан има нужда от тези пари, за да укрепи властта си и да се отблагодари на поддръжниците си", посочва евродепутатът от Зелената партия в Германия Даниел Фройнд. Според него Орбан крепи властта си най-вече благодарение на средствата от ЕС.

    Коментиран от #24, #37

    05:11 08.11.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Ха-ха-ха

    29 2 Отговор

    До коментар #22 от "Стига глупостите":

    Селски? Най-голямата корупция е в Брюксел. Урсула, всеки знае какво прави. А шефката на ЕЦБ? Кристина еди коя си? Не ми говори за "наказания на Унгария за корупция "! Този съюз е треш отвсякъде. Те нямат никакво морално право да наказват за корупция. А ако има война Русия- Евронатото, то Унгария ще е най-сигурното място в Европа. Е, нашите могат само да се учат от Орбан.

    Коментиран от #33

    05:20 08.11.2025

  • 25 ф ей к ти

    4 4 Отговор
    Интересно

    Тука пише че САЩ позволиха

    а в новините казват че Тръмп ЩЕ ОБМИСЛИ възможността

    Аз сега на кое да вярвам??

    05:21 08.11.2025

  • 26 Перо

    22 3 Отговор
    Барба Ганьос не изпуска джендърията! Хванал се е яко за пеша на Фон дер Лайн и след 21.11. ще духа супата с двойните цени! Браво на Орбан! Простите случайници и унтерменши във властта изпуснаха АЕЦ Белене и скоро ще внасяме ток от вън. Сега евтината енергия от АЕЦ Козлодуй се изнася за РСМ, Румъния и Украйна, а населението плаща прескъпо зелената енергия на Прокопиев и другите тарикати с договори за изкупуване от държавата а за договора с Боташ за горивата, губим милиони на ден!

    Коментиран от #54

    05:21 08.11.2025

  • 27 Браво на Орбан!

    26 3 Отговор
    A наште мишки кога ще излязат от дупката! Всички тези санкции са бумеранг за тези които ги въвеждат!
    Санкциите са антибългарски и ще съсипят България! Без Русия няма как да развиваме икономика! И всичко заради проклетия ес в който ни набутаха!

    Коментиран от #35

    05:26 08.11.2025

  • 28 българин

    1 1 Отговор
    ОРБАН - ВЕИ ВСИЧКО Е ЯСНО

    05:28 08.11.2025

  • 29 Ванката

    25 3 Отговор
    Можем само да си мечтаем за такъв държавник като Виктор Орбан.

    05:30 08.11.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 колю надървения

    18 2 Отговор
    КЪДЕ Е ОНЯ ТЛЪСТИЯ ДЕТО ЦЯЛ ДЕН ПОВТАРЯ - ПУДЕЛИ,ПУДЕЛИ ,ДРУГИЯ ДЕТО ПЪРВО МИСЛИ ДА УРЕДИ К0-РВ-АТА СИ ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПАРЛАМЕНТА НАЛИ РИЖАКА МУ Е ПРЪВ ПРИЯТЕЛ ,ОБЯДВА СЪС СИНА МУ.....МИШКИИИИИ,МИШКИ

    05:37 08.11.2025

  • 32 Факт

    12 2 Отговор
    Приятелите не се предават!

    05:41 08.11.2025

  • 33 От село

    3 9 Отговор

    До коментар #24 от "Ха-ха-ха":

    Нито в Брюксел си бил, нито в Унгария си бил. Но да ти се чуди човек, защо не си заминал в Унгария да се спасиш. Иначе се вижда, кой е селският - чуждата ливада била по-зелена.

    05:42 08.11.2025

  • 34 Перо

    9 3 Отговор
    Излиза, че който иска джендърия плаща двойно и тройно след 21.11.26 г.!

    Коментиран от #53

    05:43 08.11.2025

  • 35 Ха ха ха ха

    3 13 Отговор

    До коментар #27 от "Браво на Орбан!":

    Нали 45 години развивахме икономика и на 1ви януари 1990 вече нямахме икономика, когато Русия спря да ни иска боклуците. Колко си годишен, бе? Икономика с Русия - ха ха ха ха а.... ти какво изнасяш за Русия?

    Коментиран от #41

    05:44 08.11.2025

  • 36 70+

    4 3 Отговор
    По наше време,така викаха непослушника при директора!

    05:53 08.11.2025

  • 37 Перо

    9 3 Отговор

    До коментар #22 от "Стига глупостите":

    А БГ като марионетка на ЕС не губи ли повече? Първо БГ не може и да сънува €22 млрд., а са определени €6 млрд., от които е получила около €1 млрд. от фонда за развитие и устойчивост! Сега с това решение на Тръмп се вижда, кой провежда далновидна политика и кои мишки ще плащат тройно, след 21.11.26 г.

    05:57 08.11.2025

  • 38 хихи

    6 2 Отговор
    Тиквата абортира ли?

    05:57 08.11.2025

  • 39 Шенген

    1 6 Отговор
    Който не харесва Бойко,може да живее при Орбан!

    05:58 08.11.2025

  • 40 Посетител

    12 3 Отговор
    Браво на Унгария! Знаят как да отстояват правата и интересите си! Орбан отива директно при Тръмп да преговаря, докато ние тук отправяме клетви за вярност към Сорос... Боже, спаси България от яхналите я!!! Те ще я унищожат!!!

    06:02 08.11.2025

  • 41 ТИР

    8 4 Отговор

    До коментар #35 от "Ха ха ха ха":

    Не беше точно Така... изнасяме храни ,стругове , водни помпи , всякакви бормашини и ъглошлайф- на които руснаците им викат болгарка и днес....

    Коментиран от #52

    06:03 08.11.2025

  • 42 Гражданин.

    10 2 Отговор
    Държавника си е държавник.

    06:05 08.11.2025

  • 43 Сега е момента

    8 1 Отговор
    Да се наредим до Унгария. Щото това България, Унгария, за средния Американец звучи по един и същи начин.
    Те и без това не могат да ни посочат къде сме на картата.
    Па ако мине - мине.

    06:07 08.11.2025

  • 44 Да напомя

    10 1 Отговор
    Другия път в деня на изборите да не забравите да отидете за гъби! Май на та им на изборите.
    И после да не се чудите що в Унгария така а при нас иначе!

    Коментиран от #64, #65

    06:12 08.11.2025

  • 45 Кен

    5 2 Отговор

    До коментар #2 от "Достойните хора всяват респект":

    Унгария ще има това, благодарение на САЩ. Така е когато съюзниците ти те уважават. Помните как руснаците ги "уважаваха" когато бяха "съюзници". Когато пишете коментари мислете с главите си.

    06:13 08.11.2025

  • 46 Хахаха

    6 0 Отговор
    ,,САЩ позволиха...." ! Искали се коментар? Колко страни в света очакват ,,позволение" за да гледат собствения си интерес? Точно 2- 3.

    Коментиран от #47, #61

    06:15 08.11.2025

  • 47 Хахаха

    1 0 Отговор

    До коментар #46 от "Хахаха":

    Не очакват.

    06:16 08.11.2025

  • 48 Пешо

    2 1 Отговор
    Искам да съм унгарче.

    Коментиран от #56

    06:16 08.11.2025

  • 49 Уса

    0 0 Отговор
    Честито!!!

    06:16 08.11.2025

  • 50 Да попитам сащ

    4 0 Отговор
    а може ли да отида до то@лeTHaTa ????

    06:21 08.11.2025

  • 51 Оооо... свещена простота

    14 1 Отговор
    Божеее... къде е нашия Орбан, Боже!!!
    Поредните български 0правници, които ни водят към пропастта!!!

    06:22 08.11.2025

  • 52 Ха ха ха ха

    2 6 Отговор

    До коментар #41 от "ТИР":

    Официални данни

    Износ в ЕС - 25 милиарда, търговски баланс +3.5 милиарда

    Износ в Русия - 0.7 милиарда, търговски баланс -2.8 милиарда

    С иконимости като Вас, другарю, ни очакват много Жан Виденови зими и Димитър Попови.

    Коментиран от #62, #63

    06:28 08.11.2025

  • 53 Перо

    1 4 Отговор

    До коментар #34 от "Перо":

    Слава Украина и президент Зеленски

    06:28 08.11.2025

  • 54 Перо

    1 4 Отговор

    До коментар #26 от "Перо":

    Слава Украина и президент Зеленски

    06:29 08.11.2025

  • 55 Нашите мижитурки

    6 0 Отговор
    БатБоко и Пеевщия са най-демократичните мижитурки в света! А сега дружно - Кой не скача е червен! 45 години стигат, времето е ваше! и така нататък.

    Коментиран от #57, #58

    06:29 08.11.2025

  • 56 Шенген

    2 2 Отговор

    До коментар #48 от "Пешо":

    Още утре днес може да си унгарче. Отиваш на гарата и се качваш на влака за Будапеща. Свят широк - Шенген.

    06:30 08.11.2025

  • 57 Ха ха ха ха

    1 0 Отговор

    До коментар #55 от "Нашите мижитурки":

    Сега е "Кой не скача е русофоб".

    06:31 08.11.2025

  • 58 Вашите мижитурки

    2 0 Отговор

    До коментар #55 от "Нашите мижитурки":

    Бяхте млади скачате. Скачай сега де, разтреси шкембето!

    06:32 08.11.2025

  • 59 Абе

    3 6 Отговор
    Защо няма мераклии да се изселват в Унгария или в Русия. Знам доста хора в Чехия например, но нито един в Унгария или в Русия. Знам за такива, които са се върнали от Русия-СССР.

    06:33 08.11.2025

  • 60 ООрана държава

    4 0 Отговор
    А ние вече колко милярда загубихме заради тъпите санкции на ес и сащ и продължаваме да губим и да ни взимат и още пари под формата на одръжки

    06:46 08.11.2025

  • 61 Хаха

    1 0 Отговор

    До коментар #46 от "Хахаха":

    Ами огледай се. Помисли. Все САШ са ви виновни . Всичките ви оплаквания сочат виновника - САЩ! Всички! Както на ушанките САЩ са виновни за всичките им нещастия, и ги обвиняват във всичко. Смешници , сами признавате колко сте незначителни и зависимостта си от САШ. И, "собствения ви интерес" когато помагате на фашистки режим, противоречи на човешкия интерес! Трябва да се съобразявате със всички нормални хора по земята, не живеете в изолатор!

    06:54 08.11.2025

  • 62 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    4 0 Отговор

    До коментар #52 от "Ха ха ха ха":

    Ех, ХА ХО ХА ХО, като го питаш колко е годишен- ти колко годишен беше при ОНАЗИ ЗИМА❗
    Щото само тогавашните и сегашните КЕЛЕШИ
    не знаят,
    че Виденов ЗАЩИТИ СТРАНАТА НИ,
    а зимата беше такава
    заради спекуланта Шорош❗

    06:59 08.11.2025

  • 63 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    1 0 Отговор

    До коментар #52 от "Ха ха ха ха":

    ХА ХО, а забеляза ли, че статията е за това как Унгарски политик ИЗДЕЙСТВА право страната му да ползва енергоносители от льошия Путин❗
    Нещо да напишеш за наш Буци, дето бил първа дружка с ТРъмтърърЪМП, ама
    НЕ ИЗДЕЙСТВА ЗА СТРАНАТА НИ подобни отстъпки❗
    С такива ПОЛИ/Т/УТКИ - НИЩО ДОБРО НЕ СМЕ ПОЛУЧИЛИ И НИЩО ДОБРО НЕ НИ ЧАКА❗

    07:06 08.11.2025

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Мунчо

    2 0 Отговор
    САЩ разрешават на Европа, в частност, на Унгария, какво да правят и какво не, за да се развиват успешно! Това е върха на идиотизма за цяла Европа!

    07:16 08.11.2025

  • 67 Джо

    0 0 Отговор
    Е,някой да не разбра,че Тръмп е матрьошка?

    07:16 08.11.2025

  • 68 коко

    0 0 Отговор
    Турция не позволява танкери да преминават през Босфора. Откъде да вземаме нефт за Лукойл? За Унгария може а за България не може! Бойко нали е приятел с Тръмп,да не се прави на умряла гугутка а да отива да се разберат за изключение! Тръмп ми е приятел,ха да видим сега!Не зная нас само кой не ни е прекарал, може би само Занзибар?

    07:24 08.11.2025