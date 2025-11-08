Дерогация: САЩ позволиха на Унгария руско гориво от „Турски поток“ и тръбопровода „Дружба“, и строеж на АЕЦ с "Росатом"

САЩ освободиха напълно от санкции Унгария, които блокираха доставките ѝ на петрол и газ от Русия, съобщи унгарският премиер Виктор Орбан обяви това след разговори с президента Доналд Тръмп в Белия дом.
„Унгария ще бъде напълно освободена от санкции върху доставките на газ по „Турски поток“ и петрол по тръбопровода „Дружба“, обяви премиерът на пресконференция за унгарски журналисти, излъчена от телевизионния канал M1.
Орбан отбеляза, че благодарение на това „Унгария ще продължи да има най-ниските цени на енергията в Европа“. Той също така заяви, че правителството възнамерява да поддържа ниски цени на комуналните услуги за унгарските граждани.
При заминаването си за Вашингтон премиерът не скри намерението си да получи освобождаване от санкции от САЩ, наложени на руските петролни и газови компании „Роснефт“ и „Лукойл“. Той се надяваше да убеди Тръмп, че енергийните доставки от Русия са жизненоважни за Унгария, която няма достъп до морски пристанища и може да използва само наземни тръбопроводи за доставка на въглеводороди и гориво. Орбан вече беше отправил това искане към Тръмп, но окончателно споразумение по този въпрос беше постигнато по време на преговори в Белия дом.
На 22 октомври Министерството на финансите на САЩ включи Роснефт, Лукойл и техните дъщерни дружества в нов пакет от антируски санкции, които ще влязат в пълна сила на 21 ноември. Съединените щати смятат, че наложените от тях ограничения са предназначени да окажат натиск върху Москва заради конфликта в Украйна. Унгарското правителство отбеляза, че новите санкции на САЩ срещу руски петролни и газови компании биха могли сериозно да навредят на интересите на Унгария, която продължава да получава по-голямата част от енергийните си доставки от Русия по дългосрочни договори.
Съединените щати ще премахнат напълно санкциите срещу изграждането на унгарската атомна електроцентрала Пакш II, проектирана от „Росатом“, съобщи още Орбан.
„Освобождаването от санкции за Пакш II няма да бъде удължено. Тези наложени по-рано санкции ще бъдат напълно премахнати. Следователно американците нямат възражения срещу изграждането на втория етап на атомната електроцентрала в Пакш“, каза премиерът.
Той припомни, че санкциите, засягащи атомната електроцентрала Пакш II, бяха наложени през ноември 2024 г. от администрацията на Байдън, но бяха спрени през юни от администрацията на Тръмп. Срокът на освобождаване обаче трябваше да изтече през декември и въпросът за неговото удължаване вече беше висящ. Това вече няма да е необходимо, тъй като е решено тези санкции да бъдат напълно премахнати, доколкото се отнасят до новата унгарска атомна електроцентрала.
През ноември 2024 г. Съединените щати наложиха санкции на Газпромбанк, която обработваше плащанията между Унгария и Русия за доставки на петрол и газ, както и за изграждането на втория етап на атомната електроцентрала „Пакш“. Москва и Будапеща бяха принудени да търсят алтернативни методи на плащане. На 10 януари Съединените щати обявиха мащабен пакет от санкции срещу руския петролен и газов сектор, както и срещу ръководството на „Росатом“, включително главния изпълнителен директор на държавната корпорация Алексей Лихачов.
Докато решение за петрола и газа беше намерено, това не се случи с финансиране на изграждането на атомната електроцентрала „Пакш“. В резултат на това строителството на два нови енергоблока в Пакш беше спряно през първата половина на тази година. Унгария поиска от администрацията на Тръмп да отмени санкциите срещу Газпромбанк, която гарантира финансирането на проекта „Пакш II“. През юни Вашингтон одобри това решение, предоставяйки шестмесечно освобождаване от санкции.
Атомната електроцентрала „Пакш“, построена от съветски специалисти през 80-те години на миналия век и захранвана с руско ядрено гориво, представлява половината от общото производство на електроенергия в Унгария и една трета от нейното потребление. Разположена на брега на река Дунав на 100 км южно от Будапеща, централата експлоатира четири енергоблока с реактори ВВЕР-440. Строителството на втората фаза на централата - пети и шести блок - е в ход. След като двата нови реактора ВВЕР-1200 заработят, капацитетът на ядрения комплекс Пакш ще се увеличи от сегашните 2000 мегавата на 4400 мегавата.
Администрацията на САЩ е твърдо ангажирана с продължаване на усилията за разрешаване на конфликта в Украйна, заяви още Орбан след срещата с Тръмп.
Той отбеляза, че една от основните теми, обсъждани на срещата в Белия дом, са били „въпросите за войната и мира“. Орбан каза, че е съгласен с Тръмп, че „миротворчеството трябва да продължи“.
„Правителствата на двете страни са решени да продължат да създават необходимите условия за мир. Унгария ще използва възможностите си, за да помогне на президента на САЩ за постигане на мир и прекратяване на военния конфликт между Русия и Украйна“, каза Орбан на пресконференцията.
Руско-американската среща на върха в Будапеща ще се проведе, когато условията са подходящи, но никой все още не може да определи точна дата, допълни унгарският премиер.
Ден по-рано той заяви, че според него Русия и Съединените щати все още трябва да разрешат един или два въпроса, за да се споразумеят за среща между Путин и Тръмп. „Ако те бъдат решени, среща на върха за мир може да се проведе в Будапеща до няколко дни и от този момент нататък, в зависимост от споразумението на страните, може да настъпи прекратяване на огъня и мир“, каза Орбан в интервю за Magyar Nemzet.
Междувременно унгарският външен министър Петер Сиярто предположи в интервю за M1, че подготовката за срещата на върха в Будапеща „може да отнеме седмици или дори месеци“. Министърът не вижда нищо необичайно в това, предвид сложната ситуация около Украйна.
На 7 ноември прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков отбеляза, че среща на върха в Будапеща между Русия и Съединените щати ще бъде поискана в даден момент от двете страни, но срещата на лидерите трябва да бъде предшествана от щателна работа.
Дерогацията за Унгария, която вчера обяви американският президент Доналд Тръмп по отношение на американските санкции върху руския петрол и газ, ще бъде валидна за една година, съобщи Белият дом, цитиран от Франс прес и БТА.
В замяна Будапеща се ангажира да поръча американски втечнен газ на стойност около 600 млн. долара, съобщи пред АФП представител на американските власти, след срещата между Тръмп и унгарския премиер Виктор Орбан във Вашингтон снощи.
Американският президент заяви, че "е много трудно за (Орбан) да получи петрол и газ от други райони". "Както знаете, той няма достъп по море", отбеляза Тръмп.
Санкциите на САЩ отслабиха позицията на унгарският премиер няколко месеца преди парламентарните избори в страната му, които националистическият лидер, който е на власт от 2010 г., не е сигурен да спечели, сочат социологическите проучвания.
1 ДЪРЖАВНИК
Коментиран от #6
04:03 08.11.2025
2 Достойните хора всяват респект
Коментиран от #5, #19, #45
04:06 08.11.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Така е талант
До коментар #2 от "Достойните хора всяват респект":едни за Политици---Други за акушери трети за ЧЕКМЕДЖЕТА
04:13 08.11.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Новичок
За това ли ни цензурирате???
04:19 08.11.2025
8 БРАВО
04:36 08.11.2025
9 Данко Харсъзина
Коментиран от #12
04:38 08.11.2025
10 Фен
Коментиран от #15
04:42 08.11.2025
11 Коня Солтуклиева
и да го узакони за 29 секунди! :))
04:44 08.11.2025
12 Новичок
До коментар #9 от "Данко Харсъзина":Предлагам да обявим война на Унгарците,та да ни превземат и те така...
04:45 08.11.2025
13 Да бе да...
04:53 08.11.2025
14 Орбан е велик
Коментиран от #16, #17, #22
04:53 08.11.2025
15 Ха ха ха ха
До коментар #10 от "Фен":След 6 месеца ще си получаваш парите от руското посолство в Евро и ще се кефиш.
Коментиран от #18
04:55 08.11.2025
16 Ганю Ганев
До коментар #14 от "Орбан е велик":Както винаги Ганю лъже здраво: Trump grants Hungary one-year exemption from Russian energy sanctions, White House says
Орбан е ходил да се влачи по корем пред Тръмп да го моли като унгарка в порностудио. Това е по-скоро жест на Тръмп към Путин, отколкото към Орбан.
България е твърде под влиянието на Москва, затова и робът Радев дори не се опита да предложи на Путин България като посредник, защо мислите досега Ердоган - Турция, Орбан - Унгария се пробутват, а нашите нищо не провят? Пасолът не е наредил на нашите самоинициатива.
Коментиран от #20
05:00 08.11.2025
17 Парадис
До коментар #14 от "Орбан е велик":Унгария ще е на върха върху всички като унгарка в порнофилм.
05:01 08.11.2025
18 АТИ НА ОПАШКА
До коментар #15 от "Ха ха ха ха":ПРЕД ЗАИЧАРНИКА ИЛИ НА ПАРАПЕТА
05:03 08.11.2025
19 Добре че го каза
До коментар #2 от "Достойните хора всяват респект":Путин прати един специален пратеник Дмитриев - тръмп го изхвърли като мръсна котка и тоя Дмитриев обикалаше из Вашингтон и пускаше блогчета, колко била велика Русия и как всичко ставало каквото иска. Нашите продажни руски медии пишеха, колко му била успешна визитата, а реалните медии пишеха, как се подиграли американците с него.
05:04 08.11.2025
20 Заслужил си
До коментар #16 от "Ганю Ганев":Си името и фамилията
05:04 08.11.2025
21 по точно казано
05:09 08.11.2025
22 Стига глупостите
До коментар #14 от "Орбан е велик":Типично по селски - Унгарският двор бил по-зелен, но никога не си стъпвал в Унгария. Виждаме, как Унгария е един много крупен ползвател на евро-средства. Не съм и чул и думичка от Орбан, че ще изкарва Унгария от ЕС или дори НАТО.
Същевременно има данни, че Унгария ни е минала и по корупция и по инфлация.
Брюксел замрази 22,5 милиарда евро от средствата, предвидени за Унгария, тъй като страната нарушава същностни принципи на правовата държава и не полага достатъчно усилия в борбата срещу корупцията. А един милиард от тези средства вече е напълно изгубен. "Ди Велт" изтъква, че тези средства са важни за унгарската икономика - през 2023 година тя е заемала четвърто място като нетен получател на европейски пари, а и Орбан зависи от тях.
"Режимът на Орбан има нужда от тези пари, за да укрепи властта си и да се отблагодари на поддръжниците си", посочва евродепутатът от Зелената партия в Германия Даниел Фройнд. Според него Орбан крепи властта си най-вече благодарение на средствата от ЕС.
Коментиран от #24, #37
05:11 08.11.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Ха-ха-ха
До коментар #22 от "Стига глупостите":Селски? Най-голямата корупция е в Брюксел. Урсула, всеки знае какво прави. А шефката на ЕЦБ? Кристина еди коя си? Не ми говори за "наказания на Унгария за корупция "! Този съюз е треш отвсякъде. Те нямат никакво морално право да наказват за корупция. А ако има война Русия- Евронатото, то Унгария ще е най-сигурното място в Европа. Е, нашите могат само да се учат от Орбан.
Коментиран от #33
05:20 08.11.2025
25 ф ей к ти
Тука пише че САЩ позволиха
а в новините казват че Тръмп ЩЕ ОБМИСЛИ възможността
Аз сега на кое да вярвам??
05:21 08.11.2025
26 Перо
Коментиран от #54
05:21 08.11.2025
27 Браво на Орбан!
Санкциите са антибългарски и ще съсипят България! Без Русия няма как да развиваме икономика! И всичко заради проклетия ес в който ни набутаха!
Коментиран от #35
05:26 08.11.2025
28 българин
05:28 08.11.2025
29 Ванката
05:30 08.11.2025
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 колю надървения
05:37 08.11.2025
32 Факт
05:41 08.11.2025
33 От село
До коментар #24 от "Ха-ха-ха":Нито в Брюксел си бил, нито в Унгария си бил. Но да ти се чуди човек, защо не си заминал в Унгария да се спасиш. Иначе се вижда, кой е селският - чуждата ливада била по-зелена.
05:42 08.11.2025
34 Перо
Коментиран от #53
05:43 08.11.2025
35 Ха ха ха ха
До коментар #27 от "Браво на Орбан!":Нали 45 години развивахме икономика и на 1ви януари 1990 вече нямахме икономика, когато Русия спря да ни иска боклуците. Колко си годишен, бе? Икономика с Русия - ха ха ха ха а.... ти какво изнасяш за Русия?
Коментиран от #41
05:44 08.11.2025
36 70+
05:53 08.11.2025
37 Перо
До коментар #22 от "Стига глупостите":А БГ като марионетка на ЕС не губи ли повече? Първо БГ не може и да сънува €22 млрд., а са определени €6 млрд., от които е получила около €1 млрд. от фонда за развитие и устойчивост! Сега с това решение на Тръмп се вижда, кой провежда далновидна политика и кои мишки ще плащат тройно, след 21.11.26 г.
05:57 08.11.2025
38 хихи
05:57 08.11.2025
39 Шенген
05:58 08.11.2025
40 Посетител
06:02 08.11.2025
41 ТИР
До коментар #35 от "Ха ха ха ха":Не беше точно Така... изнасяме храни ,стругове , водни помпи , всякакви бормашини и ъглошлайф- на които руснаците им викат болгарка и днес....
Коментиран от #52
06:03 08.11.2025
42 Гражданин.
06:05 08.11.2025
43 Сега е момента
Те и без това не могат да ни посочат къде сме на картата.
Па ако мине - мине.
06:07 08.11.2025
44 Да напомя
И после да не се чудите що в Унгария така а при нас иначе!
Коментиран от #64, #65
06:12 08.11.2025
45 Кен
До коментар #2 от "Достойните хора всяват респект":Унгария ще има това, благодарение на САЩ. Така е когато съюзниците ти те уважават. Помните как руснаците ги "уважаваха" когато бяха "съюзници". Когато пишете коментари мислете с главите си.
06:13 08.11.2025
46 Хахаха
Коментиран от #47, #61
06:15 08.11.2025
47 Хахаха
До коментар #46 от "Хахаха":Не очакват.
06:16 08.11.2025
48 Пешо
Коментиран от #56
06:16 08.11.2025
49 Уса
06:16 08.11.2025
50 Да попитам сащ
06:21 08.11.2025
51 Оооо... свещена простота
Поредните български 0правници, които ни водят към пропастта!!!
06:22 08.11.2025
52 Ха ха ха ха
До коментар #41 от "ТИР":Официални данни
Износ в ЕС - 25 милиарда, търговски баланс +3.5 милиарда
Износ в Русия - 0.7 милиарда, търговски баланс -2.8 милиарда
С иконимости като Вас, другарю, ни очакват много Жан Виденови зими и Димитър Попови.
Коментиран от #62, #63
06:28 08.11.2025
53 Перо
До коментар #34 от "Перо":Слава Украина и президент Зеленски
06:28 08.11.2025
54 Перо
До коментар #26 от "Перо":Слава Украина и президент Зеленски
06:29 08.11.2025
55 Нашите мижитурки
Коментиран от #57, #58
06:29 08.11.2025
56 Шенген
До коментар #48 от "Пешо":Още утре днес може да си унгарче. Отиваш на гарата и се качваш на влака за Будапеща. Свят широк - Шенген.
06:30 08.11.2025
57 Ха ха ха ха
До коментар #55 от "Нашите мижитурки":Сега е "Кой не скача е русофоб".
06:31 08.11.2025
58 Вашите мижитурки
До коментар #55 от "Нашите мижитурки":Бяхте млади скачате. Скачай сега де, разтреси шкембето!
06:32 08.11.2025
59 Абе
06:33 08.11.2025
60 ООрана държава
06:46 08.11.2025
61 Хаха
До коментар #46 от "Хахаха":Ами огледай се. Помисли. Все САШ са ви виновни . Всичките ви оплаквания сочат виновника - САЩ! Всички! Както на ушанките САЩ са виновни за всичките им нещастия, и ги обвиняват във всичко. Смешници , сами признавате колко сте незначителни и зависимостта си от САШ. И, "собствения ви интерес" когато помагате на фашистки режим, противоречи на човешкия интерес! Трябва да се съобразявате със всички нормални хора по земята, не живеете в изолатор!
06:54 08.11.2025
62 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #52 от "Ха ха ха ха":Ех, ХА ХО ХА ХО, като го питаш колко е годишен- ти колко годишен беше при ОНАЗИ ЗИМА❗
Щото само тогавашните и сегашните КЕЛЕШИ
не знаят,
че Виденов ЗАЩИТИ СТРАНАТА НИ,
а зимата беше такава
заради спекуланта Шорош❗
06:59 08.11.2025
63 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #52 от "Ха ха ха ха":ХА ХО, а забеляза ли, че статията е за това как Унгарски политик ИЗДЕЙСТВА право страната му да ползва енергоносители от льошия Путин❗
Нещо да напишеш за наш Буци, дето бил първа дружка с ТРъмтърърЪМП, ама
НЕ ИЗДЕЙСТВА ЗА СТРАНАТА НИ подобни отстъпки❗
С такива ПОЛИ/Т/УТКИ - НИЩО ДОБРО НЕ СМЕ ПОЛУЧИЛИ И НИЩО ДОБРО НЕ НИ ЧАКА❗
07:06 08.11.2025
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Мунчо
07:16 08.11.2025
67 Джо
07:16 08.11.2025
68 коко
07:24 08.11.2025