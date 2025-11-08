Дерогация: САЩ позволиха на Унгария руско гориво от „Турски поток“ и тръбопровода „Дружба“, и строеж на АЕЦ с "Росатом"

САЩ освободиха напълно от санкции Унгария, които блокираха доставките ѝ на петрол и газ от Русия, съобщи унгарският премиер Виктор Орбан обяви това след разговори с президента Доналд Тръмп в Белия дом.

„Унгария ще бъде напълно освободена от санкции върху доставките на газ по „Турски поток“ и петрол по тръбопровода „Дружба“, обяви премиерът на пресконференция за унгарски журналисти, излъчена от телевизионния канал M1.

Орбан отбеляза, че благодарение на това „Унгария ще продължи да има най-ниските цени на енергията в Европа“. Той също така заяви, че правителството възнамерява да поддържа ниски цени на комуналните услуги за унгарските граждани.

При заминаването си за Вашингтон премиерът не скри намерението си да получи освобождаване от санкции от САЩ, наложени на руските петролни и газови компании „Роснефт“ и „Лукойл“. Той се надяваше да убеди Тръмп, че енергийните доставки от Русия са жизненоважни за Унгария, която няма достъп до морски пристанища и може да използва само наземни тръбопроводи за доставка на въглеводороди и гориво. Орбан вече беше отправил това искане към Тръмп, но окончателно споразумение по този въпрос беше постигнато по време на преговори в Белия дом.

На 22 октомври Министерството на финансите на САЩ включи Роснефт, Лукойл и техните дъщерни дружества в нов пакет от антируски санкции, които ще влязат в пълна сила на 21 ноември. Съединените щати смятат, че наложените от тях ограничения са предназначени да окажат натиск върху Москва заради конфликта в Украйна. Унгарското правителство отбеляза, че новите санкции на САЩ срещу руски петролни и газови компании биха могли сериозно да навредят на интересите на Унгария, която продължава да получава по-голямата част от енергийните си доставки от Русия по дългосрочни договори.

Съединените щати ще премахнат напълно санкциите срещу изграждането на унгарската атомна електроцентрала Пакш II, проектирана от „Росатом“, съобщи още Орбан.

„Освобождаването от санкции за Пакш II няма да бъде удължено. Тези наложени по-рано санкции ще бъдат напълно премахнати. Следователно американците нямат възражения срещу изграждането на втория етап на атомната електроцентрала в Пакш“, каза премиерът.

Той припомни, че санкциите, засягащи атомната електроцентрала Пакш II, бяха наложени през ноември 2024 г. от администрацията на Байдън, но бяха спрени през юни от администрацията на Тръмп. Срокът на освобождаване обаче трябваше да изтече през декември и въпросът за неговото удължаване вече беше висящ. Това вече няма да е необходимо, тъй като е решено тези санкции да бъдат напълно премахнати, доколкото се отнасят до новата унгарска атомна електроцентрала.

През ноември 2024 г. Съединените щати наложиха санкции на Газпромбанк, която обработваше плащанията между Унгария и Русия за доставки на петрол и газ, както и за изграждането на втория етап на атомната електроцентрала „Пакш“. Москва и Будапеща бяха принудени да търсят алтернативни методи на плащане. На 10 януари Съединените щати обявиха мащабен пакет от санкции срещу руския петролен и газов сектор, както и срещу ръководството на „Росатом“, включително главния изпълнителен директор на държавната корпорация Алексей Лихачов.

Докато решение за петрола и газа беше намерено, това не се случи с финансиране на изграждането на атомната електроцентрала „Пакш“. В резултат на това строителството на два нови енергоблока в Пакш беше спряно през първата половина на тази година. Унгария поиска от администрацията на Тръмп да отмени санкциите срещу Газпромбанк, която гарантира финансирането на проекта „Пакш II“. През юни Вашингтон одобри това решение, предоставяйки шестмесечно освобождаване от санкции.

Атомната електроцентрала „Пакш“, построена от съветски специалисти през 80-те години на миналия век и захранвана с руско ядрено гориво, представлява половината от общото производство на електроенергия в Унгария и една трета от нейното потребление. Разположена на брега на река Дунав на 100 км южно от Будапеща, централата експлоатира четири енергоблока с реактори ВВЕР-440. Строителството на втората фаза на централата - пети и шести блок - е в ход. След като двата нови реактора ВВЕР-1200 заработят, капацитетът на ядрения комплекс Пакш ще се увеличи от сегашните 2000 мегавата на 4400 мегавата.

Администрацията на САЩ е твърдо ангажирана с продължаване на усилията за разрешаване на конфликта в Украйна, заяви още Орбан след срещата с Тръмп.

Той отбеляза, че една от основните теми, обсъждани на срещата в Белия дом, са били „въпросите за войната и мира“. Орбан каза, че е съгласен с Тръмп, че „миротворчеството трябва да продължи“.

„Правителствата на двете страни са решени да продължат да създават необходимите условия за мир. Унгария ще използва възможностите си, за да помогне на президента на САЩ за постигане на мир и прекратяване на военния конфликт между Русия и Украйна“, каза Орбан на пресконференцията.

Руско-американската среща на върха в Будапеща ще се проведе, когато условията са подходящи, но никой все още не може да определи точна дата, допълни унгарският премиер.

Ден по-рано той заяви, че според него Русия и Съединените щати все още трябва да разрешат един или два въпроса, за да се споразумеят за среща между Путин и Тръмп. „Ако те бъдат решени, среща на върха за мир може да се проведе в Будапеща до няколко дни и от този момент нататък, в зависимост от споразумението на страните, може да настъпи прекратяване на огъня и мир“, каза Орбан в интервю за Magyar Nemzet.

Междувременно унгарският външен министър Петер Сиярто предположи в интервю за M1, че подготовката за срещата на върха в Будапеща „може да отнеме седмици или дори месеци“. Министърът не вижда нищо необичайно в това, предвид сложната ситуация около Украйна.

На 7 ноември прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков отбеляза, че среща на върха в Будапеща между Русия и Съединените щати ще бъде поискана в даден момент от двете страни, но срещата на лидерите трябва да бъде предшествана от щателна работа.

Дерогацията за Унгария, която вчера обяви американският президент Доналд Тръмп по отношение на американските санкции върху руския петрол и газ, ще бъде валидна за една година, съобщи Белият дом, цитиран от Франс прес и БТА.



В замяна Будапеща се ангажира да поръча американски втечнен газ на стойност около 600 млн. долара, съобщи пред АФП представител на американските власти, след срещата между Тръмп и унгарския премиер Виктор Орбан във Вашингтон снощи.



Американският президент заяви, че "е много трудно за (Орбан) да получи петрол и газ от други райони". "Както знаете, той няма достъп по море", отбеляза Тръмп.



Санкциите на САЩ отслабиха позицията на унгарският премиер няколко месеца преди парламентарните избори в страната му, които националистическият лидер, който е на власт от 2010 г., не е сигурен да спечели, сочат социологическите проучвания.