Вашингтон подкрепя напълно ЕС за използването на замразените руски активи в помощ на Украйна и натиск за край на войната

САЩ напълно подкрепят намерението на Европейския съюз да използва замразените руски активи като инструмент за оказване на помощ за Украйна и натиск за слагане на край на войната, предадоха Ройтерс и Укринформ, цитирани от БТА.



Европейската комисия предложи план, който ще позволи на правителствата на страните от ЕС да използват до 185 млрд. евро от общо около 210 млрд. евро руски държавни активи, замразени в Европа, без да бъдат конфискувани.



Вашингтон "напълно подкрепя (ЕС) и стъпките, които той предприема в момента, за да бъде в състояние да използва тези активи като инструмент", заяви пред Ройтерс американски представител.



Изпълнението на европейското предложение в момента е в застой заради възражения от страната на Белгия, където се съхраняват тези активи.



Вчера Германия предположи, че забелязаните през последните дни дронове над летища и военни бази в Белгия са били послание от Москва да не се докосват замразените активи. Русия отрече каквато и да било връзка с инцидентите и обеща "болезнен отговор", ако активите ѝ бъдат конфискувани.



След пълномащабната инвазия на Русия в Украйна САЩ и съюзниците му забраниха финансови трансакции с Руската централна банка и Министерството на финансите и блокираха около 300 млрд. долара руски държавни активи.



ЕС увеличи натиска над белгийското правителство да разреши употребата на замразените руски активи, за да се даде репарационен заем на Украйна.



По-рано председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен заяви, че предложението за осигуряване на Украйна на репарационен заем от 140 млрд. евро от замразените руски активи е надежден и легален начин да се накара Русия да плати за щетите, които е нанесла в Украйна.

Във Великобритания мъж, за когото на съдебните заседатели беше казано, че "мечтае да бъде като Джеймс Бонд", беше осъден на седем години затвор за опит за шпионаж в полза на Русия, съобщи Би Би Си, цитирана от БНР.



Хауърд Филипс от Харлоу, графство Есекс, е искал да предаде лична информация за бившия министър на отбраната Грант Шапс. Шейсет и шест годишният Филипс е признат за виновен в подпомагане на чуждестранна разузнавателна служба, съгласно Закона за националната сигурност, и беше осъден в Кралския съд на Уинчестър. Произнасящият присъдата съдия отбеляза, че Филипс "не е бил идеологически мотивиран, а е бил готов да предаде страната си за пари".



На процеса срещу него по-рано тази година беше съобщено, че е кандидатствал за работа в Британските гранични сили през октомври 2023 г., което, според прокурорите, е било част от опита му да помогне на Русия. Адвокатът на Филипс заяви в съда, че е имало "елемент на фантазия" в действията на клиента му. Той го описа като "изгубена душа" и "ексцентричен фантазьор", който е вярвал, че може да управлява футболния клуб Арсенал или дори Англия.

