Нощна атака: Русия удари украинската енергийна инфраструктура, без ток са няколко области на страната
  Тема: Украйна

Нощна атака: Русия удари украинската енергийна инфраструктура, без ток са няколко области на страната

8 Ноември, 2025 04:24, обновена 8 Ноември, 2025 04:28 645 8

Късно снощи един човек е бил убит при руско нападение с дрон в Запорожка област в Югоизточна Украйна

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Русия извърши мащабно нападение срещу украинската енергийна инфраструктура тази нощ.

Атаката предизвика спиране на електроподаването в няколко области, съобщи министърът на енергетиката на Украйна Свитлана Гринчук, цитирана от Франс прес и БНР.

Късно снощи един човек е бил убит при руско нападение с дрон в Запорожка област в Югоизточна Украйна.

В Одеска област руските сили продължават с атаките си срещу важни украински инфраструктурни съоръжения, написа в приложението "Телеграм" областният управител Олег Кипер.


Украйна
  • 1 ЩО СИ МИСЛИХ

    6 1 Отговор
    ЧЕ ЩЕ ЧЕТА ЗА ПОБЕДИТЕ НА ВСУ И КОНТТРАНАСТУПА СЪС СУТРИШНОТО КАФЕ ---ГЛ РЕДАКТОР МИ РАЗВАЛИ ТОВА УДОВОЛСТВИЕ

    04:32 08.11.2025

  • 2 име

    7 1 Отговор
    Такова мощно НАТОвско ПВО има в бандристан, че pуснаците вече ги правят бapливи с 30 дрона.

    04:38 08.11.2025

  • 3 да уточним

    7 1 Отговор
    Одеска и запорожка области са в Русия. Временно окупирани са от украински неонацисти и сега биват освобождавани. А в Одеса колко българи живеят?

    04:40 08.11.2025

  • 4 Безсмислено

    8 1 Отговор
    Кога ще ударят и унищожат центровете за приемане на решенията? Само там, когато вече ги няма, войната е спечелена. Защо минават по много по-дълъг и труден, не толкова ефективен път, не ви е обяснимо? Ако няма НС, няма правителство, няма команден пункт на армията, няма премиери и президенти то врагът е победен! За какво са накакви си села, енергийни съоръжения и ала бала? Или може би целта не е да се спечели войната, а да се унищожават хора и инфраструктурата на врага? Няма обяснение?

    04:44 08.11.2025

  • 5 БЪРКАШ ОМБРЕ

    До коментар #4 от "Безсмислено":

    КОГАТО НА ВЛАСТ Е ХУНТА С ДИКТАТОР -----ПРАВИТЕЛСТВОТО Е САМО ПАРАВАН ЗА РЕШЕНИЯТА

    04:48 08.11.2025

  • 6 Ако

    нямат ток да я карат на видело !

    04:53 08.11.2025

  • 7 Фен

    Явно, след като останем без нафта, и АЕЦ Козлодуй ще работи за Украйна. Нали сме богати атлантици...

    05:00 08.11.2025

  • 8 име

    До коментар #4 от "Безсмислено":

    Това си е война на изтощение. Защо да побеждават бързо и подръжниците на киевския режим да останат с пари в джобовете и военна техника в складовете? Освен това, ако руснаците постъпят брутално, както ционистите, в западното общество може да се зароди подкрепа за бандерите. А сега подкрепата за бандеристан се топи като пролетен сняг.

    05:11 08.11.2025

