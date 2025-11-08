Нощна атака: Русия удари украинската енергийна инфраструктура, без ток са няколко области на страната

Русия извърши мащабно нападение срещу украинската енергийна инфраструктура тази нощ.
Атаката предизвика спиране на електроподаването в няколко области, съобщи министърът на енергетиката на Украйна Свитлана Гринчук, цитирана от Франс прес и БНР.
Късно снощи един човек е бил убит при руско нападение с дрон в Запорожка област в Югоизточна Украйна.
В Одеска област руските сили продължават с атаките си срещу важни украински инфраструктурни съоръжения, написа в приложението "Телеграм" областният управител Олег Кипер.
Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 6 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ЩО СИ МИСЛИХ
04:32 08.11.2025
2 име
04:38 08.11.2025
3 да уточним
04:40 08.11.2025
4 Безсмислено
Коментиран от #5, #8
04:44 08.11.2025
5 БЪРКАШ ОМБРЕ
До коментар #4 от "Безсмислено":КОГАТО НА ВЛАСТ Е ХУНТА С ДИКТАТОР -----ПРАВИТЕЛСТВОТО Е САМО ПАРАВАН ЗА РЕШЕНИЯТА
04:48 08.11.2025
6 Ако
04:53 08.11.2025
7 Фен
05:00 08.11.2025
8 име
До коментар #4 от "Безсмислено":Това си е война на изтощение. Защо да побеждават бързо и подръжниците на киевския режим да останат с пари в джобовете и военна техника в складовете? Освен това, ако руснаците постъпят брутално, както ционистите, в западното общество може да се зароди подкрепа за бандерите. А сега подкрепата за бандеристан се топи като пролетен сняг.
05:11 08.11.2025