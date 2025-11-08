Нощна атака: Русия удари украинската енергийна инфраструктура, без ток са няколко области на страната

Русия извърши мащабно нападение срещу украинската енергийна инфраструктура тази нощ.

Атаката предизвика спиране на електроподаването в няколко области, съобщи министърът на енергетиката на Украйна Свитлана Гринчук, цитирана от Франс прес и БНР.



Късно снощи един човек е бил убит при руско нападение с дрон в Запорожка област в Югоизточна Украйна.

В Одеска област руските сили продължават с атаките си срещу важни украински инфраструктурни съоръжения, написа в приложението "Телеграм" областният управител Олег Кипер.