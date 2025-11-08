Новини
Призоваха бившия директор на ЦРУ Джон Бренън по делото за "руската намеса" в изборите в САЩ

8 Ноември, 2025 04:39, обновена 8 Ноември, 2025 04:47 418 2

Призовки са получили и бившите служители на Федералното бюро за разследвания Питър Стржок и Лиза Пейдж, съобщи Fox News

Призоваха бившия директор на ЦРУ Джон Бренън по делото за "руската намеса" в изборите в САЩ - 1
Джон Бренън, Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Голямото жури в Южния окръг на Флорида е издало призовки на бившия директор на Централното разузнавателно управление (ЦРУ) Джон Бренън и бившите служители на Федералното бюро за разследвания (ФБР) Питър Стржок и Лиза Пейдж, съобщи Fox News, позовавайки се на свои източници.

Според тях Бренън, Стржок и Пейдж са получили призовките на 7 ноември, като през следващите дни ще бъдат издадени още до 30. Те са свързани с разследването на Министерството на правосъдието за предполагаема руска намеса в президентските избори в САЩ през 2016 г.

Стржок, който е работил в контраразузнаването във ФБР, е бил част от екип, ръководен от бившия специален прокурор Робърт Мълър, който е ръководил разследването за предполагаемите връзки на президента на САЩ Доналд Тръмп с Русия. Той е уволнен от ФБР през август 2018 г. заради размяната на имейли с колежката си Лиза Пейдж през 2016 г. В съобщенията си Стржок е писал за намерението си да предотврати избирането на Тръмп, критикувал е политиката на републиканеца и е правил други политически изявления. Пейдж подаде оставка от ФБР през май 2018 г.

На 21 октомври Комисията по правосъдие на Камарата на представителите поиска от Министерството на правосъдието да повдигне обвинение срещу бившия директор на ЦРУ Джон Бренън за лъжесвидетелстване относно президента Доналд Тръмп и Русия. Председателят на комисията Джим Джордан (републиканец от Охайо) написа до главния прокурор Пам Бонди, че Бренън е направил неверни изявления пред Конгреса под клетва.

През септември бившият директор на Федералното бюро за разследвания Джеймс Коми беше обвинен в даване на неверни изявления пред Конгреса под клетва и възпрепятстване на правосъдието. В края на август Тръмп, в интервю за The Daily Caller, заяви, че няма да възрази срещу ареста на Коми и Бренън за предполагаемото им участие в разпространението на невярна информация от Демократическата партия за руска намеса в изборите в САЩ през 2016 г.

През юли директорът на Националното разузнаване на САЩ Тулси Габард публикува доклад, в който се посочва, че администрацията на демократа Барак Обама, след победата на републиканеца Тръмп на президентските избори през 2016 г., е фабрикувала разузнавателни данни, които сочат руска намеса в изборния процес. Това е направено в опит да се отстрани Тръмп от власт, отбеляза Габард. Според нея, няколко месеца преди изборите, американското разузнаване е било единодушно: Русия не е имала нито намерение, нито възможност да се намесва. През декември 2016 г. (след победата на Тръмп) обаче администрацията на Обама е наредила нов доклад, който е противоречал на предишните оценки. Габард обясни, че ключовото разузнавателно заключение, че Русия не е повлияла на резултатите от изборите, е било премахнато и класифицирано.

Тръмп многократно е отричал всякакви неправомерни контакти с руски служители. Москва също така отхвърли твърденията за опитите си да повлияе на изборите в САЩ като неоснователни.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Фен

    2 0 Отговор
    За какво ли още са ни лъгали.... Ама нали сме атлантик-шаранчета....

    04:52 08.11.2025

  • 2 Абе намесиха се

    1 0 Отговор
    Аз видях лично Путин се беше скрил в изборно бюро и сменяше чували с изборни бюлетини с вече попълнени от руски шпиони в САЩ. Отделно са внедрили в Пентагона 50 руснака, които по цял ден си чатят с Москва, вместо да помагат на сащ да победят Венецуела и Китай. За това Тръмп не може да убеди Путин да се предаде. Прекалено много руски шпиони са в Белият дом и в конгреса. Ужас, ужас...

    05:00 08.11.2025