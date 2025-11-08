Урсула фон дер Лайен създава център срещу дезинформацията от Русия и Китай

Европейският съюз се готви да създаде специализиран център за „демократична устойчивост“, чиято основна задача ще бъде „противопоставяне на дезинформационната заплаха“, идваща от Русия, Китай и други страни.

Това съобщи в петък The Guardian, позовавайки се на проект на документ на ЕС, с който е получил достъп.

Документът е планиран да бъде публикуван на 12 ноември. Автор на инициативата е председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, уточнява вестникът.

Според изданието Европейската комисия възнамерява да събере експерти от страни от ЕС и държави, които искат да се присъединят към центъра, за да се борят с чуждестранна информационна намеса.

Според The ​​Guardian ЕС вижда най-голямата заплаха в „хибридни атаки от страна на Русия, насочени към борба за влияние в Европа“. Китай беше посочен като друг „източник на дезинформационната заплаха“.

„Центърът ще служи на структурите на ЕС и държавите членки, за да обменят данни и да отправят предупреждения за опити на други правителства да манипулират информация“, отбелязва вестникът.