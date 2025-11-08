Новини
Свят »
Урсула фон дер Лайен създава център срещу дезинформацията от Русия и Китай

Урсула фон дер Лайен създава център срещу дезинформацията от Русия и Китай

8 Ноември, 2025 05:20, обновена 8 Ноември, 2025 05:27 866 27

  • урсула фон дер лaйен-
  • дезинформация-
  • русия-
  • китай-
  • европейска комисия

Документът с намерението е планирано да бъде публикуван на 12 ноември, пише The Guardian

Урсула фон дер Лайен създава център срещу дезинформацията от Русия и Китай - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Европейският съюз се готви да създаде специализиран център за „демократична устойчивост“, чиято основна задача ще бъде „противопоставяне на дезинформационната заплаха“, идваща от Русия, Китай и други страни.

Това съобщи в петък The Guardian, позовавайки се на проект на документ на ЕС, с който е получил достъп.

Документът е планиран да бъде публикуван на 12 ноември. Автор на инициативата е председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, уточнява вестникът.

Според изданието Европейската комисия възнамерява да събере експерти от страни от ЕС и държави, които искат да се присъединят към центъра, за да се борят с чуждестранна информационна намеса.

Според The ​​Guardian ЕС вижда най-голямата заплаха в „хибридни атаки от страна на Русия, насочени към борба за влияние в Европа“. Китай беше посочен като друг „източник на дезинформационната заплаха“.

„Центърът ще служи на структурите на ЕС и държавите членки, за да обменят данни и да отправят предупреждения за опити на други правителства да манипулират информация“, отбелязва вестникът.


Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 16 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Не е истина

    39 13 Отговор
    Тази женица открива "Министерство на истината"! Орел се смее ехидно и самодоволно в отвъдното. ЕС задмина СССР и Северна Корея...

    05:30 08.11.2025

  • 2 Вихрения член

    40 14 Отговор
    Урсука прави център за измами и лъжи

    Коментиран от #24

    05:31 08.11.2025

  • 3 Санчо Панса

    34 14 Отговор
    Поредната безсмислена структура която ще се бори с вятърните мелници.

    Коментиран от #8

    05:32 08.11.2025

  • 4 Оня с коня

    32 13 Отговор
    Глупaва, но нaгла.
    Зла, но алчна и корумпирана.
    Що е то?
    урсулятa фон дeрЛАЙНО.

    05:33 08.11.2025

  • 5 Оня с коня

    18 7 Отговор
    ЕВРОГЕЙСКИцукали
    коги видат УРСУЛА на портрет им се олабва геврека и им потича одходнио матреал по крачолите од благоговение!

    05:34 08.11.2025

  • 6 Факт

    14 22 Отговор
    За рашистите и русофилите, лъжите са като въздуха и водата за нормалните хора по света...

    05:36 08.11.2025

  • 7 Дежа вю

    7 11 Отговор
    ,,Желязната завеса” не е нещо ново за бившите соц. държави.

    05:37 08.11.2025

  • 8 О, няма

    21 11 Отговор

    До коментар #3 от "Санчо Панса":

    Ще има преследване на хората, които имат различно мнение от тази кощрамба и от другата Кая. Сталин е правил същото, но много по-неефективно. Тази днеска ще използва компютърните мрежи и мобилните комуникации, изкуствен интелект ще следи и "чете" всичко ден и нощ. И за най-малкото глоби, съд ... а с цифровото евро и "замразяване" на единствената ти банкова сметка да те уморят от глад. Тези не се шегуват. Сталин ряпа да яде в сравнение с тях.

    Коментиран от #22

    05:39 08.11.2025

  • 9 Криви банани

    17 0 Отговор
    Ще слушате и гледате само сертифицирана европейска дезинформация и малко американска, руската и китайската са незаконни.

    Коментиран от #16

    05:39 08.11.2025

  • 10 Фен

    18 0 Отговор
    И как ще се казва, Министерство на истината? Оруел за урсулите ще да е писал...

    05:44 08.11.2025

  • 11 А трябва!

    16 0 Отговор
    Да се създаде център срещу дезинформацията от ЕССР...!

    05:44 08.11.2025

  • 12 истината

    13 0 Отговор
    Едната на 68 години, другата - на 70.

    05:46 08.11.2025

  • 13 И още много л@йна

    17 0 Отговор
    Само тя си вярва милата Л@йнен.

    05:49 08.11.2025

  • 14 Европейският съюз се готви да създаде

    17 0 Отговор
    .............Европейският съюз се готви да създаде специализиран център за „демократична устойчивост“, чиято основна задача ще бъде „противопоставяне на дезинформационната заплаха“, идваща от Русия, Китай и други страни....................Още 240 бюджетари на гърб на данъкоплатците, Сър!

    05:49 08.11.2025

  • 15 Артилерист

    17 0 Отговор
    Първата която трябва да бъде предадена на съда за дезинформация в ЕС е Урсула. С лъжите си за заплахата от Русия, полягането с митата на САЩ, възприемането на курс за милитаризация на съюза-събирането на 800млрд евро за въоръжаване-и прочие, тя вкарва ЕС в задълбочаваща се криза и колониална зависимост от САЩ.

    05:56 08.11.2025

  • 16 Нищо ново

    14 0 Отговор

    До коментар #9 от "Криви банани":

    Всеки петък еропейска гендър филми ще гледаме

    06:01 08.11.2025

  • 17 Перо

    11 0 Отговор
    Вижда се кои прокурори, шефове на ЦРУ и ФБР са подсъдими в САЩ за “лъжлива информация и пропаганда” от Русия и Китай и коя партия и сили ги ползват за свои цели! Там има персонална отговорност, а не като в БГ колективна безотговорност и плащане на правителствени грешки от редовите данъкоплатци, без последствия за тях!

    06:04 08.11.2025

  • 18 Перо

    14 0 Отговор
    Сега данъкоплатците ще издържат и пропаганден център на джендърията от нео-либералните партии, които са си присвоили и приватизирали статут на праведници! Даже и да стане дума за ваксини в ЕС, отново ще изскача Путин!

    06:09 08.11.2025

  • 19 УдоМача

    9 0 Отговор
    ЕС и ЕК са най-големите „източник на дезинформационната заплаха“!

    06:20 08.11.2025

  • 20 Ейййййййй

    6 0 Отговор
    М@@м@@ти и б0kлYk д0лEH

    06:25 08.11.2025

  • 21 ООрана държава

    5 0 Отговор
    Браво ст@ра ч@нто, по колко плащаме за това и още колко ще ни орежете по пву за подобни тъпотии?

    06:41 08.11.2025

  • 22 факти

    5 0 Отговор

    До коментар #8 от "О, няма":

    като Паул Йозеф Гьобелс е германски политик, министър на пропагандата и просвещението на Нацистка Германия
    а Гестапо ще връщат ли...

    06:42 08.11.2025

  • 23 А срещу ефропата

    3 0 Отговор
    ..кога

    06:58 08.11.2025

  • 24 ганю

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Вихрения член":

    що не създадв център срещу измамите и кражбите с ваксини
    на Pfaizer и данъчни кражби и измами
    и банка за откраднатите органи и донори от украйна
    г-жа Лешояд Миндерова
    и център за Анифашистка пропаганда от прогнилия запад
    new SS

    07:11 08.11.2025

  • 25 даа точно така!

    1 0 Отговор
    - Това ще е на пръв поглед не много голям център! Вътре ще има само най-необходимото като: Бяло порцеланово цукало, малка бяла мивка без топла вода, и най важното ще са трите кофички за събиране на отпадъците разделно.
    - Това ще бъде много необходимо! Жизнено необходимо при определени обстоятелства!

    07:19 08.11.2025

  • 26 А център срещу

    0 0 Отговор
    дезинформацията на ЕК и по специално на нейната председателка Урсула кога? Щото от там дезинформацията се лее като пълноводни реки, в сравнение с които руската и китайската са като маалки ручейчета... А за пропагандата да не говорим, тя е същата като дезинформацията...

    07:20 08.11.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.