Урсула фон дер Лайен създава център срещу дезинформацията от Русия и Китай

Европейският съюз се готви да създаде специализиран център за „демократична устойчивост“, чиято основна задача ще бъде „противопоставяне на дезинформационната заплаха“, идваща от Русия, Китай и други страни.
Това съобщи в петък The Guardian, позовавайки се на проект на документ на ЕС, с който е получил достъп.
Документът е планиран да бъде публикуван на 12 ноември. Автор на инициативата е председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, уточнява вестникът.
Според изданието Европейската комисия възнамерява да събере експерти от страни от ЕС и държави, които искат да се присъединят към центъра, за да се борят с чуждестранна информационна намеса.
Според The Guardian ЕС вижда най-голямата заплаха в „хибридни атаки от страна на Русия, насочени към борба за влияние в Европа“. Китай беше посочен като друг „източник на дезинформационната заплаха“.
„Центърът ще служи на структурите на ЕС и държавите членки, за да обменят данни и да отправят предупреждения за опити на други правителства да манипулират информация“, отбелязва вестникът.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Не е истина
05:30 08.11.2025
2 Вихрения член
Коментиран от #24
05:31 08.11.2025
3 Санчо Панса
Коментиран от #8
05:32 08.11.2025
4 Оня с коня
Зла, но алчна и корумпирана.
Що е то?
урсулятa фон дeрЛАЙНО.
05:33 08.11.2025
5 Оня с коня
коги видат УРСУЛА на портрет им се олабва геврека и им потича одходнио матреал по крачолите од благоговение!
05:34 08.11.2025
6 Факт
05:36 08.11.2025
7 Дежа вю
05:37 08.11.2025
8 О, няма
До коментар #3 от "Санчо Панса":Ще има преследване на хората, които имат различно мнение от тази кощрамба и от другата Кая. Сталин е правил същото, но много по-неефективно. Тази днеска ще използва компютърните мрежи и мобилните комуникации, изкуствен интелект ще следи и "чете" всичко ден и нощ. И за най-малкото глоби, съд ... а с цифровото евро и "замразяване" на единствената ти банкова сметка да те уморят от глад. Тези не се шегуват. Сталин ряпа да яде в сравнение с тях.
Коментиран от #22
05:39 08.11.2025
9 Криви банани
Коментиран от #16
05:39 08.11.2025
10 Фен
05:44 08.11.2025
11 А трябва!
05:44 08.11.2025
12 истината
05:46 08.11.2025
13 И още много л@йна
05:49 08.11.2025
14 Европейският съюз се готви да създаде
05:49 08.11.2025
15 Артилерист
05:56 08.11.2025
16 Нищо ново
До коментар #9 от "Криви банани":Всеки петък еропейска гендър филми ще гледаме
06:01 08.11.2025
17 Перо
06:04 08.11.2025
18 Перо
06:09 08.11.2025
19 УдоМача
06:20 08.11.2025
20 Ейййййййй
06:25 08.11.2025
21 ООрана държава
06:41 08.11.2025
22 факти
До коментар #8 от "О, няма":като Паул Йозеф Гьобелс е германски политик, министър на пропагандата и просвещението на Нацистка Германия
а Гестапо ще връщат ли...
06:42 08.11.2025
23 А срещу ефропата
06:58 08.11.2025
24 ганю
До коментар #2 от "Вихрения член":що не създадв център срещу измамите и кражбите с ваксини
на Pfaizer и данъчни кражби и измами
и банка за откраднатите органи и донори от украйна
г-жа Лешояд Миндерова
и център за Анифашистка пропаганда от прогнилия запад
new SS
07:11 08.11.2025
25 даа точно така!
- Това ще бъде много необходимо! Жизнено необходимо при определени обстоятелства!
07:19 08.11.2025
26 А център срещу
07:20 08.11.2025
27 Този коментар е премахнат от модератор.