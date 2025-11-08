Новини
Die Zeit: НАТО планира да разположи 800 000 войници на руската граница, Германия ще е основен плацдарм

8 Ноември, 2025 05:55, обновена 8 Ноември, 2025 06:03 1 327 49

За готовността на Алианса съобщи генерал-лейтенант Александър Золфранк, ръководител на Съвместното командване за поддръжка и разпределение, цитиран от изданието

Die Zeit: НАТО планира да разположи 800 000 войници на руската граница, Германия ще е основен плацдарм - 1
Генерал-лейтенант Александър Золфранк, Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Германия може да се превърне в централното плацдармово укрепление на НАТО в случай на конфликт с Русия, заяви генерал-лейтенант Александър Золфранк, ръководител на Съвместното командване за поддръжка и разпределение на НАТО (JSEC), на конференция на Бундесвера, пише германския вестник Die Zeit.

„В случай на конфликт Германия ще се превърне в централното плацдармово укрепление на НАТО. До 800 000 войници и тяхното оборудване от различни страни от НАТО биха могли да бъдат разположени от Германия към източния фланг във възможно най-кратки срокове“, каза той.

Вчера Welt съобщи, че Фридрих Мерц на конференция на Бундесвера е призовал за радикална промяна в манталитета и ускорено темпо на укрепване на отбранителните способности на Германия. Той уточни, че повишаването на бойната готовност на Бундесвера изисква войници, а не танкове и самолети, и следователно нов закон за наборната военна служба трябва да бъде ключов елемент.

В четвъртък генералният секретар на НАТО Марк Рюте, говорейки на форум за индустриална отбрана в Румъния, призова съюзниците за дългосрочна конфронтация и нарече Русия „дестабилизираща сила в Европа и света“.


Германия
  • 1 Сигурна война

    36 3 Отговор
    Какво работят тия хора? Произвеждат сигурност?

    06:06 08.11.2025

  • 2 Пълна глупост

    30 2 Отговор
    заглавие!Представям си ,надолу!

    06:08 08.11.2025

  • 3 хихи

    42 2 Отговор
    а 6 вида военнополеви тоалетни, бани, кухни и гримьорни, ще има ли на гранцата?
    ц

    06:08 08.11.2025

  • 4 Урсулянец

    38 3 Отговор
    Затова ви вдигат данъците и цените.

    06:08 08.11.2025

  • 5 Фен

    33 3 Отговор
    Еха! Ама те, САЩ си тръгват. Голямо търсене на трето полови ще падне сега ..

    Коментиран от #11

    06:11 08.11.2025

  • 6 Факти

    36 5 Отговор
    И 500 милиона армия да сложите, те са на един атом живот. Милитаризацията с допотопни танкове, грипени, барут е само за грабеж на народо-населението.

    Коментиран от #12, #17

    06:12 08.11.2025

  • 7 Българин

    4 32 Отговор
    Кремълски Партенки, Спите ли?Бегом на клавиатурата!🇧🇬🇺🇦

    Коментиран от #13

    06:13 08.11.2025

  • 8 Ивелин Михайлов

    29 3 Отговор
    E то цялото нато са 200 000 джендъра в момента кви 800к 🤣

    Коментиран от #10

    06:18 08.11.2025

  • 9 ТИР

    24 1 Отговор
    Струпвайте, руснаците още воюват с наемници,,,
    кажат ли- За Родину, гледайте чудо,,,

    06:19 08.11.2025

  • 10 Тагарев

    11 6 Отговор

    До коментар #8 от "Ивелин Михайлов":

    броят 780 000 в турция и 20 000 в бългеерия

    Коментиран от #15

    06:20 08.11.2025

  • 11 Майна

    12 1 Отговор

    До коментар #5 от "Фен":

    Още по страшни са, преди да ви убиват ще ви и еб.т

    06:20 08.11.2025

  • 12 Споко

    2 20 Отговор

    До коментар #6 от "Факти":

    брат, то и Англия и Франция също са ядрени държави, стига сте си въобразявали, че само вие може да плашите с атоми!

    Коментиран от #18

    06:23 08.11.2025

  • 13 Българин

    11 0 Отговор

    До коментар #7 от "Българин":

    Гледам вашингтонските доларки днеска сте нощна смяна 😆

    06:26 08.11.2025

  • 14 Гост

    3 8 Отговор
    С толкова войници ще превземат Русий.

    Коментиран от #33

    06:27 08.11.2025

  • 15 Ивелин Михайлов

    19 0 Отговор

    До коментар #10 от "Тагарев":

    Турция няма да воюва против Русия.. 11 пъти ядоха бой от нея и не искат повече 😉

    06:28 08.11.2025

  • 16 Тия

    19 1 Отговор
    зорлем си търсят белята !

    06:29 08.11.2025

  • 17 Чакти

    3 15 Отговор

    До коментар #6 от "Факти":

    Вие Украйна за два дни я превзехте с вашия атом, сега остава да обявите НАТО за колко дни ще превземете и ние да добавим още 1000000000000000000.дни. Аман от ватенки

    06:29 08.11.2025

  • 18 Споко, обаче

    12 1 Отговор

    До коментар #12 от "Споко":

    Цяла европа може да бъде унищожена с един единствен ядрен удар от една ракета, за територията на Русия ще трябват над 20 000 ядрени оръжия.

    Коментиран от #42

    06:32 08.11.2025

  • 19 Чочо

    18 2 Отговор
    Винаги Русия е била нападана,обграждана и мразена.
    Не помня ,руснаците да са обграждали , и предизвиквали конфликти.
    Винаги го е правила западна Европа (Германия или Франция)
    Тези страни са били винаги проблема на Европа.Нонфлуктите са започвали винаги от там

    Коментиран от #43

    06:32 08.11.2025

  • 20 Нямам кораб

    11 0 Отговор
    Виж за Англия и Франция по ме е жал - там има културно наследство и много красота.
    Но в Германия....

    Ами като искат .. не можеш да ги спреш... да си търпят последствията

    Коментиран от #22

    06:34 08.11.2025

  • 21 ООрана държава

    10 2 Отговор
    Ба вие мозък имате ли? Никой не се занимава с тъпото нато, а те се напънали армии да вдигат

    06:37 08.11.2025

  • 22 без значение

    4 1 Отговор

    До коментар #20 от "Нямам кораб":

    Нали знаеш,от която и страна да си ти си на първа линия за пушечно месо. Да си видял децата на воюващи на фронта? Винаги са на срещуположната страна,на другия край на света. Затова не се радвай че единия или другия щял да победи , който и да победи ти и семейството ти ще са пушечното месо

    Коментиран от #32

    06:41 08.11.2025

  • 23 Артилерист

    8 2 Отговор
    Това изяявление е в тон с пропагандната мантра, за "руската заплаха". Специалното натякване, че Германия ще основен плацдарм е адресирано към недоволните германци за нарушения им комфорт след отказа от сътрудничество с Русия. Отделно фашистките наследници Мерц и Урсула искат прогресивна милитаризация и още затягане на коланите, но Алтернатива за Германия и партията на Сара Вагенкнехт безцеремонно искат връщане на отношенията с Русия...

    Коментиран от #30, #31

    06:42 08.11.2025

  • 24 СЛАВА БЪЛГАРИЯ,СЛАВА НАТО

    3 7 Отговор
    Завинаги със ДОЙЧЛАНД, ЕС, Ю ЕС ЕЙ И ДЖАПАН !

    Коментиран от #36

    06:45 08.11.2025

  • 25 Никой

    5 0 Отговор
    Да се оправят - никой няма да се върже на казарма.

    06:49 08.11.2025

  • 26 А не бе

    5 1 Отговор
    Нато може да разположи само 800000 меки китки . И като гръмне руснака и всички ще напълнят гащите.

    06:50 08.11.2025

  • 27 Обективни истини

    5 1 Отговор
    Каква наборна служба Абе, някой си сщрвшава нещо и се внушава и ще вменява някаква отговорност на мъжете. Това, че си се родил от от определен пол не те прави нечие притежание, защо Русия да ни е враг, защо Русия ще напада Европа. Спрете да внасяте страхове у хората, никой норлямен съвременен мъж няма да се бие за Европа, тези тъпунгери военните да го разберат най-накрая.

    06:51 08.11.2025

  • 28 СЛАВА на Русия

    12 3 Отговор
    Завинаги с русите братя

    06:51 08.11.2025

  • 29 Слава на Русия

    7 2 Отговор
    НАТО е като настъпана змия ,просто не трябва да се обръща внимание на такива надраскани пумии.

    06:52 08.11.2025

  • 30 Умствено изостанал ли си Петушок?

    2 8 Отговор

    До коментар #23 от "Артилерист":

    Ха-ха-ха
    Няма нито един съсед на ФАШИСТКА пе-- деРасия който не е бил нападнат от Човеко-- подобните монголяк Фашаги! Нито ЕДИН!
    Когато съседа ти е престъпник, педофил,де--- БИЛ и у-- род,..нормалните хора вземат предпазни мерки срещу Нвменяемият монгольяк

    Коментиран от #34, #35, #41

    06:52 08.11.2025

  • 31 Ха-ха-ха

    1 1 Отговор

    До коментар #23 от "Артилерист":

    Да се надяваме че Алтернатива за Германия и партията на Сара Вагенкнехт ще са достатъчни да спрат тази лудост в Германия, някакво шесто чувство ме кара да се съмнявам

    06:53 08.11.2025

  • 32 гост

    2 2 Отговор

    До коментар #22 от "без значение":

    Прав си,тук пишещите си мислят че обсъждат някакъв футболен мач или някаква електронна игра. Всъщност от 13 до 65 години всички ще са на бойното поле. Сруд,кал, мизерия, въшки,краста, ранени,умрели около теб и очакването че ти ще си следващия....

    06:53 08.11.2025

  • 33 Николай

    6 0 Отговор

    До коментар #14 от "Гост":

    От къде ще ги намерят, кой ще отиде. Мене ме забравете имам си живот за живеене не да лежа в окопи.

    06:54 08.11.2025

  • 34 Психо

    3 2 Отговор

    До коментар #30 от "Умствено изостанал ли си Петушок?":

    Заблудено момче което е загубило пътя към щастието

    06:55 08.11.2025

  • 35 Той

    5 2 Отговор

    До коментар #30 от "Умствено изостанал ли си Петушок?":

    Рано рано си се предозирал, пий един чай от мента и се успокой, спри да трепериш и може да се осъзнаеш, че дявола се е впил в тебе.

    06:59 08.11.2025

  • 36 България

    3 7 Отговор

    До коментар #24 от "СЛАВА БЪЛГАРИЯ,СЛАВА НАТО":

    Термина " братска русия" навлиза в България след преврата и ОКУПАЦИЯТА на Нашата Родина от Монголо- мюсюлманските фашисти в кремля!
    98% от БЪЛГАРИТЕ ненавиждат нашите бивши Р оби -- москалья! Тези под човеци винаги са били за НАС , като...до-- битък

    Коментиран от #38, #39, #44

    06:59 08.11.2025

  • 37 Слава на Русия

    6 1 Отговор
    Аидее НАТЮВСКИТЕизчадия да започват да тренират слагане на прашки за време.

    06:59 08.11.2025

  • 38 Психо

    7 2 Отговор

    До коментар #36 от "България":

    Русия ти построи на дядо ти и баба ти заводи бреМалоумник.А Нато ти дава окопи и фантазии.

    07:01 08.11.2025

  • 39 Велизар

    4 0 Отговор

    До коментар #36 от "България":

    Пръц или вече е аКо ?

    07:02 08.11.2025

  • 40 Гаргантюел

    6 1 Отговор
    Значи нато ще настанява 800000 щика,ведно с техника,оборудване,до границите на Русия,но милитаристична Русия дрънка оръжие,държи се агресивно и е заплаха за световният мир.Правилно съм разбрал,нали? Нуклео килим за вас,натовски негодници!

    07:03 08.11.2025

  • 41 Последния софиянец

    4 2 Отговор

    До коментар #30 от "Умствено изостанал ли си Петушок?":

    ФАКТ! Но опорките от оная Пияната са ,че виждате ли Фюрера педофил и монголите са Добри фашисти а всички съседи на Кен Ефа са...Лоши!
    Хахахахаха

    07:03 08.11.2025

  • 42 55555

    2 5 Отговор

    До коментар #18 от "Споко, обаче":

    Кой ще обстрелва необитаема територия,маскалите са събрани в няколко града,другото пустош.Гърмиш Москва и Ленинград и панаира се разпада.

    07:05 08.11.2025

  • 43 55555

    2 4 Отговор

    До коментар #19 от "Чочо":

    Да бе тя никой не е нападала,само дето всичко извън московския е заграбено с войни и мародерства.

    07:09 08.11.2025

  • 44 Възраждане

    3 3 Отговор

    До коментар #36 от "България":

    Ватираната из мет и сега си е до битък за всички Българи.
    Алко холизирана пап лач, монголоидни изроди,пидараси и Педофили

    07:10 08.11.2025

  • 45 аха

    1 2 Отговор
    Европейският псевдоелит мечтае да влезе в ролята на френската аристокрация, но забравя за гилотината на революцията. Как е Господин Микрон? Ще прави ракетки и пенсионна реформа? Или ще похапне бунтове в Париж?

    07:12 08.11.2025

  • 46 ХА ХА ХА

    2 1 Отговор
    Първо трябва да намерят мъже с бради, които могат да държат автомата, докато умират. В Европа е много трудно. Германците за три години не могат да съберат 60 хиляди. ХА ХА ХА!

    07:18 08.11.2025

  • 47 Българин

    0 0 Отговор
    Добря са УкроПсихопатите ,иначе никои няма си губи времето да пише коментари

    07:21 08.11.2025

  • 48 Мунчо

    2 0 Отговор
    Разполагането на 800 000 войници на НАТО по границата с Русия, е не само невъзможно, но и
    не осъществимо! Храната, облекло и ежедневните фекалии ще ги погребат на два метра под земята! Идеална мишена за новите руски оръжия!

    07:23 08.11.2025

  • 49 Слава на Русия

    0 0 Отговор
    Събирането на една място на цялото НАТю е наи евтиноти решение на нацисткия проблем . С една новина от буриВестник и проблема е решен.

    07:28 08.11.2025

