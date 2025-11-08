Die Zeit: НАТО планира да разположи 800 000 войници на руската граница, Германия ще е основен плацдарм

Германия може да се превърне в централното плацдармово укрепление на НАТО в случай на конфликт с Русия, заяви генерал-лейтенант Александър Золфранк, ръководител на Съвместното командване за поддръжка и разпределение на НАТО (JSEC), на конференция на Бундесвера, пише германския вестник Die Zeit.
„В случай на конфликт Германия ще се превърне в централното плацдармово укрепление на НАТО. До 800 000 войници и тяхното оборудване от различни страни от НАТО биха могли да бъдат разположени от Германия към източния фланг във възможно най-кратки срокове“, каза той.
Вчера Welt съобщи, че Фридрих Мерц на конференция на Бундесвера е призовал за радикална промяна в манталитета и ускорено темпо на укрепване на отбранителните способности на Германия. Той уточни, че повишаването на бойната готовност на Бундесвера изисква войници, а не танкове и самолети, и следователно нов закон за наборната военна служба трябва да бъде ключов елемент.
В четвъртък генералният секретар на НАТО Марк Рюте, говорейки на форум за индустриална отбрана в Румъния, призова съюзниците за дългосрочна конфронтация и нарече Русия „дестабилизираща сила в Европа и света“.
