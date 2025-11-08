"Рюте: Путин да знае, че не може да спечели ядрена война"

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че успехът на годишните ядрени учения на Алианса по-рано този месец му дава абсолютна увереност в надеждността на ядрения възпиращ потенциал на НАТО, въпреки руските заплахи, предава Tanjug.
"Когато Русия използва опасна и безразсъдна ядрена реторика, нашето население трябва да знае, че няма нужда от паника, защото НАТО разполага със силен ядрен възпиращ потенциал“, казwа Рюте, според германския седмичник Welt am Sonntag.
Рюте подчертава, че руският президент Владимир Путин също трябва да знае, че ядрена война никога не може да бъде спечелена и никога не трябва да се води.
Голяма грешка е да заплашваш Русия!
То холандците се раждат мозъчно увредени, вследствие на кръвосмешенията!
ако ги нападне,
а той не ги напада и това е ❗
да оцелееш трябва поне 30 години да прекара в бункер подземие.
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Чукча не читатель, чукча писатель!
Рюте:"...ядрена война никога не може да бъде спечелена и никога не трябва да се води."
т.е.нищо не казва..
т.е.нищо не казва..
Откъде ще ги вземете?
Нашите сороспедеруги да се стягат.
За 2 часа са на оборска тор
Ами той и Рюте трябва да знае че НАТО също не може да спечели ядрена война въпреки силния "ядрен възпиращ потенциал" така че населението наистина трябва да е в паника от действията на тези които тикат Европа към ядрена война с Русия.
10:03 08.11.2025
41 Фокс
До коментар #22 от "ФЕЙК":И да си лакират ноктите
51 Kaлпазанин
Следва разпад.
10:09 08.11.2025
60 ру БЛАТА
61 Възмутен
10:10 08.11.2025
65 аz СВО Победа 80
66 Голяма новина, няма що!?
10:12 08.11.2025
АК47 със сериен номер АП 805 2 години. Надежден, но не е точен, ръждясва лесно защото е само оксидиран, а затворната рама не е. Трябва ежедневно да се смазва с ГОИ, ръждясва дори вътре в цевта. При дъжд се слага парцалче намазано със смазка в цевта.
засрамете се! ....
""" Пази Боже тук и нас да ни стрелят с тежка артилерия, ракети и самолети, може да има смели тук в залата, но и аз включително ще хвана нанякъде, без да се правим на големи войводи”, коментира бившият безумно смел премиер Борисов""" ....
10:13 08.11.2025
69 Копеи не философствай!
До коментар #61 от "Възмутен":Отивай да пълниш барут за братска Украйна!От нова година ще получаваш заплата в Европа!
Марш!
Коментиран от #78, #81
10:13 08.11.2025
70 Я ти прочети пак
До коментар #20 от "я пак!":"нашето население трябва да знае, че няма нужда от паника, защото НАТО разполага със силен ядрен възпиращ потенциал“, казwа Рюте
Значи доколкото разбирам той уверява "евроатлантиците" че някак си ще спрат руските ракети и видиш ли те няма да пострадат.
Коментиран от #126
10:13 08.11.2025
71 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
А Нефтехим България - кой, Кога? Ххахаххх. Палячовци, а не български политици имаме
Коментиран от #82
10:13 08.11.2025
72 В В.П.
10:13 08.11.2025
73 Голям българин
Коментиран от #88, #127
10:13 08.11.2025
74 RIP Сесесере 1920 1991💀
До коментар #58 от "Ссср загуби безславно Студената война":Сесесерето чака рф в отвъдното
10:14 08.11.2025
75 Рюте
10:15 08.11.2025
76 Иван
Коментиран от #80, #87, #98
10:16 08.11.2025
77 нашето население обаче
10:17 08.11.2025
78 Възмутен
До коментар #69 от "Копеи не философствай!":"Отивай да пълниш барут за братска Украйна"
На когото Украйна му е братска той да ходи да пълни барут а не да пише глупости тук. Ама защо ли нито едно козяче до сега не се е записало доброволец във ВСУ да брани "братска" Украйна от "лошите" руснаци а само ги громи зад компютъра. Даже и една заплата никое не задели - пък ужким им били "братя" бандеровците.
Защо така?
10:17 08.11.2025
79 Путин
Коментиран от #112
10:18 08.11.2025
80 Йосиф Кобзон
До коментар #76 от "Иван":Аз печеля.
10:18 08.11.2025
81 Ами отивай бе тъпей
До коментар #69 от "Копеи не философствай!":такива като този го изкарват за тъпейки като теб, да се радват,. че ги реше и чеше, обират и тикат към гибел.
10:18 08.11.2025
82 Блогър от Москва Херсон не беше завинаги
До коментар #71 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Важното че БЛАТОТО е под пълни санкции и губят много милярди и това е добре за Украйна и Европа. България винаги намира начин да набавя необходимото за всички сектори и с еврото ще дръпнем още повече напред, само трябва да си решим проблема с недостатъчна работна ръка но тъй като все повече чужденци се установяват в бг(всички без руз нацита) и това ще се намести
Коментиран от #106
10:19 08.11.2025
83 Питам
Вярно ли е това?
Коментиран от #86, #92, #94, #96
10:19 08.11.2025
84 Моряка
До коментар #17 от "Pyccкий Карлик":И скорпионите.Интересно,дали хлебарките и скорпионите ще се кръстосат и ще настъпи вечен мир,или едните ще изядат другите.
10:20 08.11.2025
85 ами
До коментар #51 от "Kaлпазанин":ха ха ха ами защото украина хем е в европа хем не е и няма да бъде
10:20 08.11.2025
86 Не обиждай обратните
До коментар #83 от "Питам":с това нищожество.
10:20 08.11.2025
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #73 от "Голям българин":Да знаеш, че на Рюте му набиват нещо отзад,
ама то не е точно мозАк❗
10:20 08.11.2025
89 Лелее майкооо
10:21 08.11.2025
90 Госあ
10:21 08.11.2025
91 ру БЛАТА
До коментар #58 от "Ссср загуби безславно Студената война":Преди блатните територии ги владееше златната орда и болшевишката орда сега ги владее Zлата орда НО идва ВСУ да асвабадят крепостните
Коментиран от #103
10:21 08.11.2025
92 Само питам
До коментар #83 от "Питам":Някой казват, че Путин е педофил.
Вярно, ли е това?
Коментиран от #108, #114
10:22 08.11.2025
93 Баба
10:22 08.11.2025
94 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #83 от "Питам":Аминтой не е само обратен, ами е и ПЕ ДАЛ❗
Първото е само за тялото, а второто за Психиката❗
10:22 08.11.2025
95 Абе мишка нещастна
10:23 08.11.2025
96 Моряка
До коментар #83 от "Питам":Целият свят знае,че е обратен.Живее в къща с други обратни,нещо като комуна.Ходят заедно на почивка,на палатки.
10:23 08.11.2025
97 Георгиев
10:23 08.11.2025
98 Геро
До коментар #76 от "Иван":Мнението на отпадъчен продукт като теб няма никакво значение.
Коментиран от #104
10:23 08.11.2025
99 Зевзек
Посланието е отправено най вече към нашите козячета и евроатлантици - радиацията при една евентуална ядрена война предизвиквала тумори в мозъка - тях няма да ги засегне защото по принцип нямат мозък.
10:24 08.11.2025
100 В В.П.
Коментиран от #107
10:24 08.11.2025
101 Ха-ха-ха
Коментиран от #144
10:24 08.11.2025
102 Рюте и населението да знае че
Коментиран от #111
10:25 08.11.2025
103 Преди руснаците бяха крепостни
До коментар #91 от "ру БЛАТА":Сега са роби.
10:25 08.11.2025
104 Ами от
До коментар #98 от "Геро":си показа падението тогава?
10:25 08.11.2025
105 Бай Иван
10:25 08.11.2025
106 Запознат
До коментар #82 от "Блогър от Москва Херсон не беше завинаги":"само трябва да си решим проблема с недостатъчна работна ръка"
Той е лесно решим - всички козячета вместо по цял ден да пишат глупости ги хващат и под строй да работят.
Коментиран от #109, #119
10:27 08.11.2025
107 Абе Тъ пир
До коментар #100 от "В В.П.":Какво значение има като ракетите се разминат във въздуха.Побеьител ли ще има,Рюте това им казва ,да не плашат ,че победител няма да има.А ти що си слагаш про фуския зад ник на масата.
10:27 08.11.2025
108 Моряка
До коментар #92 от "Само питам":Бе ти само питаш,а през това време,докато Рюте едераства,Путин си е....е красивата олимпийска шампионка и от време на време и прави по някое дете.
Коментиран от #118
10:27 08.11.2025
109 Аз знам ти какво
До коментар #106 от "Запознат":Ще работиш както сега правиш руски с ,в ,и р, к ,и така ще продължиш.
10:29 08.11.2025
110 САЩ, Канада и ЕС
Коментиран от #136
10:29 08.11.2025
111 Стопля се света
До коментар #102 от "Рюте и населението да знае че":А сняг има ли да ринат? Това да не ти е гадната студена мацква някъде там на север 🍌🍌🍌
10:29 08.11.2025
112 Кики
До коментар #79 от "Путин":Путин скоро ще бяга в Китай или Северна Корея.
Коментиран от #122, #125
10:29 08.11.2025
113 АБВ
Путин го знае, защото е по-умен от Рюте. Но Путин знае също, че и НАТО не може да спечели ядрена война.
Коментиран от #128
10:29 08.11.2025
114 Зевзек
До коментар #92 от "Само питам":"Някой казват, че Путин е педофил"
Ами те джендитата така "само питат".
10:29 08.11.2025
115 този дали знае че по страната му
Коментиран от #123
10:30 08.11.2025
116 На тоя
10:30 08.11.2025
117 Хич не му харесва ядрената риторика на
10:30 08.11.2025
118 Абе Моряк
До коментар #108 от "Моряка":Къде е коня Лавров бе.Май избяга да не падне от терасата.
10:30 08.11.2025
119 Путлеристан
До коментар #106 от "Запознат":Типична ЧебуРашка само стройсепребройсе и портрети на вождовете са му в главата
10:31 08.11.2025
120 Ако този Посейдон
До коментар #5 от "Последния Софиянец":бъде използван срещу САЩ(и не само срещу тях) Русия ще бъде изпепелена до основи. Това ще е знак всички демократични и дори недемократични като Китай, да се справят веднъж завинаги с този тумор Русия. Това да издавиш десетки милиони в Ню Йорк и другите градове по крайбрежието е непростимо престъпление срещу човечеството и отговорът може да бъде само един. Дори Куба и Никарагуа – приятелите на Русия ще бъдат засегнати, но какво им пука на руснаците, нали Путин (има се вече за Св. Петър) ще ги праща в Рая, а другите сме щели да пукнем и за нас е Ада.
Коментиран от #135
10:31 08.11.2025
121 Гей
10:31 08.11.2025
122 Докато тролиш тъпей
До коментар #112 от "Кики":Глупаци като този те обират и тикат към гибел.
10:31 08.11.2025
123 Абе Смешко
До коментар #115 от "този дали знае че по страната му":Плашачите са в Русия,той говори за отговор.Ти кое не си разбрал с пилешкия мозък.
Коментиран от #130
10:31 08.11.2025
124 Верно ли
10:32 08.11.2025
125 Антитрол
До коментар #112 от "Кики":"Путин скоро ще бяга в Китай или Северна Корея"
Путин ли ти се обади да те информира че щял да бяга или от посолството те увериха. Не ти ли казаха колко ще е това "скоро" че още от 2022 обещавате.
10:32 08.11.2025
126 я пак!
До коментар #70 от "Я ти прочети пак":Ами значи нищо не разбираш. Сам си написал "...ядрен възпиращ потенциал", а не нападателен. Капа маре минте наре!
Коментиран от #132
10:33 08.11.2025
127 Моряка
До коментар #73 от "Голям българин":Може и така да е,но защо тогава разсъждава с ъс задника си?
10:34 08.11.2025
128 Една термоядрена бомба
До коментар #113 от "АБВ":унищожава всичко в кръг с радиус 5км. Нека го приемем за квадрат 10х10км=100кв. км. Площта на сушата е 149млн. кв. км. т.е. са необходими 1,5 милиона бойни глави. При 15 000 ядрени оръжия(това са всичките ЯО в света, едва ли всички ще детонират) унищожава се 1% от площта на Земята. Големите градове ще бъдат унищожени и жертвите огромни. Ще останат хората от малките градчета и селата. Огромният проблем ще е ядрената зима и радиацията. Живите ще завиждат на изпарените. Това ли е победата на която някои се надяват и заплашват? Радиацията ще ни унищожи и при 1 500 бомби. Нагледах се на ентусиасти дето викат "Вова, хвърляй атома". Всъщност повечето държави ще останат незасегнати от преките удари поради липса на подходящи цели - например в Африка, Ю. Америка, голяма част от Азия, Австралия. В САЩ, Канада, Сибир, Европа ще има незасегнати градове и села и тогава пак който има превес в конвенционалните оръжия ще победи и ще накаже виновните за апокалипсиса. Разбира се след това радиацията няма да пожали никого.
Коментиран от #139
10:34 08.11.2025
129 Тока ни от днес поскъпна с 8% а
10:34 08.11.2025
130 Учуден
До коментар #123 от "Абе Смешко":"той говори за отговор"
И като отговорят какво - ще се спасят ли някак си. Ти кое не си разбрал с пилешкия мозък.
Коментиран от #134
10:34 08.11.2025
131 Ахах
10:35 08.11.2025
132 Ква Капа
До коментар #126 от "я пак!":Бе Тъп чо Капацина.
10:36 08.11.2025
133 Холандската
Коментиран от #137
10:37 08.11.2025
134 Пиша ти бавно
До коментар #130 от "Учуден":Щото не можеш да мислиш бързо.Казва му победител в ядрена война няма.Не зависимо колйо ракети имаш.Анадъмо Чи ки та.
Коментиран от #143
10:37 08.11.2025
135 Този коментар е премахнат от модератор.
136 Този коментар е премахнат от модератор.
137 Това казва
До коментар #133 от "Холандската":И той ти какво не си разбрал.
10:38 08.11.2025
138 Този коментар е премахнат от модератор.
139 Запознат
До коментар #128 от "Една термоядрена бомба":"и тогава пак който има превес в конвенционалните оръжия ще победи и ще накаже виновните за апокалипсиса"
Ха ха ха наистина козячетата са без мозък - как си го представят след ядрена война с въздух отровен от радиацията където два часа навън ще те убие някой с "превес в конвенционалните оръжия" ще накажел "виновника за апокалипсиса".
Пък и много си далеч от поразяващото действие на ядреното оръжие - бомбата в Хирошима е била с радиус 5 километра. Цар бомба на 70 км са получили изгаряния и облъчване.
Коментиран от #141
10:42 08.11.2025
140 Този коментар е премахнат от модератор.
141 скучно и точка.
До коментар #139 от "Запознат":Ако им вземеш темите на к00пейките на кой му е по-голяма бомбата или ракетата остават без теми за разговор
Коментиран от #146
10:45 08.11.2025
142 Ццц
10:46 08.11.2025
143 Учуден
До коментар #134 от "Пиша ти бавно":"Казва му победител в ядрена война няма"
Ми явно ти не можеш да четеш нито бързо нито бавно. Как да разбирам това:
- "нашето население трябва да знае, че няма нужда от паника, защото НАТО разполага със силен ядрен възпиращ потенциал"
Значи населението да не се паникьосва че тия безмозъчните го водят към ядрена война с Русия защото имали "възпиращ потенциал"
10:47 08.11.2025
144 Разочаровал съм се навремето
До коментар #101 от "Ха-ха-ха":от всичко руско което съм имал - кола, телевизори, хладилници, фотоапарати, радиа, самобръсначка(електрическа), пералня. Всички съм ги поправял многократно и са пълна скръб. Видяхме им безаналоговите оръжия на руснаците - Армати, Сармати, СУ-57 и разбрахме, че където са победили е било заради огромния брой жертви, там живота на войника не се цени. Единствено не сме видяли ядрените им оръжия и ако те са като всичко останало няма страшно. Всъщност РФ няма ЯО, останало е съветското правено преди 40 и повече години което е изисквало постоянни и скъпи технически грижи, нетипично е за руснаците.
Коментиран от #145, #147, #152
10:50 08.11.2025
145 Видя кото ти показва пропагандата
До коментар #144 от "Разочаровал съм се навремето":Тя не е като да не е забавна, но за глупака е вредна.
10:54 08.11.2025
146 Запознат
До коментар #141 от "скучно и точка.":"на кой му е по-голяма бомбата или ракетата остават без теми за разговор"
Е така де ако им вземеш темите на козячетата колко са им големи и високо-технологични армиите на господарите им и колко са напред в технологиите а Русия колко е изостанала и ще няма какво да си говорим.
Друго си е да ни убеждавате как ще "фърчи вата" с поредното оръжие-чудо на господарите за което забравяте максимум след месец. Или да ни убеждавате че Русия ще фалира и ще се разпадне "всеки момент" защото вече са свършили всичко и се бият само с лопатки с чипове от перални.
Коментиран от #150
10:54 08.11.2025
147 Зевзек
До коментар #144 от "Разочаровал съм се навремето":"от всичко руско което съм имал"
Ами защото си нямал нищо западно навремето - ако имаше щеше да си разочарован от всичко западно.
Коментиран от #148, #158
10:56 08.11.2025
148 Имаше лаф
До коментар #147 от "Зевзек":Руско ли е или е хубаво
Коментиран от #154
10:59 08.11.2025
149 Ядреното оръжие
11:00 08.11.2025
150 RIP Сесесере 1920 1991💀
До коментар #146 от "Запознат":Хубавите Неща изискват време.. сесесерето му трябваше време ама в крайна сметка разпаднался
11:00 08.11.2025
151 Това е вярно
Това - при условие, че планетата остане цяла...
11:03 08.11.2025
152 Въпрос
До коментар #144 от "Разочаровал съм се навремето":От АК47 разочарован ли си? Или не си виждал?
Коментиран от #164
11:04 08.11.2025
153 Гьоте
11:04 08.11.2025
154 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #148 от "Имаше лаф":Ти май си от поколението "00+"❗
Лафът беше: " Филмът хубав ли е или руски?"
А руските стоки и тогава , и сега са здрави и надеждни❗
Коментиран от #156, #161
11:05 08.11.2025
155 Малоумни философи
11:06 08.11.2025
156 Пропаганда
До коментар #154 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Точно така!
11:07 08.11.2025
157 дядото
11:07 08.11.2025
158 Наистина нямах
До коментар #147 от "Зевзек":западни стоки, не бях дете на АБПФК. Мои приятели обаче имаха хубави телевизори, видео, японски касетофони, бяла техника, черпеха ме с кенчета Кока-кола, шоколад Тоблерон, шоколадови яйца. Купени от Кореком с $ от работещите в Либия или местни партийни величия имащи право да купуват в Кореком с бонове от БНБ. Радой Ралин ги наричаше корекомунисти.
11:09 08.11.2025
159 Тома
11:11 08.11.2025
160 Абе тя да почне веднъж
11:11 08.11.2025
161 Да, виж АЕЦа
До коментар #154 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Вече толкова години надживя СССР и още ни дава ток. Като умре, ще го оценим. От Турция и другият внос на ток ще бъде 4-5 пъти по-скъп. Ние не умеем да ценим нищо.
11:15 08.11.2025
162 Научете български патриотизъм
Разправят България имала силна армия, наистина достоен виц. Цитират не знам си колко самолета, не знам си колко танка, не знам си колко каскета. И какво, когато генералитетът е със затрито българско самосъзнание? В Турция са сваляли правителствата, забранявали са ги. В Гърция също, на 2 пъти май е било. Тези държави са имали силни армии, които са избирали народа! Не задкулисната олигархия и политиците, които са тясно свързани. Силна е онази армия която стои до народа. Генералитетът на нашата армия е много далеч от народа. Вече политици и бизнесмени, корумпирани селяндури. Хайде пак, кой е имал силната армия?
11:17 08.11.2025
163 Я пък тоя
11:18 08.11.2025
164 Носил съм го
До коментар #152 от "Въпрос":АК47 със сериен номер АП 805 2 години. Надежден, но не е точен, ръждясва лесно защото е само оксидиран, а затворната рама не е. Трябва ежедневно да се смазва с ГОИ, ръждясва дори вътре в цевта. При дъжд се слага парцалче намазано със смазка в цевта.
11:19 08.11.2025
165 Смешник
11:22 08.11.2025
166 Павел пенев
11:23 08.11.2025
167 Шшшшшшш, тихо 🤫
И ако спреш да пелтечиш простотии и се ослушаш ще чуеш още звука от руските танкове по улиците ви.
11:24 08.11.2025
168 Ха ха ха ха ха ха
11:25 08.11.2025