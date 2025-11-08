"Рюте: Путин да знае, че не може да спечели ядрена война"

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че успехът на годишните ядрени учения на Алианса по-рано този месец му дава абсолютна увереност в надеждността на ядрения възпиращ потенциал на НАТО, въпреки руските заплахи, предава Tanjug.

"Когато Русия използва опасна и безразсъдна ядрена реторика, нашето население трябва да знае, че няма нужда от паника, защото НАТО разполага със силен ядрен възпиращ потенциал“, казwа Рюте, според германския седмичник Welt am Sonntag.

Рюте подчертава, че руският президент Владимир Путин също трябва да знае, че ядрена война никога не може да бъде спечелена и никога не трябва да се води.