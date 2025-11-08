Новини
Рюте: Путин да знае, че не може да спечели ядрена война

8 Ноември, 2025 10:40, обновена 8 Ноември, 2025 09:46 1 623 168

Ядрените учения показаха, че НАТО разполага със силна възпираща сила, заяви генералният секретар на Алианса

Рюте: Путин да знае, че не може да спечели ядрена война - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Фокус Фокус

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че успехът на годишните ядрени учения на Алианса по-рано този месец му дава абсолютна увереност в надеждността на ядрения възпиращ потенциал на НАТО, въпреки руските заплахи, предава Tanjug.

"Когато Русия използва опасна и безразсъдна ядрена реторика, нашето население трябва да знае, че няма нужда от паника, защото НАТО разполага със силен ядрен възпиращ потенциал“, казwа Рюте, според германския седмичник Welt am Sonntag.

Рюте подчертава, че руският президент Владимир Путин също трябва да знае, че ядрена война никога не може да бъде спечелена и никога не трябва да се води.


  • 1 Последния Софиянец

    68 2 Отговор
    ЕС мисли че ще спечели ядрена война.

    Коментиран от #20

    09:48 08.11.2025

  • 4 Анджо

    65 2 Отговор
    Принципа е ,че няма да има победител и от двете страни.

    09:48 08.11.2025

  • 5 Последния Софиянец

    67 1 Отговор
    Един Посейдон ще помете цяла Европа и без радиация.

    Коментиран от #120

    09:49 08.11.2025

  • 6 Рюте

    96 1 Отговор
    Цял свят знае как те избраха!
    Голяма грешка е да заплашваш Русия!
    То холандците се раждат мозъчно увредени, вследствие на кръвосмешенията!

    Коментиран от #54

    09:49 08.11.2025

  • 7 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    76 1 Отговор
    СкъсАха се да обясняват как ще го бият,
    ако ги нападне,
    а той не ги напада и това е ❗

    09:49 08.11.2025

  • 8 име

    70 1 Отговор
    Въпроса е рюте разбра ли че не може да победи РФ?

    09:49 08.11.2025

  • 9 Търновец

    45 2 Отговор
    Глобална ядрена война е глобално самоунищожение. За
    да оцелееш трябва поне 30 години да прекара в бункер подземие.

    09:50 08.11.2025

  • 10 Нашето население

    61 1 Отговор
    с такива като теб, ползвани от фашисткият режим залял запада срещу Русия, трябва сериозно да се притеснява. Войнолюбци и продажници тикащи света към война, за да крадете пари. Това сте.

    09:50 08.11.2025

  • 12 Азът

    52 2 Отговор
    При евентуална ядрена война няма да има победители Рюте, всички ще са губещи!

    09:52 08.11.2025

  • 13 Mими Кучева🐕‍🦺

    42 2 Отговор
    Какво иска да каже великият Рюте?Путин ,предай се,може би едва ли не?🦧🌈🥳🤣🤣🤣🤣🖕

    09:52 08.11.2025

  • 14 Луд човек

    31 3 Отговор
    "Когато Русия използва опасна и безразсъдна ядрена реторика, нашето население трябва да знае, че няма нужда от паника, защото НАТО разполага със силен ядрен възпиращ потенциал“, казwа Рюте....

    09:52 08.11.2025

  • 15 ама

    50 2 Отговор
    Въпросът е вие дали го знаете евроджендита, защото това за ядрената война Путин го е каза още кога си бъркахте по дупките и тичахте голички по покривите в Брюксел?

    09:52 08.11.2025

  • 16 ИЗГОРЕЛ РУТЕр

    44 2 Отговор
    .......А ТИ ЛИ ЩЕ Я СПЕЧЕЛИШ ,....СМЕШ КОООО

    09:52 08.11.2025

  • 17 Pyccкий Карлик

    39 0 Отговор
    Ядрената война ще я спечелят хлебарките.

    Коментиран от #84

    09:53 08.11.2025

  • 18 Механик

    32 3 Отговор
    Никой не може да спечели ядрена война. И дано не се налага на Рюте (и на нас) да се убеждаваме в това, щото ще е страшно.

    09:54 08.11.2025

  • 19 цсоикасд

    40 2 Отговор
    Амбре аж, нали и зъби няма да ти останат бре натовси боклук??? Няма да има по какво да те разпознаят бре калпаазанин проост??? И какъв е този съюз в които най големия глупак е на най високо място??? Слава на Господ Иисус Христос, Русия е много силна.

    09:55 08.11.2025

  • 20 я пак!

    11 16 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Чукча не читатель, чукча писатель!

    Рюте:"...ядрена война никога не може да бъде спечелена и никога не трябва да се води."

    Коментиран от #70

    09:55 08.11.2025

  • 21 ха-ха

    25 4 Отговор
    Тоя ми ти му Рюте - п-у-те е по-жалък и от наш зеля !

    09:55 08.11.2025

  • 22 ФЕЙК

    26 1 Отговор
    Рюте ще победи руската армия с типичните рютевски команди: Напред към врага! Стой! Кръгом! Събуй! Наведи! Разтвори! Поеми! Затегни! Отведи врага в плен!

    Коментиран от #41

    09:55 08.11.2025

  • 23 Не само

    20 2 Отговор
    Путин, а всички знаят, че за генерален секретар на НАТО е назначен специалиста по човешки ресурси Марк Рюте.

    09:56 08.11.2025

  • 24 Фен

    28 2 Отговор
    Той знае. За това и не я започва. А не му и трябва. Прегриза гърлото на цялото НАТО само с доброволци и с частни армии.

    09:56 08.11.2025

  • 25 Луда жена ...

    21 2 Отговор
    Европейският съюз се готви да създаде специализиран център за „демократична устойчивост“, чиято основна задача ще бъде „противопоставяне на дезинформационната заплаха“, идваща от Русия, Китай и други страни.

    09:56 08.11.2025

  • 26 Този фашист казва

    21 2 Отговор
    БИХА МОГЛИ ДА РАЗПОЛОЖАТ
    т.е.нищо не казва..
    За 2 часа са на оборска тор

  • 27 Кресна

    И кой ще спечели ядрена война ? Никой ,просто ще унищожите света .Що се отнася до Като ,то НАТО е куха история ,казвам го като бивш Армеец и ще го потвърдят всички минали през армията на високо ниво .

    09:58 08.11.2025

  • 28 Путин да знае, че

    14 0 Отговор
    нашето население трябва да знае, че няма нужда от паника.....

    09:58 08.11.2025

  • 29 Джуджето си знае силиците

    5 29 Отговор
    За 4 години в Донбас стана за смях на цял свят.
    А и му е мил животеца.

    Коментиран от #46, #48

    09:59 08.11.2025

  • 31 идиоти вън

    25 2 Отговор
    Боже, какви ИДИОТИ ни управляват, абе аланколум, в една ядрена война кой и колко ще оцелеят, какво си мислите, че бункерите ще ви спасят ли или имототе в далечна Нова Зеландия, а за нас е ясно, определили сте ни като ,,био материал!?!?!? Вие май сте и с къса памет, не помните ли какво каза Путин - ,,за какво е свят без Русия"!!!! Е бъдете ,,живи и здрави" с йод и цезии стотици години!!!

    10:01 08.11.2025

  • 33 А Рюте знае ли

    27 2 Отговор
    За какво точно започна войната? Май и това не знае

    10:01 08.11.2025

  • 34 Веса

    18 1 Отговор
    Някой ако си мисли ,че ще е жив е глупак!

    10:01 08.11.2025

  • 35 Дон Дони

    14 0 Отговор
    Тези са ……. ясно им го казаха още преди войната че при ядрен сблъсък няма да има победител и четвъртата световна война ще се води с пръчки и камъни!

    10:01 08.11.2025

  • 36 Уранум

    15 0 Отговор
    А кой ще я спечели, ахмаакко?

    10:02 08.11.2025

  • 37 Европеец

    25 1 Отговор
    "Путин да знае, че не може да спечели ядрена война"

    Ами той и Рюте трябва да знае че НАТО също не може да спечели ядрена война въпреки силния "ядрен възпиращ потенциал" така че населението наистина трябва да е в паника от действията на тези които тикат Европа към ядрена война с Русия.

    Коментиран от #56

    10:02 08.11.2025

  • 39 П вместо Р

    17 0 Отговор
    Този ПД1 да разгледа хубаво територията на Руската федерация и разпределението на населението по нея и да се замисли как ще унищожи население от 1 човек на квадратен километър! Ако земята отново бъде населена, от оцелелите, те няма да са западнали европейци!

    10:03 08.11.2025

  • 40 Левски

    13 1 Отговор
    Жалки отрепки, защо не опитате, да видим.

    10:03 08.11.2025

  • 41 Фокс

    15 0 Отговор

    До коментар #22 от "ФЕЙК":

    И да си лакират ноктите

    10:04 08.11.2025

  • 42 Русия не я спечелила още,

    20 0 Отговор
    но вие я загубихте, рухтахте финансово икономически, след като искате да посегнете на Руските авоари. Дори само за това, че Вие, генералния секретар се включихте в злостна пропаганда рещу вашия, Натовски враг - Русия.

    Коментиран от #60

    10:04 08.11.2025

  • 43 Kaлпазанин

    16 1 Отговор
    Магарето си е магаре ,Путин кога ви го каза че при ядрена война няма да има победители ,аман как оФцете търпим такива глупаци и идиоти ,то е все едно оФцете да изберат вълци да ги пазят

    10:04 08.11.2025

  • 44 онзи

    16 0 Отговор
    И кой ще я спечели , бе , мой , вие ли , дето едни дронове ви разиграват като маймуни ?!

    10:04 08.11.2025

  • 45 ами

    12 0 Отговор
    да - ха ха ха - само украина и нато могат да спечелят ядрена война, путин не може

    10:05 08.11.2025

  • 49 Баце ЕООД

    13 1 Отговор
    Ехааа, този и той вече дъното копае. ЕС е придатък на САЩ, знаем..

    10:06 08.11.2025

  • 50 Българин

    4 14 Отговор
    Ако НАТО мигне от русия няма да остане много.

    Коментиран от #64

    10:06 08.11.2025

  • 51 Kaлпазанин

    13 1 Отговор
    И като имат(м)е силна възпираща система що не си сложихте в укрия да спрете орешника ,имаше и предложение за това от Путин

    Коментиран от #85

    10:06 08.11.2025

  • 52 аз през 2025 ужасен7475

    18 1 Отговор
    ТОЗИ НЕ ЗНАЕ ЛИ, ЧЕ ПРИ ЯДРЕНА ВОЙНА НЯМА ПОБЕДИТЕЛИ! И ТЕЗИ ХОРА УПРАВЛЯВАТ ЕВРОПА! СРАМ, ОТВРАТИТЕЛНОСТ!

    10:06 08.11.2025

  • 53 дядо поп

    10 0 Отговор
    Ти пък за пореден път показваш , че си пълен невежа във военните истории. Ядрената война никой не може да я спечели.

    10:07 08.11.2025

  • 54 Kaлпазанин

    10 1 Отговор

    До коментар #6 от "Рюте":

    И от свободната продажба на дрога

    10:07 08.11.2025

  • 55 Каунь

    10 1 Отговор
    А Рюте дали знае?

    10:07 08.11.2025

  • 56 Рушляк Zаблатен

    3 15 Отговор

    До коментар #37 от "Европеец":

    Европейците ги бОли фара , живеят си живота , не са на площада да искат оставки (к00пейките газ пикаят) . Медводков и останалите "страшните" ядрени Zаплашвачи станаа за смях 🤩🤡 като лъжливите овчарчета и никой вече не ги отразява

    10:07 08.11.2025

  • 57 Този явно е наркоман като зеления фашист

    14 2 Отговор
    Не нормален си и виждаш как нато е кухо

    Коментиран от #67

    10:08 08.11.2025

  • 58 Ссср загуби безславно Студената война

    4 15 Отговор
    Русия губи позорно войната в Украйна
    Следва разпад.

    Коментиран от #74, #91

    10:09 08.11.2025

  • 59 "плана за победа" на Зеленски и НАТО

    10 2 Отговор
    Явно дава резултати нали? ...нашето население трябва да знае, че няма нужда от паника.....

    10:09 08.11.2025

  • 60 ру БЛАТА

    2 14 Отговор

    До коментар #42 от "Русия не я спечелила още,":

    Раша винаги печели а мужиците и наташките винаги ГУБЯТ

    10:09 08.11.2025

  • 61 Възмутен

    15 1 Отговор
    "му дава абсолютна увереност в надеждността на ядрения възпиращ потенциал на НАТО"

    Значи Путин не можело да спечели ядрена война ама такива кухоглави като този явно са уверени че те ще я спечелят някак си. Даже и да ударите Русия тя радиацията ще спазва границите и ще си стои там. Какви безмозъчни същества ни управляват.

    Коментиран от #69

    10:10 08.11.2025

  • 62 малко уточнение

    12 2 Отговор
    Рюте е е генерален, а ПЕДЕРАЛЕН секретар

    10:10 08.11.2025

  • 63 Да баба

    6 1 Отговор
    Ванга се изказа.

    10:10 08.11.2025

  • 64 селски ,

    9 1 Отговор

    До коментар #50 от "Българин":

    Ха-ха ! Ха-ха !

    10:10 08.11.2025

  • 65 аz СВО Победа 80

    1 15 Отговор
    Руският полковник Баранец пред Комсомольская правда:Ако нападнем натовска държава от Русия няма да остане нищо.Ъолкова за руското величие
    🤣🤣🤣

    10:11 08.11.2025

  • 66 Голяма новина, няма що!?

    15 1 Отговор
    Затова ли ръчкат Европа да се самоубива, като й избират кретени да я управляват?

    10:12 08.11.2025

  • 67 Орк на тротинетка 🧌🛴

    1 9 Отговор

    До коментар #57 от "Този явно е наркоман като зеления фашист":

    Нападайте и Балтийско като НАТО било слабо там нали трябвало също асвабадят, стискам палци орковете да пробват 🤩💥💀

    10:12 08.11.2025

  • 68 Изпитвам животински страх ....

    11 2 Отговор
    Атлантически тролчета,
    засрамете се! ....
    И вие даже осъзнавате че НАТО е вредна престъпна терористична организация. Спрете да тролите за центчита. Проявете разум и морал. НАТО се подготвя за война. Тази война ще засегне и вас! Спрете с безумието си млади хора. Ще страдате ей......Нали помните ?????.......
    """ Пази Боже тук и нас да ни стрелят с тежка артилерия, ракети и самолети, може да има смели тук в залата, но и аз включително ще хвана нанякъде, без да се правим на големи войводи”, коментира бившият безумно смел премиер Борисов""" ....

    10:13 08.11.2025

  • 69 Копеи не философствай!

    3 12 Отговор

    До коментар #61 от "Възмутен":

    Отивай да пълниш барут за братска Украйна!От нова година ще получаваш заплата в Европа!
    Марш!

    Коментиран от #78, #81

    10:13 08.11.2025

  • 70 Я ти прочети пак

    15 2 Отговор

    До коментар #20 от "я пак!":

    "нашето население трябва да знае, че няма нужда от паника, защото НАТО разполага със силен ядрен възпиращ потенциал“, казwа Рюте

    Значи доколкото разбирам той уверява "евроатлантиците" че някак си ще спрат руските ракети и видиш ли те няма да пострадат.

    Коментиран от #126

    10:13 08.11.2025

  • 71 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    15 1 Отговор
    Орбан ОСВОБОДИ от санкции Унгарын, евала!!!
    А Нефтехим България - кой, Кога? Ххахаххх. Палячовци, а не български политици имаме

    Коментиран от #82

    10:13 08.11.2025

  • 72 В В.П.

    11 1 Отговор
    И от мен да знаете . Рютито е нестабилен психически ..Пощурял е от Путин и РФ..Гай шизофреник.

    10:13 08.11.2025

  • 73 Голям българин

    1 17 Отговор
    Рюте е свежарка. И освен това има около 60 пъти повече мозък от Путин.

    Коментиран от #88, #127

    10:13 08.11.2025

  • 74 RIP Сесесере 1920 1991💀

    3 12 Отговор

    До коментар #58 от "Ссср загуби безславно Студената война":

    Сесесерето чака рф в отвъдното

    10:14 08.11.2025

  • 75 Рюте

    13 0 Отговор
    Путин каза защо ми е свят без Русия! Той знае че при ядрен сблъсък всички губят но си защитава родината! Вие какво защитавате не знаете даже и украинците не знаят! Опорките че Русия ги нападнала, но защо има си причина, май са забравили амбицията НАТО и да построят военни бази по границата с Русия, неприязанта на част от украинците към руснаците подклаждана им в последните 34 години!

    10:15 08.11.2025

  • 76 Иван

    14 1 Отговор
    Добре че си ти шебек такъв да обясняваш на Путин какво може и не може да спечели

    Коментиран от #80, #87, #98

    10:16 08.11.2025

  • 77 нашето население обаче

    12 1 Отговор
    Още не знае чии са били неуловимите дрони над Белгия и т.н ....

    10:17 08.11.2025

  • 78 Възмутен

    12 2 Отговор

    До коментар #69 от "Копеи не философствай!":

    "Отивай да пълниш барут за братска Украйна"

    На когото Украйна му е братска той да ходи да пълни барут а не да пише глупости тук. Ама защо ли нито едно козяче до сега не се е записало доброволец във ВСУ да брани "братска" Украйна от "лошите" руснаци а само ги громи зад компютъра. Даже и една заплата никое не задели - пък ужким им били "братя" бандеровците.

    Защо така?

    10:17 08.11.2025

  • 79 Путин

    12 2 Отговор
    се опитва да Ви каже че НАТО не може да налага волята си върху Русия, но русофобията Ви е по опасна и от ядрен конфликт! Не Русия отделя 800 милярда за въоръжаване а ЕССР! Та Рюте по добре да не се изхвърля!

    Коментиран от #112

    10:18 08.11.2025

  • 80 Йосиф Кобзон

    1 12 Отговор

    До коментар #76 от "Иван":

    Аз печеля.

    10:18 08.11.2025

  • 81 Ами отивай бе тъпей

    8 2 Отговор

    До коментар #69 от "Копеи не философствай!":

    такива като този го изкарват за тъпейки като теб, да се радват,. че ги реше и чеше, обират и тикат към гибел.

    10:18 08.11.2025

  • 82 Блогър от Москва Херсон не беше завинаги

    2 12 Отговор

    До коментар #71 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Важното че БЛАТОТО е под пълни санкции и губят много милярди и това е добре за Украйна и Европа. България винаги намира начин да набавя необходимото за всички сектори и с еврото ще дръпнем още повече напред, само трябва да си решим проблема с недостатъчна работна ръка но тъй като все повече чужденци се установяват в бг(всички без руз нацита) и това ще се намести

    Коментиран от #106

    10:19 08.11.2025

  • 83 Питам

    10 3 Отговор
    Някой казват, че Марк Рюте е обратен.
    Вярно ли е това?

    Коментиран от #86, #92, #94, #96

    10:19 08.11.2025

  • 84 Моряка

    8 1 Отговор

    До коментар #17 от "Pyccкий Карлик":

    И скорпионите.Интересно,дали хлебарките и скорпионите ще се кръстосат и ще настъпи вечен мир,или едните ще изядат другите.

    10:20 08.11.2025

  • 85 ами

    6 1 Отговор

    До коментар #51 от "Kaлпазанин":

    ха ха ха ами защото украина хем е в европа хем не е и няма да бъде

    10:20 08.11.2025

  • 86 Не обиждай обратните

    9 2 Отговор

    До коментар #83 от "Питам":

    с това нищожество.

    10:20 08.11.2025

  • 88 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    10 2 Отговор

    До коментар #73 от "Голям българин":

    Да знаеш, че на Рюте му набиват нещо отзад,
    ама то не е точно мозАк❗

    10:20 08.11.2025

  • 89 Лелее майкооо

    12 1 Отговор
    До къде го докараха... (нашето население трябва да знае, че няма нужда от паника.....)

    10:21 08.11.2025

  • 90 Госあ

    10 1 Отговор
    Тоя т@п ли е, или се прави на такъв ?

    10:21 08.11.2025

  • 91 ру БЛАТА

    2 12 Отговор

    До коментар #58 от "Ссср загуби безславно Студената война":

    Преди блатните територии ги владееше златната орда и болшевишката орда сега ги владее Zлата орда НО идва ВСУ да асвабадят крепостните

    Коментиран от #103

    10:21 08.11.2025

  • 92 Само питам

    1 13 Отговор

    До коментар #83 от "Питам":

    Някой казват, че Путин е педофил.
    Вярно, ли е това?

    Коментиран от #108, #114

    10:22 08.11.2025

  • 93 Баба

    9 2 Отговор
    Ех , Руте ,Руте ,в една ядрена война никой нямада спечели - всички ще загинат.

    10:22 08.11.2025

  • 94 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    11 1 Отговор

    До коментар #83 от "Питам":

    Аминтой не е само обратен, ами е и ПЕ ДАЛ❗
    Първото е само за тялото, а второто за Психиката❗

    10:22 08.11.2025

  • 95 Абе мишка нещастна

    8 1 Отговор
    Ядрена война няма победител бе боклук продаден. Всеки ден те изкарват фашистите да лъжеш глупаците.

    10:23 08.11.2025

  • 96 Моряка

    11 1 Отговор

    До коментар #83 от "Питам":

    Целият свят знае,че е обратен.Живее в къща с други обратни,нещо като комуна.Ходят заедно на почивка,на палатки.

    10:23 08.11.2025

  • 97 Георгиев

    8 1 Отговор
    Хайде да не си гимерите, че ще стане лошо, ако се пробва кой по най. Имаше двама германски производители - на брони и на снаряди и се джавкали кой е по най. Производителят на брони предизвикал другия да се премерят, като той щял да застане зад бронята, а другият да стреля с неговите оръдия. Та и сега... Ха дано не се пробват. А той и Рюте се бори за имидж, че в началото беше много зле.

    10:23 08.11.2025

  • 98 Геро

    3 7 Отговор

    До коментар #76 от "Иван":

    Мнението на отпадъчен продукт като теб няма никакво значение.

    Коментиран от #104

    10:23 08.11.2025

  • 99 Зевзек

    10 2 Отговор
    "нашето население трябва да знае, че няма нужда от паника"

    Посланието е отправено най вече към нашите козячета и евроатлантици - радиацията при една евентуална ядрена война предизвиквала тумори в мозъка - тях няма да ги засегне защото по принцип нямат мозък.

    10:24 08.11.2025

  • 100 В В.П.

    10 1 Отговор
    Тоя клесс плаши Есср,от руския ядрен удар ..Обаче видиш ли щял да възпира ракетата Ярс. или сармат ..Стресът е огромен.

    Коментиран от #107

    10:24 08.11.2025

  • 101 Ха-ха-ха

    10 3 Отговор
    Кой бе? Вие ли ще "победите" в ядрена война? Русия сега е най-силната страна в сферата на ядрените оръжия и внимание, с най-надеждните средства за доставка. Натовските средства за доставка са правени 70-те г. на миналият век. Е, може сащ, Британия и франция да имат яо, но средствата им за доставка са от миналият век. И каква "победа", когато останалите живи ще умрат от глад и от липса на цивилизация след "победата"?

    Коментиран от #144

    10:24 08.11.2025

  • 102 Рюте и населението да знае че

    12 2 Отговор
    Натовската ни столицата има едва 4 снегорина !

    Коментиран от #111

    10:25 08.11.2025

  • 103 Преди руснаците бяха крепостни

    1 11 Отговор

    До коментар #91 от "ру БЛАТА":

    Сега са роби.

    10:25 08.11.2025

  • 104 Ами от

    4 0 Отговор

    До коментар #98 от "Геро":

    си показа падението тогава?

    10:25 08.11.2025

  • 105 Бай Иван

    9 0 Отговор
    РЮТЕ и мъжа му, това е великото Педенато. При ядрена война губим всички ние!

    10:25 08.11.2025

  • 106 Запознат

    7 0 Отговор

    До коментар #82 от "Блогър от Москва Херсон не беше завинаги":

    "само трябва да си решим проблема с недостатъчна работна ръка"

    Той е лесно решим - всички козячета вместо по цял ден да пишат глупости ги хващат и под строй да работят.

    Коментиран от #109, #119

    10:27 08.11.2025

  • 107 Абе Тъ пир

    0 8 Отговор

    До коментар #100 от "В В.П.":

    Какво значение има като ракетите се разминат във въздуха.Побеьител ли ще има,Рюте това им казва ,да не плашат ,че победител няма да има.А ти що си слагаш про фуския зад ник на масата.

    10:27 08.11.2025

  • 108 Моряка

    5 1 Отговор

    До коментар #92 от "Само питам":

    Бе ти само питаш,а през това време,докато Рюте едераства,Путин си е....е красивата олимпийска шампионка и от време на време и прави по някое дете.

    Коментиран от #118

    10:27 08.11.2025

  • 109 Аз знам ти какво

    2 6 Отговор

    До коментар #106 от "Запознат":

    Ще работиш както сега правиш руски с ,в ,и р, к ,и така ще продължиш.

    10:29 08.11.2025

  • 110 САЩ, Канада и ЕС

    5 2 Отговор
    са с площ 26мил. кв. км, а европейската част на РФ е 4мил. кв. км., по Сибир няма подходящи за ЯО цели, там живеят по 2 души/кв. км. Ако РФ използва ЯО по американски и европейски столици ще бъде тотално изпепелена, ЯО ще има за всички населени места с над 10 000 жители. Само за Москва са предвидени 27 термоядрени бомби.

    Коментиран от #136

    10:29 08.11.2025

  • 111 Стопля се света

    1 8 Отговор

    До коментар #102 от "Рюте и населението да знае че":

    А сняг има ли да ринат? Това да не ти е гадната студена мацква някъде там на север 🍌🍌🍌

    10:29 08.11.2025

  • 112 Кики

    2 8 Отговор

    До коментар #79 от "Путин":

    Путин скоро ще бяга в Китай или Северна Корея.

    Коментиран от #122, #125

    10:29 08.11.2025

  • 113 АБВ

    6 0 Отговор
    "Рюте: Путин да знае, че не може да спечели ядрена война"

    Путин го знае, защото е по-умен от Рюте. Но Путин знае също, че и НАТО не може да спечели ядрена война.

    Коментиран от #128

    10:29 08.11.2025

  • 114 Зевзек

    4 0 Отговор

    До коментар #92 от "Само питам":

    "Някой казват, че Путин е педофил"

    Ами те джендитата така "само питат".

    10:29 08.11.2025

  • 115 този дали знае че по страната му

    7 1 Отговор
    и народа му попадне само една ядрена бомба и с тях е свършено , кого плаши и с какво плаши знае ли

    Коментиран от #123

    10:30 08.11.2025

  • 116 На тоя

    3 4 Отговор
    Баща му е трепал руснаци

    10:30 08.11.2025

  • 117 Хич не му харесва ядрената риторика на

    5 2 Отговор
    Путин, но приема безусловно хвърлянето на ядрени бомби над Хирошима и Нагасаки, което довело до капитулацията на Япония през ВСВ???!

    10:30 08.11.2025

  • 118 Абе Моряк

    1 8 Отговор

    До коментар #108 от "Моряка":

    Къде е коня Лавров бе.Май избяга да не падне от терасата.

    10:30 08.11.2025

  • 119 Путлеристан

    2 6 Отговор

    До коментар #106 от "Запознат":

    Типична ЧебуРашка само стройсепребройсе и портрети на вождовете са му в главата

    10:31 08.11.2025

  • 120 Ако този Посейдон

    3 7 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    бъде използван срещу САЩ(и не само срещу тях) Русия ще бъде изпепелена до основи. Това ще е знак всички демократични и дори недемократични като Китай, да се справят веднъж завинаги с този тумор Русия. Това да издавиш десетки милиони в Ню Йорк и другите градове по крайбрежието е непростимо престъпление срещу човечеството и отговорът може да бъде само един. Дори Куба и Никарагуа – приятелите на Русия ще бъдат засегнати, но какво им пука на руснаците, нали Путин (има се вече за Св. Петър) ще ги праща в Рая, а другите сме щели да пукнем и за нас е Ада.

    Коментиран от #135

    10:31 08.11.2025

  • 121 Гей

    5 0 Отговор
    Естествено, Рюте ще деактивира ракетата на Путин със задните си части.

    10:31 08.11.2025

  • 122 Докато тролиш тъпей

    4 1 Отговор

    До коментар #112 от "Кики":

    Глупаци като този те обират и тикат към гибел.

    10:31 08.11.2025

  • 123 Абе Смешко

    2 7 Отговор

    До коментар #115 от "този дали знае че по страната му":

    Плашачите са в Русия,той говори за отговор.Ти кое не си разбрал с пилешкия мозък.

    Коментиран от #130

    10:31 08.11.2025

  • 124 Верно ли

    5 0 Отговор
    Ми вие продължавайте да се плюнчите срещу руснаците, пък накрая ще видим! Не знам какво използва тази малоумна паплач на запад, но със сигурност им трябват усмирителни ризи!

    10:32 08.11.2025

  • 125 Антитрол

    5 2 Отговор

    До коментар #112 от "Кики":

    "Путин скоро ще бяга в Китай или Северна Корея"

    Путин ли ти се обади да те информира че щял да бяга или от посолството те увериха. Не ти ли казаха колко ще е това "скоро" че още от 2022 обещавате.

    10:32 08.11.2025

  • 126 я пак!

    2 7 Отговор

    До коментар #70 от "Я ти прочети пак":

    Ами значи нищо не разбираш. Сам си написал "...ядрен възпиращ потенциал", а не нападателен. Капа маре минте наре!

    Коментиран от #132

    10:33 08.11.2025

  • 127 Моряка

    6 0 Отговор

    До коментар #73 от "Голям българин":

    Може и така да е,но защо тогава разсъждава с ъс задника си?

    10:34 08.11.2025

  • 128 Една термоядрена бомба

    3 3 Отговор

    До коментар #113 от "АБВ":

    унищожава всичко в кръг с радиус 5км. Нека го приемем за квадрат 10х10км=100кв. км. Площта на сушата е 149млн. кв. км. т.е. са необходими 1,5 милиона бойни глави. При 15 000 ядрени оръжия(това са всичките ЯО в света, едва ли всички ще детонират) унищожава се 1% от площта на Земята. Големите градове ще бъдат унищожени и жертвите огромни. Ще останат хората от малките градчета и селата. Огромният проблем ще е ядрената зима и радиацията. Живите ще завиждат на изпарените. Това ли е победата на която някои се надяват и заплашват? Радиацията ще ни унищожи и при 1 500 бомби. Нагледах се на ентусиасти дето викат "Вова, хвърляй атома". Всъщност повечето държави ще останат незасегнати от преките удари поради липса на подходящи цели - например в Африка, Ю. Америка, голяма част от Азия, Австралия. В САЩ, Канада, Сибир, Европа ще има незасегнати градове и села и тогава пак който има превес в конвенционалните оръжия ще победи и ще накаже виновните за апокалипсиса. Разбира се след това радиацията няма да пожали никого.

    Коментиран от #139

    10:34 08.11.2025

  • 129 Тока ни от днес поскъпна с 8% а

    5 1 Отговор
    АЕЦ Козлодуй работи на 30% .....

    10:34 08.11.2025

  • 130 Учуден

    4 1 Отговор

    До коментар #123 от "Абе Смешко":

    "той говори за отговор"

    И като отговорят какво - ще се спасят ли някак си. Ти кое не си разбрал с пилешкия мозък.

    Коментиран от #134

    10:34 08.11.2025

  • 131 Ахах

    5 0 Отговор
    Тоя грам сън не хваща от страх да не сънува на кирилица.

    10:35 08.11.2025

  • 132 Ква Капа

    3 0 Отговор

    До коментар #126 от "я пак!":

    Бе Тъп чо Капацина.

    10:36 08.11.2025

  • 133 Холандската

    5 0 Отговор
    зелка съвсем е изперкала !!!! Никой няма да спечели ядрена войно , КРЕТЕН скапан !!!!

    Коментиран от #137

    10:37 08.11.2025

  • 134 Пиша ти бавно

    0 7 Отговор

    До коментар #130 от "Учуден":

    Щото не можеш да мислиш бързо.Казва му победител в ядрена война няма.Не зависимо колйо ракети имаш.Анадъмо Чи ки та.

    Коментиран от #143

    10:37 08.11.2025

  • 137 Това казва

    0 5 Отговор

    До коментар #133 от "Холандската":

    И той ти какво не си разбрал.

    10:38 08.11.2025

  • 139 Запознат

    8 0 Отговор

    До коментар #128 от "Една термоядрена бомба":

    "и тогава пак който има превес в конвенционалните оръжия ще победи и ще накаже виновните за апокалипсиса"

    Ха ха ха наистина козячетата са без мозък - как си го представят след ядрена война с въздух отровен от радиацията където два часа навън ще те убие някой с "превес в конвенционалните оръжия" ще накажел "виновника за апокалипсиса".

    Пък и много си далеч от поразяващото действие на ядреното оръжие - бомбата в Хирошима е била с радиус 5 километра. Цар бомба на 70 км са получили изгаряния и облъчване.

    Коментиран от #141

    10:42 08.11.2025

  • 141 скучно и точка.

    1 7 Отговор

    До коментар #139 от "Запознат":

    Ако им вземеш темите на к00пейките на кой му е по-голяма бомбата или ракетата остават без теми за разговор

    Коментиран от #146

    10:45 08.11.2025

  • 142 Ццц

    5 1 Отговор
    Някой да каже на Рюте, че и НАТО няма да спечели ядрена война и е по-добре да маха батериите на геймчейнджърите и да ги раздава по детските градини да си играят децата. А той да се прибира вече по Амстердам и да не излиза от кофи шопа повече. Ако сам му е скучно си има стратегически партньор в Киев да му покаже "как са прай".

    10:46 08.11.2025

  • 143 Учуден

    6 1 Отговор

    До коментар #134 от "Пиша ти бавно":

    "Казва му победител в ядрена война няма"

    Ми явно ти не можеш да четеш нито бързо нито бавно. Как да разбирам това:
    - "нашето население трябва да знае, че няма нужда от паника, защото НАТО разполага със силен ядрен възпиращ потенциал"

    Значи населението да не се паникьосва че тия безмозъчните го водят към ядрена война с Русия защото имали "възпиращ потенциал"

    10:47 08.11.2025

  • 144 Разочаровал съм се навремето

    4 10 Отговор

    До коментар #101 от "Ха-ха-ха":

    от всичко руско което съм имал - кола, телевизори, хладилници, фотоапарати, радиа, самобръсначка(електрическа), пералня. Всички съм ги поправял многократно и са пълна скръб. Видяхме им безаналоговите оръжия на руснаците - Армати, Сармати, СУ-57 и разбрахме, че където са победили е било заради огромния брой жертви, там живота на войника не се цени. Единствено не сме видяли ядрените им оръжия и ако те са като всичко останало няма страшно. Всъщност РФ няма ЯО, останало е съветското правено преди 40 и повече години което е изисквало постоянни и скъпи технически грижи, нетипично е за руснаците.

    Коментиран от #145, #147, #152

    10:50 08.11.2025

  • 145 Видя кото ти показва пропагандата

    6 0 Отговор

    До коментар #144 от "Разочаровал съм се навремето":

    Тя не е като да не е забавна, но за глупака е вредна.

    10:54 08.11.2025

  • 146 Запознат

    5 1 Отговор

    До коментар #141 от "скучно и точка.":

    "на кой му е по-голяма бомбата или ракетата остават без теми за разговор"

    Е така де ако им вземеш темите на козячетата колко са им големи и високо-технологични армиите на господарите им и колко са напред в технологиите а Русия колко е изостанала и ще няма какво да си говорим.

    Друго си е да ни убеждавате как ще "фърчи вата" с поредното оръжие-чудо на господарите за което забравяте максимум след месец. Или да ни убеждавате че Русия ще фалира и ще се разпадне "всеки момент" защото вече са свършили всичко и се бият само с лопатки с чипове от перални.

    Коментиран от #150

    10:54 08.11.2025

  • 147 Зевзек

    6 0 Отговор

    До коментар #144 от "Разочаровал съм се навремето":

    "от всичко руско което съм имал"

    Ами защото си нямал нищо западно навремето - ако имаше щеше да си разочарован от всичко западно.

    Коментиран от #148, #158

    10:56 08.11.2025

  • 148 Имаше лаф

    1 6 Отговор

    До коментар #147 от "Зевзек":

    Руско ли е или е хубаво

    Коментиран от #154

    10:59 08.11.2025

  • 149 Ядреното оръжие

    0 5 Отговор
    е неефективно на бойното поле. Противниковата армия очаква удара, окопава се добре и свежда радиуса на поражение до 1 км. от тактическо ЯО. След взрива тази територия трябва да се завземе веднага защото врагът ще направи същото т.е. вкарваш собствените си бойци в радиацията. ЯО е "най-ефективно" над голям град където ще убие милиони (най-вече жени, деца и старци, мъжете са в армията), което пък е нехуманно и военно безсмислено особено ако губиш на фронта. Американците го използваха когато никой друг го нямаше, а сега не е така.

    11:00 08.11.2025

  • 150 RIP Сесесере 1920 1991💀

    0 4 Отговор

    До коментар #146 от "Запознат":

    Хубавите Неща изискват време.. сесесерето му трябваше време ама в крайна сметка разпаднался

    11:00 08.11.2025

  • 151 Това е вярно

    7 0 Отговор
    Въпросът е не кой ще спечели, а кой ще загуби повече. Защото анализаторите от НАТО твърдят, че при ядрена война САЩ и Европа ще загубят 95%от населението, а Русия - 35% заради огромната територия.
    Това - при условие, че планетата остане цяла...

    11:03 08.11.2025

  • 152 Въпрос

    7 0 Отговор

    До коментар #144 от "Разочаровал съм се навремето":

    От АК47 разочарован ли си? Или не си виждал?

    Коментиран от #164

    11:04 08.11.2025

  • 153 Гьоте

    1 5 Отговор
    Рушистите нямат дерт да спечелят ядрена война. Те обожават своята кочина и ще се почувстват безкрайно щастливи, ако превърнат и останалия свят в кочина.

    11:04 08.11.2025

  • 154 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    8 0 Отговор

    До коментар #148 от "Имаше лаф":

    Ти май си от поколението "00+"❗
    Лафът беше: " Филмът хубав ли е или руски?"
    А руските стоки и тогава , и сега са здрави и надеждни❗

    Коментиран от #156, #161

    11:05 08.11.2025

  • 155 Малоумни философи

    7 0 Отговор
    Единствената истина е,че при ядрена война няма да има кой да пише тия глупости,дето ги пишете сега!...

    11:06 08.11.2025

  • 156 Пропаганда

    1 0 Отговор

    До коментар #154 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Точно така!

    11:07 08.11.2025

  • 157 дядото

    7 0 Отговор
    аман от идиоти. този не знае ли че от ядрена война няма да има печеливши.пфу.

    11:07 08.11.2025

  • 158 Наистина нямах

    1 4 Отговор

    До коментар #147 от "Зевзек":

    западни стоки, не бях дете на АБПФК. Мои приятели обаче имаха хубави телевизори, видео, японски касетофони, бяла техника, черпеха ме с кенчета Кока-кола, шоколад Тоблерон, шоколадови яйца. Купени от Кореком с $ от работещите в Либия или местни партийни величия имащи право да купуват в Кореком с бонове от БНБ. Радой Ралин ги наричаше корекомунисти.

    11:09 08.11.2025

  • 159 Тома

    7 0 Отговор
    Рюте, ама наистина ли мислиш, че след ядрена война може да има победител? Ако е така, ще е доста зле за всички в Европа и света!

    11:11 08.11.2025

  • 160 Абе тя да почне веднъж

    5 0 Отговор
    Пък кой ще победи и кой ще остане въобще не се знае...

    11:11 08.11.2025

  • 161 Да, виж АЕЦа

    5 0 Отговор

    До коментар #154 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Вече толкова години надживя СССР и още ни дава ток. Като умре, ще го оценим. От Турция и другият внос на ток ще бъде 4-5 пъти по-скъп. Ние не умеем да ценим нищо.

    11:15 08.11.2025

  • 162 Научете български патриотизъм

    1 1 Отговор
    След 1944 година България няма свои български генерали, хора с българско самосъзнание готови във всеки миг да застанат до своя народ. Всички след 1944 година с поставените съветски нашивки по високите етажи на армията сте за съд! Особено тези около 1989 година, които се изгавриха със своите съграждани и заеха страната на политическата олигархия на БКП и съдействаха да бъдат опазени. За да може децата им днес да са в държавните институции! Предатели. Мадагаскар има по-достойна армия която застана зад своите съграждани!

    Разправят България имала силна армия, наистина достоен виц. Цитират не знам си колко самолета, не знам си колко танка, не знам си колко каскета. И какво, когато генералитетът е със затрито българско самосъзнание? В Турция са сваляли правителствата, забранявали са ги. В Гърция също, на 2 пъти май е било. Тези държави са имали силни армии, които са избирали народа! Не задкулисната олигархия и политиците, които са тясно свързани. Силна е онази армия която стои до народа. Генералитетът на нашата армия е много далеч от народа. Вече политици и бизнесмени, корумпирани селяндури. Хайде пак, кой е имал силната армия?

    11:17 08.11.2025

  • 163 Я пък тоя

    1 1 Отговор
    Рюте, глупав си, никой не може да спечели ядрена война!

    11:18 08.11.2025

  • 164 Носил съм го

    1 0 Отговор

    До коментар #152 от "Въпрос":

    АК47 със сериен номер АП 805 2 години. Надежден, но не е точен, ръждясва лесно защото е само оксидиран, а затворната рама не е. Трябва ежедневно да се смазва с ГОИ, ръждясва дори вътре в цевта. При дъжд се слага парцалче намазано със смазка в цевта.

    11:19 08.11.2025

  • 165 Смешник

    1 0 Отговор
    То ядрена на война никой не може да спечели Но кой да го обясни на тоя палячо Руте

    11:22 08.11.2025

  • 166 Павел пенев

    1 1 Отговор
    Путин не можеше да спечели в Украйна, но победата скоро ще е факт. Пробвайте го и при ядрена война. Натовски идиоти.

    11:23 08.11.2025

  • 167 Шшшшшшш, тихо 🤫

    0 1 Отговор
    Halt die Klappe Scheißer !
    И ако спреш да пелтечиш простотии и се ослушаш ще чуеш още звука от руските танкове по улиците ви.

    11:24 08.11.2025

  • 168 Ха ха ха ха ха ха

    0 1 Отговор
    Фон дер лай-нен ли ти нареди да тъпееш пак хред медиите !

    11:25 08.11.2025