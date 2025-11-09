Лавров готов за среща с Рубио, но настоява за признаване на интересите на Русия

Руският външен министър Сергей Лавров обяви готовността си за среща с държавния секретар на САЩ Марко Рубио, като подчерта, че постигането на мир в Украйна е възможно единствено при вземане предвид на интересите на Русия, съобщава РИА Новости, предава News.bg.

"Марко Рубио и аз разбираме важността на редовната комуникация. Тя е необходима за обсъждане на ситуацията в Украйна и за поддържане на двустранния дневен ред. Затова провеждаме телефонни разговори и сме готови за среща лице в лице, когато се наложи", посочи Лавров.

Изказването му идва в контекста на спекулации за евентуално напрежение между Лавров и президента Владимир Путин, които Кремъл отхвърли в петък.

Според западни медии, сред които "Ройтерс" и Financial Times, опитите за организиране на нова среща между Путин и американския президент Доналд Тръмп бяха преустановени миналия месец, след като руското външно министерство заяви, че няма да отстъпи от позицията си по украинския въпрос.

Financial Times цитира източник, според когото разговорът между Лавров и Рубио е "охладил ентусиазма" на Вашингтон за нова среща на върха.

Настоящата позиция на Лавров се възприема като опит да се запази дипломатическият канал между Москва и Вашингтон, въпреки рязкото влошаване на отношенията след неуспешните преговори за прекратяване на войната в Украйна.