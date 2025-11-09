Новини
Свят »
Русия »
Лавров готов за среща с Рубио, но настоява за признаване на интересите на Русия

Лавров готов за среща с Рубио, но настоява за признаване на интересите на Русия

9 Ноември, 2025 11:08

Руският министър на външните работи подчерта, че мирът в Украйна зависи от зачитането на позициите на Москва

Лавров готов за среща с Рубио, но настоява за признаване на интересите на Русия - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руският външен министър Сергей Лавров обяви готовността си за среща с държавния секретар на САЩ Марко Рубио, като подчерта, че постигането на мир в Украйна е възможно единствено при вземане предвид на интересите на Русия, съобщава РИА Новости, предава News.bg.

"Марко Рубио и аз разбираме важността на редовната комуникация. Тя е необходима за обсъждане на ситуацията в Украйна и за поддържане на двустранния дневен ред. Затова провеждаме телефонни разговори и сме готови за среща лице в лице, когато се наложи", посочи Лавров.

Изказването му идва в контекста на спекулации за евентуално напрежение между Лавров и президента Владимир Путин, които Кремъл отхвърли в петък.

Според западни медии, сред които "Ройтерс" и Financial Times, опитите за организиране на нова среща между Путин и американския президент Доналд Тръмп бяха преустановени миналия месец, след като руското външно министерство заяви, че няма да отстъпи от позицията си по украинския въпрос.

Financial Times цитира източник, според когото разговорът между Лавров и Рубио е "охладил ентусиазма" на Вашингтон за нова среща на върха.

Настоящата позиция на Лавров се възприема като опит да се запази дипломатическият канал между Москва и Вашингтон, въпреки рязкото влошаване на отношенията след неуспешните преговори за прекратяване на войната в Украйна.


  • 1 Мандалото хлопна отдавна...

    22 12 Отговор
    Няма да има среща между катъра и Рубио.

    Коментиран от #7, #15, #17

    11:16 09.11.2025

  • 2 Ели

    19 11 Отговор
    Трябваше да им щракнат белезниците в Аляска.

    11:21 09.11.2025

  • 3 Кривоверен алкаш

    10 6 Отговор
    Тук няма интереси....има отмъщение....

    11:21 09.11.2025

  • 4 стоян

    13 15 Отговор
    Запазване искал интересите на русия - за нас са по важни интересите на Украйна бе кон - това ще му рече Рубио

    Коментиран от #18, #19, #21, #31

    11:22 09.11.2025

  • 5 Пич

    13 14 Отговор
    САЩ ги е страх , и англичаните ще използват това за да ги доужасят !!! Кръвосмесителите отдавна са едно нищо без интригите си , и много се притесняват че влиянието им се смалява непрекъснато !!! Ако Русия ги скапе в Украйна , английската безпомощност ще стане видима за целият свят !!!

    Коментиран от #32

    11:23 09.11.2025

  • 6 Интересите

    9 6 Отговор
    На Русия са ,вся власт в ръце советов ,или Украйна да капитулира и масковците да я направят васал

    Коментиран от #26

    11:23 09.11.2025

  • 8 az СВО Победа 80

    13 16 Отговор
    Руснаците освободиха Рыбное, Запорожка област на РФ, с което започнаха оформянето на котела около Гуляйполе!

    Коментиран от #16, #46, #48, #54

    11:25 09.11.2025

  • 10 име

    11 14 Отговор
    Никой праведен евроатлантик ли няма да коментира разправията в бункера на зеленото от вчера. Генерал-майор Андрий Гнатов се опъна на зенелия наркоман и му каза че когато те решат, ще се изтеглят от Покровск, без негово разрешение, вместо да си губят живота за да извлича той политически дивиденти. А зеленото наркоман му обясни че ако не загинат в Покровск, тръмп и мъpcyла щели да му спрат парите и да спрат да налагат санкции на РФ под предлог че не оказва съпротива. А това означава че няма да има пари за още къщи в САЩ на киевската хунта

    Коментиран от #12

    11:29 09.11.2025

  • 11 Закон

    14 9 Отговор
    Конят да разбере, че на агресора не се зачитат интереси.

    Коментиран от #23, #37

    11:29 09.11.2025

  • 12 Това е.

    15 8 Отговор

    До коментар #10 от "име":

    Зеленски е герой, ботокса е мишок.

    Коментиран от #14

    11:30 09.11.2025

  • 13 Ларвов

    12 7 Отговор
    Уморените коне ги убиват, нали?

    11:32 09.11.2025

  • 14 име

    10 7 Отговор

    До коментар #12 от "Това е.":

    Герой, ама бивш комедиен герой, по настоеще е драматичен герой!

    11:33 09.11.2025

  • 15 ми КАК ДА ИМА

    8 10 Отговор

    До коментар #1 от "Мандалото хлопна отдавна...":

    САБАЛЕН РИВЯХТЕ ЧЕ ИЗБЯГАЛ БРЕ КОЗЛЯЧЕТА

    11:33 09.11.2025

  • 16 Майка ти

    6 7 Отговор

    До коментар #8 от "az СВО Победа 80":

    Освободена ли е за един сеанс по руски???

    Коментиран от #33, #39

    11:33 09.11.2025

  • 17 Много е нагъл Конят!

    11 6 Отговор

    До коментар #1 от "Мандалото хлопна отдавна...":

    Ами тогава за какво да се срещат?

    11:34 09.11.2025

  • 19 име

    4 5 Отговор

    До коментар #4 от "стоян":

    Оо, деске, къде са покри, мa?! Кои никове ползваше тези дни, та не съм виждал ника стоян георгиев? И защо само едно ЩЕ си употребил в изречението с мокрите ти сънища? Да не си болничко?

    11:36 09.11.2025

  • 20 Ами

    8 5 Отговор
    Тръмпи не трбваше да посреща ботокса в Аляска ,за да го прави някакъв фактор

    11:37 09.11.2025

  • 21 стуенчо бре

    6 5 Отговор

    До коментар #4 от "стоян":

    като гледаш Украинските интереси що ни взе пушкалото и одма у покровск , Даи им да се разбере на рушляците -НИ СЪ ПРЪИ НА БОРКУ РОШАВИЯ

    11:38 09.11.2025

  • 22 това е всичко, което трябва да знаете

    8 4 Отговор
    Всички държави са равноправни. И интересите на Русия са важни точно толкова, колкото и интересите на Украйна. А опитите на Русия да наложи своите интереси с военна сила и убийства на милиони хора, са нацизъм по дефиниция.

    Коментиран от #34

    11:38 09.11.2025

  • 23 САМО да КАЖЕШ

    3 4 Отговор

    До коментар #11 от "Закон":

    ТВОИТЕ ЛИ СЕ ЗАЧИТАТ КОЛИБАР СМА ХНАТ

    11:39 09.11.2025

  • 24 Рубио

    7 5 Отговор
    Не можем да ви признаем интересите ве. Паднете на колене

    Коментиран от #30

    11:40 09.11.2025

  • 25 Бен Вафлек

    8 4 Отговор
    късно е коньо

    Коментиран от #29

    11:42 09.11.2025

  • 26 Така де

    4 5 Отговор

    До коментар #6 от "Интересите":

    Интересите на Русия са повече от скромни- Украйна и източна Европа. Какво толкоз!

    11:44 09.11.2025

  • 27 БУАХАХАХАХ

    6 3 Отговор
    Какво УНИЖЕНИЕ да се молят на врага си за милост и празнаване на интересите на врага...

    11:44 09.11.2025

  • 29 ЗА ЗЕЛЕНИЯТ

    1 6 Отговор

    До коментар #25 от "Бен Вафлек":

    ПАПУГАИ ЛИ

    11:50 09.11.2025

  • 30 Смотльо,

    2 5 Отговор

    До коментар #24 от "Рубио":

    А ти падни и го зас...и

    Коментиран от #36

    11:55 09.11.2025

  • 31 Сюлейманоглу,

    1 2 Отговор

    До коментар #4 от "стоян":

    Ти от кога започна да разбираш от геополитика ?

    11:56 09.11.2025

  • 32 рашистки колапс

    8 1 Отговор

    До коментар #5 от "Пич":

    Руснаците са умрели от страх.Не може да им се смогне с памперси начело с бункерния плашиnyтак от кремъл!

    Коментиран от #41

    11:56 09.11.2025

  • 33 Смотльо,

    0 3 Отговор

    До коментар #16 от "Майка ти":

    Неговата не е но твоята е при мен и е .

    Коментиран от #40

    11:56 09.11.2025

  • 34 А убийствата на

    0 7 Отговор

    До коментар #22 от "това е всичко, което трябва да знаете":

    руснаци в Донбас и съседните области преди СВО-то, какво е по дефиниция?

    Коментиран от #44

    11:59 09.11.2025

  • 35 Бикът от Шри Ланка

    6 0 Отговор
    СКОПЕНИЯ КАТЪР ПАК ЦВИЛИ НА УМРЕЛО

    12:02 09.11.2025

  • 36 Русия е на колене и моли Рубио

    6 0 Отговор

    До коментар #30 от "Смотльо,":

    Какво УНИЖЕНИЕ да се молят на врага си за милост и празнаване на интересите на врага...

    12:04 09.11.2025

  • 37 Лавров

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "Закон":

    Ще се молим да ни ги зачетат

    12:04 09.11.2025

  • 38 Русинант от тайгата

    3 0 Отговор
    Тоя блатен кон още си въобразява ,че някой го има за жив и рюската леш е някакъв фактор....😂😂😂

    12:06 09.11.2025

  • 39 гост

    1 2 Отговор

    До коментар #16 от "Майка ти":

    не изпростявайте с роднини,между нас става но майки...бащи е грозно...

    12:08 09.11.2025

  • 40 Копейкотрошач

    3 0 Отговор

    До коментар #33 от "Смотльо,":

    Копейкотрошач

    12:13 09.11.2025

  • 41 Пич

    0 6 Отговор

    До коментар #32 от "рашистки колапс":

    Смотан !!! Като се научиш да мислиш , кажи нещо ! Със соросоидни лозунги войни не се печелят !!!

    Коментиран от #43

    12:13 09.11.2025

  • 42 Копейка

    2 0 Отговор
    А на нас каква ни е далаверата?

    12:13 09.11.2025

  • 43 Киев за два дня.

    5 1 Отговор

    До коментар #41 от "Пич":

    Пумияр гладен.

    Коментиран от #51

    12:14 09.11.2025

  • 44 Изпражнението гайтанджиева

    5 0 Отговор

    До коментар #34 от "А убийствата на":

    Това са руски фейкове.

    12:15 09.11.2025

  • 45 Няма край руският позор

    4 0 Отговор
    Няма.Конят на колене!

    12:16 09.11.2025

  • 46 Оня с парчето

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "az СВО Победа 80":

    Искам да ми бъдеш роб!!

    Коментиран от #53

    12:18 09.11.2025

  • 47 Англосаксонска арогантност и безпомощн

    0 5 Отговор
    САЩ не искат да призная, че не са световен лидер. Русия докато си чака, бавно методично отново ще има обща граница с Унгария.

    12:19 09.11.2025

  • 48 Я,ето го

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "az СВО Победа 80":

    Оформеният идиотт на сайта.

    12:20 09.11.2025

  • 49 Хахахаха

    5 0 Отговор
    Той и мирът в раша зависи от интересите на Украйна. Белгород е без ток, Воронеж е без ток и топлина! Бензин няма в цяла раша.

    Коментиран от #50

    12:20 09.11.2025

  • 50 Пора

    5 0 Отговор

    До коментар #49 от "Хахахаха":

    Путинова русия умира.

    12:22 09.11.2025

  • 51 А ти

    0 5 Отговор

    До коментар #43 от "Киев за два дня.":

    Не си гладен, защото си се натъпкал с мъжко семе!

    12:22 09.11.2025

  • 52 Сус бе

    4 0 Отговор
    Кон!

    12:23 09.11.2025

  • 53 Парчето

    0 1 Отговор

    До коментар #46 от "Оня с парчето":

    В задния калъф си го криеш ти!

    12:23 09.11.2025

  • 54 Моча в калта

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "az СВО Победа 80":

    Ела да ми освободиш напрежението в топките!

    12:29 09.11.2025

