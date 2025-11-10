Новини
Отново на свобода? Парижки съд решава дали да пусне от затвора бившия президент Никола Саркози

10 Ноември, 2025 11:45, обновена 10 Ноември, 2025 12:34 1 008 15

След като беше осъден на пет години затвор, Саркози беше задържан преди три седмици по разпореждане на съда за временно изпълнение на присъдата му, въпреки че той я обжалва

Отново на свобода? Парижки съд решава дали да пусне от затвора бившия президент Никола Саркози - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Бившият френски президент Никола Саркози поиска от парижки съд да разпореди освобождаването му от затвора, докато изчаква апелативното производство. Той направи това брпени седмици след като започна да излежава петгодишна присъда по обвинение за набиране на незаконни средства от Либия за президентската си кампания, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

След като изслуша Саркози, неговия адвокат и прокурора, съдът заяви, че ще се произнесе по молбата за освобождаване в 13:30 ч. местно време (14:30 ч. българско време).

Седемдесетгодишният Никола Саркози беше признат за виновен в участие в престъпна организация заедно със свои съучастници за набирането на средства от бившия лидер на Либия Муамар Кадафи през 2007 г., за да може да финансира президентската си кампания. Той беше оправдан по всички други съпътстващи обвинения, сред които корупция и получаване на незаконно финансиране на предизборната си кампания.

След като беше осъден на пет години затвор, Саркози беше задържан преди три седмици по разпореждане на съда за временно изпълнение на присъдата му, въпреки че той я обжалва.

Либийската афера се основава върху твърденията, че Саркози е получил незаконни средства от режима на тогавашния либийски държавен глава Муамар Кадафи през 2007 г., за да финансира предизборната си кампания за президент.

Наказателният съд в Париж не намери директни доказателства за това обвинение, но посочи в заключенията си, че Саркози и негови близки съучастници са се опитали да получат средства от режима. По този начин съдът обвини Саркози в участие в престъпна организация.

В съвременната история на Франция никой бивш президент не е получавал толкова тежка присъда. От своя страна Саркози постоянно изтъкваше, че е невинен.

Миналата седмица българският президент Румен Радев призова за освобождаването на Саркози. Той направи това на церемонията, на която удостои с Почетния знак на президента посланика на Великобритания в Либия в периода 2002-2006 г. Антъни Лейдън за неговите изключителни заслуги към България, проявени чрез лична ангажираност и професионален принос за освобождаването на българските медицински сестри.

Позволете ми да използвам този тържествен момент, за да отдам още едно признание за забележителна съпричастност и на един френски политик - по онова време президент на Франция - който заедно със своята съпруга положи огромни усилия за освобождаването на нашите медици, каза Радев. Днес той е в затвора и се нуждае от нашата подкрепа и съпричастност, с които да изразим истинската си благодарност. Затова аз подкрепям декларациите на президентите Петър Стоянов и Георги Първанов, на бивши министри, политици и общественици, които са приели каузата за неговото освобождаване за свой дълг, и отправям своя призив и към европейските политици и общественици - за освобождаването на президента Саркози, заяви държавният глава.

Българските медици са арестувани в Бенгази на 9 февруари 1999 г. и прекарват в затворите в Либия общо 2755 дни. Българските медицински сестри Кристияна Вълчева, Нася Ненова, Валентина Сиропуло, Валя Червеняшка, Снежана Димитрова, палестинският лекар Ашраф ал-Хаджудж, който тогава вече е с българско гражданство, и д-р Здравко Георгиев, се завръщат в България на 24 юли 2007 година. На 24 юли 2007 г. медиците отпътуват за София с френски правителствен самолет, придружавани от съпругата на президента на Франция Никола Саркози – Сесилия Саркози, и европейския комисар за външните отношения и европейската политика на добросъседство Бенита Фереро-Валднер.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Мдаааа

    13 1 Отговор
    Е, че няма лошо. Взел ги от друга държава. А нашите изедници крадат нас за да но доят.

    Коментиран от #12

    11:50 10.11.2025

  • 2 Гориил

    15 1 Отговор
    Франция е луда страна и е заплаха за французите.Тя защитава тълпите от мигранти и отхвърля заслугите на президентите.

    11:57 10.11.2025

  • 3 ще го пуснат човечеца даже и по късно

    3 1 Отговор
    гарван гарван око не вади кат тук

    опитват се да покажат че уж има законност срещу корупцията и даже бивши президенти не са застраховани от затвор

    12:01 10.11.2025

  • 4 Никола

    0 1 Отговор
    Николов Саркози ..

    12:06 10.11.2025

  • 5 В ЕС няма върховенство на правото

    6 2 Отговор
    Мушенгии и корумпета .... щом си ционист, нацист и атлантик няма съд и затвор

    12:06 10.11.2025

  • 6 Румен Боташа

    10 7 Отговор
    Саркози влезе в затвора за едни 100 000 либийски динара.
    А нашият за 6 милиарда все още е Резидент!

    12:07 10.11.2025

  • 7 Саркози

    5 2 Отговор
    е пеленаче ,пред Путин!

    12:07 10.11.2025

  • 8 някой

    15 0 Отговор
    пуснете човека, той измъкна сестрите ни от либия. това не може да бъде лош човек. че то ако за това се дава затвор нашите политици от прехода до сега в затвора трябва да са.

    12:07 10.11.2025

  • 9 Ахааа,

    1 8 Отговор
    После пак ми говорете за равноправие и равни отговорности - с пет годишна присъда и три седмици в затвора, вече се готвят да го пускат! Що, бе, като е престъпник - да лежи, какво като е бил президент - това е дори утежняващ факт, - какъв пример дава!

    Коментиран от #11, #13

    12:08 10.11.2025

  • 10 5 години затвор

    1 4 Отговор
    За 2 милиарда долара откраднати.... и 200 милиона дълг от Либия към България безследно изчезна

    12:10 10.11.2025

  • 11 Кой да чете ?

    3 1 Отговор

    До коментар #9 от "Ахааа,":

    " Наказателният съд в Париж не намери директни доказателства за това обвинение "

    12:52 10.11.2025

  • 12 Георгиев

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Мдаааа":

    Нищо подобно. Имало само " високо вероятно предположения" че е получавал средства от Кадафи. В статията и Анатолий го отразява - оправдан. И не става ясно защо е в затвора. Още повече без съдебно решение на обжалването.А сега, много моля, да се каже как се финансират структурите на Сорос, които се месят в борбата за власт? Кого захранва Урсула с нейния фонд от два млрд евро в ЕК? И някой в България декларирал ли е в данъчното такива приходи? Това, че нашите президенти от широка политическа палитра единодушно искат освобождаването на Саркози е показателно.

    12:56 10.11.2025

  • 13 Грешно мислиш и пишеш.

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "Ахааа,":

    Кой ти каза, че е престъпник? Недоказани предположения. А нашия Боко, който вземаше процент от изпълнителите на големите национални търгове се развява в НС и по телевизиите

    13:00 10.11.2025

  • 14 Никой

    0 0 Отговор
    Стресът в политиците е висок. Представи си - не си чел 1 книга в живота - ставаш Номер 1.

    Не можеш как да избиеш нервността. Хващаш манекенка - вила в Барселона, бутик.

    Вече си спокоен.

    13:06 10.11.2025

  • 15 Някой

    0 0 Отговор
    Получаваш пари от Кадафи - в затвора.
    Получаваш пари от Сорос - ...
    Получаваш пари от немски фондации (ГЕРБ) - ...
    Трябва си тук закон за чуждите агенти и да се забрани чуждо финансиране на партии, НПО-та и вероизповедания.

    13:12 10.11.2025

