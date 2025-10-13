Новини
Еманюел Макрон: Няма да подам оставка, ще гарантирам стабилността в държавата

13 Октомври, 2025 12:46

Никога не забравяйте, че мандатът, даден от френския народ, е да служим и да даваме отговори на въпросите на обикновените французи, както и да правим всичко възможно за независимостта на Франция, заяви Макрон пред репортери

Еманюел Макрон: Няма да подам оставка, ще гарантирам стабилността в държавата - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Френският президент Еманюел Макрон заяви днес, че ще остане на поста си, за да гарантира стабилността в държавата, игнорирайки многократните призиви за оставка от опозицията на фона на най-дълбоката политическа криза във Франция от десетилетия, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Никога не забравяйте, че мандатът, даден от френския народ, е да служим и да даваме отговори на въпросите на обикновените французи, както и да правим всичко възможно за независимостта на Франция, заяви Макрон пред репортери в Египет няколко дни след като повторно назначи премиера Себастиан Льокорню за лидер на правителството.

"Това е единственото нещо, което има значение. Останалото е работа на правителството... Аз ще продължа да гарантирам стабилността", добави Макрон, чийто втори мандат изтича през 2027 г.


Свързани новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Охххх

    63 3 Отговор
    Бабин сладък.:))

    Коментиран от #26

    12:47 13.10.2025

  • 2 БОЗА

    57 2 Отговор
    Агонията на криещия се в чужбина при кризи...няма спасение там-ФАЛИТ... ;-)

    Коментиран от #4

    12:48 13.10.2025

  • 3 604

    54 2 Отговор
    Най големия виц на франсето!

    12:49 13.10.2025

  • 4 М.АТ.

    44 3 Отговор

    До коментар #2 от "БОЗА":

    МАКРОНИЗМЪТ съсипа Франция, следват избори до дупка! Ще паднат като круши и правителствата на Чехия, Холандия, Полша, Англия и Германия
    МНОГО ПОЗНАВАМ! ПРАВИТЕЛСТВОТО ВЪВ ФРАНЦИЯ ПАДНА!
    За първи път в историята на страната вот на доверие не мина и правителството на Макрон, с премиер Байру, падна!
    364 против Байру, 194 - за, 25 - въздържали се. 
    МАКРОНИЗМЪТ съсипа Франция, следват избори до дупка! Ще паднат като круши и правителствата на Холандия, Полша, Англия и Германия.
    Неолиберализмът си отива!

    Коментиран от #10

    12:49 13.10.2025

  • 5 Ако този е

    53 2 Отговор
    гарант за стабилността, жална й майка на Франция

    12:49 13.10.2025

  • 6 ООрана държава

    50 2 Отговор
    Сякаш слушам наш бойко, не давам оставка, ше ви рестартирам, ше ви смена конституцията,без мене всичко е изгубено....

    12:49 13.10.2025

  • 7 12343211

    43 2 Отговор
    Да,и народа ще го свали!

    12:50 13.10.2025

  • 8 Еееййй.....

    46 2 Отговор
    И тоя не пуща кокала без да е играла тоягата! Лакомията на някой хора е безкрайна...

    12:51 13.10.2025

  • 9 Баба Яга

    45 2 Отговор
    Този закопа Франция!

    Коментиран от #13

    12:51 13.10.2025

  • 10 БОЗА

    37 2 Отговор

    До коментар #4 от "М.АТ.":

    Въпросът е,КОЙ ще ритне доминото...после процеса е ясен... ;-)

    12:51 13.10.2025

  • 11 Последния Софиянец

    41 0 Отговор
    Макрон прави едно и също и очаква различен резултат.

    12:53 13.10.2025

  • 12 хмммм

    26 0 Отговор
    Тоз и той като оня - тръшкат се и не искат да правят това което трябва.

    12:54 13.10.2025

  • 13 Герп боклуци

    22 0 Отговор

    До коментар #9 от "Баба Яга":

    И повече от половин европа

    12:55 13.10.2025

  • 14 Коиловци брадърс

    27 0 Отговор
    Еманюел Ново Начало.

    12:56 13.10.2025

  • 15 Механик

    30 0 Отговор
    Абе то хубаво френския народ ти е дал мандат, ама гледам, че същият тоя народ иска да си вземе мандата, а ти всячески шикалкавиш това да не се случи.
    Та не е ли време да си припомниш случките с Бастилията и гилотините работещи на конвейер отпред.

    12:57 13.10.2025

  • 16 С.П.

    28 0 Отговор
    Макарона не може да гарантира психическата стабилност на жена си, какво остава да гарантира стабилността на Франция...

    Коментиран от #18

    12:58 13.10.2025

  • 18 то всъщност

    16 0 Отговор

    До коментар #16 от "С.П.":

    не е доказано, че е жена ...

    13:05 13.10.2025

  • 20 Макаронени изделия

    19 0 Отговор
    А така, иначе ще има шамари от оня Tpaвepc

    13:11 13.10.2025

  • 21 Ей, кво нещо!

    24 0 Отговор
    Ех,как му се искаше да е някакъв фактор, а то... Путин го унижи, Тръмп също, Ердоган и той, дядото го ошамари в самолета...

    13:14 13.10.2025

  • 22 Избирател

    24 0 Отговор
    "Еманюел Макрон: Няма да подам оставка"

    Все едно и също слушам нашите "евроатлантици" Боко и Шиши или пък зеления пигмей или пък урсулиците - всички са се хванали за кокала и не го пускат че даже избори отменят като в Румъния или фалшифицират като у нас или в Молдова. Пари им под краката и знаят че ако изпуснат сега властта никога няма и да се доближат до нея ами може и в затвора да ги вкарат за това ще направят всичко възможно да не изпуснат кокала.

    13:15 13.10.2025

  • 23 Госあ

    16 1 Отговор
    За страната си, нищо не направи освен “пенсионната реформа”. В ЕС швабите го бламираха напълно, въпреки че имаше добри идеи за европейска армия и по-малка зависимост от краварника. швабите и чичолина го бламираха и за митата и рекета на краварника. В международен план - носеше се по западния мейнстрийм срещу Русия, въпреки важността на руския уран за френската атомна енергетика, който краварника продължава да си внася, апропо. С две думи - каква сигурност, кви 5 евро ве Макроне ???

    Коментиран от #25

    13:20 13.10.2025

  • 24 Възмутен

    14 0 Отговор
    "както и да правим всичко възможно за независимостта на Франция"

    Най-наведения на краварите говори за независимост на Франция - заради господарите си отвъд океана затрихте Европа. Превърнахте държавите си във васали на краварите и те ви рекетират както си искат и моля ти се този ще гарантирал независимостта на Франция. Генерал дьо Гол сигурно се върти в гроба си като го слуша. Вкараха ни във война която е против интересите на Европа която краварите предизвикаха заради техните мераци но видиш заради такива наведени като този Европа плаща масрафа - сега щели да купуват оръжия от Тръмп и да ги давали на зеления наркоман вместо да е обратното.

    13:25 13.10.2025

  • 25 Запознат

    15 0 Отговор

    До коментар #23 от "Госあ":

    "въпреки че имаше добри идеи за европейска армия и по-малка зависимост от краварника"

    То това бяха само приказки за пред избирателите - ако наистина искаше да се отърве от краварите можеше да натисне по яко германците и ония щяха да клекнат. Не го слушай какво приказва а какво прави - а той прави всичко което е в интерес на краварите.

    13:30 13.10.2025

  • 26 Ами

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "Охххх":

    Дедов сладък...

    13:33 13.10.2025

  • 27 мекият макарон

    12 0 Отговор
    Макарона е нагъл, като герберас новошишарник!

    13:37 13.10.2025

  • 28 Нормалният

    8 0 Отговор
    човек първо гарантира сигурността в семейството си.

    13:41 13.10.2025

  • 29 Така става

    8 0 Отговор
    Когато едно жалко същество избива комплекси
    И редовно е пляскан от баба си
    Резултатът е огромна държава някога била велика и дала толко много на човечеството
    Да е пред разпад

    13:57 13.10.2025

  • 31 Бг гражданин

    8 0 Отговор
    Много гъвкав проскубан петел,гъне се ,суче се,но не дава властта !

    14:00 13.10.2025

  • 32 не му се пуска кокала

    4 0 Отговор
    но хората ще го махнат това не е бг

    14:02 13.10.2025

