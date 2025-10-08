Мария Захарова: Руският танкер довърши Макрон

На фона на кризата във Франция, говорителят на руското външно министерство Мария Захарова се пошегува, че френският лидер Еманюел Макрон е бил довършен от "руския сенчест флот".

Дипломатът обърна внимание на медийните съобщения, че Макрон е възнамерявал да направи изявление вечерта на 8 октомври.

"Дали руският "сенчест флот" го е довършил?", написа тя в своя Telegram канал.

Припомняме, че по-рано Макрон обяви задържането на танкер край бреговете на Франция, за който се твърди, че принадлежи на руския "сенчест флот", и че френската прокуратура е започнала разследване за предполагаеми "груби нарушения" от страна на екипажа.

Руският президент Владимир Путин нарече задържането на танкера от Франция пиратство. Той твърди, че танкерът е бил заловен в международни води без никакво основание.

На 3 октомври се появиха съобщения, че според службата за морски трафик, която следи движението на корабите, танкерът е възобновил пътуването си.

Напускащият поста френски премиер Себастиан Льокорню започва двудневни последни преговори с членове на различни партии в опит да намери изход от политическата криза в страната.

Ден по-рано той изненадващо подаде своята оставка и тази на правителството си, след като кабинетът му, обявен в неделя вечерта, беше отхвърлен както от съюзници, така и от противници. Неговото правителство беше най-кратко просъществувалата администрация в съвременната френска история.