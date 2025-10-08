Мария Захарова: Руският танкер довърши Макрон

На фона на кризата във Франция, говорителят на руското външно министерство Мария Захарова се пошегува, че френският лидер Еманюел Макрон е бил довършен от "руския сенчест флот".
Дипломатът обърна внимание на медийните съобщения, че Макрон е възнамерявал да направи изявление вечерта на 8 октомври.
"Дали руският "сенчест флот" го е довършил?", написа тя в своя Telegram канал.
Припомняме, че по-рано Макрон обяви задържането на танкер край бреговете на Франция, за който се твърди, че принадлежи на руския "сенчест флот", и че френската прокуратура е започнала разследване за предполагаеми "груби нарушения" от страна на екипажа.
Руският президент Владимир Путин нарече задържането на танкера от Франция пиратство. Той твърди, че танкерът е бил заловен в международни води без никакво основание.
На 3 октомври се появиха съобщения, че според службата за морски трафик, която следи движението на корабите, танкерът е възобновил пътуването си.
Напускащият поста френски премиер Себастиан Льокорню започва двудневни последни преговори с членове на различни партии в опит да намери изход от политическата криза в страната.
Ден по-рано той изненадващо подаде своята оставка и тази на правителството си, след като кабинетът му, обявен в неделя вечерта, беше отхвърлен както от съюзници, така и от противници. Неговото правителство беше най-кратко просъществувалата администрация в съвременната френска история.
6 пешо
12:48 08.10.2025
10 Тая
13:05 08.10.2025
11 Точен
13:08 08.10.2025
13 Маша
13:12 08.10.2025
18 Крали Марко
13:26 08.10.2025
19 Инж1
Такива танкери трябва да се арестуват!!!! Най-малкото поради опасност от еко-катастрофа!!!!!!✔
13:26 08.10.2025
21 Пу...Маринкин
13:32 08.10.2025
23 Ехааааааа
13:43 08.10.2025
25 Любопитен
13:49 08.10.2025
26 Инфаркти самозакриите се
13:50 08.10.2025
27 Неразбрал
13:52 08.10.2025