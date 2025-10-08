Новини
Мария Захарова: Руският танкер довърши Макрон

8 Октомври, 2025 12:33 1 654 27

Напускащият поста френски премиер Себастиан Льокорню започва двудневни последни преговори с членове на различни партии в опит да намери изход от политическата криза в страната

Мария Захарова: Руският танкер довърши Макрон - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

На фона на кризата във Франция, говорителят на руското външно министерство Мария Захарова се пошегува, че френският лидер Еманюел Макрон е бил довършен от "руския сенчест флот".

Дипломатът обърна внимание на медийните съобщения, че Макрон е възнамерявал да направи изявление вечерта на 8 октомври.

"Дали руският "сенчест флот" го е довършил?", написа тя в своя Telegram канал.

Припомняме, че по-рано Макрон обяви задържането на танкер край бреговете на Франция, за който се твърди, че принадлежи на руския "сенчест флот", и че френската прокуратура е започнала разследване за предполагаеми "груби нарушения" от страна на екипажа.

Руският президент Владимир Путин нарече задържането на танкера от Франция пиратство. Той твърди, че танкерът е бил заловен в международни води без никакво основание.

На 3 октомври се появиха съобщения, че според службата за морски трафик, която следи движението на корабите, танкерът е възобновил пътуването си.

Напускащият поста френски премиер Себастиан Льокорню започва двудневни последни преговори с членове на различни партии в опит да намери изход от политическата криза в страната.

Ден по-рано той изненадващо подаде своята оставка и тази на правителството си, след като кабинетът му, обявен в неделя вечерта, беше отхвърлен както от съюзници, така и от противници. Неговото правителство беше най-кратко просъществувалата администрация в съвременната френска история.


Русия
  • 6 пешо

    14 4 Отговор
    тия двамата да вземат да се вземат

    12:48 08.10.2025

  • 10 Тая

    5 12 Отговор
    руска кака как е разбрала, че всичко с танкерат е наред, като не е руски?

    13:05 08.10.2025

  • 11 Точен

    5 11 Отговор
    В България двама души са виновни за катастрофата на макронистка Франция - Путин и Костадинов...

    13:08 08.10.2025

  • 13 Маша

    8 4 Отговор
    Е Велика !!!

    13:12 08.10.2025

  • 18 Крали Марко

    3 9 Отговор
    Тая джофра намеква ,че заради един танкер с нефт руснаците събарят цяло Правителство на държава от ЕС и НАТО и всички останали трябва да треперят от страх ,да не им се случи и на тях същото...Очакваме да обяви,че потопа в Елените е щото сме щели да спираме руската газ по Турски поток...

    13:26 08.10.2025

  • 19 Инж1

    4 7 Отговор
    Най-накрая ЕС свали "кадифените ръкавици"!!!!
    Такива танкери трябва да се арестуват!!!! Най-малкото поради опасност от еко-катастрофа!!!!!!✔

    13:26 08.10.2025

  • 21 Пу...Маринкин

    5 1 Отговор
    Провеждам хибридна атака по триене!

    13:32 08.10.2025

  • 23 Ехааааааа

    1 1 Отговор
    Сега кой ще изпраща войски във покрайна , кой микрона залезе , а мислеше да управлява вечно и да подскача и да се ежи на ПУТИН !!!!!!

    13:43 08.10.2025

  • 25 Любопитен

    1 0 Отговор
    От тая снимка на прегръдките кои е ТЯ......кои е ТОЙ ?

    13:49 08.10.2025

  • 26 Инфаркти самозакриите се

    1 1 Отговор
    Не лъжете повече народа !!!!

    13:50 08.10.2025

  • 27 Неразбрал

    1 0 Отговор
    Абе някои да ми обясни , тия двамата защо се прегръщат като гаджета ?? За макарона знаем как е със ориентацията .....направи много паради и стана известен ....ЕЙЙЙ ......а надрусаняка как е ?????

    13:52 08.10.2025

