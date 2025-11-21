"Дневникът на един затворник"! Никола Саркози написа книга зад решетките, пуска я на пазара

Бившият френски президент Никола Саркози обяви в социалната мрежа "Екс" днес, че на 10 декември ще излезе книгата му "Дневникът на един затворник", публикувана от издателство "Фаяр", собственост на милиардера консерватор Венсан Болоре, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"В затвора няма нищо за гледане или правене. Забравям тишината - тя не съществува в затвора "Санте", където има много какво да чуеш. Уви, шумът там е непрестанен. Също както в пустинята, в затвора човек се съсредоточава главно върху вътрешния си живот", пише бившият държавен глава, лишен от свобода в продължение на три седмици, след като беше осъден по делото за незаконно финансиране от Либия на президентската му кампания.

На 25 септември тази година 70-годишният Никола Саркози беше осъден на първа инстанция на 5 години лишаване от свобода, като съдът разпореди предварителното му задържане по обвинения в участие в престъпна организация. Той беше осъден да заплати и глоба от 100 000 евро.

Саркози веднага обжалва присъдата си и ще бъде съден отново - от апелативния съд в Париж, от 16 март до 3 юни догодина.

Бившият президент, който твърди от самото начало, че е невинен, беше задържан за три седмици в затвора "Санте". Това е нещо безпрецедентно в историята на френската република и предизвика оживени дебати, отбелязва АФП.

Никола Саркози беше освободен от затвора на 10 ноември от апелативния съд в Париж. Съдът прецени, че няма опасност той да избяга от страната и го постави под съдебен контрол. Няколко часа след освобождаването си, Саркози написа в "Екс", че ще подготви обжалването си, за да докаже невинността си. "Истината ще възтържествува", увери той.

Според съдиите временното изпълнение на присъдата му е обосновано от "изключително сериозния фактически състав" по делото, а според Никола Саркози то е мотивирано от "омраза".

Вече окончателно осъден по делото за "подслушванията", за което получи едногодишна присъда лишаване от свобода, бившият френски президент ще узнае на 26 ноември дали френският Касационен съд ще потвърди издадена му на втора инстанция присъда от 6 месеца лишаване от свобода по делото "Бигмалион", по обвинения в незаконно финансиране на президентската му кампания през 2012 г.