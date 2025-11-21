Новини
"Дневникът на един затворник"! Никола Саркози написа книга зад решетките, пуска я на пазара

21 Ноември, 2025 23:14 1 086 10

"Дневникът на един затворник"! Никола Саркози написа книга зад решетките, пуска я на пазара - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Бившият френски президент Никола Саркози обяви в социалната мрежа "Екс" днес, че на 10 декември ще излезе книгата му "Дневникът на един затворник", публикувана от издателство "Фаяр", собственост на милиардера консерватор Венсан Болоре, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"В затвора няма нищо за гледане или правене. Забравям тишината - тя не съществува в затвора "Санте", където има много какво да чуеш. Уви, шумът там е непрестанен. Също както в пустинята, в затвора човек се съсредоточава главно върху вътрешния си живот", пише бившият държавен глава, лишен от свобода в продължение на три седмици, след като беше осъден по делото за незаконно финансиране от Либия на президентската му кампания.

На 25 септември тази година 70-годишният Никола Саркози беше осъден на първа инстанция на 5 години лишаване от свобода, като съдът разпореди предварителното му задържане по обвинения в участие в престъпна организация. Той беше осъден да заплати и глоба от 100 000 евро.

Саркози веднага обжалва присъдата си и ще бъде съден отново - от апелативния съд в Париж, от 16 март до 3 юни догодина.

Бившият президент, който твърди от самото начало, че е невинен, беше задържан за три седмици в затвора "Санте". Това е нещо безпрецедентно в историята на френската република и предизвика оживени дебати, отбелязва АФП.

Никола Саркози беше освободен от затвора на 10 ноември от апелативния съд в Париж. Съдът прецени, че няма опасност той да избяга от страната и го постави под съдебен контрол. Няколко часа след освобождаването си, Саркози написа в "Екс", че ще подготви обжалването си, за да докаже невинността си. "Истината ще възтържествува", увери той.

Според съдиите временното изпълнение на присъдата му е обосновано от "изключително сериозния фактически състав" по делото, а според Никола Саркози то е мотивирано от "омраза".

Вече окончателно осъден по делото за "подслушванията", за което получи едногодишна присъда лишаване от свобода, бившият френски президент ще узнае на 26 ноември дали френският Касационен съд ще потвърди издадена му на втора инстанция присъда от 6 месеца лишаване от свобода по делото "Бигмалион", по обвинения в незаконно финансиране на президентската му кампания през 2012 г.


Франция
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 гжгтж

    3 1 Отговор
    И макрон ще пише скоро книги в затвора

    23:38 21.11.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 айде бе

    7 1 Отговор
    Кога влезна, кога я написа? В днешно време, с тези изкуствени интелекти, всеки грозен френски гaлфoн може да си плати за пълен достъп до някоя платформа, да зададе параметри на локумите и ИИто да му ги разтегли. След това я давате на редактор да я попогледня, инвестирате пр е-3 на бройка за печат и я пускате на пазара за 20 лв.

    23:46 21.11.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 плевен

    4 2 Отговор
    Е, има Господ! Кадафи го подкрепи финансово, а този го уби. И ако си излежи всичките присъди, то Моамар К. ще се усмихва, някъде там горе. Има Господ, Мосю.

    Коментиран от #8

    23:55 21.11.2025

  • 6 Гориил

    6 1 Отговор
    Имам чувството, че тази книга е написана от някакви умници по поръчка на Саркози (месеци преди съдебната присъда и с цел да се нанесе удар по недоброжелателите на принц Никола). Има цяла професия: писане на всякакви инсинуации и измислици за пари.Например, бащата на Дюма плащал за литературното му произведение не на ред, а на глава. Така било по-евтино. Но робите се съгласили, за да не умрат от глад.

    00:21 22.11.2025

  • 7 Много интересно

    2 0 Отговор
    Коя президентска кампания е законно финансирана. Кой президент до сега е влизал в затвора дори за три седмици. Французите са най гадните подстрекатели. Дали Макрон или онзи дето подписа минските
    Споразумения с Меркел са достойни за затвора заради незаконни финансирания и бъдещ фалит.

    03:45 22.11.2025

  • 8 а ти защо

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "плевен":

    си мислиш че кадафи е мъртъв?

    Коментиран от #10

    08:21 22.11.2025

  • 9 брей че работа

    0 0 Отговор
    кога влезе кога я написа че и я издаде вече???не сме толкова глупави като европейците ние сме балканци а не европейци

    08:22 22.11.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

