Москва продължава да отрича: Подводницата, която изплува в океана край Северна Франция, няма техническа повреда

Москва продължава да отрича: Подводницата, която изплува в океана край Северна Франция, няма техническа повреда

13 Октомври, 2025 15:02 2 017 105

ТАСС съобщи, че съдът, който влиза на въоръжение през 2014 г., е част от група подводници, които пренасят крилати ракети „Калибър“

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Русия отхвърли информацията, че една от подводниците ѝ е имала технически проблеми, след като съдът изплува на повърхността край бреговете на Северна Франция, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Миналия четвъртък военноморското командване на НАТО публикува снимки, според които френска фрегата е наблюдавала руска подводница на повърхността край бреговете на Бретан.

„НАТО е готова да брани съюза с постоянна бдителност в Атлантическия океан“, публикува командването в социалната мрежа „Екс“, но без да назовава подводницата.

Каналът в „Телеграм“ „ВЧК-ОГПУ“, което публикува предполагаеми изтичания на информация от руските сили за сигурност, публикува миналия месец, че дизел-електрическата подводница „Новоросийск“ е имала сериозни технически проблеми, включително течове на гориво.

Днес руските държавни медии публикуваха изявление от Руския черноморски флот, отхвърлящо твърденията, че „Новоросийск“ е изплувала на повърхността заради извънредна ситуация. Според него съдът е извършвал планов преход, след като е изпълнил задачи в Средиземно море и е изплувал според правилата за навигация в Ламанша.

ТАСС съобщи, че съдът, който влиза на въоръжение през 2014 г., е част от група подводници, които пренасят крилати ракети „Калибър“.


  • 1 Путин

    18 32 Отговор
    "Курск" не е потънал.

    Коментиран от #13

    15:04 13.10.2025

  • 2 Факт

    9 33 Отговор
    Оттече у канало хАяско

    15:04 13.10.2025

  • 3 бен Ходжа

    37 15 Отговор
    Тръмп ще продаде томахавките на Урсулите, а после те ще ги дадат на Украйна. Така си измива ръцете. И щом томахавките ударят Русия, то отговора по столиците на ЕС няма да закъснее.

    Коментиран от #5, #58

    15:04 13.10.2025

  • 4 Тома

    45 14 Отговор
    Подводницата е излязла нато да нацапа гащите

    Коментиран от #9, #10, #53

    15:05 13.10.2025

  • 5 Българин

    11 43 Отговор

    До коментар #3 от "бен Ходжа":

    Полетят,ли томаховките от Русия няма да остане много.

    Коментиран от #14, #71

    15:06 13.10.2025

  • 6 минувача

    39 10 Отговор
    Не е задължително подводницата да има проблем , за да изплува на повърхността . Друг е въпросът , че на някой така му изнася .

    15:07 13.10.2025

  • 7 хе хе

    11 35 Отговор
    Още преди две седмици НАТО предложи на Москва да помогнат технически на бедстващия кърай Гибралтар "Новорусийск". Москва отказа, ама подводницата изплува. Жалко за професионалистите на борда и, които пожертва Путин. Отново. Това не е тяхна война.

    Коментиран от #37

    15:07 13.10.2025

  • 8 Синдбад

    33 7 Отговор
    Това си е рутинна процедура и спазване на правилата. Натоваците пак направиха от мухата слон.

    15:07 13.10.2025

  • 9 хъхъ

    31 8 Отговор

    До коментар #4 от "Тома":

    Урсула още не е построила желязната стена срещу дронове, но сега ще трябва да прави и подводна мрежа срещу руски подводници. Откъде пари обаче?

    Коментиран от #20

    15:07 13.10.2025

  • 10 Фактура

    14 16 Отговор

    До коментар #4 от "Тома":

    Всичко то...им е, подводно...подводни крайцери...подводни разрушители....така кой нацапа, гащите???

    15:08 13.10.2025

  • 11 Игра на нерви

    24 7 Отговор
    Всяка поява на руски плавателен съд до границите на НАТО предизвиква истерична реакция, същото се отнася и за самолетите. Може би това се прави целенасочено. Ако не издържат нервите на някой от операторите войната ни е в кърпа вързана.

    Коментиран от #35

    15:08 13.10.2025

  • 12 Фактчекър

    8 24 Отговор
    Руската подводница "Новоросийск" претърпя сериозни щети край Гибралтарския проток в района на Средиземно море. Според информация от антикремълски източник в Telegram, подводницата е изложена на риск от експлозия вследствие на изтичане на гориво, причинено от сериозна повреда в трюма й. Тези технически проблеми правят плавателния съд деликатна ситуация в един от най-стратегическите и натоварени морски проливи в света.

    Подводницата "Новоросийск" е на бойна мисия в Средиземно море и според данните проблемите й представляват значителна опасност за екипажа и кораба. Това съобщение е от септември 2025 г. и идва от достоверен източник с връзки в руските служби за сигурност.

    15:08 13.10.2025

  • 13 аz СВО Победа 80

    10 23 Отговор

    До коментар #1 от "Путин":

    Извънредно! Очертава се и "Крайцера Москва" да изплува около Коледа.
    😂😂😂

    Коментиран от #19, #41

    15:08 13.10.2025

  • 14 оли - го .....,

    25 6 Отговор

    До коментар #5 от "Българин":

    Да плашиш вълк с пастърма е същото , като да плашиш руснаците с оръжия ! Щраус , не си в час !

    15:08 13.10.2025

  • 15 Игра на нерви

    17 6 Отговор
    Всяка поява на руски плавателен съд до границите на НАТО предизвиква истерична реакция, същото се отнася и за самолетите. Може би това се прави целенасочено. Ако не издържат нервите на някой от операторите войната ни е в кърпа вързана.

    Коментиран от #21

    15:08 13.10.2025

  • 16 дедо

    21 8 Отговор
    Абе, какво стана с ония френски командоси, които превзеха на абордаж кораб от "сенчестия флот"? Нищо не казаха за продължението. Чудна работа?

    Коментиран от #45

    15:08 13.10.2025

  • 17 Зареждат със сгъстен кислород за да

    5 16 Отговор
    Има въздух за гребците подводничари под водата
    Издишали са кислорода в подводницата

    Коментиран от #80

    15:09 13.10.2025

  • 18 аха...

    10 14 Отговор
    изплувала като умряла риба с корема на горе, ма всичко било наред :)

    15:09 13.10.2025

  • 19 село мое ,

    12 4 Отговор

    До коментар #13 от "аz СВО Победа 80":

    А ти да станеш начаса по-умен и по-млад ...Ха-ха !

    Коментиран от #30

    15:09 13.10.2025

  • 20 Копейка,

    4 12 Отговор

    До коментар #9 от "хъхъ":

    Започни работа.

    15:09 13.10.2025

  • 21 как кайш

    4 5 Отговор

    До коментар #15 от "Игра на нерви":

    Руската подводница "Новоросийск" е засечена край бреговете на Франция в началото на октомври 2025 г. Според информация от НАТО и френски военни, подводницата е била принудена да изплува над водата, вероятно заради техническа неизправност, като ситуацията се контролира от военноморските сили на Алианса. Руското командване отрича информацията за аварийно изплуване и твърди, че подводницата извършва планов междуфлотски преход след изпълнение на задачи в Средиземно море.

    В края на септември имаше съобщения от руски телеграм канал за сериозни проблеми в горивната система на "Новоросийск" край Гибралтар, при които е налице риск от експлозия и екологична катастрофа поради изтичане на гориво. Тези тревоги обаче са отричани официално от руските военни.

    "Новоросийск" е част от Черноморския флот, маневрира с дизел-електрическа технология и носи крилати ракети "Калибър", някои от които могат да бъдат с ядрени бойни глави. Подводницата е наблюдавана от западните военноморски сили в региона, като преминава през Ламанша надводно, според международните правила.

    Към момента ситуацията около подводницата остава следена, като руските власти отричат съществуването на аварии, а НАТО следи внимателно движението й в района.

    15:10 13.10.2025

  • 22 🤣...... руския подводен самовар наистин

    7 14 Отговор
    Се е повредил, това го отбелязват и руските блогъри, повреда в горивната система, французите се опасяват от екокатастрофа от дизеловото гориво което може да се излее в морето, докъдето са доплавали братушките все едни големи гов...
    н@ са оставяли🤣.

    Коментиран от #27, #28, #46, #82

    15:10 13.10.2025

  • 23 Механик

    9 13 Отговор
    Тези идиоти два пирона еднакви не могат да направят,подводници тръгнали да дялкат.
    Закривай.

    Коментиран от #68

    15:12 13.10.2025

  • 24 хаха

    8 13 Отговор
    Тя онази дето потъна нямаше повреда. Просто мравката-огняр дето била на обмен от пръдмирал Кузнецов взела че пукнала от алкохолно натравяне.

    ХАХАХА!

    Коментиран от #38

    15:12 13.10.2025

  • 25 Мдаааа

    14 6 Отговор
    Когато дойде мечката може и да позамирише отзад !

    Нали така.

    15:12 13.10.2025

  • 26 Ъхъъъъъ

    13 8 Отговор
    А подводниците на САЩ и НАТО никога НЕ изплуват на повърхността ....нали?

    15:13 13.10.2025

  • 27 Атина Палада

    6 11 Отговор

    До коментар #22 от "🤣...... руския подводен самовар наистин":

    На нас ни казаха да викаме че не е вярно!

    15:13 13.10.2025

  • 28 ха-ха !

    11 6 Отговор

    До коментар #22 от "🤣...... руския подводен самовар наистин":

    Укрите и това не могат да оставят след себе си !

    Коментиран от #33, #36

    15:13 13.10.2025

  • 29 И какво?

    11 5 Отговор
    френска фрегата е наблюдавала руска подводница на повърхността край бреговете на Бретан ... и?

    Коментиран от #59

    15:14 13.10.2025

  • 30 Копеец,

    4 12 Отговор

    До коментар #19 от "село мое ,":

    Отивай да си гледаш недъгавата челяд.

    Коментиран от #48

    15:14 13.10.2025

  • 31 хаха

    6 8 Отговор
    Еахти новаторите са заблатените питеци...

    15:14 13.10.2025

  • 32 Сега НАТО трябва да залепи

    3 8 Отговор
    Джи пи ЕС трекер на подводницата която когато излезе на повърхността да бъде локализирана

    15:14 13.10.2025

  • 33 А где

    5 11 Отговор

    До коментар #28 от "ха-ха !":

    Руският черноморски флот?

    Коментиран от #44

    15:15 13.10.2025

  • 34 Бойкот на О.Л.Хлъц

    14 2 Отговор
    Подводниците НЕ плУват, нито изплУват - те плАват или изплАват.
    ПлУват САМО живите същества - ХОРА, животни, птици, риби и т.н...

    15:15 13.10.2025

  • 35 виктория

    8 2 Отговор

    До коментар #11 от "Игра на нерви":

    за това нато не може да граничи с русия!!!

    15:15 13.10.2025

  • 36 А где

    4 11 Отговор

    До коментар #28 от "ха-ха !":

    Крайцера Москва?

    15:16 13.10.2025

  • 37 Антитрол

    11 4 Отговор

    До коментар #7 от "хе хе":

    "Москва отказа, ама подводницата изплува"

    Значи ако руснаците не спазват правилата ще има рев а ако ги спазват пак ще има рев - абе важното е пропагандата да върви. Да си чувал че и за Босфора и за Ламанша има правила че за да преминат всички подводници трябва да са в надводно положение.

    Коментиран от #43

    15:16 13.10.2025

  • 38 разбира се че Курск нямаше повреда

    4 7 Отговор

    До коментар #24 от "хаха":

    Не помните ли, че спасителите дори носиха торта със свещи на единия бедстващ матрос на Курск. Хе хе. После срам не срам, платиха си на холандците от Мамут да им я извадят от по-малка дълбочина отколкото е дължината на подводницата в цяло състояние.

    15:17 13.10.2025

  • 39 Либераст

    6 7 Отговор
    Ми тъй къжети че 2 пакета памперси заминаха...

    15:17 13.10.2025

  • 40 Абе пичове ....

    10 4 Отговор
    Това от зад дето е фона на снимката е Хавана, Куба бре !... Никакви брегове на Бретан не е .... вие нормални ли сте? Търсене по снимка какво ви показва? А?

    Коментиран от #54, #75

    15:17 13.10.2025

  • 41 ЪХЪ

    5 9 Отговор

    До коментар #13 от "аz СВО Победа 80":

    И Мочата да възкръсне.

    15:18 13.10.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 хе хе

    6 9 Отговор

    До коментар #37 от "Антитрол":

    Курск също нямаше никаква повреда.

    Коментиран от #52

    15:18 13.10.2025

  • 44 А где

    8 5 Отговор

    До коментар #33 от "А где":

    Украинския черноморски флот или украинската авиация?

    15:18 13.10.2025

  • 45 Феликс Дж

    11 5 Отговор

    До коментар #16 от "дедо":

    За тези не зная, но за едни в Коиловци, Плевенско знаят доста хора по света и у нас.

    Коментиран от #49

    15:18 13.10.2025

  • 46 604

    9 1 Отговор

    До коментар #22 от "🤣...... руския подводен самовар наистин":

    Мани говнътъ съ мият, амъ пердаха си оставя...

    Коментиран от #69

    15:19 13.10.2025

  • 47 Гръмна , гръмна

    9 5 Отговор
    И бреговете на Бретан са в радиация! Бягайте спасявайте се в Мароко атлантенца

    15:19 13.10.2025

  • 48 село мое ,

    8 4 Отговор

    До коментар #30 от "Копеец,":

    Рано ми е още за челяд , но явно съдиш по твоята за другите ! Нещастник !

    15:20 13.10.2025

  • 49 повярвай ми

    5 6 Отговор

    До коментар #45 от "Феликс Дж":

    За печалната съдба на Курск знаят значително повече хора.

    15:20 13.10.2025

  • 50 Томахоук

    7 7 Отговор
    Като думнат и Кремъл,Москва трябва да отрича.Ско има остали живи.

    Коментиран от #65

    15:20 13.10.2025

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Антитрол

    10 4 Отговор

    До коментар #43 от "хе хе":

    Никой не е казвал за Курск че няма повреда - лъжеш повече и от братчедите. Ама в името на пропагандата може да се лъже нали така ви казаха.

    Коментиран от #62, #63

    15:21 13.10.2025

  • 53 Може да нацапат гащите само ония....

    5 7 Отговор

    До коментар #4 от "Тома":

    ... нещастници от екипажа.

    Коментиран от #56

    15:21 13.10.2025

  • 54 Няма значение...

    7 1 Отговор

    До коментар #40 от "Абе пичове ....":

    Снимката е направена лично от БГНЕС/ЕРА... хахахаха ....

    15:21 13.10.2025

  • 55 Бай той Толстой

    8 3 Отговор
    Да не изплува в Темза, бе?🤗

    15:22 13.10.2025

  • 56 604

    6 4 Отговор

    До коментар #53 от "Може да нацапат гащите само ония....":

    То се вижда кой с кафевото отзади, зъ туй по тиху!

    15:22 13.10.2025

  • 57 Па съм я бе

    3 3 Отговор
    Сигурно е протекъл ядреният реактор 🤭

    15:23 13.10.2025

  • 58 факуса

    2 2 Отговор

    До коментар #3 от "бен Ходжа":

    може и дончо да намаже,могат само сащ да ги изстрелват

    15:24 13.10.2025

  • 59 Фактура

    4 4 Отговор

    До коментар #29 от "И какво?":

    И са се спукали от смях ...какви неможачи са блатните тигри

    15:24 13.10.2025

  • 60 Макробиолог

    3 4 Отговор
    Най ми е важно състоянието на неква подводница, благодаря много за таз полезна информация.

    Коментиран от #66

    15:24 13.10.2025

  • 61 дедо

    6 5 Отговор
    Руските подводничари са изплавали с подводницата ,защото са искали поне за малко ,да видят Западния свят . То издържа ли се в тази дива и изостанала Русия ,да гледаш само тъжни и сиви гледки и да газиш рядка кал.

    Коментиран от #79

    15:25 13.10.2025

  • 62 хе хе

    3 5 Отговор

    До коментар #52 от "Антитрол":

    И за Курск така лъгах, пък се оказах прав. Колкото и да си леете пропагандата, истината излиза на яве.

    Коментиран от #70

    15:25 13.10.2025

  • 63 Истории от блатото.

    3 6 Отговор

    До коментар #52 от "Антитрол":

    Путин още не е изплатил обезщетенията на близките на морячетата от Курск.Минаха повече от 20 години.

    Коментиран от #77, #87, #92

    15:25 13.10.2025

  • 64 Абе Стайков,

    6 1 Отговор
    Тея с "оранжевите" дрехи на подводницата дето са на снимката да не би случайно да са от БГНЕС/ЕРА... БТА или Ройтерс а?

    15:26 13.10.2025

  • 65 Помнещ

    7 4 Отговор

    До коментар #50 от "Томахоук":

    Сега томахавките ли са на ред от които "ще фърчи вата" - ами то не бяха Джавелини, Байрактари, Хаймъси, Леопарди, Абрамси, М777, Брадлита, Ф16 и какво ли още не като всеки път ни уверявахте че това ще е краят на руснаците и след една седмица до месец не си спомняхте за това.

    Видяхме ги в Сирия Томахавките - от 48 само две удариха нещо и то без да има ПВО.

    Коментиран от #72, #76

    15:26 13.10.2025

  • 66 да бе

    3 2 Отговор

    До коментар #60 от "Макробиолог":

    То поне да беше натовска, да се посмеем. А те с руска подлодка се подиграват!

    Коментиран от #86

    15:26 13.10.2025

  • 67 Макробиолог

    4 3 Отговор
    Също така тази сутрин др Ким е имал киселини.

    15:27 13.10.2025

  • 68 Толкова си механик

    6 1 Отговор

    До коментар #23 от "Механик":

    Освен ако не списваш от някоя лудница.

    15:27 13.10.2025

  • 69 Какъв пердах бе? 🤣

    6 3 Отговор

    До коментар #46 от "604":

    Тръгнат да пердашат някой и потъват или изплуват с н@ср....@ни гащи🤣, тия дето трябваше да бъдат пердашени сега трябва да ги спасяват и да им ринат л@....н@т@🤣, още ли вярваш на митовете и легендите за непобедимата руска армия🙈, и за безаналоговото им оръжие което било най-доброто на света🤣, в Украйна се видя кое колко струва.

    15:27 13.10.2025

  • 70 Антитриол

    6 0 Отговор

    До коментар #62 от "хе хе":

    Бате лъжем за 30,40 лева
    Трябва да се храним все пак.

    15:27 13.10.2025

  • 71 1234

    3 4 Отговор

    До коментар #5 от "Българин":

    ха ха срещу хусите изстреляха 80 и нищо,а и много зор се произвеждат та и нямат много,а и тамън ще им се види ненадежноста и прехвалената им слава

    15:27 13.10.2025

  • 72 друг помнещ

    3 2 Отговор

    До коментар #65 от "Помнещ":

    Откъде в Либия излезе нарицателното "а их там нет" и в русия се появиха за една вечер над 200 пресни гроба с "хирургически останки"?

    15:27 13.10.2025

  • 73 az СВО Победа 80

    3 4 Отговор
    А следващият път като "разтовари" Калибрите по целите, дали западната пропаганда пак ще ни обяснява, как заради технически проблем с ракетите е трябвало да ги изстреля, а??? 🤣🤣🤣

    Коментиран от #83

    15:27 13.10.2025

  • 74 Макробиолог

    2 1 Отговор
    Специален самолет от Пекин му е доставите сода бикарбонат.

    15:28 13.10.2025

  • 75 Все тая ...

    1 1 Отговор

    До коментар #40 от "Абе пичове ....":

    Хавана, Куба или Бретан все е Руския черноморски флот

    15:28 13.10.2025

  • 76 аz СВО Победа 80

    4 4 Отговор

    До коментар #65 от "Помнещ":

    В Сирия от 59 изстреляни Томахоук,58 са в десятката.Да бъдем реалисти.😂😂😂

    Коментиран от #85, #90, #100

    15:29 13.10.2025

  • 77 Антитрол

    5 3 Отговор

    До коментар #63 от "Истории от блатото.":

    "Путин още не е изплатил обезщетенията на близките на морячетата от Курск"

    Ами и на момчетата които загинаха в Кербала господарите ти още не са изплатили обезщетения ама това не съответства на пропагандата нали и не е хубаво да се споменава. Даже имаше едни които загинаха от "приятелски огън" ама и те нищо не получиха.

    Коментиран от #84

    15:29 13.10.2025

  • 78 Гръмна , гръмна

    4 4 Отговор
    И бреговете на Бретан са в радиация! Бягайте спасявайте се в Мароко атлантенца

    15:30 13.10.2025

  • 79 дедо трол механик последен софиянец

    5 1 Отговор

    До коментар #61 от "дедо":

    Много си забавен (умствено).

    15:30 13.10.2025

  • 80 факуса

    2 4 Отговор

    До коментар #17 от "Зареждат със сгъстен кислород за да":

    заредили са подарък за макарон на дъното

    15:30 13.10.2025

  • 81 Ха ХаХа

    2 4 Отговор
    НАТО напълни гащите

    15:30 13.10.2025

  • 82 стоян

    2 5 Отговор

    До коментар #22 от "🤣...... руския подводен самовар наистин":

    На теб ли ще се обясняват, зелена еуглено?!

    15:31 13.10.2025

  • 83 Ааааа:

    4 2 Отговор

    До коментар #73 от "az СВО Победа 80":

    Ела ти го НА!Руски безполов кретен.

    15:31 13.10.2025

  • 84 Изпражнението гайтанджиева

    2 5 Отговор

    До коментар #77 от "Антитрол":

    Това са руски фейкове.

    15:32 13.10.2025

  • 85 Помнещ

    3 3 Отговор

    До коментар #76 от "аz СВО Победа 80":

    "В Сирия от 59 изстреляни Томахоук,58 са в десятката"

    Само че явно десятката е била в пустинята някъде защото само 2 стигнаха до летището. Другите даже и не ги намериха.

    Коментиран от #89

    15:32 13.10.2025

  • 86 Макробиолог

    3 4 Отговор

    До коментар #66 от "да бе":

    Де има военна техника и производства има и рискове и инциденти.До Нашвил две дузини работници литнаха в въздуха, не могат да намерят днк за идентификация. Смешно ли е?Не е ,Обикновени хора,като нас.

    15:33 13.10.2025

  • 87 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    2 1 Отговор

    До коментар #63 от "Истории от блатото.":

    Пишеш БЕЗ да знаеш ИСТИНАТА
    или знаеш ИСТИНАТА, но пишеш ЛЪЖИТЕ СИ❗

    15:34 13.10.2025

  • 88 Мъжката баба на Макрон/Микрон

    4 3 Отговор
    е запретнала ръкави да му опере оцапаните гащи. В тази връзка е и западняшкият вой срещу руската подводница. Да не минават през Английския канал, за да не създават работа на мъжката баба на Микрон.

    15:36 13.10.2025

  • 89 так точно

    2 2 Отговор

    До коментар #85 от "Помнещ":

    Да же две томахавки паднаха в Мапуту и една в Претория. Само името им е гулемо на тези

    15:37 13.10.2025

  • 90 az СВО Победа 80

    4 2 Отговор

    До коментар #76 от "аz СВО Победа 80":

    Не пиши глупостите си под моя ник!

    От 67 ракети бяха свалени 64!

    15:38 13.10.2025

  • 91 Всички копейки са на...

    2 3 Отговор
    ... амбразурата да защитават честа на безаналоговата руска скрап🤣, те имаха един самолетоносач "Адмирал Кузнецов" /Кузя/🤣, беше удимил Средиземно море, после беше потънал докато излиза от пристанището на Санкт Петербург🤣, да плаши НАТО🤣, извадиха го и го нарязаха за скраб, сега подводницата изплува защото не може да плува, обаче това било за да уплашат НАТО🤣, и те се уплашили и им изпратили един холандски кораб за аварии за да ги спасява🤣, и тия клоуни щели да превземат Европа и света🤣🙈

    15:39 13.10.2025

  • 92 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    4 2 Отговор

    До коментар #63 от "Истории от блатото.":

    "Курск" потъна ударена от САШтинско торпедо❗
    Има снимка с входното отверстие в мрежата❗
    Още не бяха минали 24 часа и в МаЦква кацна лично шефът на СеРеУ ....
    с "празен чек" в ръка❗
    От него бяха изчистени задълженията на Русия и изплатени обезщетенията на близките ❗
    Лъжите ти минават само пред децата и малките момиченца и момченца ПО ПЕЙКИТЕ‼️

    Коментиран от #97

    15:40 13.10.2025

  • 93 Майко мила, Майко мила,

    3 2 Отговор
    бреговете на Бретан.....
    „НАТО е готова да брани съюза в Атлантическия океан“, А на Марс кога а? Абе хора, четете ли какви глупости се пишат и какви тъпотии дрънкат ненормалниците от НАТО ? Това е потресаваща олигофрения. Не го ли осъзнавате да ви питам. И като капак сложена снимка от Куба, Хавана...

    Коментиран от #101

    15:40 13.10.2025

  • 94 Гръмна , гръмна .....

    3 3 Отговор
    И бреговете на Бретан са в радиация! Бягайте спасявайте се в Мароко атлантенца....

    15:41 13.10.2025

  • 95 Мъжката баба на Макрон

    5 1 Отговор
    От бреговете на Бретан го е потвърдила ! Точка

    15:43 13.10.2025

  • 96 Руска

    2 1 Отговор
    Измет.

    15:45 13.10.2025

  • 97 глупости

    0 2 Отговор

    До коментар #92 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Откъде сащисаните имат торпеда, че да ударят безаналоговия Курск бе? Той Курск като излезе на бойно дежурство и източния бряг на Щатите гасят тока докато не се прибере обратно в пристанището бе!

    15:45 13.10.2025

  • 98 Сатана Z

    0 3 Отговор
    През 2017 Тръмп изстреля срещу Сирия над 100 томахавки, ,50% от които поразиха няколко селскостопански сгради с 2 -3 бензиноколонки,няколко ветеринарни лечебници също не бяха пожалени от военното командване на Краварите.Няколко от Томахавките не се взривиха и бяха откарани в Русия като военен трофей като на базата на техният летателен план и навигация на бяха разработени алгоритмите на С400 за тяхното бъдещо поразяване при използване срещу Русия и Китай.Томахавката всъщност е съвременна версия на ФАУ2 открадната от германците но с монтиран GPS.
    Пълен тшак да както и останалите краварски game changer

    Коментиран от #105

    15:47 13.10.2025

  • 99 Д-р До литър

    2 0 Отговор
    Нищо и няма ,една боя и е като нова.
    Обаче и предстои влизане на сух док ,защото повредите са няколко ,а не една.
    Ще отсъства поне 1,5 години . Ако не потъне преди това . И за да я приберат трябва влекач да изпратят . Той руския флот се състои главно от влекачи .

    Коментиран от #103

    15:48 13.10.2025

  • 100 Това е безспорен

    1 0 Отговор

    До коментар #76 от "аz СВО Победа 80":

    Факт.

    15:49 13.10.2025

  • 101 Целева група:

    1 1 Отговор

    До коментар #93 от "Майко мила, Майко мила,":

    Малоумни атлантенца до 30 години със специални потребности ... филтър БТА .... (предаде Ройтерс, цитирана от БТА)... хосписа на информационният ужас .. субсидиран естествено с нашите пари от МС ... уникална олигофрения на практика

    15:49 13.10.2025

  • 102 БТА.....

    1 0 Отговор
    Само от януари до сега е ре-транслирала доказано 2117 фейка ... повтарям: 2117 доказани фейка ! Вече са 2118 ! И ние с данъците си плащаме за това !

    15:53 13.10.2025

  • 103 аz СВО Победа 80

    0 1 Отговор

    До коментар #99 от "Д-р До литър":

    Ще прави компания на бившият самолетоносач Кузя в леярната.😂😂😂
    Или на бившият крайцера Москва при рибите
    .🤣🤣🤣

    15:53 13.10.2025

  • 104 Я пък тоя

    0 1 Отговор
    "НАТО е готова да брани съюза с постоянна бдителност "
    Така ще пази и Полша, Румъния, Финландия... а бе всички които са в НАТО.
    Ще гледа отстрани, но бдително. 🤣🤣🤣

    15:54 13.10.2025

  • 105 Дарк игъл

    0 0 Отговор

    До коментар #98 от "Сатана Z":

    Греда Незнайко ,греда . Не бяха Томахоук ,а LRASM .
    За селскотопански постройки не знам ,но лабораторията и складовете ги бяха изтрили.
    Ма много си неграмотен джанъм ,от ФАУ 2 била
    Ама ФАУ 2 е балистична ,а Томахоук крилата . Точно нищо общо нямат . 😆
    Я дай кереч и стига си се излагал ,ти и у казарма не си ходил 🤪

    15:55 13.10.2025

