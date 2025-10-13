Москва продължава да отрича: Подводницата, която изплува в океана край Северна Франция, няма техническа повреда

Русия отхвърли информацията, че една от подводниците ѝ е имала технически проблеми, след като съдът изплува на повърхността край бреговете на Северна Франция, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Миналия четвъртък военноморското командване на НАТО публикува снимки, според които френска фрегата е наблюдавала руска подводница на повърхността край бреговете на Бретан.
„НАТО е готова да брани съюза с постоянна бдителност в Атлантическия океан“, публикува командването в социалната мрежа „Екс“, но без да назовава подводницата.
Каналът в „Телеграм“ „ВЧК-ОГПУ“, което публикува предполагаеми изтичания на информация от руските сили за сигурност, публикува миналия месец, че дизел-електрическата подводница „Новоросийск“ е имала сериозни технически проблеми, включително течове на гориво.
Днес руските държавни медии публикуваха изявление от Руския черноморски флот, отхвърлящо твърденията, че „Новоросийск“ е изплувала на повърхността заради извънредна ситуация. Според него съдът е извършвал планов преход, след като е изпълнил задачи в Средиземно море и е изплувал според правилата за навигация в Ламанша.
ТАСС съобщи, че съдът, който влиза на въоръжение през 2014 г., е част от група подводници, които пренасят крилати ракети „Калибър“.
1 Путин
Коментиран от #13
15:04 13.10.2025
2 Факт
15:04 13.10.2025
3 бен Ходжа
Коментиран от #5, #58
15:04 13.10.2025
4 Тома
Коментиран от #9, #10, #53
15:05 13.10.2025
5 Българин
До коментар #3 от "бен Ходжа":Полетят,ли томаховките от Русия няма да остане много.
Коментиран от #14, #71
15:06 13.10.2025
6 минувача
15:07 13.10.2025
7 хе хе
Коментиран от #37
15:07 13.10.2025
8 Синдбад
15:07 13.10.2025
9 хъхъ
До коментар #4 от "Тома":Урсула още не е построила желязната стена срещу дронове, но сега ще трябва да прави и подводна мрежа срещу руски подводници. Откъде пари обаче?
Коментиран от #20
15:07 13.10.2025
10 Фактура
До коментар #4 от "Тома":Всичко то...им е, подводно...подводни крайцери...подводни разрушители....така кой нацапа, гащите???
15:08 13.10.2025
11 Игра на нерви
Коментиран от #35
15:08 13.10.2025
12 Фактчекър
Подводницата "Новоросийск" е на бойна мисия в Средиземно море и според данните проблемите й представляват значителна опасност за екипажа и кораба. Това съобщение е от септември 2025 г. и идва от достоверен източник с връзки в руските служби за сигурност.
15:08 13.10.2025
13 аz СВО Победа 80
До коментар #1 от "Путин":Извънредно! Очертава се и "Крайцера Москва" да изплува около Коледа.
😂😂😂
Коментиран от #19, #41
15:08 13.10.2025
14 оли - го .....,
До коментар #5 от "Българин":Да плашиш вълк с пастърма е същото , като да плашиш руснаците с оръжия ! Щраус , не си в час !
15:08 13.10.2025
15 Игра на нерви
Коментиран от #21
15:08 13.10.2025
16 дедо
Коментиран от #45
15:08 13.10.2025
17 Зареждат със сгъстен кислород за да
Издишали са кислорода в подводницата
Коментиран от #80
15:09 13.10.2025
18 аха...
15:09 13.10.2025
19 село мое ,
До коментар #13 от "аz СВО Победа 80":А ти да станеш начаса по-умен и по-млад ...Ха-ха !
Коментиран от #30
15:09 13.10.2025
20 Копейка,
До коментар #9 от "хъхъ":Започни работа.
15:09 13.10.2025
21 как кайш
До коментар #15 от "Игра на нерви":Руската подводница "Новоросийск" е засечена край бреговете на Франция в началото на октомври 2025 г. Според информация от НАТО и френски военни, подводницата е била принудена да изплува над водата, вероятно заради техническа неизправност, като ситуацията се контролира от военноморските сили на Алианса. Руското командване отрича информацията за аварийно изплуване и твърди, че подводницата извършва планов междуфлотски преход след изпълнение на задачи в Средиземно море.
В края на септември имаше съобщения от руски телеграм канал за сериозни проблеми в горивната система на "Новоросийск" край Гибралтар, при които е налице риск от експлозия и екологична катастрофа поради изтичане на гориво. Тези тревоги обаче са отричани официално от руските военни.
"Новоросийск" е част от Черноморския флот, маневрира с дизел-електрическа технология и носи крилати ракети "Калибър", някои от които могат да бъдат с ядрени бойни глави. Подводницата е наблюдавана от западните военноморски сили в региона, като преминава през Ламанша надводно, според международните правила.
Към момента ситуацията около подводницата остава следена, като руските власти отричат съществуването на аварии, а НАТО следи внимателно движението й в района.
15:10 13.10.2025
22 🤣...... руския подводен самовар наистин
н@ са оставяли🤣.
Коментиран от #27, #28, #46, #82
15:10 13.10.2025
23 Механик
Закривай.
Коментиран от #68
15:12 13.10.2025
24 хаха
ХАХАХА!
Коментиран от #38
15:12 13.10.2025
25 Мдаааа
Нали така.
15:12 13.10.2025
26 Ъхъъъъъ
15:13 13.10.2025
27 Атина Палада
До коментар #22 от "🤣...... руския подводен самовар наистин":На нас ни казаха да викаме че не е вярно!
15:13 13.10.2025
28 ха-ха !
До коментар #22 от "🤣...... руския подводен самовар наистин":Укрите и това не могат да оставят след себе си !
Коментиран от #33, #36
15:13 13.10.2025
29 И какво?
Коментиран от #59
15:14 13.10.2025
30 Копеец,
До коментар #19 от "село мое ,":Отивай да си гледаш недъгавата челяд.
Коментиран от #48
15:14 13.10.2025
31 хаха
15:14 13.10.2025
32 Сега НАТО трябва да залепи
15:14 13.10.2025
33 А где
До коментар #28 от "ха-ха !":Руският черноморски флот?
Коментиран от #44
15:15 13.10.2025
34 Бойкот на О.Л.Хлъц
ПлУват САМО живите същества - ХОРА, животни, птици, риби и т.н...
15:15 13.10.2025
35 виктория
До коментар #11 от "Игра на нерви":за това нато не може да граничи с русия!!!
15:15 13.10.2025
36 А где
До коментар #28 от "ха-ха !":Крайцера Москва?
15:16 13.10.2025
37 Антитрол
До коментар #7 от "хе хе":"Москва отказа, ама подводницата изплува"
Значи ако руснаците не спазват правилата ще има рев а ако ги спазват пак ще има рев - абе важното е пропагандата да върви. Да си чувал че и за Босфора и за Ламанша има правила че за да преминат всички подводници трябва да са в надводно положение.
Коментиран от #43
15:16 13.10.2025
38 разбира се че Курск нямаше повреда
До коментар #24 от "хаха":Не помните ли, че спасителите дори носиха торта със свещи на единия бедстващ матрос на Курск. Хе хе. После срам не срам, платиха си на холандците от Мамут да им я извадят от по-малка дълбочина отколкото е дължината на подводницата в цяло състояние.
15:17 13.10.2025
39 Либераст
15:17 13.10.2025
40 Абе пичове ....
Коментиран от #54, #75
15:17 13.10.2025
41 ЪХЪ
До коментар #13 от "аz СВО Победа 80":И Мочата да възкръсне.
15:18 13.10.2025
43 хе хе
До коментар #37 от "Антитрол":Курск също нямаше никаква повреда.
Коментиран от #52
15:18 13.10.2025
44 А где
До коментар #33 от "А где":Украинския черноморски флот или украинската авиация?
15:18 13.10.2025
45 Феликс Дж
До коментар #16 от "дедо":За тези не зная, но за едни в Коиловци, Плевенско знаят доста хора по света и у нас.
Коментиран от #49
15:18 13.10.2025
46 604
До коментар #22 от "🤣...... руския подводен самовар наистин":Мани говнътъ съ мият, амъ пердаха си оставя...
Коментиран от #69
15:19 13.10.2025
47 Гръмна , гръмна
15:19 13.10.2025
48 село мое ,
До коментар #30 от "Копеец,":Рано ми е още за челяд , но явно съдиш по твоята за другите ! Нещастник !
15:20 13.10.2025
49 повярвай ми
До коментар #45 от "Феликс Дж":За печалната съдба на Курск знаят значително повече хора.
15:20 13.10.2025
50 Томахоук
Коментиран от #65
15:20 13.10.2025
52 Антитрол
До коментар #43 от "хе хе":Никой не е казвал за Курск че няма повреда - лъжеш повече и от братчедите. Ама в името на пропагандата може да се лъже нали така ви казаха.
Коментиран от #62, #63
15:21 13.10.2025
53 Може да нацапат гащите само ония....
До коментар #4 от "Тома":... нещастници от екипажа.
Коментиран от #56
15:21 13.10.2025
54 Няма значение...
До коментар #40 от "Абе пичове ....":Снимката е направена лично от БГНЕС/ЕРА... хахахаха ....
15:21 13.10.2025
55 Бай той Толстой
15:22 13.10.2025
56 604
До коментар #53 от "Може да нацапат гащите само ония....":То се вижда кой с кафевото отзади, зъ туй по тиху!
15:22 13.10.2025
57 Па съм я бе
15:23 13.10.2025
58 факуса
До коментар #3 от "бен Ходжа":може и дончо да намаже,могат само сащ да ги изстрелват
15:24 13.10.2025
59 Фактура
До коментар #29 от "И какво?":И са се спукали от смях ...какви неможачи са блатните тигри
15:24 13.10.2025
60 Макробиолог
Коментиран от #66
15:24 13.10.2025
61 дедо
Коментиран от #79
15:25 13.10.2025
62 хе хе
До коментар #52 от "Антитрол":И за Курск така лъгах, пък се оказах прав. Колкото и да си леете пропагандата, истината излиза на яве.
Коментиран от #70
15:25 13.10.2025
63 Истории от блатото.
До коментар #52 от "Антитрол":Путин още не е изплатил обезщетенията на близките на морячетата от Курск.Минаха повече от 20 години.
Коментиран от #77, #87, #92
15:25 13.10.2025
64 Абе Стайков,
15:26 13.10.2025
65 Помнещ
До коментар #50 от "Томахоук":Сега томахавките ли са на ред от които "ще фърчи вата" - ами то не бяха Джавелини, Байрактари, Хаймъси, Леопарди, Абрамси, М777, Брадлита, Ф16 и какво ли още не като всеки път ни уверявахте че това ще е краят на руснаците и след една седмица до месец не си спомняхте за това.
Видяхме ги в Сирия Томахавките - от 48 само две удариха нещо и то без да има ПВО.
Коментиран от #72, #76
15:26 13.10.2025
66 да бе
До коментар #60 от "Макробиолог":То поне да беше натовска, да се посмеем. А те с руска подлодка се подиграват!
Коментиран от #86
15:26 13.10.2025
67 Макробиолог
15:27 13.10.2025
68 Толкова си механик
До коментар #23 от "Механик":Освен ако не списваш от някоя лудница.
15:27 13.10.2025
69 Какъв пердах бе? 🤣
До коментар #46 от "604":Тръгнат да пердашат някой и потъват или изплуват с н@ср....@ни гащи🤣, тия дето трябваше да бъдат пердашени сега трябва да ги спасяват и да им ринат л@....н@т@🤣, още ли вярваш на митовете и легендите за непобедимата руска армия🙈, и за безаналоговото им оръжие което било най-доброто на света🤣, в Украйна се видя кое колко струва.
15:27 13.10.2025
70 Антитриол
До коментар #62 от "хе хе":Бате лъжем за 30,40 лева
Трябва да се храним все пак.
15:27 13.10.2025
71 1234
До коментар #5 от "Българин":ха ха срещу хусите изстреляха 80 и нищо,а и много зор се произвеждат та и нямат много,а и тамън ще им се види ненадежноста и прехвалената им слава
15:27 13.10.2025
72 друг помнещ
До коментар #65 от "Помнещ":Откъде в Либия излезе нарицателното "а их там нет" и в русия се появиха за една вечер над 200 пресни гроба с "хирургически останки"?
15:27 13.10.2025
73 az СВО Победа 80
Коментиран от #83
15:27 13.10.2025
74 Макробиолог
15:28 13.10.2025
75 Все тая ...
До коментар #40 от "Абе пичове ....":Хавана, Куба или Бретан все е Руския черноморски флот
15:28 13.10.2025
76 аz СВО Победа 80
До коментар #65 от "Помнещ":В Сирия от 59 изстреляни Томахоук,58 са в десятката.Да бъдем реалисти.😂😂😂
Коментиран от #85, #90, #100
15:29 13.10.2025
77 Антитрол
До коментар #63 от "Истории от блатото.":"Путин още не е изплатил обезщетенията на близките на морячетата от Курск"
Ами и на момчетата които загинаха в Кербала господарите ти още не са изплатили обезщетения ама това не съответства на пропагандата нали и не е хубаво да се споменава. Даже имаше едни които загинаха от "приятелски огън" ама и те нищо не получиха.
Коментиран от #84
15:29 13.10.2025
78 Гръмна , гръмна
15:30 13.10.2025
79 дедо трол механик последен софиянец
До коментар #61 от "дедо":Много си забавен (умствено).
15:30 13.10.2025
80 факуса
До коментар #17 от "Зареждат със сгъстен кислород за да":заредили са подарък за макарон на дъното
15:30 13.10.2025
81 Ха ХаХа
15:30 13.10.2025
82 стоян
До коментар #22 от "🤣...... руския подводен самовар наистин":На теб ли ще се обясняват, зелена еуглено?!
15:31 13.10.2025
83 Ааааа:
До коментар #73 от "az СВО Победа 80":Ела ти го НА!Руски безполов кретен.
15:31 13.10.2025
84 Изпражнението гайтанджиева
До коментар #77 от "Антитрол":Това са руски фейкове.
15:32 13.10.2025
85 Помнещ
До коментар #76 от "аz СВО Победа 80":"В Сирия от 59 изстреляни Томахоук,58 са в десятката"
Само че явно десятката е била в пустинята някъде защото само 2 стигнаха до летището. Другите даже и не ги намериха.
Коментиран от #89
15:32 13.10.2025
86 Макробиолог
До коментар #66 от "да бе":Де има военна техника и производства има и рискове и инциденти.До Нашвил две дузини работници литнаха в въздуха, не могат да намерят днк за идентификация. Смешно ли е?Не е ,Обикновени хора,като нас.
15:33 13.10.2025
87 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #63 от "Истории от блатото.":Пишеш БЕЗ да знаеш ИСТИНАТА
или знаеш ИСТИНАТА, но пишеш ЛЪЖИТЕ СИ❗
15:34 13.10.2025
88 Мъжката баба на Макрон/Микрон
15:36 13.10.2025
89 так точно
До коментар #85 от "Помнещ":Да же две томахавки паднаха в Мапуту и една в Претория. Само името им е гулемо на тези
15:37 13.10.2025
90 az СВО Победа 80
До коментар #76 от "аz СВО Победа 80":Не пиши глупостите си под моя ник!
От 67 ракети бяха свалени 64!
15:38 13.10.2025
91 Всички копейки са на...
15:39 13.10.2025
92 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #63 от "Истории от блатото.":"Курск" потъна ударена от САШтинско торпедо❗
Има снимка с входното отверстие в мрежата❗
Още не бяха минали 24 часа и в МаЦква кацна лично шефът на СеРеУ ....
с "празен чек" в ръка❗
От него бяха изчистени задълженията на Русия и изплатени обезщетенията на близките ❗
Лъжите ти минават само пред децата и малките момиченца и момченца ПО ПЕЙКИТЕ‼️
Коментиран от #97
15:40 13.10.2025
93 Майко мила, Майко мила,
„НАТО е готова да брани съюза в Атлантическия океан“, А на Марс кога а? Абе хора, четете ли какви глупости се пишат и какви тъпотии дрънкат ненормалниците от НАТО ? Това е потресаваща олигофрения. Не го ли осъзнавате да ви питам. И като капак сложена снимка от Куба, Хавана...
Коментиран от #101
15:40 13.10.2025
94 Гръмна , гръмна .....
15:41 13.10.2025
95 Мъжката баба на Макрон
15:43 13.10.2025
96 Руска
15:45 13.10.2025
97 глупости
До коментар #92 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Откъде сащисаните имат торпеда, че да ударят безаналоговия Курск бе? Той Курск като излезе на бойно дежурство и източния бряг на Щатите гасят тока докато не се прибере обратно в пристанището бе!
15:45 13.10.2025
98 Сатана Z
Пълен тшак да както и останалите краварски game changer
Коментиран от #105
15:47 13.10.2025
99 Д-р До литър
Обаче и предстои влизане на сух док ,защото повредите са няколко ,а не една.
Ще отсъства поне 1,5 години . Ако не потъне преди това . И за да я приберат трябва влекач да изпратят . Той руския флот се състои главно от влекачи .
Коментиран от #103
15:48 13.10.2025
100 Това е безспорен
До коментар #76 от "аz СВО Победа 80":Факт.
15:49 13.10.2025
101 Целева група:
До коментар #93 от "Майко мила, Майко мила,":Малоумни атлантенца до 30 години със специални потребности ... филтър БТА .... (предаде Ройтерс, цитирана от БТА)... хосписа на информационният ужас .. субсидиран естествено с нашите пари от МС ... уникална олигофрения на практика
15:49 13.10.2025
102 БТА.....
15:53 13.10.2025
103 аz СВО Победа 80
До коментар #99 от "Д-р До литър":Ще прави компания на бившият самолетоносач Кузя в леярната.😂😂😂
Или на бившият крайцера Москва при рибите
.🤣🤣🤣
15:53 13.10.2025
104 Я пък тоя
Така ще пази и Полша, Румъния, Финландия... а бе всички които са в НАТО.
Ще гледа отстрани, но бдително. 🤣🤣🤣
15:54 13.10.2025
105 Дарк игъл
До коментар #98 от "Сатана Z":Греда Незнайко ,греда . Не бяха Томахоук ,а LRASM .
За селскотопански постройки не знам ,но лабораторията и складовете ги бяха изтрили.
Ма много си неграмотен джанъм ,от ФАУ 2 била
Ама ФАУ 2 е балистична ,а Томахоук крилата . Точно нищо общо нямат . 😆
Я дай кереч и стига си се излагал ,ти и у казарма не си ходил 🤪
15:55 13.10.2025