Тръмп: Бихме спечелили бързо и брутално всяка война, но не ми се воюва. Вече не харчим пари за Киев, а печелим от НАТО

11 Ноември, 2025 03:54, обновена 11 Ноември, 2025 04:03 544 9

Ситуацията в Украйна вече не заплашва с мащабен конфликт, отбеляза американският президент

Тръмп: Бихме спечелили бързо и брутално всяка война, но не ми се воюва. Вече не харчим пари за Киев, а печелим от НАТО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че не иска Вашингтон да бъде замесен в никакви войни, но добави, че страната му ще действа сурово, ако възникне военен сценарий.

„Не искам да участвам във войни“, каза той в интервю за Fox News. „Но ако се окажа във война, ще спечелим бързо и ще бъде брутално.“

Тръмп повтори твърдението си, че той и неговата администрация са прекратили осем конфликта за девет месеца, без да уточни кои.

САЩ вече не финансират Украйна, но получават пари за продажба на оръжие чрез НАТО, каза президентът на САЩ Доналд Тръмп пред репортери в Белия дом.

„Вече не харчим пари. Сега ни плащат чрез НАТО“, каза той.

Политикът изрази мнение, че ситуацията в тази страна вече не заплашва с мащабен конфликт.

„Ако бях президент, тази война никога нямаше да се случи. И ако не бях президент, тази война можеше да доведе до трета световна война. Това няма да се случи“, добави държавният глава.

На 14 юли Тръмп обяви нова схема за военна помощ за Украйна: Вашингтон продава оръжия на европейски съюзници от НАТО, които плащат за тях и ги прехвърлят в Киев. Първият пакет ще включва не само ракети, но и батареи Patriot. Очаква се някои страни да изпратят свои собствени системи на украинските въоръжени сили, а след това Съединените щати да попълнят арсеналите им.

Германия беше една от първите, които подкрепиха тази инициатива. Както обаче заяви германският министър на отбраната Борис Писториус, целият процес на трансфер на оръжие за Украйна ще отнеме месеци. Междувременно Франция, Италия, Унгария и Чехия отказаха да участват в тази схема


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 АМАH OT ИДИOTИ

    8 5 Отговор
    И АЗ БИХ ПРEБИЛ ТАЙСЪН ФЮРИ. С ЮМРУЦИ.
    😆
    НО НЕ МИ СЕ ЗАНИМАВА. НЯМАМ ВРЕМЕ.
    🤣😝😇

    04:12 11.11.2025

  • 2 Добро утро!

    6 4 Отговор
    Какво говори някой политик и какво прави са две различни неща...
    САЩ и Запада ще помагат на Украйна, защото нямат друг избор срещу арогантния руски империализъм и шовинизъм .
    ЗЛОТО срещу мира и човечеството трябва да се спира или унищожава.

    Коментиран от #4

    04:13 11.11.2025

  • 3 Мдааа

    1 3 Отговор
    И на мен ми се искаше, а а нямах желание.

    04:24 11.11.2025

  • 4 Ха Ха

    1 3 Отговор

    До коментар #2 от "Добро утро!":

    Тези думи на Президента на САЩ идват като горещ душ за евро.ейските атлантисти. Неприятно

    04:27 11.11.2025

  • 5 Васко

    1 0 Отговор
    Шечелиш на наш гръб!

    04:31 11.11.2025

