Ахмед ал-Шараа: Нямам нищо общо с 11 септември; Тръмп: Сириецът е корав е, харесва ми. Кой няма тъмно минало...ВИДЕО

Съединените щати ще направят всичко възможно, за да осигурят успеха на Сирия, заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп.

„Ще направим всичко възможно, за да гарантираме успеха на Сирия, защото е част от Близкия изток. Сега имаме мир в Близкия изток“, каза той, отговаряйки на въпроси на репортери в Белия дом.

Тръмп добави, че е установил добри отношения с временния президент на Арабската република Ахмед ал-Шараа. „Той е много силен лидер. И е корав човек. Харесвам го, разбирам се с него“, каза американският президент.

Той вярва, че ал-Шараа има потенциала да поведе страната си към успех. „Искаме да видим Сирия да успее и вярвам, че този лидер може да го направи. Хората казват, че има тежко минало. Всички ние имаме тежко минало“, добави Тръмп. Няколко часа по-рано той прие ал-Шараа във Вашингтон. Според американската преса това е първото посещение на сирийски държавен глава в Белия дом.

Настоящото сирийско ръководство смята, че е от съществено значение бившият сирийски лидер Башар ал-Асад да бъде подведен под отговорност, заяви Ахмед ал-Шараа.

„Справедливостта трябва да възтържествува. Създадохме комисия по правосъдието, за да подведем под отговорност всички замесени, включително Башар ал-Асад, за техните действия“, каза той в интервю за Fox News.

През октомври руският външен министър Сергей Лавров, по време на среща с журналисти от арабски страни, заяви, че Асад и членовете на семейството му са в Русия единствено по хуманитарни причини, тъй като бившият президент е бил обект на физическо насилие в родината си.

Ахмед ал-Шараа заяви, че миналите му връзки с терористичната групировка Ал Кайда не са били обсъждани по време на разговорите с американския президент Доналд Тръмп.

„Мисля, че това е нещо от миналото. Не го обсъждахме“, каза ал-Шараа, обръщайки се към въпроса в интервю за Fox News след срещата си с американския президент в Белия дом. Той каза, че разговорите са били фокусирани върху „инвестирането в бъдещето на Сирия, така че тя вече да не се възприема като заплаха за сигурността“.

На въпроса дали съжалява за атаките срещу САЩ на 11 септември 2001 г. от бойци на Ал Кайда, ал-Шараа каза, че няма нищо общо с тях и „скърби за всеки един загинал човек“.

Сирийското правителство в момента няма намерение да преговаря за присъединяването на Дамаск към Авраамовите споразумения, които предвиждат нормализиране на отношенията с Израел, заяви ал-Шараа.

„Ситуацията в Сирия е различна от ситуацията в страните, присъединили се към Авраамовите споразумения. Сирия граничи с Израел, който окупира Голанските възвишения от 1967 г. Нямаме намерение да участваме в директни преговори в този момент“, каза той.

Ал-Шараа обаче допусна подобни контакти да се осъществят в бъдеще, с посредничеството на Тръмп и неговата администрация.

Турският външен министър Хакан Фидан заяви днес, че е провел отделни разговори с няколко американски представители и със сирийския си колега Асад аш Шибани по време на визита във Вашингтон, като е обсъдил с тях развитията в Сирия и Газа, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

По думите на Фидан, той е срещнал разбиране от страна на САЩ за необходимостта Сирия да остане обединена.

Министърът каза пред турски медии след разговорите си, че е бил поканен също да се присъедини в даден момент от срещата между американския президент Доналд Тръмп и сирийския лидер Ахмед аш Шараа. Фидан добави, че се е срещнал също с американския държавен секретар Марко Рубио, вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс, както и с американските специални пратеници Стив Уиткоф и Том Барак.