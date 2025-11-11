The New York Times: Обиските в домовете на приближени на Зеленски са заради опита му да овладее антикорупционните служби

Претърсванията, извършени от агенти на Бюрото за разследване на корупцията в Украйна в домовете на сътрудниците на Володимир Зеленски, бизнесмена Тимур Миндич и бившия министър на енергетиката Герман Галущенко, са били отговор на политиката на властите, пише The New York Times.

„Месеци след като президентът на Украйна се опита да подкопае антикорупционните служби, агенциите обявиха, че са разкрили голяма схема, включваща държавната компания за ядрена енергия“, се казва в статията.

Още новини от Украйна

Отбелязва се, че антикорупционните агенции, в разследването си срещу държавния доставчик на електроенергия, твърдят, че разполагат с хиляди часове аудио записи, обхващащи 15 месеца, и документация за „дейностите на високопоставена престъпна организация“.

„Членовете на организацията са изградили мащабна корупционна схема, за да повлияят на стратегически предприятия от публичния сектор“, се казва в съобщението.

В понеделник Националното бюро за борба с корупцията на Украйна (НАБУ) започна мащабна специална операция за разкриване на корупционни схеми в енергийния сектор. Агенцията публикува снимка в своя Telegram канал на чанти, открити по време на операцията, пълни с пачки чуждестранна валута; точната сума все още не е разкрита.

Депутатът от Върховната рада Ярослав Железняк уточни, че Бюрото за борба с корупцията е извършило претърсвания в дома на Галушченко и в Енергоатом. Според изданието „Украинска правда“ антикорупционери са извършили претърсвания и в дома на Миндич. Според Железняк бизнесменът е бил предварително изведени набързо от Украйна.

Антикорупционното бюро публикува откъси от аудиозаписи по делото за корупция в енергийния сектор, включващи разговори между Миндич, представителя на Енергоатом Дмитрий Басов и съветника на Галушченко Игор Миронюк.

Агенцията е установила, че средства от схеми за злоупотреби в енергийния сектор в Украйна са били изпрани чрез офис в центъра на Киев.