Новини
Свят »
САЩ »
The New York Times: Обиските в домовете на приближени на Зеленски са заради опита му да овладее антикорупционните служби
  Тема: Украйна

The New York Times: Обиските в домовете на приближени на Зеленски са заради опита му да овладее антикорупционните служби

11 Ноември, 2025 06:11, обновена 11 Ноември, 2025 06:20 800 10

  • украйна-
  • корупция-
  • схема-
  • зеленски

Изградена била мащабна корупционна схема за оказване на влияние на стратегически предприятия от публичния сектор

The New York Times: Обиските в домовете на приближени на Зеленски са заради опита му да овладее антикорупционните служби - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Претърсванията, извършени от агенти на Бюрото за разследване на корупцията в Украйна в домовете на сътрудниците на Володимир Зеленски, бизнесмена Тимур Миндич и бившия министър на енергетиката Герман Галущенко, са били отговор на политиката на властите, пише The New York Times.

„Месеци след като президентът на Украйна се опита да подкопае антикорупционните служби, агенциите обявиха, че са разкрили голяма схема, включваща държавната компания за ядрена енергия“, се казва в статията.

Още новини от Украйна

Отбелязва се, че антикорупционните агенции, в разследването си срещу държавния доставчик на електроенергия, твърдят, че разполагат с хиляди часове аудио записи, обхващащи 15 месеца, и документация за „дейностите на високопоставена престъпна организация“.

„Членовете на организацията са изградили мащабна корупционна схема, за да повлияят на стратегически предприятия от публичния сектор“, се казва в съобщението.

В понеделник Националното бюро за борба с корупцията на Украйна (НАБУ) започна мащабна специална операция за разкриване на корупционни схеми в енергийния сектор. Агенцията публикува снимка в своя Telegram канал на чанти, открити по време на операцията, пълни с пачки чуждестранна валута; точната сума все още не е разкрита.

Депутатът от Върховната рада Ярослав Железняк уточни, че Бюрото за борба с корупцията е извършило претърсвания в дома на Галушченко и в Енергоатом. Според изданието „Украинска правда“ антикорупционери са извършили претърсвания и в дома на Миндич. Според Железняк бизнесменът е бил предварително изведени набързо от Украйна.

Антикорупционното бюро публикува откъси от аудиозаписи по делото за корупция в енергийния сектор, включващи разговори между Миндич, представителя на Енергоатом Дмитрий Басов и съветника на Галушченко Игор Миронюк.

Агенцията е установила, че средства от схеми за злоупотреби в енергийния сектор в Украйна са били изпрани чрез офис в центъра на Киев.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 побърканяк

    12 1 Отговор
    Хехе сите около зеления корумпирани само той целия в бЕло.

    Коментиран от #5

    06:22 11.11.2025

  • 2 Хазарите не

    9 1 Отговор
    Обичат други да им надничат в далаверите. За това най-удобната форма на тяхното управление е диктатурата. Седи си "горе" и стрижи овцете и балъците по света, колко ти душа иска. "Кой смее да ме проверява за корупция? Знайш ли ти, кой съм аз?"

    06:24 11.11.2025

  • 3 Гърга Питич

    6 0 Отговор
    хубава работа ама СИГАН----СКА

    06:24 11.11.2025

  • 4 🎃⚒️🐷

    5 0 Отговор
    Да се учи от сенсея Тиква.

    06:25 11.11.2025

  • 5 Еми 2

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "побърканяк":

    Пътечки и вече планетата е твоя. Колко малко му трябва да завладее света. Ха-ха-ха

    06:26 11.11.2025

  • 6 Механик

    6 1 Отговор
    В украина на власт са хазарите/евреите, а където има такива, има кръв, корупция, робия и извратени сексуални практики.
    Но нищо. Тия сами ще се затрият. Само стойте и гледайте сеир.

    06:27 11.11.2025

  • 7 Пенчо

    2 0 Отговор
    А у нас кога....!?

    06:33 11.11.2025

  • 8 Хе!

    2 0 Отговор
    То щото при вас не се действа по същия начин! Разликата е, че там с Божията помощ от партньорите са нападнали правителството, а тук само два кмета на опозицията!

    06:35 11.11.2025

  • 9 Pyccкий Карлик

    1 2 Отговор
    Ако Нетаняху беше президент на Русия щеше да спаси живота на 1млн руснаци, а Украйна да почва от Лвов, но без Лвов. Зе съжаление имаме това което имаме - Моль, Лошадь и Клоун. Клоун който се оказа по-мъж от дъртата Моль.

    Коментиран от #10

    06:37 11.11.2025

  • 10 Механик

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Pyccкий Карлик":

    Руснаците и без Натаняху ще ви превземат. И няма да е само до "Лвов без Лвов".
    На колене ще ви сложат и ще молите пощада. Просто руснаците изобщо не бързат. искат да ви обезкървят като пастърма и чак тогава ще ви го нахендрят със засилка.
    Ти само стой па гледай какво ви чака.

    06:44 11.11.2025