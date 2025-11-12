Новини
В САЩ призоваха за смяна на лидера на демократите в Сената Чък Шумър

Той е там от толкова много години. Не мисля, че това е бъдещето ни , заяви съпартиецът му Ро Кана

Чък Шумър, Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Демократическата партия на САЩ трябва да замени лидера си в Сената, Чък Шумър, с ново лице, защото той не представлява бъдещето на партията, заяви съпартиецът му Ро Кана пред Fox News.

„Според мен е необходим някой нов. Шумър е там от толкова много години... Не мисля, че това е бъдещето на партията“, каза той.

Като възможни алтернативи, Кана предложи на своите колеги от партията да разгледат различни кандидати, включително сенатор Ван Холен от Мериленд, сенатор Елизабет Уорън от Масачузетс или сенатор Ейми Клобучар от Минесота.

„Сенатът трябва да реши кой ще бъде, но има много динамични, млади, нови членове“, заключи той.

По-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Шумър е бил талантлив човек, но е загубил таланта си.

В понеделник Сенатът на САЩ одобри пакет от законопроекти за държавно финансиране, целящи да сложат край на най-дългото спиране на работата на правителството в историята, което е в сила от 1 октомври.

В резултат на това Шумър е изправен пред критики от лявото крило на демократите, че е позволил процесът да продължи, без да осигури значителни отстъпки от републиканците. Някои демократични законодатели вече изискват смяна на ръководството.


  • 1 Никой

    0 0 Отговор
    И САЩ имат разширена администрация. И в България има вечно пушещи. То - да са на пенсионна възраст - ОК.

    Доналд Тръмп не харесва вечно пушещи и замислени брюнети.

    Трябва да се бачка - което не е за всеки - следователно. Следователно - нищо.

    03:35 12.11.2025