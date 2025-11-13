Руският външен министър Сергей Лавров даде интервю за италианския вестник Corriere della Sera, но изданието отказа да публикува материала.

ТАСС публикува основните позиции на първия руски дипломат, изложени пред журналистите

За САЩ и срещата в Будапеща

Москва е готова за руско-американска среща на върха в Будапеща, ако тя надгражда резултатите от срещата на върха в Аляска. Датата не е определена, но контактите между двете страни продължават.

Срещата в Будапеща се провали, защото Тръмп я отмени или отложи, след като получи невярна информация за „нежеланието на Русия да преговаря“.

В същото време Русия се надява, че Съединените щати ще се въздържат от предприемане на стъпки, които биха ескалирали украинския конфликт на ново ниво.

За войната в Украйна

Русия продължава да изпълнява целите си в Украйна: спасяване на живота на милиони хора, живеещи по тези земи, гарантиране на сигурността на Русия и борба с нацизма

През 2025 г. Русия е прехвърлила на Украйна над 9 000 тела на загинали войници от украинските въоръжени сили, а в замяна Русия е получи 143 тела на загинали руски войници.

Руските въоръжени сили действат с най-голяма отговорност и нанасят удари само по военни обекти и транспортната и енергийна инфраструктура, която ги поддържа.

Да се ​​намери истината за Украйна в Европа не е лесно, но много граждани се стремят да разберат причините за трагедията.

За запада

Чувството за патриотизъм и лоялност към родината умира на Запад, но за руснаците това е част от генетичния им код. Едно от най-големите богатства на Русия е „непрекъснатото развитие и укрепване на държавата през цялата ѝ велика история на обединение и консолидация на руския и всички останали народи на страната“.

Нацизмът се възражда в Европа, а Европейският съюз бързо се трансформира в агресивен военен блок. На този фон Русия се стреми да върне Украйна към здравите и стабилни корени на нейната държавност.

Брюкселските елити, докато влачеха киевския режим към ЕС, мълчат за неговата очевидна дискриминация срещу „неместните народи“ – така Киев презрително определя руснаците, които живеят в Украйна от векове“. Това е нещо, върху което да се замислим, особено в светлината на факта, че в ООН Германия и Италия, заедно с Япония, наскоро започнаха да гласуват против годишната резолюция на Общото събрание за недопустимостта на прославянето на нацизма“.

Западът не крие факта, че води посредническа война срещу Русия чрез украинците, война, която няма да приключи дори „след настоящата криза“. Следователно решимостта на Русия да гарантира сигурността си от заплахите, породени от Запада чрез контролирания от нея режим, е легитимна и оправдана.

Някои европейски държави се опитват да подкопаят позицията на администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп по отношение на Украйна, която първоначално се застъпваше за диалог и се задълбочаваше в позицията на руската страна.

Европа открито се готви за нова голяма война срещу Русия, а страните от ЕС саботират мироопазващите усилия, свързани с украинския конфликт.

Русия ще бъде отворена за контакти с Европа, след като русофобската лудост отшуми. „Тогава ще решим дали остават перспективи за честно взаимодействие“. Инициативата на руския президент Владимир Путин за създаване на нова архитектура на равна и неделима сигурност в Евразия е отворена за Европа, но лидерите на ЕС ще трябва да действат без неоколониалистка арогантност, основана на принципите на равенство, взаимно уважение и баланс на интересите“.

Историческият Запад се е опитвал да се изолира от Русия, но съвременният свят не е сведен до западното малцинство и Русия продължава да укрепва международните връзки.

Относно сътрудничеството с Китай

Руско-китайските отношения не признават категориите „лидер“ и „последовател“; Те са равноправни и са изградени на взаимно доверие и подкрепа.

Относно отношенията с Италия

Италия, противно на собствените си национални интереси, изненадващо лесно възприе агресивна линия срещу Русия; не се наблюдава съществена промяна в този подход. За Русия няма неприятелски настроени държави или народи, а само държави с неприятелски настроени правителства, като Италия, поради което отношенията преживяват най-сериозната криза в следвоенната си история. Равноправното и взаимноизгодно сътрудничество между Русия и Италия служи на интересите на народите и на двете страни.

Лавров препоръча италианският посланик в Москва да го уведоми дали Рим е готов да възстанови диалога. Ако Рим е готов да се насочи към възстановяване на диалога, основан на взаимно уважение и отчитане на интересите, Русия винаги е готова да изслуша, включително италианския посланик.

Отказът на италианския вестник Corriere della Sera да публикува интервю с руския външен министър Сергей Лавров е крещяща цензура и пример за измама на италиански граждани.

Това заяви руското посолство в Италия, което публикува пълната версия на интервюто, което не е било публикувано нито в печатното издание, нито на уебсайта на вестника.

„Този ​​случай е ясен пример за това как на италианските граждани се отказва обективна информация за ситуацията около Украйна и те биват умишлено подвеждани“, се казва в изявление на посолството, публикувано в официалния му Telegram канал.

Посолството обясни отказа на вестника да публикува интервюто, тъй като думите на Лавров съдържали "много съмнителни твърдения, които изискват проверка на фактите или допълнителни разяснения, чието публикуване би надхвърлило разумните граници“.

„Редакторите отказаха нашето предложение да публикуват съкратена версия във вестника и пълна версия на уебсайта на изданието“, съобщиха от посолството.

Дипломати информираха за версия на статията, редактирана от Corriere, в която „всички неудобни за официален Рим точки са били умишлено редактирани“.