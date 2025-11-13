Страните от Г-7 призоваха за незабавно прекратяване на огъня в Украйна и провеждане на преговори ВИДЕО

Страните от Г-7 продължават да обсъждат възможността за използване на замразени руски активи в подкрепа на Украйна.
Това беше посочено в съвместно изявление на външните министри на Г-7 след срещата в Онтарио, Канада, която е домакин на събитието.
В документ, разпространен от пресслужбата на канадското Министерство на външните работи, се посочва, че страните от Г-7 „обсъждат редица финансови опции, включително по-нататъшното координирано използване на замразени руски активи в техните юрисдикции в подкрепа на Украйна“. В документа се отбелязва също, че страните от Г-7 възнамеряват да увеличат натиска върху Москва и „проучват мерки“ срещу държави, за които се твърди, че „помагат на Русия да финансира“ войната в Украйна.
На 23 октомври участниците в срещата на върха на ЕС в Брюксел не успяха да постигнат споразумение относно използването на руски активи.
Страните от Г-7 обявиха в съвместно изявление необходимостта от незабавно прекратяване на огъня в Украйна и провеждане на преговори.
„Подчертаваме необходимостта от незабавно прекратяване на огъня. Съгласни сме, че настоящата линия на контакт трябва да бъде отправната точка за преговорите“, се казва в документа
Страните от Г-7 смятат, че Иран трябва да започне директни преговори със Съединените щати относно ядрената си програма. Тази позиция беше очертана в съвместно изявление на външните министри на Г-7 след срещата им в Онтарио, Канада.
"Иран трябва напълно да възстанови сътрудничеството с МААЕ, което предполага възобновяване на инспекциите в ядрените му съоръжения. Призоваваме Иран да започне директни преговори със Съединените щати, подкрепени от ЕС-3 (Великобритания, Франция и Германия)“, се казва в документа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 оня с коня
04:10 13.11.2025
2 виCЕРАфостатаБ0КЛУЦИ отГ-7
04:11 13.11.2025
3 ало G седемто ли е?
04:13 13.11.2025
4 голям смях
Украйна с всеки изминал ден, заема все "по-добра позиция"
Парите на данъкоплатците не отиват напразно.
04:13 13.11.2025
5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
04:14 13.11.2025
6 Това е проблема!
Коментиран от #10
04:15 13.11.2025
7 КАЛАШНИКОВ
Коментиран от #8
04:21 13.11.2025
8 Ти кой си, мaлoyмник?
До коментар #7 от "КАЛАШНИКОВ":Поредния, н@cpaн, русофилски пророк ли?
Коментиран от #11, #14
04:24 13.11.2025
9 урсула фон дерЛЙАНО
04:27 13.11.2025
10 само питам
До коментар #6 от "Това е проблема!":нещо да кажеш кои не спазва минските споразумения? и сега яде боя?
04:28 13.11.2025
11 оня с коня
До коментар #8 от "Ти кой си, мaлoyмник?":Твърде вероятно е предците ти да са предавали комитите на турците, другарю!
04:30 13.11.2025
12 Макробиолог
04:33 13.11.2025
13 Ха-ха-ха
04:35 13.11.2025
14 КАЛАШНИКОВ
До коментар #8 от "Ти кой си, мaлoyмник?":Явно ИСТИНАТА МНОГО БОЛИ!!! Поне не съм като теб- с Демократично розов и дал на КЪСО мозък и блуждаещия поглед на мучаща единица
04:38 13.11.2025
15 Няма особен смисъл в това
04:39 13.11.2025
16 От Кая, както и от шефката й
04:47 13.11.2025
17 404
04:48 13.11.2025