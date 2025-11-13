Новини
Страните от Г-7 призоваха за незабавно прекратяване на огъня в Украйна и провеждане на преговори ВИДЕО

Страните от Г-7 призоваха за незабавно прекратяване на огъня в Украйна и провеждане на преговори ВИДЕО

13 Ноември, 2025 03:46, обновена 13 Ноември, 2025 04:07

  • г-7-
  • канада-
  • онтарио-
  • среща-
  • украйна-
  • иран-
  • русия

Продължава обсъждането на възможността за използване на замразени руски активи в подкрепа на Киев

Страните от Г-7 призоваха за незабавно прекратяване на огъня в Украйна и провеждане на преговори ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Страните от Г-7 продължават да обсъждат възможността за използване на замразени руски активи в подкрепа на Украйна.

Това беше посочено в съвместно изявление на външните министри на Г-7 след срещата в Онтарио, Канада, която е домакин на събитието.

В документ, разпространен от пресслужбата на канадското Министерство на външните работи, се посочва, че страните от Г-7 „обсъждат редица финансови опции, включително по-нататъшното координирано използване на замразени руски активи в техните юрисдикции в подкрепа на Украйна“. В документа се отбелязва също, че страните от Г-7 възнамеряват да увеличат натиска върху Москва и „проучват мерки“ срещу държави, за които се твърди, че „помагат на Русия да финансира“ войната в Украйна.

На 23 октомври участниците в срещата на върха на ЕС в Брюксел не успяха да постигнат споразумение относно използването на руски активи.

Страните от Г-7 обявиха в съвместно изявление необходимостта от незабавно прекратяване на огъня в Украйна и провеждане на преговори.

„Подчертаваме необходимостта от незабавно прекратяване на огъня. Съгласни сме, че настоящата линия на контакт трябва да бъде отправната точка за преговорите“, се казва в документа

Страните от Г-7 смятат, че Иран трябва да започне директни преговори със Съединените щати относно ядрената си програма. Тази позиция беше очертана в съвместно изявление на външните министри на Г-7 след срещата им в Онтарио, Канада.

"Иран трябва напълно да възстанови сътрудничеството с МААЕ, което предполага възобновяване на инспекциите в ядрените му съоръжения. Призоваваме Иран да започне директни преговори със Съединените щати, подкрепени от ЕС-3 (Великобритания, Франция и Германия)“, се казва в документа.


Канада
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Оценка 3.7 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 оня с коня

    11 22 Отговор
    ТИЯ ПЕДААЛИ КОИ ГИ БРЪСНЕ ЗА СЛИВА ПА

    04:10 13.11.2025

  • 2 виCЕРАфостатаБ0КЛУЦИ отГ-7

    9 22 Отговор
    американците си искат парите, зеленски каза няма да платят, смятал че е безвъзмездно

    04:11 13.11.2025

  • 3 ало G седемто ли е?

    6 21 Отговор
    Оглеждайте се Путин е навсякъде... на летищата, в щаб квартирата на нато, в гардероба, под леглото!

    04:13 13.11.2025

  • 4 голям смях

    6 22 Отговор
    Важното е, че
    Украйна с всеки изминал ден, заема все "по-добра позиция"
    Парите на данъкоплатците не отиват напразно.

    04:13 13.11.2025

  • 5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    7 22 Отговор
    Само ятагана оправя БАНДЕРОВСКИТЕ НАЦИSSТИ.слава на император ПУТИН

    04:14 13.11.2025

  • 6 Това е проблема!

    20 12 Отговор
    Фашистът Путлер иска територии и капитулацията на Украйна , а не мир.

    Коментиран от #10

    04:15 13.11.2025

  • 7 КАЛАШНИКОВ

    6 18 Отговор
    Ей ги Планетарните ПАРАЗИТИ.....,как са се ухилили само.Явно все още се мислят за Господарите на Света........,но както мъдро казваме по нашите географски ширини- ВИДОВДЕН ИДВА и приземяването ще бъде болезнено!!!

    Коментиран от #8

    04:21 13.11.2025

  • 8 Ти кой си, мaлoyмник?

    16 9 Отговор

    До коментар #7 от "КАЛАШНИКОВ":

    Поредния, н@cpaн, русофилски пророк ли?

    Коментиран от #11, #14

    04:24 13.11.2025

  • 9 урсула фон дерЛЙАНО

    3 2 Отговор
    вързахме ви капачките за бутилките....... гениално, най-голямото откритие на демокрацията

    04:27 13.11.2025

  • 10 само питам

    5 2 Отговор

    До коментар #6 от "Това е проблема!":

    нещо да кажеш кои не спазва минските споразумения? и сега яде боя?

    04:28 13.11.2025

  • 11 оня с коня

    1 3 Отговор

    До коментар #8 от "Ти кой си, мaлoyмник?":

    Твърде вероятно е предците ти да са предавали комитите на турците, другарю!

    04:30 13.11.2025

  • 12 Макробиолог

    1 1 Отговор
    Само питам-покровск чий?

    04:33 13.11.2025

  • 13 Ха-ха-ха

    4 1 Отговор
    Еййй, типигьози бе! Казват им че няма да има прекратяване на огъня преди да има преговори, те пак старата песен. И защо прекратяване на огъня, нали щяха да постигат мир чрезжсила? Какви преговори? Нали трябваше Украйна първо да се постави в по-добра позиция? Бяс ме хваща като си помисля как тези хвърлиха в огъня и унищожиха цял един народ заради алчните им гъ.зове. Съжалявам ги украинците, макар и те да са си виновни да застават на страната на чужди срещу своя си род.

    04:35 13.11.2025

  • 14 КАЛАШНИКОВ

    2 9 Отговор

    До коментар #8 от "Ти кой си, мaлoyмник?":

    Явно ИСТИНАТА МНОГО БОЛИ!!! Поне не съм като теб- с Демократично розов и дал на КЪСО мозък и блуждаещия поглед на мучаща единица

    04:38 13.11.2025

  • 15 Няма особен смисъл в това

    0 8 Отговор
    да се призовават помежду си за ,, незабавно прекратяване на огъня в Украйна”.Първо се водят преговори, след което може да има или да няма примирие- за справка конфликта Израел-Газа.

    04:39 13.11.2025

  • 16 От Кая, както и от шефката й

    0 0 Отговор
    Урсула се излъчва такава безпределна скука, че народите ня ЕС са изпаднали в летаргия. Тези жени разполагат в речника си с 2 хил думи и стотина клишета и се съмнявав, че вече могат да изразят любов или да се обърнат с мили думи към децата и родителите си. Изкуственият интелект е по-темпераментен от тях, а за знания и мъдрост няма подходящо сравнение. Пластмаса и фалш.

    04:47 13.11.2025

  • 17 404

    0 0 Отговор
    Ко речи ко. С тия Утайки никой не се съобразява

    04:48 13.11.2025

