Страните от Г-7 призоваха за незабавно прекратяване на огъня в Украйна и провеждане на преговори ВИДЕО

Страните от Г-7 продължават да обсъждат възможността за използване на замразени руски активи в подкрепа на Украйна.

Това беше посочено в съвместно изявление на външните министри на Г-7 след срещата в Онтарио, Канада, която е домакин на събитието.

В документ, разпространен от пресслужбата на канадското Министерство на външните работи, се посочва, че страните от Г-7 „обсъждат редица финансови опции, включително по-нататъшното координирано използване на замразени руски активи в техните юрисдикции в подкрепа на Украйна“. В документа се отбелязва също, че страните от Г-7 възнамеряват да увеличат натиска върху Москва и „проучват мерки“ срещу държави, за които се твърди, че „помагат на Русия да финансира“ войната в Украйна.

На 23 октомври участниците в срещата на върха на ЕС в Брюксел не успяха да постигнат споразумение относно използването на руски активи.

Страните от Г-7 обявиха в съвместно изявление необходимостта от незабавно прекратяване на огъня в Украйна и провеждане на преговори.

„Подчертаваме необходимостта от незабавно прекратяване на огъня. Съгласни сме, че настоящата линия на контакт трябва да бъде отправната точка за преговорите“, се казва в документа

Страните от Г-7 смятат, че Иран трябва да започне директни преговори със Съединените щати относно ядрената си програма. Тази позиция беше очертана в съвместно изявление на външните министри на Г-7 след срещата им в Онтарио, Канада.

"Иран трябва напълно да възстанови сътрудничеството с МААЕ, което предполага възобновяване на инспекциите в ядрените му съоръжения. Призоваваме Иран да започне директни преговори със Съединените щати, подкрепени от ЕС-3 (Великобритания, Франция и Германия)“, се казва в документа.