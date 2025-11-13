Москва: Среща между Путин и Тръмп в Будапеща остава възможна

Среща между руския президент Владимир Путин и американския лидер Доналд Тръмп в Будапеща все още остава възможна. Това заяви съветникът на руския президент Юрий Ушаков, цитиран от ТАСС, предава News.bg.
„Срещата на върха в Будапеща все още е възможна - защо не?“, коментира Ушаков, без да уточнява конкретни дати.
На 16 октомври американският президент обяви, че след телефонен разговор с руския лидер двамата са се договорили да се срещнат скоро в унгарската столица. По-късно обаче срещата беше отложена, тъй като Москва и Вашингтон не успяха да постигнат достатъчно съгласие за напредък по въпроси, свързани с конфликта в Украйна.
И двете страни заявиха, че срещата ще бъде пренасрочена, след като бъдат изпълнени необходимите условия.
По-рано говорителят на Кремъл Дмитрий Песков подчерта, че подобна среща би била взаимноизгодна, но е необходимо да се извърши задълбочена подготвителна работа, преди тя да се състои.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Путин
Коментиран от #16
16:37 13.11.2025
2 Путин
16:38 13.11.2025
3 Путин
Коментиран от #8
16:38 13.11.2025
4 Шопо
През това време територията украйна става все по малка.
Коментиран от #11
16:39 13.11.2025
5 0001
16:39 13.11.2025
6 Може и на
Кадет си пожелаят там ще се срешнат.
16:39 13.11.2025
7 Ясно е
16:39 13.11.2025
8 След срещата
До коментар #3 от "Путин":Друго ще пеете.
16:41 13.11.2025
9 Имам чувството че
Искам да уточня че вече го........ д........
16:41 13.11.2025
10 Очевидец
16:41 13.11.2025
11 Целите ще бъдат постигнати
До коментар #4 от "Шопо":когато изплува крайцера ...
16:43 13.11.2025
12 Град Козлодуй
Пълна капитулация на киевската хунта това е цената на мира в Украйна.
16:44 13.11.2025
13 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
НАЙ ВЕЛИКИЯ ОТ ВСИЧКИ
16:44 13.11.2025
14 Атина Палада
Коментиран от #25
16:45 13.11.2025
15 властелина на света император ПУТИН
16:45 13.11.2025
16 оня с коня
До коментар #1 от "Путин":сленин само ти може да си кален това е възпитаник на КГБ знаеш ли кои са тия? бе мизернико?
Коментиран от #19
16:46 13.11.2025
17 Макс
Коментиран от #18, #24
16:49 13.11.2025
18 Е той вече
До коментар #17 от "Макс":се спомена още по миналата година. Ми свирките го заявиха ясно и твърдо.
16:57 13.11.2025
19 Съветски
До коментар #16 от "оня с коня":Милиционери
Коментиран от #20
17:05 13.11.2025
20 Атина Палада
До коментар #19 от "Съветски":Ти правиш ли разлика от служби и милиционери? Ха ха ха
Мосад се слави като най добрата служба.Колко е вярно не зная,обаче е такава славата й.
Та,веднъж четох интервю с шеф на Мосад ,който казваше ,че те ( Мосад) поставяли руската КГБ и българската ДС за най добрите за тях в света..Шефа на Мосад казва,веднъж поставяхме КГБ пред българската ДС,друг път поставяхме ДС пред КГБ!
Ти да не си мислиш,че в тия служби взимат п.рости милиционери дето се крият из храстите ? Ха ха ха
Коментиран от #21, #22, #26
17:15 13.11.2025
21 Ха ХаХа
До коментар #20 от "Атина Палада":Западният елит: кривокраката смърт фон Лайян, Педимакрон, Стър Мър, Мерц Апрель
17:18 13.11.2025
22 Него
До коментар #20 от "Атина Палада":Няма да го вземат
17:19 13.11.2025
23 Гледащ
17:21 13.11.2025
24 Факт
До коментар #17 от "Макс":Да, ама не!
17:29 13.11.2025
25 Жалко безграбначно pycopoбче
До коментар #14 от "Атина Палада":Излезе ти, като цирей на челото ... 🤣🤣🤣
17:33 13.11.2025
26 Кучето мая
До коментар #20 от "Атина Палада":Е щом сме рамо до рамо с мосад и кгб това е причина за срам и позор.
17:46 13.11.2025