Москва: Среща между Путин и Тръмп в Будапеща остава възможна

Среща между руския президент Владимир Путин и американския лидер Доналд Тръмп в Будапеща все още остава възможна. Това заяви съветникът на руския президент Юрий Ушаков, цитиран от ТАСС, предава News.bg.

„Срещата на върха в Будапеща все още е възможна - защо не?“, коментира Ушаков, без да уточнява конкретни дати.

На 16 октомври американският президент обяви, че след телефонен разговор с руския лидер двамата са се договорили да се срещнат скоро в унгарската столица. По-късно обаче срещата беше отложена, тъй като Москва и Вашингтон не успяха да постигнат достатъчно съгласие за напредък по въпроси, свързани с конфликта в Украйна.

И двете страни заявиха, че срещата ще бъде пренасрочена, след като бъдат изпълнени необходимите условия.

По-рано говорителят на Кремъл Дмитрий Песков подчерта, че подобна среща би била взаимноизгодна, но е необходимо да се извърши задълбочена подготвителна работа, преди тя да се състои.