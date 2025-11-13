Новини
Москва: Среща между Путин и Тръмп в Будапеща остава възможна

13 Ноември, 2025 16:35

Руският президентски съветник Юрий Ушаков заяви, че потенциалната среща зависи от предварителната подготовка и съгласуване на позициите между двете страни

Среща между руския президент Владимир Путин и американския лидер Доналд Тръмп в Будапеща все още остава възможна. Това заяви съветникът на руския президент Юрий Ушаков, цитиран от ТАСС, предава News.bg.

„Срещата на върха в Будапеща все още е възможна - защо не?“, коментира Ушаков, без да уточнява конкретни дати.

На 16 октомври американският президент обяви, че след телефонен разговор с руския лидер двамата са се договорили да се срещнат скоро в унгарската столица. По-късно обаче срещата беше отложена, тъй като Москва и Вашингтон не успяха да постигнат достатъчно съгласие за напредък по въпроси, свързани с конфликта в Украйна.

И двете страни заявиха, че срещата ще бъде пренасрочена, след като бъдат изпълнени необходимите условия.

По-рано говорителят на Кремъл Дмитрий Песков подчерта, че подобна среща би била взаимноизгодна, но е необходимо да се извърши задълбочена подготвителна работа, преди тя да се състои.


  • 1 Путин

    5 8 Отговор
    Много искам да ме дават мене калния милиционер със западния елит.

    Коментиран от #16

    16:37 13.11.2025

  • 2 Путин

    5 8 Отговор
    Винаги ще се натоскам да съм до западния елит. Да светя и аз като тях.

    16:38 13.11.2025

  • 3 Путин

    6 7 Отговор
    Искам среща веее... Да говоря с великите хора на нашия свят.

    Коментиран от #8

    16:38 13.11.2025

  • 4 Шопо

    5 13 Отговор
    Условията на Путин са ясни, той няма да отстъпи докато целите на СВО не бъдат постигнати.
    През това време територията украйна става все по малка.

    Коментиран от #11

    16:39 13.11.2025

  • 5 0001

    3 2 Отговор
    Я да видим кой ще пусне най-тъпия коментар!!!

    16:39 13.11.2025

  • 6 Може и на

    6 3 Отговор
    Беларус, Може и на малдивите, може и на карибите, може и в Москва, може и в Вашингтон.

    Кадет си пожелаят там ще се срешнат.

    16:39 13.11.2025

  • 7 Ясно е

    5 3 Отговор
    Всеки бакшиш иска да е до западния елит, да не ми личи, че е бакшиш.

    16:39 13.11.2025

  • 8 След срещата

    3 6 Отговор

    До коментар #3 от "Путин":

    Друго ще пеете.

    16:41 13.11.2025

  • 9 Имам чувството че

    8 7 Отговор
    Тръмп и Путин вече са си разделили планетата а ние от ЕС и Украйна ще го.........д
    Искам да уточня че вече го........ д........

    16:41 13.11.2025

  • 10 Очевидец

    6 4 Отговор
    Като гледам 🤔, ще се срещнат в отвъдното . На този свят само ще си загубят времето .

    16:41 13.11.2025

  • 11 Целите ще бъдат постигнати

    7 5 Отговор

    До коментар #4 от "Шопо":

    когато изплува крайцера ...

    16:43 13.11.2025

  • 12 Град Козлодуй

    6 5 Отговор
    Зеленски губи битката, скоро ще развее бялото знаме.
    Пълна капитулация на киевската хунта това е цената на мира в Украйна.

    16:44 13.11.2025

  • 13 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 3 Отговор
    бад дончо иска да се срещне със владетеля на света император ПУТИН

    НАЙ ВЕЛИКИЯ ОТ ВСИЧКИ

    16:44 13.11.2025

  • 14 Атина Палада

    3 3 Отговор
    За въпросната среща в Унгария на двамата Президенти ,американските и руските служби не изключвали атентат срещу двамата президенти ,затова срещата не се състояла .Такава информация излезе ,но колко е вярно ....

    Коментиран от #25

    16:45 13.11.2025

  • 15 властелина на света император ПУТИН

    1 4 Отговор
    МОЖЕ и да се срещне с някакъв рижав клоун от сащ но може и да не се срещне само императора ги решава тия неща

    16:45 13.11.2025

  • 16 оня с коня

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Путин":

    сленин само ти може да си кален това е възпитаник на КГБ знаеш ли кои са тия? бе мизернико?

    Коментиран от #19

    16:46 13.11.2025

  • 17 Макс

    3 2 Отговор
    Напротив , мисията е невъзможна . Тръмп ще лъже и шикалкави до края на мандата си , който путин сигурно няма да доживее .

    Коментиран от #18, #24

    16:49 13.11.2025

  • 18 Е той вече

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Макс":

    се спомена още по миналата година. Ми свирките го заявиха ясно и твърдо.

    16:57 13.11.2025

  • 19 Съветски

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "оня с коня":

    Милиционери

    Коментиран от #20

    17:05 13.11.2025

  • 20 Атина Палада

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Съветски":

    Ти правиш ли разлика от служби и милиционери? Ха ха ха
    Мосад се слави като най добрата служба.Колко е вярно не зная,обаче е такава славата й.
    Та,веднъж четох интервю с шеф на Мосад ,който казваше ,че те ( Мосад) поставяли руската КГБ и българската ДС за най добрите за тях в света..Шефа на Мосад казва,веднъж поставяхме КГБ пред българската ДС,друг път поставяхме ДС пред КГБ!
    Ти да не си мислиш,че в тия служби взимат п.рости милиционери дето се крият из храстите ? Ха ха ха

    Коментиран от #21, #22, #26

    17:15 13.11.2025

  • 21 Ха ХаХа

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Атина Палада":

    Западният елит: кривокраката смърт фон Лайян, Педимакрон, Стър Мър, Мерц Апрель

    17:18 13.11.2025

  • 22 Него

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Атина Палада":

    Няма да го вземат

    17:19 13.11.2025

  • 23 Гледащ

    0 0 Отговор
    Е аз пък разбрал че Пекин е предложил да бъде домакин на тази среща и Москва се е съгласила само чакат отговаря на Вашингтон но още няма явно запада го е страх да стъпи на земята на дракона а това би сложили край на конфликта във Украйна ноя внос Вашингтон няма желание то да спира защото е доходност за военната и дуструя а извинете икономиката

    17:21 13.11.2025

  • 24 Факт

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Макс":

    Да, ама не!

    17:29 13.11.2025

  • 25 Жалко безграбначно pycopoбче

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Атина Палада":

    Излезе ти, като цирей на челото ... 🤣🤣🤣

    17:33 13.11.2025

  • 26 Кучето мая

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Атина Палада":

    Е щом сме рамо до рамо с мосад и кгб това е причина за срам и позор.

    17:46 13.11.2025

