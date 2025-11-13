Новини
Православието в Молдова на ръба на разцепление: Москва и Букурещ в открита война

Православието в Молдова на ръба на разцепление: Москва и Букурещ в открита война

Митрополията на Молдова и Митрополията на Бесарабия се обвиняват взаимно в заблуждение, докато напрежението между Москва и Кишинев се засилва

Православието в Молдова на ръба на разцепление: Москва и Букурещ в открита война - 1
Снимкa: БГНЕС
Разделението в православната вяра в Молдова се задълбочи, след като Митрополията на Молдова, подчинена на Руската православна църква, отхвърли обвиненията, че е „руска църква“, а Митрополията на Бесарабия, свързана с Румънската православна църква, я обвини в „масово заблуждение“, предава „Ройтерс“, цитирана от News.bg.

Молдова, разположена между Украйна и Румъния, е страна с над 90% православни, но вярващите са разделени между двете църковни структури - Митрополията на Молдова (под юрисдикцията на Москва) и Митрополията на Бесарабия (под юрисдикцията на Букурещ). Нито една от тях няма пълна автокефалия.

След заседание на своя синод, Митрополията на Молдова заяви, че „не е руска църква, а църква на всички хора, живеещи в Молдова - вярващи от различни националности“ и подчерта, че е „свободна и независима в своята дейност“.

В отговор Митрополията на Бесарабия обвини молдовския синод в „двуличие и морална лъжа“, посочвайки, че той „заблуждава обществеността, твърдейки, че представлява цялата православна църква на територията на историческа Молдова, докато всъщност е местна структура на Московската патриаршия“.

Напрежението се засили, след като Московската митрополия лиши от сан 11 свещеници, преминали към румънската юрисдикция - тенденция, която се засилва от началото на войната в Украйна. Според „Ройтерс“, през септември свещеници, лоялни към Москва, са били водени на обиколки из Русия и инструктирани да предупреждават енориашите за „опасностите“ от проевропейската политика на молдовското правителство.

Разделението има и исторически корени - Молдова е била част от Руската империя, „Велика Румъния“ и Съветския съюз. Днес спорът между двете митрополии отразява не само църковно, но и геополитическо противопоставяне между влиянието на Москва и стремежа на Кишинев към Европа.


Молдова (Република)
