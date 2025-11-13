Православието в Молдова на ръба на разцепление: Москва и Букурещ в открита война

Разделението в православната вяра в Молдова се задълбочи, след като Митрополията на Молдова, подчинена на Руската православна църква, отхвърли обвиненията, че е „руска църква“, а Митрополията на Бесарабия, свързана с Румънската православна църква, я обвини в „масово заблуждение“, предава „Ройтерс“, цитирана от News.bg.
Молдова, разположена между Украйна и Румъния, е страна с над 90% православни, но вярващите са разделени между двете църковни структури - Митрополията на Молдова (под юрисдикцията на Москва) и Митрополията на Бесарабия (под юрисдикцията на Букурещ). Нито една от тях няма пълна автокефалия.
След заседание на своя синод, Митрополията на Молдова заяви, че „не е руска църква, а църква на всички хора, живеещи в Молдова - вярващи от различни националности“ и подчерта, че е „свободна и независима в своята дейност“.
В отговор Митрополията на Бесарабия обвини молдовския синод в „двуличие и морална лъжа“, посочвайки, че той „заблуждава обществеността, твърдейки, че представлява цялата православна църква на територията на историческа Молдова, докато всъщност е местна структура на Московската патриаршия“.
Напрежението се засили, след като Московската митрополия лиши от сан 11 свещеници, преминали към румънската юрисдикция - тенденция, която се засилва от началото на войната в Украйна. Според „Ройтерс“, през септември свещеници, лоялни към Москва, са били водени на обиколки из Русия и инструктирани да предупреждават енориашите за „опасностите“ от проевропейската политика на молдовското правителство.
Разделението има и исторически корени - Молдова е била част от Руската империя, „Велика Румъния“ и Съветския съюз. Днес спорът между двете митрополии отразява не само църковно, но и геополитическо противопоставяне между влиянието на Москва и стремежа на Кишинев към Европа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
17:27 13.11.2025
2 Поп киро КГБ-то
Същото е и с БПЦ, оглавявана от потомствен ДС-КГБ национален предател, в който няма нищо християнско.
Коментиран от #6
17:29 13.11.2025
3 Реалист
17:29 13.11.2025
4 Защо
17:31 13.11.2025
5 Нашите
17:33 13.11.2025
6 Видьо Видев
До коментар #2 от "Поп киро КГБ-то":ПП/ДБ ще се окажат същата измама и поредният проект на Кремъл-
ако не внесат промени в Избирателният закон!
-Гласуване с неотбелязана преференция да се отчита, като недействително, както в ЕС!
-Да има активна регистрация за изборите,както в ЕС!
За да няма стотици хиляди фалшиви избиратели в избирателните списъци!
Берлинската стена падна, но Кремълската още не е разрушена!
Коментиран от #9
17:34 13.11.2025
7 бай Даньо
17:38 13.11.2025
8 хаха
17:42 13.11.2025
9 БЕЗ МАЙТАП
До коментар #6 от "Видьо Видев":ПП ДБ са виновни за войната в Украйна и милионите жертви.Те даже са виновни че Борисов и Пеевски крадат .Те са виновни че в България има толкова вярващи в църквата пенсионери които източват бюджета.
17:42 13.11.2025
10 Работата е да се бие по Православието
17:44 13.11.2025
11 доктор
17:45 13.11.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.