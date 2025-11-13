Италия се измъчи, но победи Молдова

Националните отбори на Молдова и Италия завършиха при резултат 0:2 в Кишинев в предпоследния си мач от световните квалификации в група „I“ на зона „Европа“.

Срещата очаквано започна с натиск на гостите, като в началните минути Распадори и Скамака не успяха да се разпишат със своите удари. След това дойдоха изстрели на капитана Кристанте и Распадори след изпълнения на корнери, но те бяха спасени.

Следващите пропуски пък бяха дело на Дзакани, Орсолини и Джанлука Манчини. Чак в 33-тата минута молдовците стигнаха до първия си удар, но изпълнението на Виргилиу Постолачи се оказа неточно. В заключителните минути италианците продължиха да атакуват, но шутовете на Кристанте и Орсолини не намериха целта.

"Адзурите" бяха по-дейни и в началните минути на втората част, но ударите на Распадори и Орсолини също се оказаха несполучливи. Последваха шут на Тонали и два изстрела на резервата Матео Ретеги, но Андрий Кожухар се справи с тях.

Същото се случи и с волето на Еспозито, а секунди по-късно негов удар по земя мина покрай вратата. Резервата Владимир Фратеа разнообрази нещата с пропуск пред вратата на гостите. Чак в заключителните минути доминацията на италианците даде резултата.

В 88-ата минута Манчини се възползва от центриране на появилия се като смяна Федерико Димарко и откри резултата с удар с глава. В добавеното време пък Еспозито успя да вкара втори гол.