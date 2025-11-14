Новини
Русия готова за среща Путин-Тръмп в Будапеща при ясни условия

14 Ноември, 2025 17:16 1 376 73

Москва отхвърля твърдения за заплаха към НАТО и обвинява Запада в „психологическа кампания“

Русия готова за среща Путин-Тръмп в Будапеща при ясни условия - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Русия е готова да проведе среща между президента Владимир Путин и бившия американски лидер Доналд Тръмп в унгарската столица Будапеща, при условие че срещата бъде добре подготвена и се основава на постигнатите споразумения от тяхната среща в Аляска, обяви днес руското външно министерство, цитирано от Ройтерс, предава БТА.

Двамата президенти се срещнаха на 15 август в Анкоридж, Аляска. Въпреки че миналия месец бе планирано ново събиране в Будапеща, то бе отменено.

Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова заяви, че контактите между руския външен министър Сергей Лавров и държавния секретар на САЩ Марко Рубио ще продължат при необходимост.

Освен това Захарова отхвърли изказванията на германския генерал-лейтенант Александер Золфранк, който коментира възможността за конфликт между Русия и Германия. Золфранк заяви по-рано, че решението на Русия за атака срещу страна от НАТО би зависело от реакцията на западните съюзници, добавяйки, че Москва „има възможности и бойна мощ, за да започне малка атака още утре“.

По думите на Захарова, Русия няма никакви планове за нападение срещу която и да е страна от НАТО. Тя подчерта, че действията на Москва са насочени към гарантиране на собствената ѝ сигурност в момент, когато алиансът разполага сили близо до руските граници.

„Какво ли не е казвал той“, коментира Захарова относно думите на Золфранк, като определи подобни изявления като „планирана кампания за психологическа обработка на населението“, целяща „насаждане на страх“ и оправдаване на „неверни прогнози, грешки и дори престъпления“ от страна на НАТО.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 4 от 12 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хе хе

    15 26 Отговор
    Ако Тръмп няма желание за среща още два месеца, русийката ще е готова за среща и при всякакви условия.

    17:18 14.11.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 си дзън

    21 23 Отговор
    Масква е готова, но среща няма да има докато Лукойл и Роснефт не станат
    американски (на семейство Тръмп). В момента стотици руски танкери чакат
    натоварени да идат нанякъде ама... санкции. Още 10-ина удара като снощи
    в Новоросийск и руснаците няма да има и от къде да изнасят.

    Коментиран от #12

    17:21 14.11.2025

  • 5 Смешки ​

    31 4 Отговор
    Какъв бивш американски лидер Доналд Тръмп, бе Ели... Да не сте на фентанил в редакцията?

    17:21 14.11.2025

  • 6 СКОРО НЯМА ДА ИМА СРЕЩА

    20 8 Отговор
    ЧАК КОГАТО РУСИЯ СИ ВЗЕМЕ РУСКОЕЗИЧНАТА ЧАСТ. ДРУГИТЕ- ХРАНТУТНИЦИТЕ ОТ ЗАПАДНА УКРАЙНА ДА СЕ СПАСЯВАТ .

    Коментиран от #8

    17:21 14.11.2025

  • 7 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    5 16 Отговор
    а ако в г.....з....а и го н.....б..я ? пак ли ще има среща? с Рашата ви?

    17:21 14.11.2025

  • 8 Е нали👇

    8 18 Отговор

    До коментар #6 от "СКОРО НЯМА ДА ИМА СРЕЩА":

    Киев за два дня и всьо?

    Коментиран от #19

    17:23 14.11.2025

  • 9 Българин

    11 21 Отговор
    Да пратят Путин в ковчег в Будапеща и с праен подписан лист, който ще е акта за капитулация. Това ще е едно прагматично начало на срещата.

    Коментиран от #55

    17:24 14.11.2025

  • 10 гост

    25 2 Отговор
    а кой е настоящият американски Президент...

    Коментиран от #11, #36

    17:24 14.11.2025

  • 11 къде жевееш?

    4 4 Отговор

    До коментар #10 от "гост":

    Камала Харис!

    17:27 14.11.2025

  • 12 Българин

    9 13 Отговор

    До коментар #4 от "си дзън":

    Пристанището в Новоросийск е занулено.

    Коментиран от #25

    17:27 14.11.2025

  • 13 Пич

    18 7 Отговор
    Гот е да гледаме как Русия мачка цялото НАТО !

    Коментиран от #20, #22, #26, #70

    17:27 14.11.2025

  • 14 Среща скоро няма да има

    9 1 Отговор
    А и да има,тя няма да промени нищо.Изхода от войната ще се решава на терен и то след мандата на Тръмп и малко преди поредния мандат на Путин,да е изтекъл.

    17:27 14.11.2025

  • 15 БОЛШЕВИК

    11 8 Отговор
    Сега Русия, Китай и КНДР са лидерите на света!

    Коментиран от #27, #64

    17:27 14.11.2025

  • 16 Захарова пак излъга крепостните

    8 13 Отговор
    😂😂😂😂😂😂

    Рубио заяви,че не вижда смисъл от разговорите с тъжният кон Лавров.

    Коментиран от #45

    17:29 14.11.2025

  • 17 Путин

    7 10 Отговор
    Милиционер съм веее, искам да ме дават ресом със западния елит.

    17:29 14.11.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Атина Палада

    9 7 Отговор

    До коментар #8 от "Е нали👇":

    Ти не разбра ли ,че от Киев та чак до Полша (границата) го не искат руснаците?Там са поляци,дето вие им викате украинци..
    Още миналата година Путин покани и от Полша и от Унгария, Румъния,Словакия експерти ли,историци ли да се разбират кой коя територия смята за своя и да си ги прибират..

    Коментиран от #30, #32, #35, #44

    17:30 14.11.2025

  • 20 Копейкотрошач

    4 7 Отговор

    До коментар #13 от "Пич":

    Здравичко ли ти е вратленцето?

    17:30 14.11.2025

  • 21 Бялджип

    11 5 Отговор
    Очевидно Русия бавно сварява Евросъюза, както се сварява и умира без да разбере жабата. Евросъюза днес е Еврожаба.

    17:31 14.11.2025

  • 22 А ако участваше

    7 6 Отговор

    До коментар #13 от "Пич":

    Само дето НАТО не знае, че участва във войната.

    Коментиран от #31

    17:31 14.11.2025

  • 23 Щом

    4 6 Отговор
    Мара казва ,че няма да нападат НАТО значи да се стягаме

    17:31 14.11.2025

  • 24 Тръм пич

    7 8 Отговор
    с един подпис занули руснаците!Колко унизително се молят за лицензи!

    17:32 14.11.2025

  • 25 си дзън

    6 8 Отговор

    До коментар #12 от "Българин":

    Ако бях на мястото на укрите щях да ударя веднага още няколко пъти
    за по-сигурно. Кой ще е този застраховател, който ще подпише полица
    за танкер, зареждащ на обстрелван терминал не знам.

    17:32 14.11.2025

  • 26 Дебил,

    7 10 Отговор

    До коментар #13 от "Пич":

    Преди три дни руските жертви на тридневната СВО на кремълският палячо надхвърлиха 2 милиона.
    Убити,пленени, безследно изчезнали,инвалидизирани доживотно.

    Коментиран от #52

    17:32 14.11.2025

  • 27 Забрави Куба

    5 8 Отговор

    До коментар #15 от "БОЛШЕВИК":

    И в родината на Че Гевара скоро ще ядят корени. Засега са само на купони.
    Большевико хахахаххахах

    Коментиран от #34, #37, #50

    17:33 14.11.2025

  • 28 Ами сега?

    2 1 Отговор
    "Москва отхвърля твърдения за заплаха към НАТО и обвинява Запада в „психологическа кампания“"

    Москва отхвърляше и твърдения за заплаха към Украйна само дни преди най брутално да нарушат границата.

    ”Само луди хора без морал могат да помислят, че ще нападнем Украйна” (Мария Захарова 15.02.2022 г.)

    Как да повярваш на системен лъжец? По добре такива изявения изобщо да не ги цитират.

    17:33 14.11.2025

  • 29 Атина Палада

    5 6 Отговор
    А нашия Джелязков от насред Брюксел се провикна,че ако Русия искали коридор за самолета на Путин,то България го разрешава..

    17:34 14.11.2025

  • 30 Тьотя

    4 4 Отговор

    До коментар #19 от "Атина Палада":

    перевьода ли пенсьончики?

    17:34 14.11.2025

  • 31 БОЛШЕВИК

    8 3 Отговор

    До коментар #22 от "А ако участваше":

    Всяка седмица има поразени и убити чужди наемници, инструктори и баровци. Много колумбийски нарко наемници дават фира вече!

    17:35 14.11.2025

  • 32 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ

    4 4 Отговор

    До коментар #19 от "Атина Палада":

    Ти кое не разбра?

    Коментиран от #41

    17:35 14.11.2025

  • 33 Ади

    6 8 Отговор
    Преподобна Стойна

    "Зли времена вещае Небето за Русия, люде. Няма да мине и век – помнете ми думата – и тя, дето днес е ръгнала да прегази света и като порой мътен да го залее, ке биде прегазена, ке биде бита, ке се свие в коритото си и дълго време само ке шушне... Ке шушне и ке въздиша. Внуците ви ке го доживеят"

    1936 г.

    17:36 14.11.2025

  • 34 Атина Палада

    8 5 Отговор

    До коментар #27 от "Забрави Куба":

    В момента купонна система има само в САЩ!
    48 милиона от населението в САЩ получават купони за храна..Никъде другаде по света в настоящият момент няма купонна система.

    Коментиран от #39

    17:37 14.11.2025

  • 35 Пора

    6 7 Отговор

    До коментар #19 от "Атина Палада":

    Путинова русия умира.

    Коментиран от #59

    17:37 14.11.2025

  • 36 бай Даньо

    7 0 Отговор

    До коментар #10 от "гост":

    Настоящия е оранжев код за лошо време ...

    17:37 14.11.2025

  • 37 БОЛШЕВИК

    6 3 Отговор

    До коментар #27 от "Забрави Куба":

    Ти гледай цените на храните как хвърчат всеки ден нагоре в нашата Родина и ЕС, а още не сме на евро - тогава да видим зимата като няма и трева какво ще ядем Ганьовците?!

    17:38 14.11.2025

  • 38 Чайковски

    8 4 Отговор
    Условието е Зелю да изиграе умиращия лебед.

    17:38 14.11.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 123

    6 1 Отговор
    Защо "бившия американски лидер Доналд Тръмп" ,да не би в момента вече да не лидер?

    17:38 14.11.2025

  • 41 Атина Палада

    5 3 Отговор

    До коментар #32 от "СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ":

    По скоро ти кое не разбираш:))) Теб ти казват,че не го искат,ти си знаеш твоята:)
    В днешно време никой не иска да храни чужди народи.

    Коментиран от #46

    17:39 14.11.2025

  • 42 Както винаги

    7 0 Отговор
    във всяка война,победител е зеления гущер!

    17:40 14.11.2025

  • 43 Среща?Не!

    3 7 Отговор
    Природните богатства на Русия,в това число и редкоземните минерали,са колкото Менделеевата таблица и дийстват като магнит на САЩ,Китай и ЕС.Така че срещи целящи да сложат край на войната,няма да има.Виж,срещи след пълен разпад на Федерацията и подялба на богатството й,да!Такива срещи ще има и то не малко.

    17:40 14.11.2025

  • 44 Я по сериозно!

    5 7 Отговор

    До коментар #19 от "Атина Палада":

    Че какъв е Путин за да разпределя територии? Да не е хванал Дядо Господ за шлифера? Той и Хитлер искаше да разпределя територии извънгрниците на Германия, но нещо му се объркаха сметките.

    Коментиран от #48, #60

    17:40 14.11.2025

  • 45 Преди руснаците бяха крепостни.

    5 6 Отговор

    До коментар #16 от "Захарова пак излъга крепостните":

    Сега са роби.

    Коментиран от #51, #53

    17:41 14.11.2025

  • 46 ЪХЪ

    4 7 Отговор

    До коментар #41 от "Атина Палада":

    Той Путин не може да изхаби своят(уж) народ.
    Една трета от руснаците не се хранят пълноценно.Това са данни от РФ.

    Коментиран от #66

    17:43 14.11.2025

  • 47 Атина Палада

    6 4 Отговор

    До коментар #39 от "Бе ти нормална,ли си":

    Напълно!
    А ти сериозно ли не знаеш,че в САЩ 48 милиона са на купони? Дори към края на октомври министерството на земеделието обяви,че от ноември спира купоните за храна ,защото нямало пари .Имаше доста напрежение в САЩ за това..Хората се изказваха ,че започват да разбиват магазините и да си взимат храна ,ако не получат купоните си .

    Коментиран от #56

    17:43 14.11.2025

  • 48 А САЩ

    6 4 Отговор

    До коментар #44 от "Я по сериозно!":

    А какви са САЩ да сменят правителства с бомби?

    17:45 14.11.2025

  • 49 ха-ха

    6 1 Отговор
    Само в този сайт Тръмп е бивш президент , а аз си мислех , че е настоящ ...

    17:46 14.11.2025

  • 50 БОЛШЕВИК

    6 2 Отговор

    До коментар #27 от "Забрави Куба":

    Че не е кубинец, "многознайко"

    17:47 14.11.2025

  • 51 Механик

    3 6 Отговор

    До коментар #45 от "Преди руснаците бяха крепостни.":

    Напомням!Днес е ден 1361 от тридневната СВО.

    17:47 14.11.2025

  • 52 Вярно си дебил

    5 1 Отговор

    До коментар #26 от "Дебил,":

    Ти лично ги броиш , нали?

    17:47 14.11.2025

  • 53 Това е безспорен

    1 4 Отговор

    До коментар #45 от "Преди руснаците бяха крепостни.":

    Факт.

    Коментиран от #61

    17:48 14.11.2025

  • 54 21 ноември

    2 5 Отговор
    Руснаците ,защо напъват за среща?

    Коментиран от #57

    17:49 14.11.2025

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Ха сега де...

    4 4 Отговор

    До коментар #47 от "Атина Палада":

    Абе как така твоите коментари всички са налични, а тези на опонентите ти изчезват един по един? Ти да не си някой "куствен интелигент" с бърсалката?

    Коментиран от #62, #69

    17:51 14.11.2025

  • 57 Напънат

    7 2 Отговор

    До коментар #54 от "21 ноември":

    Скапани русофоби като теб.
    Дреме им за среща....

    17:51 14.11.2025

  • 58 Тия нормални ли са?

    3 5 Отговор
    Русия била готова, макар никой отсреща да не отронва дори дума за такава среща.Тръмп ги отсвири щом рабра, че само го мотаят и повтарят едни и същи невъзможни искания, които няма да доведат до никакъв резултат.И щом не са готови за истински преговори защо изобщо някой ще иска пак да го лъжат? Няма да се получи!

    17:51 14.11.2025

  • 59 Това е безспорен

    0 4 Отговор

    До коментар #35 от "Пора":

    Факт.

    17:52 14.11.2025

  • 60 Атина Палада

    6 2 Отговор

    До коментар #44 от "Я по сериозно!":

    Не ме разбра ! Путин не разпределя територии.
    А говореше тогава ( това беше още през първата година на СВО) че Русия няма намерение да взима цяла Украйна..Иска да помогне на руснаците,които са малтретирани на собствените си територии в собствените къщи.Визираше Донбас..
    Това му изказване беше по повод на нападките от Украйна и Запада ,че Русия иска цяла Украйна!
    Затова и покани историци от цитираните държави,което си е самата истина.И Лвов е полски град.И Унгария имат исконна земя там и т.н
    Но сега какво ще направят с остатъчна Украйна....възможно е да е взето решение да оставят държавица наречена Украйна.
    Предстои да видим.

    Коментиран от #63

    17:53 14.11.2025

  • 61 Ъхъ ъхъ

    4 3 Отговор

    До коментар #53 от "Това е безспорен":

    Турските роби коментират тези които им създадоха държава и армия...

    17:53 14.11.2025

  • 62 Атина Палада

    6 2 Отговор

    До коментар #56 от "Ха сега де...":

    Не ми се е случвало на опонентите ми да изчезват коментари..Случвало ми се е само тогава,когато и на мой опонент и самият мой коментар да са изтрити!
    А ако визираш,че не ти пускат коментара,явно има обиди или други думи в самият ти коментар,който редактора не го пуска..Това ми се е случвало на мен..Да не ми пуснат коментар..

    Коментиран от #71

    17:56 14.11.2025

  • 63 Путин каза навремето

    6 5 Отговор

    До коментар #60 от "Атина Палада":

    Брат ми сгреши, но ми е брат.
    Затова СВ О е мека ръкавица.
    Западняците и нашите медии непрекъснато подчертават че Русия води пълномащабна война.
    Ако тя бе пълномащабна, досега светът да е забравил че има Киев и Украйна.
    Интересно е, че Зеленски не е обявилпвойна на Русия, но обяви военно положение?

    Коментиран от #67

    17:57 14.11.2025

  • 64 Лидерите на света са САЩ и Китай...

    3 5 Отговор

    До коментар #15 от "БОЛШЕВИК":

    Русия и КНДР са едни подсмърчащи псета които чакат ритник от господарите си🤣😜

    Коментиран от #65

    17:58 14.11.2025

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Атина Палада

    6 3 Отговор

    До коментар #46 от "ЪХЪ":

    Ха ха ха ,къде го измисли това? Какво значи пълноценно? В България храните ли се пълноценно? Само не ми давай за пример българи от сорта на Домусчиевите и тем подобни .

    18:01 14.11.2025

  • 67 Атина Палада

    6 5 Отговор

    До коментар #63 от "Путин каза навремето":

    Това всички световни геополитици го казват.
    Че ако не беше Украйна а някоя друга държава, Русия щеше да я премачка и то с ярост..И си е така..Там са си руснаци..Затова не прави бомбени килими! Виж ,че Зеленски като обявява руските бомбардировки и каже...един ранен,пет ранени...тук там един убит..

    Коментиран от #68

    18:06 14.11.2025

  • 68 Снощи

    2 4 Отговор

    До коментар #67 от "Атина Палада":

    по Киев,не е ярост!Мизирабъл!

    18:08 14.11.2025

  • 69 Пе Шошон

    0 0 Отговор

    До коментар #56 от "Ха сега де...":

    Не бе, руса е😂😂😂! Еквивалент на чат бот

    18:16 14.11.2025

  • 70 стоян

    1 4 Отговор

    До коментар #13 от "Пич":

    До 13 ком - явно не си гледал по ютуб рузките филмчета ,, аналогов нет ,, - гледай ги и ще ти е по готино - препоръчвам на всички путинофили да ги дледат

    Коментиран от #73

    18:20 14.11.2025

  • 71 Ха сега де...

    0 0 Отговор

    До коментар #62 от "Атина Палада":

    Я помисли пак... На мен коментар не ми е изтрит защото не пиша глупости, но съм забелязал и друг път първо появили се, а по късно изтрити коментари на други с които си хортувате, докато твоите никой не пипа. Този вече предполагам няма да просъществува дълго, защото си разкрита и който още не го е прочел да не може да го види.

    18:26 14.11.2025

  • 72 Журналистиката

    0 0 Отговор
    бившия американски лидер Доналд Тръмп Хаха вие адекваятни ли сте изобщо, изобщо адекватни ли сте??

    18:27 14.11.2025

  • 73 саничь..

    0 0 Отговор

    До коментар #70 от "стоян":

    Бгбандерските пи9еруги-са с вагарець изотьдзадьзе и по цел стискат палци..та дано масква да пусне бандерите из покровске

    18:38 14.11.2025

Новини по държави:
