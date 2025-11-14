Русия готова за среща Путин-Тръмп в Будапеща при ясни условия

Русия е готова да проведе среща между президента Владимир Путин и бившия американски лидер Доналд Тръмп в унгарската столица Будапеща, при условие че срещата бъде добре подготвена и се основава на постигнатите споразумения от тяхната среща в Аляска, обяви днес руското външно министерство, цитирано от Ройтерс, предава БТА.

Двамата президенти се срещнаха на 15 август в Анкоридж, Аляска. Въпреки че миналия месец бе планирано ново събиране в Будапеща, то бе отменено.

Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова заяви, че контактите между руския външен министър Сергей Лавров и държавния секретар на САЩ Марко Рубио ще продължат при необходимост.

Освен това Захарова отхвърли изказванията на германския генерал-лейтенант Александер Золфранк, който коментира възможността за конфликт между Русия и Германия. Золфранк заяви по-рано, че решението на Русия за атака срещу страна от НАТО би зависело от реакцията на западните съюзници, добавяйки, че Москва „има възможности и бойна мощ, за да започне малка атака още утре“.

По думите на Захарова, Русия няма никакви планове за нападение срещу която и да е страна от НАТО. Тя подчерта, че действията на Москва са насочени към гарантиране на собствената ѝ сигурност в момент, когато алиансът разполага сили близо до руските граници.

„Какво ли не е казвал той“, коментира Захарова относно думите на Золфранк, като определи подобни изявления като „планирана кампания за психологическа обработка на населението“, целяща „насаждане на страх“ и оправдаване на „неверни прогнози, грешки и дори престъпления“ от страна на НАТО.