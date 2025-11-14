Лукойл търси нови купувачи за чуждестранните си активи след блокираната сделка с „Гънвор“

Руският петролен гигант „Лукойл“, вторият по големина производител на петрол в Русия, води нови преговори с потенциални купувачи за своите чуждестранни активи, след като сделката с швейцарската търговска компания „Гънвор“ беше прекратена. Новите санкции на САЩ и Великобритания влизат в сила в близките дни, посочва компанията в изявление, предава БТА.

„Конкретната сделка ще бъде обявена след постигане на окончателни споразумения и получаване на регулаторните одобрения“, отбелязват от Лукойл, като подчертават, че целта им е да гарантират непрекъснатата работа на активите и да избегнат прекъсвания в доставките на енергийни ресурси, като същевременно запазят работните места.

Миналия месец Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ въведе санкции срещу „Лукойл“ и „Роснефт“ като част от натиска върху Русия да прекрати военните действия в Украйна. Американските власти предоставиха на международните компании срок до 21 ноември да приключат текущите сделки с „Лукойл“, включително придобивания на международни активи.

Първоначалната сделка с „Гънвор“ бе блокирана след сигнал от Министерството на финансите на САЩ. Според индустриални източници, Лукойл търси алтернативни купувачи, за да избегне риск от блокиране на дейността на чуждестранните си подразделения.

По-рано днес Великобритания издаде специален лиценз, позволяващ на бизнеса да продължи работа с две български дъщерни компании на Лукойл. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че очаква България да получи дерогация заради американските санкции срещу Лукойл, аналогична на тази, която ползва Германия за срок от шест месеца.

Британските санкции срещу големите руски петролни компании, включително Лукойл и Роснефт, бяха наложени заради ролята им във финансирането на руската инвазия в Украйна. Подобни мерки бяха въведени и от САЩ. През октомври Великобритания и САЩ издадоха специални лицензи за германските дъщерни дружества на Роснефт, тъй като те са под германски държавен контрол.

Борисов съобщи, че вече е избрано лице за специален управител, без да назовава името. По-късно министърът на икономиката и индустрията Петър Дилов обяви, че правителството предлага Румен Спецов за особен търговски представител в „Лукойл Нефтохим“, а той е назначен на позицията часове по-късно.