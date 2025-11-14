Новини
Лукойл търси нови купувачи за чуждестранните си активи след блокираната сделка с „Гънвор"

Лукойл търси нови купувачи за чуждестранните си активи след блокираната сделка с „Гънвор“

14 Ноември, 2025 19:25 751 35

  • лукойл-
  • русия-
  • сделка-
  • блокирана-
  • гънвор

Санкциите на САЩ и Великобритания ускоряват преговорите, България получава специален лиценз

Лукойл търси нови купувачи за чуждестранните си активи след блокираната сделка с „Гънвор“ - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руският петролен гигант „Лукойл“, вторият по големина производител на петрол в Русия, води нови преговори с потенциални купувачи за своите чуждестранни активи, след като сделката с швейцарската търговска компания „Гънвор“ беше прекратена. Новите санкции на САЩ и Великобритания влизат в сила в близките дни, посочва компанията в изявление, предава БТА.

„Конкретната сделка ще бъде обявена след постигане на окончателни споразумения и получаване на регулаторните одобрения“, отбелязват от Лукойл, като подчертават, че целта им е да гарантират непрекъснатата работа на активите и да избегнат прекъсвания в доставките на енергийни ресурси, като същевременно запазят работните места.

Миналия месец Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ въведе санкции срещу „Лукойл“ и „Роснефт“ като част от натиска върху Русия да прекрати военните действия в Украйна. Американските власти предоставиха на международните компании срок до 21 ноември да приключат текущите сделки с „Лукойл“, включително придобивания на международни активи.

Първоначалната сделка с „Гънвор“ бе блокирана след сигнал от Министерството на финансите на САЩ. Според индустриални източници, Лукойл търси алтернативни купувачи, за да избегне риск от блокиране на дейността на чуждестранните си подразделения.

По-рано днес Великобритания издаде специален лиценз, позволяващ на бизнеса да продължи работа с две български дъщерни компании на Лукойл. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че очаква България да получи дерогация заради американските санкции срещу Лукойл, аналогична на тази, която ползва Германия за срок от шест месеца.

Британските санкции срещу големите руски петролни компании, включително Лукойл и Роснефт, бяха наложени заради ролята им във финансирането на руската инвазия в Украйна. Подобни мерки бяха въведени и от САЩ. През октомври Великобритания и САЩ издадоха специални лицензи за германските дъщерни дружества на Роснефт, тъй като те са под германски държавен контрол.

Борисов съобщи, че вече е избрано лице за специален управител, без да назовава името. По-късно министърът на икономиката и индустрията Петър Дилов обяви, че правителството предлага Румен Спецов за особен търговски представител в „Лукойл Нефтохим“, а той е назначен на позицията часове по-късно.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Pyccкий Карлик

    5 2 Отговор
    Робота Федя говорит :
    - Санкциите не работят !!! 😁

    Коментиран от #26

    19:27 14.11.2025

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    4 1 Отговор
    Лукойл намери ШИШИИИИИ!!!!!един ли БГ журналист не се намери да пита за колекацията на ЧЕРЕПА-нац. съкровище къде изчезна?

    19:28 14.11.2025

  • 4 ЗЛО

    5 4 Отговор
    САЩ са ЗЛО!

    19:29 14.11.2025

  • 5 Ясно

    4 2 Отговор
    З месеца- достатъчно време за опоскване.
    Вие се вълнувате за назначението на красавчика Спецов-

    19:29 14.11.2025

  • 6 Безумие

    4 2 Отговор
    Добре де, ще се нагълтат като койоти..
    Хич ли не се сещат, че лъвовете са тези, които са се опитали да минат? Ми после?

    19:32 14.11.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 ДрайвингПлежър

    5 4 Отговор
    Това ако не е финансов тероризъм кое? САЩ не разрешавали сделката с Гънвор... и се явила американска компания?! Краварите наистина трябва да бъдат премахнати от света! Няма значение кой ги управлява тия си остават убийци и терористи... заедно с малобританците!

    Коментиран от #10, #15, #29

    19:33 14.11.2025

  • 9 Абе заплати

    3 0 Отговор
    За ноември ще има ли?

    19:34 14.11.2025

  • 10 Нещо пак не схващаш

    7 1 Отговор

    До коментар #8 от "ДрайвингПлежър":

    Лондонсити е било винаги в основата на злото

    Коментиран от #13

    19:35 14.11.2025

  • 11 !!!?

    3 1 Отговор
    Гуд бай "Лукойл"...!!!?

    19:35 14.11.2025

  • 12 Икономист

    4 1 Отговор
    Не го мислете ,америте ще изкупят активите им и изведнъж след това всичко тва ще стане супер "демократично ".

    19:39 14.11.2025

  • 13 ДрайвингПлежър

    2 3 Отговор

    До коментар #10 от "Нещо пак не схващаш":

    краварите са продължението на Британския колониален империализъм - наглосаксонците прехвърлиха топката за да са максимално сухи, но винаги са в сянката на световното зло, да!

    Коментиран от #18

    19:40 14.11.2025

  • 14 Констатация

    1 1 Отговор
    Суверенитет??? Де, го, бе, и той ли е продаден на търг!?

    19:40 14.11.2025

  • 15 Като гледам

    1 3 Отговор

    До коментар #8 от "ДрайвингПлежър":

    Русия ще се среща с Тръмп
    Май не ти харесва, що ли?

    19:41 14.11.2025

  • 16 Съд за крадлива България

    4 3 Отговор
    Съд за прасетата и толупите

    19:41 14.11.2025

  • 17 Червената Биомаса

    2 1 Отговор
    Отново изтрещя .

    Значи всичко е ОК

    19:43 14.11.2025

  • 18 Пак не си схванал

    3 2 Отговор

    До коментар #13 от "ДрайвингПлежър":

    Или не си запознат с историята
    Американските републикански щати бяха против Империята.
    Двойка по история!

    Коментиран от #24

    19:43 14.11.2025

  • 19 Лафка

    1 3 Отговор
    Щяла да продава нафта и бензин в бутилки от минерална вода. Няма страшно

    19:43 14.11.2025

  • 20 Уса

    3 3 Отговор
    Руска е само емблемата на Лукойл...Личи си,че сте 100 години изостанали или така ви изнася да заблуждавате.В САЩ Лукойл не е спирал работа.Данкциите са удар по българските и румънските еврогеове.Сега ще скочат яко цените и коалицията от пропадляци ще се разтури

    Коментиран от #22, #23, #32

    19:44 14.11.2025

  • 21 Ако някой

    2 2 Отговор
    През 2022 година

    Беше казал че

    Заради Специалната Военна Обосрация

    На Многоходовия Дъртак Пучин,

    Лукойл ще го занулят

    Щяха да го обявят за Луд .

    Хаха хахаха хахаха хахаха

    19:47 14.11.2025

  • 22 Правилно

    1 2 Отговор

    До коментар #20 от "Уса":

    Санкциите ще свалят правителствата
    Явно гладът ще е нещото, което ще събуди това заспало население

    19:48 14.11.2025

  • 23 Хахахахаха

    3 1 Отговор

    До коментар #20 от "Уса":

    Да бе Рублоидот

    Лукойл не е Руски

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    Само емблемата била Руска

    19:48 14.11.2025

  • 24 ДрайвингПлежър

    1 2 Отговор

    До коментар #18 от "Пак не си схванал":

    виж какво си написал и наблегни там: "БЯХА" ;)
    кинтата не мирише нито за републиканците нито за монархията!

    Коментиран от #30

    19:51 14.11.2025

  • 25 АТЛАНТИЧЕСКИ ПЛАНКТОН

    3 2 Отговор
    Тръмп ни фалира, а ние викаме дружно БЛАГОДАРЯ.

    19:52 14.11.2025

  • 26 Робота Федя

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Pyccкий Карлик":

    Добре .

    Ама ПУТИНОИДА ИДОЛ

    Не е добре .

    Но все пак Руските Гении

    Заслужават Адмирации.

    Създадоха Първия Пиян Робот в света .

    Хахахаха

    Такива Чудо на Техниката
    Никой в света
    Не може да създаде.
    Освен Руския Кретен

    19:53 14.11.2025

  • 27 Родните Русораби

    4 2 Отговор
    Много бързо забравиха
    Как се радваха и викаха
    За Тръмп
    Когато играеше
    По свирката на Педофила ПУТИН

    Сега защо плюете бре
    Русораби Издухани?

    19:55 14.11.2025

  • 28 Всичко е планирано

    1 1 Отговор
    И натъкмено между Тръмп и Путин. Трябва Тръмп да се покаже като мъж. А Путин да се отърве от Европата. Пазарите вече се местят на изток. А тръмпака ще дава на Европата. Подялба. И НА РУСИЯ ЩЕ СЕ ЗАПЛАТИ ЗА ВСИЧКО. ИНФРАСТРУКТУРА И ЗАВОДИТЕ. ТОВА СА ТРИЛИОНИ ДОЛАРИ.

    19:58 14.11.2025

  • 29 стоян

    2 2 Отговор

    До коментар #8 от "ДрайвингПлежър":

    До 8 ком - защо се вълнуваш другар нали федерацията от мюслюмански републики москвабад е не зависима от никого - тях санкциите не им пречат - а рафинерията вече никога няма да е рузка защото явно почва разтурването и разпродаването на федерацията

    20:01 14.11.2025

  • 30 Свали си очилата

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "ДрайвингПлежър":

    Но се вижда с мозъка, та е безнадеждно за мозъчно незрящи

    20:02 14.11.2025

  • 31 Дон Дони

    0 2 Отговор
    Абе я престанете с глупостите Лукойл търсел, търси държавата да продаде чужд бизнес! ТКЗС се връща, точно това трябваше на Борисов, сега Пеевски дейния ще се покрие което е факт последните дни, за да може да врътнат и Лукойл! Схемата е същата като Булгартабак, само че тогава нямаше санкции който да приспят народа в случай на недоволство!

    Коментиран от #34

    20:03 14.11.2025

  • 32 стоян

    2 1 Отговор

    До коментар #20 от "Уса":

    До 20 ком - интересно щом като лук оил не е рузки защо само путинофилите ревете че го крадяли вместо да се радвате - или няма указания от мутрафанова

    20:04 14.11.2025

  • 33 Сатана Z

    0 1 Отговор
    USA предаде България на ръчно управление от Лондон откъдето се спускат всички заповеди ,което е добре защото контролът ще е значително по строг в сравнение с улавите Кравари,при които минаваха номерата на Тиквата.Сега единствено Лондон решава кой е полезен за тях е БГто и кой не.
    А Нефтохим си заминава като част от деиндустриализацията на България.

    20:06 14.11.2025

  • 34 Хипотетично

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Дон Дони":

    Нефтохима си е построен от българите, български са работниците, обслужващи технологичните процеси, а руснаците обират печалбите след продажба - подарък 58% за 101 милиона долара през 1999г на руснаците. Затова плачът за национализация е смешен плач.

    20:12 14.11.2025

  • 35 Гост

    0 0 Отговор
    Трябва да побързат, че мафиотската българска държава не си поплюва, а и обилно бива хранена от "партньорите", на кредит, разбира се, който ще плаща работещият беден, безправен, но "свободен" български гражданин...😁

    20:21 14.11.2025

