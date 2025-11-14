Следващата среща във формат „Рамщайн“ ще се проведе на 3 декември

Следващото заседание на Контактната група за отбранителна помощ за Украйна във формат „Рамщайн“ е планирано за 3 декември, съобщава Укринформ, цитирайки министъра на отбраната Денис Шмигал, предава News.bg.
Той обяви новината в Телеграм след съвместна конференция с участието на министрите на отбраната от страните в групата Е5 - Германия, Великобритания, Италия, Полша и Франция - както и на върховния представител на ЕС.
Шмигал, който се включи дистанционно, информира партньорите за поредната масирана руска атака срещу гражданска и критична инфраструктура. Той подчерта, че за Украйна е жизненоважно да получи допълнителни системи за ПВО и ракети прехващачи, които да защитят населението.
Министърът изтъкна и необходимостта от допълнителни оръжия с далечен обсег.
„Получихме ясен сигнал от нашите съюзници - подкрепата за украинската отбрана ще бъде увеличена. Германия ще повиши военната си помощ през 2026 г. до 12 млрд. евро, а за 2027 г. планира да отдели 9 млрд. евро“, заяви той.
Шмигал уточни, че германският министър на отбраната Борис Писториус е изразил готовност страната да разшири доставките на системи за ПВО, боеприпаси и дронове, както и да направи нов принос към инициативата PURL (Prioritized Ukraine Requirements List).
Той добави, че Украйна и Европейската комисия работят по стартирането на репарационен заем за страната.
„Подготвяме следващата среща на Контактната група на 3 декември. Благодаря на всички наши съюзници за постоянната подкрепа и усилията им за постигане на справедлив мир“, заключи Шмигал.
