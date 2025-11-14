Новини
Следващата среща във формат „Рамщайн“ ще се проведе на 3 декември
  Тема: Украйна

Следващата среща във формат „Рамщайн“ ще се проведе на 3 декември

14 Ноември, 2025 20:55 622 29

Украйна очаква засилена военна подкрепа и допълнителни системи за противовъздушна отбрана

Следващата среща във формат „Рамщайн“ ще се проведе на 3 декември - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Следващото заседание на Контактната група за отбранителна помощ за Украйна във формат „Рамщайн“ е планирано за 3 декември, съобщава Укринформ, цитирайки министъра на отбраната Денис Шмигал, предава News.bg.

Той обяви новината в Телеграм след съвместна конференция с участието на министрите на отбраната от страните в групата Е5 - Германия, Великобритания, Италия, Полша и Франция - както и на върховния представител на ЕС.

Шмигал, който се включи дистанционно, информира партньорите за поредната масирана руска атака срещу гражданска и критична инфраструктура. Той подчерта, че за Украйна е жизненоважно да получи допълнителни системи за ПВО и ракети прехващачи, които да защитят населението.

Министърът изтъкна и необходимостта от допълнителни оръжия с далечен обсег.

„Получихме ясен сигнал от нашите съюзници - подкрепата за украинската отбрана ще бъде увеличена. Германия ще повиши военната си помощ през 2026 г. до 12 млрд. евро, а за 2027 г. планира да отдели 9 млрд. евро“, заяви той.

Шмигал уточни, че германският министър на отбраната Борис Писториус е изразил готовност страната да разшири доставките на системи за ПВО, боеприпаси и дронове, както и да направи нов принос към инициативата PURL (Prioritized Ukraine Requirements List).

Той добави, че Украйна и Европейската комисия работят по стартирането на репарационен заем за страната.

„Подготвяме следващата среща на Контактната група на 3 декември. Благодаря на всички наши съюзници за постоянната подкрепа и усилията им за постигане на справедлив мир“, заключи Шмигал.


Украйна
  • 1 Да,бе

    6 0 Отговор
    Да се съберат в златната тоалетна,че да се преброя останките нещастници...

    20:57 14.11.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Да,бе

    8 0 Отговор
    Да се съберат в златната тоалетна,че да се преброят окъканите нещастници...

    20:58 14.11.2025

  • 4 Помак

    8 1 Отговор
    Ништо не разбрах ..онзи Путин разкъса укра и половин ЕС ..тези жандари от ЕС си разказват приказки

    Коментиран от #10

    20:59 14.11.2025

  • 5 само снощи

    5 0 Отговор
    пво-то на крайна изстреля ракетки за 60 милиона зелени хартийки и отделно удари мирни жители и посолството на азерите

    21:00 14.11.2025

  • 6 Ненормални Урко фашисти

    7 0 Отговор
    Урки просяци сте

    21:01 14.11.2025

  • 7 Сатана Z

    5 0 Отговор
    Види ми се,че Рамщайнци ще хвърлят кърпата и предадат Зеления нацист на Кремъл.

    21:03 14.11.2025

  • 8 Баце ЕООД

    5 0 Отговор
    Справедлив мир ще има когато капитулира Украйна/НАТО/Западът

    21:04 14.11.2025

  • 9 Сатана Z

    4 0 Отговор
    Абе,къде изчезнА Умеров?

    Коментиран от #13

    21:05 14.11.2025

  • 10 мухаха

    6 0 Отговор

    До коментар #4 от "Помак":

    Aaaa никой нищо не е разбрал... те щели да ходят на метъл, шок рок концерт на рамщайн и щяло да има бял прах!

    21:06 14.11.2025

  • 11 Гост

    6 1 Отговор
    Ако Русия беше Япония и годината е 1945 щеше да е друго, но Русия не е Япония, и годината е 2025, не могат ли колонизаторите да си ъпдейтват мозъчетата, че ни писна да им се занимаваме с глупостите...😂 Украйна ще капитулира и цялата ще бъде анексирана от Русия..., иначе колективният Запад направи, каквото можа...😉

    21:08 14.11.2025

  • 12 Рамщайн е

    7 1 Отговор
    Американска окупационна военна база в Германия. Сащ смятат още Германия за тяхна колония и не мислят да се махат от там.

    Коментиран от #17

    21:08 14.11.2025

  • 13 в турця

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Сатана Z":

    ама имал и хамерикански паспорт...... като повечето и управляващи последните години

    21:10 14.11.2025

  • 14 Военен експерт Сивков в Русия

    6 1 Отговор
    е казал, че "няма да има мир в Украйна без освобождението на Одеса и Николаев" от Руската армия. За да се осигури траен мир след приключването на СВО, Руските войски ще трябва напълно да освободят не само четирите области, които са станали част от нея, но и Николаевската и Одеската области, изрази мнението си в разговор с Константин Сивков, доктор на военните науки, капитан I ранг от запаса. В противен случай, смята той, военните действия ще продължат поради провокациите на Киев и Запада срещу Приднестровието. Експертът пояснява, че Украйна представлява интерес за Запада, тъй като има достъп до Черно море. След като Украйна остане без Черно море, чуждестранните партньори ще откажат да подкрепят Киев, което може да бъде ключът към мира в региона, заключил анализаторът.

    Коментиран от #19

    21:10 14.11.2025

  • 15 Абе

    4 1 Отговор
    Тоя що така изглежда като холограма? Бледичък ми се вижда

    21:10 14.11.2025

  • 16 Шмигал, майпрешъс

    2 0 Отговор
    Следващата среща в Хелмсдийп или в Айсегард ще бъде?

    21:13 14.11.2025

  • 17 Рамщайн е

    4 0 Отговор

    До коментар #12 от "Рамщайн е":

    Най-големият логистичен център на натото в Европа. При една гореща война с Русия, това е една от първите цели. Логистиката в една конвенционална война е едно от условията въобще да може да се води война.

    Коментиран от #20

    21:13 14.11.2025

  • 18 Колкото по-бързо

    3 1 Отговор
    се постигне мир, толкова по-голяма и силна ще остане Украйна. Русия е планувала да превземе Николаевската и Одеската области, което означава, че Украйна ще изгуби излаз на Черно море и това няма да е добре за нея и за Западните партньори на Украйна.

    21:15 14.11.2025

  • 19 Българин

    1 2 Отговор

    До коментар #14 от "Военен експерт Сивков в Русия":

    Значи Зеленски и Путин ще избият още много руснаци.

    Коментиран от #22

    21:16 14.11.2025

  • 20 Велко

    0 2 Отговор

    До коментар #17 от "Рамщайн е":

    А знаеш ли коя е първата цел на нато в руската кочина.
    Давам ти джокер - ударът ще бъде от 4бпосоки.

    Коментиран от #24

    21:18 14.11.2025

  • 21 аz СВО Победа 80

    0 0 Отговор
    Накратко!
    Военен завод във Воронеж 💥💥💥💥

    21:23 14.11.2025

  • 22 Не се знае кой колко и

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Българин":

    какво ще се избие и загине, но като цяло ще е гадно Украйна да остане без излаз на Черно море. Това ако някой е по умен да го разбере може да направи така, че по-бързо да приключи този конфликт и Украйна да си остане с достъп до море.

    21:24 14.11.2025

  • 23 Тити

    0 0 Отговор
    Това е една среща да отидат едни хора на безплатната кльопачка.

    21:25 14.11.2025

  • 24 Ако някой нападне

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Велко":

    Някога Русия, то ще му се случи такава случка, че от него нищо няма да остане. От 4 или от 400 страни да ударят Русия, дори и всички там да са убити вече, то "мъртвата ръка", системата Периметър ще унищожи тези нападатели.

    21:26 14.11.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Не разбрахте ли?

    2 0 Отговор
    Русия разгроми укро фашагите и НАТО. ЕС е на колене предаден и смачкан от собствените си самоизбрали се ръководители на ЕП. Закривай.

    21:37 14.11.2025

  • 27 име

    0 0 Отговор
    Смиигъл ще носи ли куфарчета с пари за подкупи или на него ще му дават онези, които предварително са си удържали комисионните от поледния заем за Бандеристан?

    21:37 14.11.2025

  • 28 Италиански генерал Марко Бертолини

    1 0 Отговор
    е казал, че НАТО е на ръба на стратегическото поражение, а Украйна няма шанс да оцелее в конфликта срещу Русия, въпреки помощта на Запада. Това мнение изразява италианският генерал Марко Бертолини. "Виждаме, че в този случай краят на конфликта ще означава поражение за НАТО и целия Запад като цяло, като се има предвид колко много е инвестирано в този конфликт. Изглежда, че сега НАТО е заплашена да загуби репутацията си и да загуби на бойното поле", е казал той пред LAntidiplomatico.

    21:42 14.11.2025

  • 29 а бе..

    3 0 Отговор
    Очилатко,бегай при урсулците от4тиорайх и направо да не се бавите-подготвяйте наведнъж пет пакета от санкций на масква,за да станат 25.. и после гледайте с юръпските джендъри какво ще остане от столицата на кieвската хунта

    21:49 14.11.2025

