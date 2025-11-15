Тръмп може да конфискува $2,5 милиарда от замразените активи на Русия

Бюджетната служба на Конгреса призна, че президентът на САЩ Доналд Тръмп може да конфискува половината от общите замразени суверенни активи на Русия под контрола на САЩ през следващите две години.

Оценката на службата се основава на общо 5 милиарда долара руски активи под контрола на САЩ. Конфискацията може да се случи, ако Конгресът приеме Закона за прилагане на REPO за украинци от 2025 г., който изяснява процедурите за използване на замразени руски активи в полза на Киев.

„Бюджетната служба на Конгреса изчислява, че има 50% вероятност федералното правителство да го направи. Следователно службата, въз основа на вероятностни оценки, прогнозира, че 2,5 милиарда долара руски суверенни активи ще бъдат конфискувани между 2026 и 2028 г.“, се казва в изявлението.

Конгресът отбелязва, че все още не е сигурно дали Тръмп ще предприеме тази стъпка. Ако той го направи, приблизително 300 милиона долара от тази сума ще бъдат инвестирани за кратко в американски държавни ценни книжа, преди да бъдат изразходвани за икономическа и хуманитарна подкрепа за Киев.

Получената лихва ще бъде на разположение за подкрепа на Украйна без допълнително разпределение, считано от годината след конфискацията на активите. Службата също така изчислява, че приемането на законопроекта ще увеличи преките държавни разходи с 10 милиона долара от 2026 до 2035 г.

От началото на бойните действия в Украйна страните от ЕС и Г-7 са замразили почти половината от валутните резерви на Русия. Белгия държи по-голямата част от средствата, а ЕК оказва натиск върху нея.

В началото на ноември Европейската комисия не успя да убеди страната да използва замразените средства за финансиране на Украйна. ЕК търси одобрение за използване на приблизително 140 милиарда евро като част от „заем за репарации“.

Москва многократно е наричала замразяването на активи "кражба", а говорителят на Министерството на външните работи Мария Захарова отхвърли идеите за плащане на репарации като нереалистични.