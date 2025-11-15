Новини
Тръмп може да конфискува $2,5 милиарда от замразените активи на Русия

Тръмп може да конфискува $2,5 милиарда от замразените активи на Русия

15 Ноември, 2025 06:51, обновена 15 Ноември, 2025 07:00

Това може да се случи, ако Конгресът приеме Закона за прилагане на REPO за украинци от 2025 г.

Бюджетната служба на Конгреса призна, че президентът на САЩ Доналд Тръмп може да конфискува половината от общите замразени суверенни активи на Русия под контрола на САЩ през следващите две години.

Оценката на службата се основава на общо 5 милиарда долара руски активи под контрола на САЩ. Конфискацията може да се случи, ако Конгресът приеме Закона за прилагане на REPO за украинци от 2025 г., който изяснява процедурите за използване на замразени руски активи в полза на Киев.

„Бюджетната служба на Конгреса изчислява, че има 50% вероятност федералното правителство да го направи. Следователно службата, въз основа на вероятностни оценки, прогнозира, че 2,5 милиарда долара руски суверенни активи ще бъдат конфискувани между 2026 и 2028 г.“, се казва в изявлението.

Конгресът отбелязва, че все още не е сигурно дали Тръмп ще предприеме тази стъпка. Ако той го направи, приблизително 300 милиона долара от тази сума ще бъдат инвестирани за кратко в американски държавни ценни книжа, преди да бъдат изразходвани за икономическа и хуманитарна подкрепа за Киев.

Получената лихва ще бъде на разположение за подкрепа на Украйна без допълнително разпределение, считано от годината след конфискацията на активите. Службата също така изчислява, че приемането на законопроекта ще увеличи преките държавни разходи с 10 милиона долара от 2026 до 2035 г.

От началото на бойните действия в Украйна страните от ЕС и Г-7 са замразили почти половината от валутните резерви на Русия. Белгия държи по-голямата част от средствата, а ЕК оказва натиск върху нея.

В началото на ноември Европейската комисия не успя да убеди страната да използва замразените средства за финансиране на Украйна. ЕК търси одобрение за използване на приблизително 140 милиарда евро като част от „заем за репарации“.

Москва многократно е наричала замразяването на активи "кражба", а говорителят на Министерството на външните работи Мария Захарова отхвърли идеите за плащане на репарации като нереалистични.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хахаха

    16 4 Отговор
    Дъртака нищо няма да направи само приказва и нищо пълен кретен

    Коментиран от #13

    07:04 15.11.2025

  • 2 Гориил

    21 5 Отговор
    Тръмп може да понижи кредитния рейтинг на САЩ до дъното.След като това се случи, Китай ще се превърне в най-голямата икономика в света. А Русия ще стане втората.

    Коментиран от #4, #15

    07:06 15.11.2025

  • 3 Слава на САЩ

    2 20 Отговор
    Най великата страна на планетата
    Силни но справедливи

    07:10 15.11.2025

  • 4 Хахахаха

    3 10 Отговор

    До коментар #2 от "Гориил":

    И ти пак ще си живееш в България, а не в раша!

    Коментиран от #10

    07:11 15.11.2025

  • 5 Буха ха

    11 1 Отговор
    Такъв ход много ще влоши отношенията, което едва ли ще се хареса на Тръмп

    07:11 15.11.2025

  • 6 САЩ

    3 14 Отговор
    Защитникът на Хората от Сатаната
    Страната на не ограничените възможности
    Бог да пази САЩ

    07:11 15.11.2025

  • 7 Слава на Великият и непобедим САЩ

    1 17 Отговор
    Слава на САЩ
    Бог да пази защитникът на България
    Поклон !!
    Амин!!

    07:13 15.11.2025

  • 8 МирО

    14 1 Отговор
    Ако ги пипне (въобще), въпросът е кво ще стане с доларът , а и със съществуващия финансов ред????

    07:15 15.11.2025

  • 9 Гражданин.

    16 1 Отговор
    И света масово ще избяга от долара.

    Коментиран от #18

    07:17 15.11.2025

  • 10 Гориил

    5 2 Отговор

    До коментар #4 от "Хахахаха":

    За съжаление, вече не живея в любимата си България.

    Коментиран от #17

    07:25 15.11.2025

  • 11 Механик

    5 2 Отговор
    Може, ама НЯМА.

    07:33 15.11.2025

  • 12 9689

    3 0 Отговор
    Този и доктор Гълъбова не може да го излекува.

    Коментиран от #14

    07:55 15.11.2025

  • 13 Разбира се, че няма да го направи

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Хахаха":

    , но точно защото не е кретен! И вече дори официално го заяви, да не го занимават с тия евро-кретенизми!

    А това от статията са просто патренки.
    Пък и какво са 2.5 милиарда за Зеленски и изтърбушената Украйна? За кой по-напред?

    07:57 15.11.2025

  • 14 доктор Гълъбова

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "9689":

    Защо си станал от леглото. Кой те пусна?

    08:01 15.11.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 китайски балон

    1 0 Отговор
    Няма, знае много добре крадливия кравар, че ще го бият през ръчичките с неговите камъни😉

    08:14 15.11.2025

  • 17 Адрес 4000

    0 2 Отговор

    До коментар #10 от "Гориил":

    Не живееш тук
    Но се грижиш рашистката пропаганда да се разпространява съвсем безкористно и безплатно
    Нали така Кардамски

    Коментиран от #20

    08:25 15.11.2025

  • 18 Очевидец

    0 1 Отговор

    До коментар #9 от "Гражданин.":

    А бе , никой не бяга от хубавото, а долара в момента управлява света!
    Какво ще стане утре е друг въпрос, юана е вече подкопан от рублата,
    в момента никой не знае , колко Русия дължи на Китай,
    и Северна Корея , и колко (Северна Корея ) дължи на Китай
    и кога и как Русия , ще си върне верисийте към тях???
    Някой трябва да плати сметката за "фойрверките" на Путин,
    а тя е огромна!!!А цената на петрола ... явно пада!!!

    08:53 15.11.2025

  • 19 Не може да конфискува

    0 0 Отговор
    така да се каже да открадне, въпреки мераците да крадат руски пари.

    08:56 15.11.2025

  • 20 Лъжеца е дъно в едно общество

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Адрес 4000":

    Има по достойни занимания.

    08:59 15.11.2025

  • 21 ПЕРКО ПИПЕРЕВ

    0 0 Отговор
    АМА ГО СТРАХ.И ВТОРО Е ПРОТИВО ЗАКОННО.

    09:02 15.11.2025